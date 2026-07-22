Как разбудить «уставшую» кожу, вернуть лицу свежесть, сделать контуры чётче и при чём здесь гормоны и питание?

косметолог, дерматолог, главный врач клиники эстетической медицины GMTClinic

«Некоторые мои пациентки признаются, что перестают нравиться себе на фотографиях: там они выглядят так, будто постоянно недосыпают или находятся в сильном стрессе. Далеко не всегда причина таких изменений кроется только в возрасте. Очень многое зависит от того, как работает организм в целом. Поэтому перед тем, как подбирать косметологическую коррекцию, я всегда обращаю внимание на рацион пациента, уровень белка и железа, а также на гормональный фон. Белок — главный строительный материал для наших тканей. Если его не хватает, ткани обновляются медленнее, а организму сложнее восстанавливаться. В такой ситуации даже самые современные процедуры могут дать гораздо менее заметный эффект, чем мы рассчитываем. Поэтому я всегда начинаю работу с персонального чекапа и поиска возможных дефицитов.

Иногда качество кожи заметно улучшается уже после коррекции питания и восполнения микроэлементов. Домашний уход тоже важен, но его возможности часто переоценивают. Правильно подобранные средства помогают поддерживать результат и сохранять здоровье кожи, однако при выраженной тусклости, обезвоженности и снижении тонуса одних кремов и сывороток обычно недостаточно. В таких случаях важно не только работать с внешними проявлениями, но и разбираться, что именно привело к этим изменениям».