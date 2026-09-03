Уколы, прогрев или сразу к хирургу? Что выбрать при сухости, поплывшем овале, брылях и птозе

Закрытая кухня: эндолифтинг

Чем меньше следов от вмешательства, тем лучше! При эндоскопическом лифтинге работу ведут через маленькие разрезы, спрятанные в волосистой части головы.

Дмитрий Акуличев эстетический пластический хирург клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА» «Во время операции хирург использует тонкую камеру и специальные инструменты: изображение выводится на экран, поэтому он хорошо видит анатомические структуры и может точно работать с тканями. Главная задача эндоскопической подтяжки — вернуть мягкие ткани лица в их естественное положение. Поэтому лучше всего она подходит пациентам, у которых возрастные изменения связаны прежде всего с опущением мягких тканей верхней и средней трети лица: когда опускаются брови, углубляется носослезная борозда, становятся заметнее носогубные складки и уменьшается объем скул. После вмешательства взгляд выглядит более открытым, кожа разглаживается, возвращается четкий овал, при этом не возникает эффекта “перетянутости”. Первые 7–14 дней сохраняются отеки и синяки — это время лучше посвятить восстановлению. К привычной жизни можно вернуться через две-три недели, выраженного эффекта можно ждать примерно через месяц, а окончательный результат формируется в течение трех-четырех месяцев. Если возрастные изменения зашли дальше и появился выраженный избыток кожи, приходится выбирать другие методы — SMAS-лифтинг или глубокую подтяжку».

Выбор шефа: SMAS и Мендельсон

Радикальная подтяжка — это не про перемещение кожи, а про глубинную перестройку мышечных структур, которые задают контуры лица и сохраняют живую мимику.