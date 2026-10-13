Убрать живот, вернуть талию, немного увеличить грудь и не переборщить! Вот как хирурги собирают новый силуэт

Богини красоты — 2026 чаще выходят не из створки раковины в морской пене, а из клиник пластической хирургии. Лучшие петербургские врачи понимают в пропорциях и композиции не хуже Боттичелли — и делятся с нами знанием о телесном глоу-апе.
Реставрационные работы: абдоминопластика
Вес нормальный, пресс качаю, а живот всё равно выпуклый. Почему так?
Филипп Романчишен
пластический хирург, к.м.н., главный врач клиники MEDALL
«Иногда причина в коже: после беременности или значительного похудения она не всегда подтягивается сама. Другой возможный фактор — диастаз, то есть расхождение прямых мышц живота. Он возникает, когда соединительная ткань между ними растягивается и перестает удерживать их вместе. Чаще всего такое происходит во время беременности.
В подобных случаях может помочь абдоминопластика. Во время нее хирург убирает кожу, которая уже не сократится самостоятельно, и восстанавливает мышечный каркас — работает с ним и по вертикали, и по горизонтали. Одновременно можно устранить расхождение прямых мышц, пупочную и другие грыжи. А вот если беспокоит только след после кесарева сечения или небольшое нависание над ним, часто хватает мини-абдоминопластики, которая не затрагивает пупок.
Полную версию вмешательства иногда дополняют липосакцией, чтобы сделать очертания тела более спортивными. Но всё же абдоминопластику делают не для того, чтобы сбросить вес, — в первую очередь она меняет форму живота и помогает вернуть телу привычные очертания. Оно может снова выглядеть примерно так, как до родов, а иногда даже лучше. И результат не только эстетический: если диастаз или грыжа мешали двигаться, после коррекции человеку бывает проще вернуться к спорту или начать тренироваться.
Восстановление занимает около шести недель. К работе и тренировкам обычно возвращаются через месяц-полтора, а окончательный результат оценивают примерно через три месяца, когда спадает основной отек. След от вмешательства мы стараемся расположить как можно ниже над лобком, вдоль естественных складок. Если лишней кожи немного, но нужно подтянуть область выше пупка, иногда остается дополнительная короткая вертикальная линия от его прежнего положения.
Тем, кто планирует беременность, с абдоминопластикой рекомендую не торопиться: после родов часть результата может потеряться, и тогда понадобится повторная коррекция. А вот послеродовую грыжу оставлять без внимания нельзя — когда ее лучше устранить, хирург решает отдельно».
Ренессанс: круговая подтяжка тела
Зеркала в примерочных с обзором на 360 градусов придумали явно не гуманисты. Спереди фигура отличная, но стоит повернуться — и впечатление уже другое. Поэтому иногда одной локальной коррекцией не обойтись.
Анна Кабанова
эстетический пластический хирург клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Бодилифтинг — это круговая подтяжка для случаев, когда кожа провисает на животе, боках, пояснице и ягодицах. Понять, требуется ли вам эта операция, можно самостоятельно — с помощью легкого теста в домашних условиях: встаньте боком возле зеркала, разверните корпус спиной к отражению и защипните ткани в области талии и нижней части спины. Если кожа легко собирается между пальцами, то, скорее всего, подойдет именно круговая операция.
Точный объем вмешательства определяет хирург на очной консультации. Он визуально и тактильно оценивает качество, толщину тканей, распределение жира, состояние мышц, прежние послеоперационные следы, положение ягодичной складки. Иногда пациент приходит с запросом на бодилифт, а по факту ему достаточно абдоминопластики с липосакцией боков. Бывает и наоборот: пациент хочет локальную операцию, но для желаемого эстетического результата ее будет недостаточно.
Во время бодилифтинга лишнюю кожу и жир убирают по всей окружности тела. Спереди корректируют живот и диастаз — расхождение прямых мышц, формируют и переносят пупок, а по бокам и сзади ткани подтягивают вверх. В результате проявляется талия, выравниваются бедра, приподнимаются ягодицы. Некоторые пациенты переходят на одежду на два–три размера меньше за счет удаления лишней кожи.
Бодилифтинг часто дополняют липосакцией, чтобы точнее очертить силуэт и сгладить переходы между зонами. А полученный жир можно использовать для липофилинга ягодиц — после подтяжки им иногда не хватает объема.
После вмешательства первые два–три дня человек остается в клинике, около двух недель ходит немного согнувшись (это нормально: организму нужно время, чтобы кожа и ткани адаптировались к новому натяжению), а компрессионное белье носит полтора–два месяца. Окончательный результат можно оценить через год. Послеоперационный след проходит по линии бикини, бокам и пояснице — как правило, его можно легко скрыть под бельем.
Долговечность новых форм во многом зависит от колебаний массы тела. Набор до пяти килограмм обычно не отражается на результате, а вот резкие скачки веса могут снова растянуть кожу и мышцы. Поэтому операцию планируют только после того, как цифра на весах остается стабильной не менее 6–12 месяцев. При ИМТ выше 32–35 сначала рекомендуют немного похудеть».
Высокое искусство: маммопластика
Идеальный бюст, как и идеальные джинсы, у всех свой. Одни приходят к пластическому хирургу с референсами из Pinterest, другие — с желанием вернуть прежнюю уверенность в себе. А за словом «маммопластика» скрываются очень разные сценарии.
