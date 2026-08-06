Крем с PDRN заменит косметолога? Может ли «ДНК лосося» пройти кожный барьер и повторить эффект иъекций?

Что такое PDRN и причем здесь лосось?

«ДНК лосося» — бьюти-прозвище PDRN, или полидезоксирибонуклеотидов. Это очищенная смесь коротких фрагментов ДНК, которую чаще всего получают из молок (семенных желез) лососевых рыб.

Сначала вещество изучали как средство для восстановления поврежденных тканей. Специалисты считают, что после распада PDRN дает клеткам «строительный материал», который те могут использовать для восстановления и обновления, а также влияет на процессы, связанные с воспалением, кровоснабжением и заживлением.

Сначала вещество рассматривали как средство, которое помогает поврежденным тканям восстановиться. Идея такая: распадаясь, PDRN оставляет клеткам «запчасти» для обновления. Кроме того, может влиять на воспаление, кровоснабжение и заживление тканей. Проверять эту идею начали не на морщинах, а на ранах. Компонент изучали при заживлении кожи после забора трансплантата и при диабетических язвах стопы — повреждениях, которые могут не затягиваться месяцами. В одном крупном исследовании с PDRN язвы полностью заживали чаще, чем с плацебо.

Так интерес к восстановлению тканей добрался и до эстетической медицины. По словам Анны Васильченко, врача-косметолога клиники красоты «Бьюти Лаунж», действие PDRN связывают с фибробластами. Эти клетки участвуют в выработке коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты — компонентов, от которых во многом зависят плотность, упругость и увлажненность кожи.