Убрать живот, вернуть талию, немного увеличить грудь и не переборщить! Вот как хирурги собирают новый силуэт

пластический хирург, к.м.н., главный врач клиники MEDALL

«Иногда причина в коже: после беременности или значительного похудения она не всегда подтягивается сама. Другой возможный фактор — диастаз, то есть расхождение прямых мышц живота. Он возникает, когда соединительная ткань между ними растягивается и перестает удерживать их вместе. Чаще всего такое происходит во время беременности.

В подобных случаях может помочь абдоминопластика. Во время нее хирург убирает кожу, которая уже не сократится самостоятельно, и восстанавливает мышечный каркас — работает с ним и по вертикали, и по горизонтали. Одновременно можно устранить расхождение прямых мышц, пупочную и другие грыжи. А вот если беспокоит только след после кесарева сечения или небольшое нависание над ним, часто хватает мини-абдоминопластики, которая не затрагивает пупок.

Полную версию вмешательства иногда дополняют липосакцией, чтобы сделать очертания тела более спортивными. Но всё же абдоминопластику делают не для того, чтобы сбросить вес, — в первую очередь она меняет форму живота и помогает вернуть телу привычные очертания. Оно может снова выглядеть примерно так, как до родов, а иногда даже лучше. И результат не только эстетический: если диастаз или грыжа мешали двигаться, после коррекции человеку бывает проще вернуться к спорту или начать тренироваться.

Восстановление занимает около шести недель. К работе и тренировкам обычно возвращаются через месяц-полтора, а окончательный результат оценивают примерно через три месяца, когда спадает основной отек. След от вмешательства мы стараемся расположить как можно ниже над лобком, вдоль естественных складок. Если лишней кожи немного, но нужно подтянуть область выше пупка, иногда остается дополнительная короткая вертикальная линия от его прежнего положения.

Тем, кто планирует беременность, с абдоминопластикой рекомендую не торопиться: после родов часть результата может потеряться, и тогда понадобится повторная коррекция. А вот послеродовую грыжу оставлять без внимания нельзя — когда ее лучше устранить, хирург решает отдельно».