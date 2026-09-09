Как стереть с лица отпускной джетлаг, сухость и неровный загар? Вот 5 бьюти-решений!

Объявляется регистрация на рейс в петербургские клиники, где знают, как правильно сдать отпускной багаж — устранить сухость кожи, выровнять пигментацию, снять отеки. Вот понятная инструкция к lost & found на косметологическом.
Lost: шелушение
Лицо стянуло, а мелкие морщинки вдруг вышли на первый план? Скорее, воды!
Ирина Стрелкова
главный врач клиники косметологии «МЕДИ на Невском»
«Если нехватает влаги, лицо выглядит менее упругим, становится чувствительнее к внешним раздражителям, а при склонности к куперозу сосуды иногда проступают сильнее.
В такой ситуации можно обсудить с косметологом процедуру биоревитализации. Препарат вводят с помощью инъекций, чтобы активные компоненты попали глубже, чем при домашнем уходе. Основа многих составов — гиалуроновая кислота: она помогает удерживать воду и поддерживает работу фибробластов — клеток, которые участвуют в выработке коллагена и эластина. Чтобы не только восполнить влагу, но и поддержать восстановление кожи, в состав также могут добавлять аминокислоты, пептиды или полинуклеотиды.
В результате лицо выглядит более свежим, увлажненным и упругим, а мелкие морщины становятся менее заметными. Сколько сеансов потребуется, зависит от исходного состояния. Молодым иногда достаточно одной-двух процедур, более взрослым пациентам — двух-трех, а при выраженном дефиците влаги или возрастных изменениях врач может назначить больше приемов.
То, как пройдет восстановление, определяют препарат и техника введения. Некоторые составы вводят всего в несколько точек, поэтому заметных следов почти не остается. При папульной методике инъекций больше и маленькие бугорки вместе с легкой отечностью могут сохраняться один-два дня. В первые сутки после биоревитализации лучше не пользоваться декоративной косметикой. А еще ее не проводят при гнойничковых высыпаниях, повреждениях и обострении хронических кожных заболеваний».
Found: новая кожа
Лазер — тот самый бьюти-герой, которого обычно достают из рукава, когда баночки уже сделали все, что могли. Звучит слегка sci-fi, но в бьюти-кабинете это уже вполне земной сценарий.
Анна Трещёва
косметолог-дерматолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Если хочется выровнять рельеф и уменьшить признаки фотоповреждения, косметолог может предложить вам лазерное омоложение. Это общее название разных методик: конкретную систему выбирают в зависимости от состояния кожи и задачи. Во время сеанса врач обрабатывает нужную зону специальным аппаратом, на котором подбирает глубину и параметры воздействия. Воздействовать можно не только на лицо, но и на шею, декольте, кисти рук — зоны, которые чаще остаются открытыми на солнце.
Сразу после загара с такой процедурой лучше не торопиться: первый сеанс проводят примерно через две недели. Я часто добавляю в протокол инъекции препаратов на основе гиалуроновой кислоты и других восстанавливающих компонентов. Такое сочетание помогает подготовить кожу, легче перенести период после визита и получить более выраженный эффект.
Первые изменения становятся заметны примерно через две недели. Дальше все зависит от исходного состояния и задачи: чаще курс состоит из двух-трех сеансов, а точный план составляют на консультации. Есть и ограничения. Лазерное омоложение не делают при выраженных повреждениях кожи, обострении хронических заболеваний, во время беременности и кормления грудью, а также если любые травмы обычно заживают с образованием плотных выпуклых рубцов — келоидов. В этих случаях от процедуры придется отказаться или отложить ее до более подходящего момента».
Lost: неровный загар
Лето закончилось, бронзовый оттенок сошел, а отдельные пятна будто забыли получить уведомление. Если это действительно пигментация, врач может предложить фототерапию, чтобы выровнять картину и приглушить темные участки.
Елена Драгун
врач-косметолог, дерматовенеролог Клиники Пирогова
Во время сеанса фототерапии специальный аппарат воздействует импульсами света на нужный участок кожи, а меланин — пигмент, который отвечает за ее цвет, — поглощает эту энергию. Так избыток меланина постепенно разрушается, и пятно становится светлее. Правда, сразу после процедуры эффект может выглядеть противоположным: обработанная зона иногда темнеет, немного отекает или начинает шелушиться. Это временная реакция, организму нужно несколько дней, чтобы прийти в норму.