Амит Хатри
ведущий пластический хирург Клиники Пирогова
«Изменить можно размер, положение или форму груди — для каждой задачи есть свой метод. Но прежде чем выбирать его, я подробно обсуждаю с пациенткой желаемый результат: выясняю, чего она хочет и от чего категорически отказывается.
После этого оцениваю ее анатомию и смотрю, насколько запрос можно воплотить при таком строении тела. Иногда ожидания приходится корректировать: иначе бюст может выглядеть неестественно, а риск осложнений — возрасти. Наиболее гармоничная форма получается, когда хирург не выходит за природные границы молочной железы.
Затем мы определяем план действий. Увеличиваем с помощью имплантов, а заметное опущение исправляем подтяжкой. Для решения обеих задач эти методы сочетаем. С асимметрией работаем в зависимости от ее причины. При почти полном отсутствии собственных тканей и нестандартном строении грудной клетки для каждой стороны подбираем свой размер, а иногда и форму импланта. Разницу между достаточно объемными молочными железами исправляем иначе: сначала выравниваем их, а затем устанавливаем одинаковые эндопротезы.
Сколько времени займет восстановление после вмешательства, зависит от того, как и что корректировал хирург. Обычно вернуться к работе можно через две недели, но основные ограничения соблюдают до трех месяцев. С баней и сауной иногда приходится подождать до полугода: высокая температура может повлиять на то, как сформируется послеоперационный след. Примерно через шесть месяцев оценивают окончательный результат. Важно понимать, что он не остается неизменным навсегда: грудь продолжает меняться вместе с телом. Например, гормоны влияют на упругость кожи, а беременность и колебания веса могут отразиться на форме бюста».
Разрешенные заимствования: липофилинг груди
Даже после удачного бьюти-преображения иногда хочется поставить не точку, а маленькую запятую. В целом отражение радует, но пара деталей все еще цепляет взгляд. Для таких финальных штрихов существуют свои деликатные методы.
Георгий Валиев
пластический хирург клиники GRANDMED
«Немного увеличить объем груди без имплантов или скорректировать ее форму после маммопластики можно с помощью липофилинга — пересадки собственного жира. Как самостоятельная процедура она подходит тем, кто хочет деликатных изменений: сгладить легкую асимметрию, смягчить резкий переход и сделать менее заметным край эндопротеза. Но если он сместился, повредился или ткани вокруг него сильно уплотнились — липофилинг уже не подойдет. Также его будет недостаточно при сильном опущении груди, в таком случае без подтяжки уже не обойтись. Есть и техническое ограничение: если в теле в целом слишком мало жира, то добавить бюсту желаемый объем за счет него не получится.
Во время вмешательства материал берут с живота, боков, бедер или других зон методом липосакции. Затем очищают и небольшими порциями вводят в разные слои тканей груди. За одну процедуру можно пересадить лишь ограниченный объем, обычно речь идет о прибавке примерно до одного размера. Для более заметного результата липофилинг иногда проводят в несколько этапов. Весь пересаженный жир не сохраняется: в среднем приживается 50–80%. Окончательный результат оценивают примерно через три месяца, хотя изменения могут продолжаться до полугода.
После процедуры и грудь, и места забора могут отекать и болеть, иногда появляются синяки. Уход за этими зонами нужен разный. Бюст нельзя сдавливать, чтобы не мешать пересаженным клеткам приживаться. Поэтому важно носить специальный послеоперационный бюстгальтер, выбирать свободную одежду и спать на спине. На участки липосакции, наоборот, надевают компрессионное белье — оно уменьшает припухлость и помогает сформировать более ровные контуры. Обычно примерно через неделю уже можно вернуться к работе, а к тренировкам — чуть позже, когда разрешит хирург».
Диптих: комбинированная пластика
Сначала хочется обновить декольте, потом — немного поработать над талией. Так скромный бьюти-план незаметно превращается в программу максимум. И соблазн осуществить ее одним махом становится все сильнее.
Сергей Варельджан
пластический хирург клиники A3BEAUTE
«Грудь и живот чаще всего можно скорректировать за одну операцию, но объединять вмешательства любой ценой я не стремлюсь. Сначала оцениваю, насколько сильно изменились обе зоны, сколько времени займет работа и позволит ли здоровье пациентки долго находиться под наркозом. От этого и зависит, получится ли сделать всё сразу.
Главное преимущество комбинированного подхода в том, что меняется сразу весь силуэт. Человек видит новый образ целиком и одновременно привыкает к другим пропорциям тела. Большинству людей так психологически комфортнее, чем проходить коррекцию поэтапно.
Однако восстанавливаться после работы сразу с двумя зонами сложнее. Не менее месяца нужно спать на спине, согнув ноги в коленях и слегка приподняв верхнюю часть тела. Для многих именно это бытовое ограничение становится самой неприятной частью реабилитации. Дискомфорт в груди и животе может влиять не только на самочувствие, но и на настроение. Поэтому еще до вмешательства стоит обсудить с хирургом, что будет происходить после, к каким трудностям готовиться и какие страхи возникают.
Но особенности восстановления — не единственная причина, по которой операции иногда лучше разделить. Главное медицинское ограничение — время под наркозом. В нашей клинике мы стараемся уложиться в шесть часов: после этой отметки растет риск осложнений, в том числе тромбоэмболии — закупорки сосуда тромбом. Если хронические заболевания не позволяют человеку так долго находиться под анестезией или запланированный объем требует больше времени, то вмешательства проводят поэтапно. Так бывает, например, когда в план добавляют липофилинг и липосакцию. Работу также рекомендуют разделить, если из-за избытка веса нужно сильно уменьшать грудь и значительно корректировать живот».
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