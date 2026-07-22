Как разбудить «уставшую» кожу, вернуть лицу свежесть, сделать контуры чётче и при чём здесь гормоны и питание?

Надоели трекеры сна, шагомеры и калоризаторы? Вот старейший способ определить, всё ли мы делаем по ЗОЖу: свет мой, зеркальце, скажи! Отражение лица точнее любого гаджета сигнализирует о хроническом стрессе, недосыпе или дисбалансе в диете. Порядок действий такой: сначала разобраться вместе с врачом-косметологом в причинах «уставшей кожи», потом пройтись по списку из этих пяти процедур-геймчейнджеров!
Дело будет раскрыто: чекап гормонов и питания
«Уставшая кожа» — не диагноз, а бьюти-сигнал о том, что лицо будто перешло в энергосберегающий режим. Привычное сияние исчезает, тон становится тусклым или сероватым, а ткани теряют упругость. К этому часто добавляются сухость, мелкие морщинки и субтитры на лбу «я не высыпаюсь».
Марина Голубева
косметолог, дерматолог, главный врач клиники эстетической медицины GMTClinic
«Некоторые мои пациентки признаются, что перестают нравиться себе на фотографиях: там они выглядят так, будто постоянно недосыпают или находятся в сильном стрессе. Далеко не всегда причина таких изменений кроется только в возрасте. Очень многое зависит от того, как работает организм в целом. Поэтому перед тем, как подбирать косметологическую коррекцию, я всегда обращаю внимание на рацион пациента, уровень белка и железа, а также на гормональный фон. Белок — главный строительный материал для наших тканей. Если его не хватает, ткани обновляются медленнее, а организму сложнее восстанавливаться. В такой ситуации даже самые современные процедуры могут дать гораздо менее заметный эффект, чем мы рассчитываем. Поэтому я всегда начинаю работу с персонального чекапа и поиска возможных дефицитов.
Иногда качество кожи заметно улучшается уже после коррекции питания и восполнения микроэлементов. Домашний уход тоже важен, но его возможности часто переоценивают. Правильно подобранные средства помогают поддерживать результат и сохранять здоровье кожи, однако при выраженной тусклости, обезвоженности и снижении тонуса одних кремов и сывороток обычно недостаточно. В таких случаях важно не только работать с внешними проявлениями, но и разбираться, что именно привело к этим изменениям».
Живительный источник: биоревитализация
Биоревитализация — настоящий must-have для кожи, которая утратила сияние и просит срочный билет на отдых. Классический вариант — инъекции гиалуроновой кислоты: они помогают восполнить дефицит влаги и поддержать водный баланс тканей. Но сегодня этим дело не ограничивается — всё чаще косметологи выбирают комбинированные препараты с дополнительными активными компонентами.
Юлия Комарова
косметолог, дерматовенеролог, заведующая отделением косметологии клиники MEDALL
«Расширенный состав решает сразу несколько задач. Аминокислоты, витамины, полипептиды или полинуклеотиды не только помогают поддерживать оптимальный уровень увлажнения, но и стимулируют процессы обновления кожи, в том числе выработку коллагена. Благодаря этому цвет лица становится более ровным и свежим, а кожа — более плотной и упругой. Изменения могут быть заметны уже после первого сеанса. Однако наиболее выраженный эффект формируется после курса из 2–4 процедур.
При этом многое зависит от исходного состояния тканей и выбранного препарата. Состав всегда подбирается индивидуально — с учетом особенностей кожи и морфотипа старения. Для биоревитализации даже склонность к отекам — не противопоказание. Любой коже важен нормальный водный баланс, а восстанавливается он лучше всего изнутри. Поэтому в таких случаях мы подбираем препараты, которые и увлажняют, и улучшают микроциркуляцию.
Большой плюс процедуры в том, что она не требует специальной подготовки, а после нее обычно не нужно длительное восстановление: покраснение в местах инъекций проходит за несколько часов. Делать биоревитализацию можно круглый год. Но чаще всего к ней обращаются зимой, когда на кожу влияют отопление и кондиционеры, и весной — в рамках подготовки к активному солнцу».
На светлой стороне: LED-терапия
LED-терапия давно вышла за рамки разовой процедуры для быстрого эффекта: сегодня её используют, чтобы кожа не только выглядела лучше здесь и сейчас, но и дольше сохраняла плотность, ровный тон и здоровый вид. Особенно хорошо она вписывается в уход, если лицо выглядит уставшим, легко воспаляется, остро реагирует на внешние раздражители или склонно к отёкам.
Диана Радченко
косметолог, главный врач клиники «МЕДИ на Туристской»
«Свет помогает успокоить ткани и ускоряет их заживление. Уже после первой процедуры пациенты получают свежий, отдохнувший вид, а после курса — ровный тон лица и естественное сияние. Сегодня светотерапия рассматривается не только как косметологическая процедура, но и как часть концепции longevity — сохранения здоровья и функциональности тканей на клеточном уровне. В основе метода лежит фотобиомодуляция — процесс, при котором световая энергия преобразуется в биологическую. Это дает клеткам импульс для восстановления и повышения активности фибробластов — именно они отвечают за выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Также улучшаются микроциркуляция и обменные процессы. Все это помогает поддерживать нормальную работу клеток, а это хорошая профилактика преждевременного старения.