После короткого восстановления уже заметен результат: тон кожи становится ровнее, а ее текстура — более гладкой. Более выраженный эффект даст курс из 2–5 сеансов. Но записываться на них сразу после активного загара не стоит: лучше подождать минимум три-четыре недели. Сильно затягивать тоже не нужно — "свежие" пятна обычно уходят быстрее.
При этом важно, чтобы настройки аппарата были выбраны точно под вас. Слишком сильное воздействие или ошибка на этапе диагностики могут усилить пигментацию. Я советую обращаться к проверенному специалисту, который умеет работать с этой технологией и проводит фототерапию на оригинальном оборудовании».
Found: румянец и сияние
Календарь не оставляет и пары дней, чтобы прийти в себя после летних путешествий? Всё ок, у нас уже готов косметологический SOS-сценарий!
Елена Тимощук
главный врач, косметолог, дерматовенеролог клиники «Крапива»
«После долгого перелета лицо нередко первым выдает усталость. Несколько часов почти без движения, сухой воздух в салоне, непривычный питьевой режим, соленая пища, кофе, недосып; а после посадки к этому могут добавиться жара и смена часовых поясов. Веки становятся тяжелее, контуры лица теряют четкость, появляется пастозность.
Объяснять это только "застоем лимфы" было бы слишком просто. В формировании отечности участвуют сосудистая реакция, водно-солевой баланс и движение межтканевой жидкости.
Быстро вернуть лицу свежий и отдохнувший вид помогает Текар-терапия. Радиочастотная энергия мягко прогревает ткани, усиливает локальный кровоток и создает условия для естественного оттока лишней жидкости. Аппаратное воздействие дополняется мануальной техникой, поэтому заметный дренажный эффект часто виден уже после первой процедуры.
Если задача шире и хочется одновременно поработать с качеством кожи, Текар можно сочетать с фотодинамической терапией. Во время такого приема на лицо наносят специальный состав, а затем воздействуют на него разными спектрами света. Это запускает фотохимическую реакцию, которая уменьшает воспаление и делает тон более ровным.
Получается, что первый этап помогает убрать пастозность и подчеркнуть контуры лица, а второй — улучшить состояние тканей и поддержать их естественное обновление. Такой протокол мы называем процедурой "красной ковровой дорожки": он практически не имеет реабилитации, и уже через несколько часов можно отправляться на важную встречу или свидание».
Lost: морщины-«лучики»
Если раньше RF-лифтинг ассоциировался прежде всего с лицом, теперь у технологии куда более длинный маршрут. Шея, декольте, живот, бедра, колени — в кабинет приходят с разными зонами и очень разным бэкграундом, который до этого успел на них отразиться.
Марина Чиркова
физиотерапевт-реабилитолог клиники GRANDMED
«Если долго находиться на солнце, резко набирать или сбрасывать вес, нерегулярно питаться, долго жить в стрессе и мало двигаться, то это может отразиться не только на фигуре, но и на коже. Она становится более дряблой, провисает, легче собирается в складки, а морщины сильнее бросаются в глаза.
Вернуть упругость и выровнять рельеф помогает технология RF-лифтинга. Во время сеанса радиочастотная энергия прогревает глубокие слои тканей: коллагеновые волокна сокращаются, восстанавливаются их плотность и длина, а следом начинает вырабатываться новый коллаген. После этого неровности разглаживаются, кожа выглядит более упругой и свежей и даже растяжки не так заметны, как раньше. Чаще всего RF-лифтинг применяют на животе, ягодицах, внутренней поверхности бедер, над коленями, в зоне локтей, а также для омоложения шеи и декольте. После процедуры на восстановление обычно уходит от трех до десяти дней — срок может меняться в зависимости от аппарата и его мощности. В это время не стоит посещать баню, сауну и солярий. Перед выходом на улицу нужно наносить солнцезащитный крем с SPF 50+, а дома использовать уход, который подобрал врач-косметолог.
Первые улучшения видно сразу, а полностью оценить изменения получится через 2–3 месяца: организму нужно время на синтез и обновление коллагена. Насколько заметным будет результат, зависит от исходного состояния кожи, вида лифтинга и количества сеансов. Обычно эффект сохраняется до года, а затем постепенно ослабевает. Повторить процедуру можно, как правило, через 6 месяцев».
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