Пластика по мелочи — такое бывает? Вот 4 мини-операции для тех, кто не хочет менять внешность целиком

Предлагаем синопсис ко второму сезону «Красоты» Райана Мерфи: чтобы стать идеальной версией себя, не нужно радикально менять внешность (и потом взрываться!). Пластические хирурги рассказывают о точечных вмешательствах, где важен каждый миллиметр.
Брови: височная подтяжка
Открыть взгляд можно тушью, стрелкой и хорошим светом — но не исчезнуть вместе с мейком этому эффекту позволит минимальный сдвиг положения бровей.
Джон Аёзов
пластический хирург, косметолог, заведующий отделением косметологии клиники «АБИА»
Височная подтяжка — локальный метод: он затрагивает наружную часть брови, лоб и виски. Чтобы понять, связан ли «тяжелый» взгляд именно с этой зоной, врач на консультации слегка смещает ее внешний край вверх и смотрит, исчезает ли нависание. Если да, то точечной коррекции может быть достаточно. А вот если на верхних веках остаются лишние ткани, есть жировые грыжи или особенности лица требуют более широкой коррекции, врач может предложить блефаропластику или сочетание нескольких процедур.
Во время подтяжки хирург перемещает кожу и глубокие структуры, которые ее поддерживают, чтобы зафиксировать их в новом положении. Разрезы прячут в волосах, поэтому после заживления их обычно не видно. Задача — немного изменить положение внешнего края брови, уменьшить «тяжесть» века и открыть взгляд, сохранив привычную мимику. Форма глаз при этом меняется по запросу. В первые недели они могут казаться более вытянутыми, но этот эффект постепенно проходит. Самые заметные отеки, синяки, стянутость и умеренный дискомфорт приходятся на первые трое суток. Через две-три недели они заметно уменьшаются, хотя небольшая припухлость может держаться до месяца. Онемение, покалывание и «мурашки» обычно уходят примерно за это же время, иногда чуть позже. Основной результат виден через один-два месяца, окончательный — через полгода-год.
Некоторые боятся, что в результате такого вмешательства получат утрированный «лисий взгляд». Хочу успокоить: он появляется не всегда, а только если в процессе бровь подняли слишком высоко или излишне натянули ткани.
Соски: втяжение и смена формы
Free the nipple от пластических хирургов — это маленькая и деликатная операция по визуальному изменению пропорций груди без имплантов и пересадки жировой ткани.
Гузель Абзалева
пластический хирург клиники эстетической медицины DEGA
Мысленно закройте на фотографии сосково-ареолярный комплекс. Если оставшийся контур груди выглядит гармонично, скорее всего, достаточно будет локальной коррекции. Такая операция не добавляет объем, а меняет пропорции: бюст выглядит более собранным и естественным. Но точечного вмешательства достаточно не всегда. При узкой, вытянутой форме, заметном опущении или возрастных изменениях, скорее всего, понадобится более серьезная пластика. Например, сосок, направленный вниз или расположенный ниже складки под грудью, можно поднять только подтяжкой.
Точечные методы выбирают под конкретную задачу. Чтобы уменьшить ареолу, по ее краю убирают тонкую полоску кожи и накладывают внутренний шов. Для небольшого смещения рядом делают серповидное иссечение. При втяжении соска через микродоступ освобождают ткани, которые удерживают его внутри.
Обычно все делается под местной анестезией или с седацией. Отек и синюшность проходят за 7–14 дней, первый результат оценивают через три-четыре недели, а окончательный — через 6–12 месяцев.
Беременность, кормление и резкие колебания веса могут со временем снова изменить форму бюста. Поэтому если вы готовитесь к появлению ребенка, такое вмешательство лучше отложить.
Кисти: липофилинг
Возрастные изменения настигают кожу неравномерно — тыльная сторона ладоней лидирует в этом спринте. Вместо крема хирурги предлагают бьюти-бартер: собственную жир из зоны, где он точно не нужен.
Светлана Черкасова
пластический хирург клиники A3BEAUTE
Липофилинг кистей решает конкретную проблему — возвращает объем, которого с возрастом становится меньше. Из-за этого руки выглядят более костлявыми, под кожей сильнее проступают вены и сухожилия, появляются мелкие складки. При этом метод не уберет пигментные пятна и выраженную сухость: для них понадобятся другие способы коррекции.
Процедура проходит так: сначала хирург забирает жир из зоны, где есть небольшой запас, — чаще с живота или бедер. Затем его очищают и веерообразно вводят в кисти равными порциями, чтобы не сделать руки излишне объемными. Если собственного донорского жира почти нет, липофилинг может не подойти — тогда обсуждают филлеры или другие варианты.
Результат лучше оценивать через один-два месяца, когда сойдет отек и станет видно, сколько жира прижилось. К этому моменту контуры кистей выглядят мягче, мелкие складки разглаживаются, а возрастные изменения меньше бросаются в глаза. Кожа тоже может стать немного более упругой, но все-таки это не главная задача липофилинга. Та часть жира, которая закрепилась, может сохраняться годами. Если со временем вы заметите выраженную асимметрию в этой зоне, советую записаться на повторную коррекцию.
Глаза: блефаропластика изнутри
Когда утренние «мешки» и глубокие впадины в уголках глаз не идут в комплекте с выдающимся вечером накануне, изменить расклад сможет трансконъюнктивальная блефаропластика.
Тамара Гогохия
пластический хирург, к. м. н., заведующий отделением пластической хирургии клиники MEDALL
С возрастом ткани, которые удерживают жировые пакеты нижних век, становятся менее плотными, и под глазами появляется постоянное выбухание. От обычной отечности его отличает стабильность: «мешки» под глазами не сходят к вечеру и не зависят от сна или питания.
Если причина уставшего вида именно в них, скорректировать область можно с помощью трансконъюнктивальной блефаропластики. Операцию чаще проводят под общей анестезией, дополняя ее местным обезболиванием. Хирург делает небольшой доступ со стороны слизистой и через него работает с жировой клетчаткой. При выраженной носослезной борозде материал перемещают туда и фиксируют, восполняя недостающий объем. В случаях, когда этой проблемы нет, лишнее просто убирают.
Такая блефаропластика считается деликатной: наружного шва не остается, слизистая быстро заживает, а круговая мышца глаза сохраняет целостность. После операции взгляд становится более свежим и отдохнувшим, но разрез глаз, мимика и индивидуальные черты не меняются: окружающие замечают разницу, хотя не всегда понимают, что именно произошло. Важно, что метод с доступом через слизистую подходит только людям с хорошим тонусом кожи. Дело в том, что после удаления или перемещения жировой клетчатки растянутая кожа сама не сократится. Избыток тканей в этом месте корректируют другими способами.
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