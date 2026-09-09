Как стереть с лица отпускной джетлаг, сухость и неровный загар? Вот 5 бьюти-решений!

главный врач клиники косметологии «МЕДИ на Невском»

«Если нехватает влаги, лицо выглядит менее упругим, становится чувствительнее к внешним раздражителям, а при склонности к куперозу сосуды иногда проступают сильнее.

В такой ситуации можно обсудить с косметологом процедуру биоревитализации. Препарат вводят с помощью инъекций, чтобы активные компоненты попали глубже, чем при домашнем уходе. Основа многих составов — гиалуроновая кислота: она помогает удерживать воду и поддерживает работу фибробластов — клеток, которые участвуют в выработке коллагена и эластина. Чтобы не только восполнить влагу, но и поддержать восстановление кожи, в состав также могут добавлять аминокислоты, пептиды или полинуклеотиды.

В результате лицо выглядит более свежим, увлажненным и упругим, а мелкие морщины становятся менее заметными. Сколько сеансов потребуется, зависит от исходного состояния. Молодым иногда достаточно одной-двух процедур, более взрослым пациентам — двух-трех, а при выраженном дефиците влаги или возрастных изменениях врач может назначить больше приемов.

То, как пройдет восстановление, определяют препарат и техника введения. Некоторые составы вводят всего в несколько точек, поэтому заметных следов почти не остается. При папульной методике инъекций больше и маленькие бугорки вместе с легкой отечностью могут сохраняться один-два дня. В первые сутки после биоревитализации лучше не пользоваться декоративной косметикой. А еще ее не проводят при гнойничковых высыпаниях, повреждениях и обострении хронических кожных заболеваний».