Важно, что результат зависит от физических характеристик света (длины волны, спектра излучения) и протокола лечения. Одни режимы дают выраженный противовоспалительный, противоотечный и успокаивающий эффект, другие обладают стимулирующим действием, ускоряют регенерацию тканей или обезболивают. Поэтому схема всегда подбирается индивидуально, исходя из состояния кожи и задач пациента.
Фототерапия проводится курсом от 1 до 3 раз в неделю, 6–15 процедур и хорошо сочетается с другими косметологическими методами. Часто используется после инъекций, пилингов, лазера и пластических операций. Советую заранее обсудить с врачом противопоказания. Среди них — повышенная чувствительность к свету и прием препаратов, которые усиливают фоточувствительность, например некоторых антибиотиков».
По законам физики: микротоки
Методика отлично работает с лицом, которое к вечеру будто теряет архитектуру: черты «плывут», появляется тяжесть, а цвет становится неоднородным. Она также подойдёт коже, которая легко краснеет и постепенно утрачивает упругость.
Юлия Комарова: «Во время сеанса используют слабые импульсные токи низкой частоты. Они работают на клеточном уровне: улучшают микроциркуляцию (то есть кровообращение в тканях) и лимфодренаж — естественный отток лишней жидкости. Благодаря этому уменьшается отечность, а цвет лица становится более ровным. А еще такое воздействие стимулирует работу фибробластов — клеток, участвующих в выработке коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты (топ-трио для упругости и сияния). Так микротоки помогают не только вернуть внешнему виду свежесть, но и поддержать качество кожи.
При этом протокол можно настроить под конкретные задачи: кому-то важнее уменьшить отечность, а кому-то — сделать контуры лица более четкими и добиться легкого лифтинг-эффекта. Результат будет особенно заметен у людей, которые живут в условиях постоянного стресса, часто недосыпают и сталкиваются с высокими нагрузками.
После нескольких сеансов обычно сходит лишняя жидкость, улучшается цвет кожи, и лицо выглядит более бодрым и свежим. Процедура проходит комфортно и не требует восстановления. Наиболее выраженный результат можно получить после серии из 5–10 сеансов. Их планируют через день или два раза в неделю — в зависимости от показаний. Чтобы эффект сохранился дольше, врач может рекомендовать регулярные поддерживающие визиты или повторный курс».
Стройплощадка: стимуляция коллагена
К этой процедуре стоит присмотреться, когда лицо уже явно намекает, что привычной бьюти-рутины ему маловато: кожа становится сухой, теряет упругость, а первые возрастные изменения выходят из тени. Задача — вернуть чертам более бодрый и ухоженный вид.
Марина Голубева: «Коллаген — один из основных белков соединительной ткани, который отвечает за ее прочность и эластичность. Сегодня в косметологии используются два подхода к работе с ним. Первый — коллагенотерапия, когда препарат вводится инъекционно и восполняет запас коллагена в коже. Второй — коллагеностимуляторы. Они работают по-другому: помогают коже активнее вырабатывать собственный коллаген и запускают естественные процессы ее обновления.
Эффект от обеих методик развивается постепенно и раскрывается в течение нескольких недель после курса. Кожа становится более увлажненной, упругой и плотной, а мелкие морщины выглядят менее заметными. При этом лицо сохраняет естественность: черты не меняются, но отражение в зеркале выглядит более свежим и отдохнувшим. Отмечу, что коллагеностимуляторы дают наиболее выраженный результат у людей с тонкой кожей и мелкоморщинистым типом старения. При этом такие препараты используют не только для лица. Они также помогают улучшить качество кожи на шее, в зоне декольте и на кистях рук — участках, где возрастные изменения часто появляются одними из первых».
Повышаем градус: RF-лифтинг
RF-лифтинг выходит на сцену, когда гравитация начинает диктовать свои правила: овал теряет чёткость, ткани понемногу смещаются вниз, а кожа становится менее плотной и упругой. Процедуру обычно выбирают при первых и умеренных возрастных изменениях — от намёка на дряблость до заметного птоза.
Диана Радченко: «Метод основан на контролируемом прогреве глубоких слоев кожи радиочастотной энергией. Быстрый видимый результат дает сокращение старых коллагеновых волокон, накопительный эффект — за счет стимуляции синтеза нового коллагена. Постепенно кожа становится более плотной, улучшаются ее структура и контуры лица. Эффективность процедуры во многом зависит от состояния кожи. Например, если ей не хватает увлажнения, врач может рекомендовать подготовку, в том числе биоревитализацию. RF-лифтинг проводится циклом из 4–6 сеансов. Обычно результат становится максимально заметным через 2–3 месяца после завершения курса и может сохраняться от полугода до года.
Преимущество современных RF-методик — отсутствие реабилитации. Возможно лишь небольшое покраснение и ощущение тепла, которые проходят в течение нескольких часов. Одним из самых современных методов аппаратного омоложения считается процедура EMFace, которая сочетает RF-прогрев и магнитно-электрическую стимуляцию. Такой подход позволяет одновременно воздействовать на кожу и мышцы, поддерживающие ткани лица и формирующие четкий овал. Эффект лифтинга зачастую заметен уже после первого сеанса и нарастает с каждым следующим посещением. Постепенно контуры становятся более четкими, морщины — менее выраженными, повышается тонус мышц и плотность кожи. Дополнительным эффектом при работе с нижней третью лица может стать уменьшение второго подбородка».
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