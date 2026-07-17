Челюсть как у супергероя, взгляд без вечной усталости! Какие мужские бьюти-апгрейды работают? И как не потерять характер лица?

Луксмаксинг, мьюинг, моггинг — в общем, всё, чтобы стать брутальным гигачадом! Объясняем, как захвативший мужской интернет тренд на прокачку внешности с помощью фейсфитнеса для челюсти, тейпов и массажеров (сомнительно, но окей!) можно применить IRL с доказанным эффектом — с помощью косметолога и пластического хирурга.
Устранить баги: косметология
Природа дала мужчинам бонус: их кожа примерно на 20 % толще, чем женская, лучше восстанавливается и дольше сохраняет свой ресурс. Поэтому до 40 лет большинство из них приходит к косметологу не бороться с возрастными изменениями, а решать конкретные проблемы.
Оксана Кошельник
косметолог-дерматолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Под влиянием тестостерона сальные железы у мужчин работают активнее, поэтому акне остается одной из самых частых причин обращения за помощью. Причем проблема часто не заканчивается на самих высыпаниях: после них могут оставаться глубокие рубцы (которые лучше уходят, пока не успели окончательно сформироваться). Поэтому здесь действует простое правило — чем раньше начать лечение, тем лучше будет результат. Если следы постакне уже появились, для их коррекции сегодня существует целый арсенал методик: различные виды лазеров и шлифовок, радиочастотный термолиз, LED- и азотно-плазменная терапия, инъекции обогащенной плазмы, коллагена и гиалуроновой кислоты. В некоторых случаях применяется субцизия — метод механической коррекции рубцовой ткани.
Еще один частый запрос — повышенное потоотделение. Для многих именно оно становится причиной первого визита к косметологу: мало кому понравятся мокрые пятна на рубашке во время важной встречи или рабочего дня. Хорошая новость в том, что эта проблема обычно решается довольно быстро. Одна процедура ботулинотерапии помогает заметно уменьшить потливость, а эффект сохраняется в среднем от трех до шести месяцев.
Если говорить о первых возрастных изменениях, мужчины обычно сталкиваются с ними позже женщин. Более плотная кожа долго сохраняет достаточний ресурс, поэтому многим хватает домашнего ухода и аппаратных методик. Но из-за активной мимики и толщины тканей морщины у мужчин нередко сразу формируются в виде глубоких заломов, поэтому после 30 лет одной из самых востребованных процедур остается ботулинотерапия. При этом мы обязательно учитываем образ жизни пациента: например, регулярные интенсивные тренировки могут сокращать срок действия препарата.
Задача, на которую стоит обратить внимание заранее, — сохранение четкого овала лица. Со временем ткани начинают постепенно смещаться вниз и черты выглядят менее собранными. Для профилактики таких изменений хорошо подходят ультразвуковые методики: они комфортно переносятся и не требуют реабилитации.
А еще даже самая плотная кожа не защищена от вредных привычек и внешних факторов. Курение, любовь к загару и отказ от SPF со временем отражаются на лице: появляются покраснения, сосудистая сетка, кожа выглядит менее свежей. В таких случаях улучшить ситуацию помогают сосудистые лазеры, IPL-, LED-терапия и микротоки.
Не любую задачу можно решить с помощью косметологических процедур. Если речь идет о качестве тканей и первых возрастных изменениях, здесь возможностей более чем достаточно. Но при выраженных грыжах век или заметном изменении овала лица стоит обсудить ситуацию с пластическим хирургом. Практика показывает, что наиболее гармоничный и естественный результат дает комплексный подход, когда специалисты разных направлений дополняют друг друга».
Обновить прошивку: пластика
В пластической хирургии мужчины по-прежнему голосуют за консервативный подход. Радикальные перемены интересуют немногих. Большинство хочет стать лучшей (но не новой!) версией себя.
Алексей Дудников
пластический хирург клиники GrandMed
«По моему опыту, мужчины до 40 лет чаще всего приходят разобраться с врожденными особенностями. Наиболее распространенные запросы — нависающие веки, мешки под глазами, нечеткий шейно-подбородочный угол, лопоухость или форма носа. Многие понимают, что косметология мало поможет в ситуациях, которые существуют с подросткового возраста, поэтому ищут более рациональное решение.
Так, блефаропластика позволяет убрать нависание верхних век или сделать взгляд менее уставшим за счет коррекции мешков под глазами. Отопластика помогает исправить оттопыренность ушей, чтобы человек мог носить комфортную для себя прическу, а операции в области шеи — сформировать более четкий угол с подбородком. А ринопластика иногда решает не только эстетические задачи, но и улучшает дыхание.
Главный принцип таких вмешательств — сохранить мужчину мужчиной. Феминизация внешности здесь недопустима, особенно когда речь идет о зоне век, бровей и скул. Достаточно вспомнить кейс Брэдли Купера с излишне “открытым” взглядом после блефаропластики или чрезмерно выраженные скулы Зака Эфрона. Такие изменения меняют характер лица и делают результат менее естественным. Поэтому мужские операции более консервативны, чем женские. Например, при блефаропластике важно сохранить естественную анатомию века, при броулифте — избегать чрезмерного подъема, а в средней трети лица — очень аккуратно работать с объемами. При этом фейслифтинг и глубокий лифтинг шеи выполняется примерно так же, как у женщин. К тому же более плотная мужская кожа обычно лучше маскирует следы от процедуры.
Если хочется программу минимум с максимальным эффектом, то чаще всего речь о коррекции в области глаз. На эту зону мы прежде всего смотрим, когда разговариваем с человеком, поэтому даже небольшие изменения там заметно улучшают внешность. Но все зависит от исходной ситуации. Иногда требуется омоложение всего лица сразу, иначе даже качественная блефаропластика на общем фоне просто затеряется.
На мой взгляд, мужская пластическая хирургия должна быть прежде всего омолаживающей, а уже потом — бьютифицирующей. Хороший результат от нее имеет три признака. Во-первых, он смотрится естественно и не выдает факт операции. Во-вторых, мужчина не выглядит значительно моложе своего возраста: как ни парадоксально, для многих важно сохранять ощущение зрелости и статуса, чтобы окружающие видели перед собой не мальчика, а взрослого мужчину. И наконец, качественная пластика учитывает индивидуальные особенности внешности и сохраняет те черты, которые формируют характер лица».
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