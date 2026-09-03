Уколы, прогрев или сразу к хирургу? Что выбрать при сухости, поплывшем овале, брылях и птозе

В бьюти-клиниках список позиций на десяток страниц радует глаз и нейтрализует FOMO. Но финальный антиэйдж-сет советуем составлять вместе с косметологами и пластическими хирургами — чтобы добавить объем, запустить выработку коллагена и вернуть ткани на место без ненужных вмешательств и завышенных ожиданий.
Аперитив: инъекции
Открываем меню на разделе инъекционной косметологии — это тот самый амюзбуш, на котором косметологи строят весь следующий план коррекции возрастных изменений.
Ксения Захарова
руководитель направления реабилитации, врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог клиники MEDALL
«Если кожа стала сухой, тонкой и обезвоженной, начинаем с биоревитализации или мезотерапии — они возвращают необходимый ресурс. Когда с возрастом теряются объемы в области скул, висков или средней трети лица, на помощь приходят филлеры. Коллагеностимуляторы нужны, чтобы повысить плотность и упругость, а ботулинотерапия снижает избыточную активность мышц, из-за которой появляются заломы. Часто эти методы используют вместе. Увлажненные ткани лучше реагируют на дальнейшую коррекцию, расслабленная мышца позволяет обойтись меньшим количеством филлера, а укрепленная дерма становится более надежным каркасом. Но у инъекций есть предел: они не уберут выраженный избыток кожи, сильный птоз, брыли или второй подбородок — здесь уже могут понадобиться аппаратные методы или помощь пластического хирурга. Главная ошибка — выбирать процедуру самостоятельно. Например, филлер в скулах у одного пациента даст заметный лифтинг, а у другого из-за склонности к отекам может утяжелить лицо. Поэтому омоложение — это последовательный план, который врач выстраивает с учетом состояния тканей, гормонального фона и генетики».
Горячий курс: аппараты
Лучше всего аппаратный прогрев работает, пока признаки возраста (мелкие морщины, снижение тургора кожи, изменение овала лица) заметны только на самый критический взгляд.
Виктория Рузанкина
главный врач клиники косметологии «МЕДИ на Академической»
«Универсальной процедуры здесь не существует: выбор метода зависит от того, какие изменения хочется скорректировать. Если беспокоят расширенные поры, неровный рельеф, мелкие морщины, тусклый цвет лица или небольшие избытки кожи, например в области век, врач, скорее всего, предложит микроигольчатый RF-лифтинг. Он делает поверхность более гладкой, сужает поры, повышает плотность и заметно улучшает внешний вид. Когда овал начинает терять четкость, появляются брыли или становятся заметнее носогубные складки — рекомендуют аппаратный SMAS-лифтинг. Он воздействует на более глубокие структуры и помогает скорректировать первые признаки птоза — возрастного опущения, из-за которого нижняя треть выглядит менее подтянутой. Если же цель — сделать тон более ровным и улучшить текстуру, обычно используют лазерные технологии. В большинстве случаев самый заметный эффект дает комплексный подход. Аппаратные процедуры запускают естественные процессы обновления, а инъекционные помогают коже быстрее восстановиться и усиливают эффект. В итоге результат получается более выраженным и сохраняется дольше. Поэтому важно составлять программу коррекции вместе с врачом, только он сможет правильно подобрать вам индивидуальный план процедур».
Закрытая кухня: эндолифтинг
Чем меньше следов от вмешательства, тем лучше! При эндоскопическом лифтинге работу ведут через маленькие разрезы, спрятанные в волосистой части головы.
Дмитрий Акуличев
эстетический пластический хирург клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Во время операции хирург использует тонкую камеру и специальные инструменты: изображение выводится на экран, поэтому он хорошо видит анатомические структуры и может точно работать с тканями. Главная задача эндоскопической подтяжки — вернуть мягкие ткани лица в их естественное положение. Поэтому лучше всего она подходит пациентам, у которых возрастные изменения связаны прежде всего с опущением мягких тканей верхней и средней трети лица: когда опускаются брови, углубляется носослезная борозда, становятся заметнее носогубные складки и уменьшается объем скул. После вмешательства взгляд выглядит более открытым, кожа разглаживается, возвращается четкий овал, при этом не возникает эффекта “перетянутости”. Первые 7–14 дней сохраняются отеки и синяки — это время лучше посвятить восстановлению. К привычной жизни можно вернуться через две-три недели, выраженного эффекта можно ждать примерно через месяц, а окончательный результат формируется в течение трех-четырех месяцев. Если возрастные изменения зашли дальше и появился выраженный избыток кожи, приходится выбирать другие методы — SMAS-лифтинг или глубокую подтяжку».
Выбор шефа: SMAS и Мендельсон
Радикальная подтяжка — это не про перемещение кожи, а про глубинную перестройку мышечных структур, которые задают контуры лица и сохраняют живую мимику.
Егор Парыгин
ведущий пластический хирург Клиники Пирогова
«Сегодня для подтяжки лица чаще всего используют SMAS-лифтинг, лифтинг Мендельсона и Deep Plane Facelift. Главное различие между ними — насколько глубоко хирург работает с тканями. При классическом SMAS-лифтинге перемещают мышечно-апоневротический слой — это плотная структура под кожей, которая соединяет мышцы лица и отвечает за его форму и мимику. Методика хорошо подходит при выраженных возрастных изменениях и позволяет избежать эффекта маски. Но вмешательство объемное и требует длительного восстановления. Лифтинг Мендельсона, или спейслифтинг, проводят через естественные промежутки между анатомическими слоями. Такой доступ позволяет аккуратно вернуть мягкие ткани в положение, утраченное с возрастом. Использовать этот метод можно уже при первых признаках старения, к тому же реабилитация проходит относительно быстро. Deep Plane Facelift выполняется еще глубже. С его помощью можно переместить структуры лица без натяжения кожи, минимально травмировать сосуды и нервы и получить стойкий естественный эффект. Восстановление после такой операции обычно занимает от двух недель до месяца. Методику мы всегда выбираем вместе с пациентом: учитываем анатомию, выраженность изменений, здоровье, страхи, приоритеты и допустимый срок реабилитации. Универсально “лучшей” подтяжки не существует — есть та, которая подходит конкретному человеку».
Авторский сет: сочетание операций
Говорим: полный глоу-ап, имеем в виду несколько операций за один прием.
Валентина Созонова
ведущий лицевой пластический хирург клиники «АБИА»
«На консультации я оцениваю лицо как три взаимосвязанные зоны: верхнюю, среднюю и нижнюю. Если работать только с одной из них, итог может выглядеть незавершенным или даже дисгармоничным. В первую очередь обращаю внимание на так называемый эффект паруса: когда костной основе уже не хватает объема, мягкие ткани теряют опору и начинают провисать под собственным весом. В такой ситуации одной подтяжки будет недостаточно — сначала необходимо восстановить объем с помощью липофилинга. Не меньшее значение имеет состояние шеи и периорбитальной области. Например, при выраженном втором подбородке я рекомендую сочетать подтяжку лица с платизмопластикой и липосакцией. А если нависание верхнего века связано с опущением бровей, более гармоничного эффекта позволяет добиться лифтинг лба, нередко в сочетании с блефаропластикой. Именно поэтому я отдаю предпочтение комплексному подходу: он помогает восстановить баланс всех зон. Идеальный результат — это когда лицо становится свежим, отдохнувшим и при этом живым в движении».
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