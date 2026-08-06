Крем с PDRN заменит косметолога? Может ли «ДНК лосося» пройти кожный барьер и повторить эффект иъекций?

Еще недавно за «ДНК лосося» нужно было идти в салон, а теперь она поселилась в кремах и сыворотках. Производители обещают плотную, увлажненную и более гладкую кожу — почти как после уколов, только без иглы и записи в клинику. Звучит удобно, но есть нюанс: одна и та же аббревиатура на шприце и тюбике еще не делает их равноценными. Разбираемся, может ли PDRN в домашнем уходе пройти кожный барьер, что действительно известно о его действии и стоит ли переплачивать за знакомое слово на флаконе.
Что такое PDRN и причем здесь лосось?
«ДНК лосося» — бьюти-прозвище PDRN, или полидезоксирибонуклеотидов. Это очищенная смесь коротких фрагментов ДНК, которую чаще всего получают из молок (семенных желез) лососевых рыб.
Сначала вещество изучали как средство для восстановления поврежденных тканей. Специалисты считают, что после распада PDRN дает клеткам «строительный материал», который те могут использовать для восстановления и обновления, а также влияет на процессы, связанные с воспалением, кровоснабжением и заживлением.
Сначала вещество рассматривали как средство, которое помогает поврежденным тканям восстановиться. Идея такая: распадаясь, PDRN оставляет клеткам «запчасти» для обновления. Кроме того, может влиять на воспаление, кровоснабжение и заживление тканей. Проверять эту идею начали не на морщинах, а на ранах. Компонент изучали при заживлении кожи после забора трансплантата и при диабетических язвах стопы — повреждениях, которые могут не затягиваться месяцами. В одном крупном исследовании с PDRN язвы полностью заживали чаще, чем с плацебо.
Так интерес к восстановлению тканей добрался и до эстетической медицины. По словам Анны Васильченко, врача-косметолога клиники красоты «Бьюти Лаунж», действие PDRN связывают с фибробластами. Эти клетки участвуют в выработке коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты — компонентов, от которых во многом зависят плотность, упругость и увлажненность кожи.
Какая польза от «лососевых» бьюти-уколов?
В инъекционных препаратах и посвященных им исследованиях встречается не только PDRN, но и другой похожий термин — PN. Чтобы не приписывать одному компоненту результаты другого, сначала разберемся в названиях.
Полинуклеотиды (PN) и полидезоксирибонуклеотиды (PDRN) — родственные, но не одинаковые соединения из фрагментов ДНК. PN — длинные и тяжелые цепочки, а PDRN — более короткие фрагменты. Бьюти-индустрия эти названия часто смешивает, научная литература тоже не пришла пока к единой системе.
PN и PDRN не привязаны к конкретной форме выпуска: препараты на их основе могут наносить на кожу или вводить инъекционно. Поэтому дальше мы называем компонент так, как он указан в составе конкретного средства или в исследовании. В этом тексте мы говорим про оба вещества, потому что их получают из одного сырья и используют с похожей целью. Но результаты нельзя переносить с одного средства на другое автоматически.
По словам Анны Васильченко, инъекции с полинуклеотидами не меняют черты лица и не добавляют объема. Их задача: сделать кожу более увлажненной, плотной и ровной, а мелкие морщины — менее заметными. Такие препараты также используют, чтобы помочь коже восстановиться после лазеров, пилингов и других активных процедур.
С наблюдениями косметологов перекликаются и результаты отдельных научных работ. Например, на коже вокруг глаз PN обошли гиалуроновую кислоту по некоторым показателям увлажненности, эластичности и текстуры (хотя результаты процедур в итоге оценили примерно одинаково). Эксперты зафиксировали, что такие изменения могут сохраниться на несколько месяцев. Но доказательная база по инъекционным PN пока недостаточно убедительная: в исследованиях участвует мало людей, протоколы различаются, а контрольная группа есть не всегда. Поэтому полинуклеотиды — не универсальная кнопка «омолодить»: после них кожа действительно может выглядеть лучше, но насколько заметным и стойким окажется результат, заранее не угадаешь.
Есть ли эффект от домашних средств с PDRN?
У инъекций очевидная фора: они доставляют препарат сразу под защитный слой кожи. Крему туда еще нужно как-то добраться. А наши покровы вообще-то не распахнутая дверь — их задача как раз в том, чтобы не пропускать внутрь все подряд. Особенно сложно преодолеть этот барьер крупным молекулам — к ним относятся и соединения PDRN.
Значит, средства с ним— пустышка? Не спешим с приговором. В небольшом исследовании его четыре недели сравнивали с ретинолом в уходе за областью вокруг глаз. Вариант с «ДНК лосося» лучше справился с «гусиными лапками» и заметнее повлиял на плотность и упругость кожи. А связанный с PDRN сигнал обнаружили глубже рогового слоя — похоже, на поверхности компонент все-таки не застрял.
Но открывать шампанское рано. Проверяли один конкретный крем, всего четыре недели и на небольшой группе. Поэтому результат нельзя переносить на любой продукт с PDRN: одна модная аббревиатура еще ничего не гарантирует. Значение имеет концентрация, размер фрагментов и вся формула целиком.
Так крем покупать или нет?
Срочно освобождать полку в ванной ради PDRN точно не нужно. Косметику с ним лучше оценивать как обычный уход: подходит ли текстура, не раздражает ли кожу, дает ли достаточно увлажнения и устраивает ли цена. Модная аббревиатура здесь скорее приятный бонус, чем гарантия вау-эффекта.
Другое дело, если бренд покажет данные по готовой формуле. Не об уколах и не о веществе в пробирке, а о продукте, который лежит перед вами. Нет подробностей? Это еще не делает новинку пустышкой. Она вполне может хорошо увлажнять и смягчать кожу — просто понять, какой вклад в это внесла «ДНК лосося» не получится.
Вердикт: PDRN — любопытный, но совсем не обязательный бонус к уходу. Пробовать можно из чистого бьюти-любопытства, но ждать, что крем повторит действие инъекций, точно не стоит.
Редакция напоминает, что бьюти-средства имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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