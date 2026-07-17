Челюсть как у супергероя, взгляд без вечной усталости! Какие мужские бьюти-апгрейды работают? И как не потерять характер лица?

косметолог-дерматолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»

«Под влиянием тестостерона сальные железы у мужчин работают активнее, поэтому акне остается одной из самых частых причин обращения за помощью. Причем проблема часто не заканчивается на самих высыпаниях: после них могут оставаться глубокие рубцы (которые лучше уходят, пока не успели окончательно сформироваться). Поэтому здесь действует простое правило — чем раньше начать лечение, тем лучше будет результат. Если следы постакне уже появились, для их коррекции сегодня существует целый арсенал методик: различные виды лазеров и шлифовок, радиочастотный термолиз, LED- и азотно-плазменная терапия, инъекции обогащенной плазмы, коллагена и гиалуроновой кислоты. В некоторых случаях применяется субцизия — метод механической коррекции рубцовой ткани.

Еще один частый запрос — повышенное потоотделение. Для многих именно оно становится причиной первого визита к косметологу: мало кому понравятся мокрые пятна на рубашке во время важной встречи или рабочего дня. Хорошая новость в том, что эта проблема обычно решается довольно быстро. Одна процедура ботулинотерапии помогает заметно уменьшить потливость, а эффект сохраняется в среднем от трех до шести месяцев.

Если говорить о первых возрастных изменениях, мужчины обычно сталкиваются с ними позже женщин. Более плотная кожа долго сохраняет достаточний ресурс, поэтому многим хватает домашнего ухода и аппаратных методик. Но из-за активной мимики и толщины тканей морщины у мужчин нередко сразу формируются в виде глубоких заломов, поэтому после 30 лет одной из самых востребованных процедур остается ботулинотерапия. При этом мы обязательно учитываем образ жизни пациента: например, регулярные интенсивные тренировки могут сокращать срок действия препарата.

Задача, на которую стоит обратить внимание заранее, — сохранение четкого овала лица. Со временем ткани начинают постепенно смещаться вниз и черты выглядят менее собранными. Для профилактики таких изменений хорошо подходят ультразвуковые методики: они комфортно переносятся и не требуют реабилитации.

А еще даже самая плотная кожа не защищена от вредных привычек и внешних факторов. Курение, любовь к загару и отказ от SPF со временем отражаются на лице: появляются покраснения, сосудистая сетка, кожа выглядит менее свежей. В таких случаях улучшить ситуацию помогают сосудистые лазеры, IPL-, LED-терапия и микротоки.

Не любую задачу можно решить с помощью косметологических процедур. Если речь идет о качестве тканей и первых возрастных изменениях, здесь возможностей более чем достаточно. Но при выраженных грыжах век или заметном изменении овала лица стоит обсудить ситуацию с пластическим хирургом. Практика показывает, что наиболее гармоничный и естественный результат дает комплексный подход, когда специалисты разных направлений дополняют друг друга».