Collagen banking: можно ли накопить коллаген сейчас и потратить через 10 лет? Что не так с главным вкладом на молодость кожи?

Открыть вклад на молодость кожи? Бьюти-индустрия предлагает «копить» коллаген заранее: стимулировать его выработку, пока возрастные изменения еще не заметны. У идеи даже есть название — collagen banking. Насколько она реалистична, разбираемся вместе с Суной Казихановой, главным врачом косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс».
Правда, что после 25 лет кожа начинает терять коллаген?
Коллаген — это белок, который помогает коже оставаться прочной и упругой. Его создают специальные клетки — фибробласты. С возрастом они производят меньше нового коллагена, а уже существующие волокна перестраиваются. Все происходит постепенно. Универсального рубежа в 25 лет, после которого коллаген вдруг начинает резко исчезать, — нет.
Суна Казиханова
Главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»
«Количество и состояние коллагена меняется с годами и зависит в первую очередь от общего состояния организма, образа жизни, того, насколько человек здоров и занимается собой. Возраст тоже имеет значение, но я бы не ставила его на первое место».
То, как выглядит лицо, определяется далеко не одним коллагеном. На качество кожи влияют ее увлажненность, эластичность, состояние защитного барьера, пигментация и работа сальных желез, а на выраженность морщин еще и мимика. Плюс с возрастом меняются подкожная жировая клетчатка и другие ткани лица. Поэтому формула «больше коллагена = моложе лицо» звучит красиво, но не имеет ничего общего с реальностью — наш организм устроен сложнее.
Какие процедуры стимулируют коллаген и чего от них ожидать?
Методов много, а идея одна: дать коже сигнал, на который она ответит выработкой собственного коллагена. Вот три примера:
- Нагрев тканей — RF и сфокусированный ультразвук. Эти методы отличаются площадью и глубиной воздействия, но суть одна: нагрев меняет состояние тканей и запускает их ремоделирование. В этот процесс включаются фибробласты — клетки, которые как раз производят новый коллаген.
- Воздействие светом — фракционные лазерные методики. С их помощью в коже создают микрозоны повреждения. Пока она восстанавливается, усиливается выработка нового коллагена и обновляется его каркас.
- Биостимулятор — например, на инъекции полимолочной кислоты. После такой процедуры в тканях остаются микрочастицы препарата, и организм распознает их как чужеродный материал. Это запускает местную воспалительную реакцию: иммунные клетки посылают сигналы фибробластам, и те производят новый коллаген.
Что в итоге можно увидеть в зеркале? Результат зависит от метода и задачи. Аппаратные процедуры вроде RF и сфокусированного ультразвука обычно используют, чтобы сделать кожу более плотной и получить умеренный эффект подтяжки. Инъекции могут, например, смягчать морщины и складки или восполнить утраченный объем.
На практике разные подходы могут комбинировать, чтобы решать одну задачу сразу несколькими способами. Например, вот что Суна Казиханова рассказывает об инъекциях полимолочной кислоты: «В своей работе я часто сочетаю эту процедуру с термическими методами, чтобы получить более выраженный яркий эффект».
Можно сделать процедуру сейчас, чтобы через десять лет кожа выглядела моложе?
Именно на этом обещании держится идея collagen banking: начать стимулировать коллаген еще до заметных возрастных изменений и будто бы создать резерв на будущее. Так не получится. Его волокна не хранятся в коже в неизменном виде, а обновляются со временем. Поэтому новый коллаген, появившийся после процедуры сегодня, нельзя считать запасом, который без изменений дождется ваших 45 или 55 лет.
Суна Казиханова
Главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»
«Любая процедура уместна, когда к ней есть показания. В случае с коллагеностимуляцией ими могут быть, например, снижение тонуса кожи или определенные показатели лабораторного скрининга. Отдельно я обращаю внимание на проявления дисплазии — врожденной слабости соединительной ткани. В такой ситуации нельзя сразу переходить к стимуляции: пациента сначала нужно обследовать и подготовить, а в некоторых случаях процедура может быть противопоказана».
Какие риски есть у коллагеностимуляции?
У каждого способа они свои: аппаратные процедуры могут перегреть или повредить ткани, инъекции — дать осложнения в зоне введения. Но многое зависит от того, насколько обоснованно и точно косметолог подберет метод воздействия.
Суна Казиханова: «У клетки, как и у всего организма, есть свой ресурс, и у разных людей он может сильно отличаться. Коллагеностимуляция — это своего рода «метод кнута»: мы намеренно создаем для тканей контролируемое повреждение или нагрузку, чтобы запустить их восстановление и выработку нового коллагена. Здесь важно не перестараться и не получить осложнение.
Поэтому перед процедурой я обязательно оцениваю соматическое состояние пациента, архитектонику лица, наличие четких показаний и выбираю зону воздействия. Важно понять, как ткани могут ответить на терапию, и составить индивидуальный протокол».
Редакция напоминает, что бьюти-процедуры имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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