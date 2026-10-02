Collagen banking: можно ли накопить коллаген сейчас и потратить через 10 лет? Что не так с главным вкладом на молодость кожи?

Правда, что после 25 лет кожа начинает терять коллаген?

Коллаген — это белок, который помогает коже оставаться прочной и упругой. Его создают специальные клетки — фибробласты. С возрастом они производят меньше нового коллагена, а уже существующие волокна перестраиваются. Все происходит постепенно. Универсального рубежа в 25 лет, после которого коллаген вдруг начинает резко исчезать, — нет.

Суна Казиханова Главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс» «Количество и состояние коллагена меняется с годами и зависит в первую очередь от общего состояния организма, образа жизни, того, насколько человек здоров и занимается собой. Возраст тоже имеет значение, но я бы не ставила его на первое место».

То, как выглядит лицо, определяется далеко не одним коллагеном. На качество кожи влияют ее увлажненность, эластичность, состояние защитного барьера, пигментация и работа сальных желез, а на выраженность морщин еще и мимика. Плюс с возрастом меняются подкожная жировая клетчатка и другие ткани лица. Поэтому формула «больше коллагена = моложе лицо» звучит красиво, но не имеет ничего общего с реальностью — наш организм устроен сложнее.

Какие процедуры стимулируют коллаген и чего от них ожидать?

Методов много, а идея одна: дать коже сигнал, на который она ответит выработкой собственного коллагена. Вот три примера: