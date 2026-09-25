Пластика по мелочи — такое бывает? Вот 4 мини-операции для тех, кто не хочет менять внешность целиком

пластический хирург, косметолог, заведующий отделением косметологии клиники «АБИА»

Височная подтяжка — локальный метод: он затрагивает наружную часть брови, лоб и виски. Чтобы понять, связан ли «тяжелый» взгляд именно с этой зоной, врач на консультации слегка смещает ее внешний край вверх и смотрит, исчезает ли нависание. Если да, то точечной коррекции может быть достаточно. А вот если на верхних веках остаются лишние ткани, есть жировые грыжи или особенности лица требуют более широкой коррекции, врач может предложить блефаропластику или сочетание нескольких процедур.

Во время подтяжки хирург перемещает кожу и глубокие структуры, которые ее поддерживают, чтобы зафиксировать их в новом положении. Разрезы прячут в волосах, поэтому после заживления их обычно не видно. Задача — немного изменить положение внешнего края брови, уменьшить «тяжесть» века и открыть взгляд, сохранив привычную мимику. Форма глаз при этом меняется по запросу. В первые недели они могут казаться более вытянутыми, но этот эффект постепенно проходит. Самые заметные отеки, синяки, стянутость и умеренный дискомфорт приходятся на первые трое суток. Через две-три недели они заметно уменьшаются, хотя небольшая припухлость может держаться до месяца. Онемение, покалывание и «мурашки» обычно уходят примерно за это же время, иногда чуть позже. Основной результат виден через один-два месяца, окончательный — через полгода-год.

Некоторые боятся, что в результате такого вмешательства получат утрированный «лисий взгляд». Хочу успокоить: он появляется не всегда, а только если в процессе бровь подняли слишком высоко или излишне натянули ткани.