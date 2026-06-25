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Эстетическая медицина

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Reset, rebuild, relax. Как вернуть коже молодость, плотность и сияние без десятков процедур?

Сделать все и сразу — главный бьюти-соблазн последних лет. Но в хорошо работающей системе важен не набор инструментов, а их нерушимый порядок. В косметологии тоже! Делаем раз: восстанавливаем кожу экзосомами. Делаем два: усиливаем ее структуру коллагеном. Делаем три: расставляем финальные акценты ботоксом. Подробнее про три столпа современного антиэйджа – в комментариях экспертов Собака.ru.

Собака.ru

Reset mode: экзосомы

Любой план терпит фиаско, если кожа не готова к нагрузке. Поэтому на старте нажимаем кнопку «Перезапуск»! Возвращаем баланс и силу, на которых дальше будет держаться результат.

Юлия Турковская

главный врач, дерматовенеролог, косметолог сети клиник эстетической медицины VERSHE

«Экзосомы — один из передовых инструментов в регенеративной косметологии. Это микроскопические структуры, они пробуждают внутренние ресурсы организма, чтобы запустить обновление и естественную регенерацию. Такая терапия подходит тем, у кого кожа уже не способна полноценно восстановиться сама. Это может быть связано с возрастными изменениями, фотоповреждением, хроническим воспалением, снижением тонуса или слабым ответом на привычные процедуры. Здесь мы ориентируемся не на возраст, а именно на состояние тканей. Экзосомы действуют на клеточном уровне: они помогают активировать фибробласты — клетки, отвечающие за выработку коллагена и эластина, то есть за плотность и упругость кожи. Параллельно они укрепляют защитный барьер и ускоряют естественное обновление тканей. А при акне, розацеа, себорейном и атопическом дерматите этот механизм не только уменьшает внешние проявления, но и мягко регулирует воспалительную реакцию кожи.

В комплексных протоколах экзосомы чаще всего используют на этапе восстановления после аппаратных или инъекционных сеансов — например, лазерных шлифовок, микроигольчатого RF-лифтинга и других методик, формирующих микроканалы в коже. Через эти “открытые пути” активные компоненты проникают в глубокие слои дермы и действуют гораздо эффективнее. Средство наносят сразу после воздействия, пока микроканалы остаются открытыми, и, если нужно, повторяют это через 24–48 часов. Такой подход сокращает период восстановления после процедур примерно в 2 раза, ускоряет реабилитацию и усиливает итоговый результат — в некоторых случаях многократно».

Несущая опора: коллаген

Кожа включилась — теперь проверка на прочность: держит ли она форму? Если нет, то формируем «каркас» — работаем с плотностью и устойчивостью.

Юлия Сергиенко

врач-косметолог клиники DEGA

«Коллагеностимуляторы — это препараты, которые запускают в коже выработку собственного коллагена. Они действуют за счет внутренних ресурсов, в составе — вещества, которые хорошо “принимаются” организмом, например, поли-L-молочная кислота или гидроксиапатит кальция. После процедуры запускается контролируемая реакция — асептическое воспаление, в ответ на него ткани начинают активнее обновляться. Постепенно кожа становится более плотной и лучше сопротивляется возрастным изменениям. Такая терапия подходит при снижении тонуса, мелкоморщинистом типе старения, а также в случаях, когда кожа тонкая и есть признаки птоза, то есть опущения тканей. Составы вводят с помощью инъекций, и, в отличие от филлеров с быстрым эффектом, здесь результат формируется постепенно: первые изменения заметны через 4–6 недель, а более выраженные — через 2–3 месяца.

При этом важно общее состояние организма: дефициты белка, витаминов и микроэлементов, анемия или генетические особенности могут снижать результат. Эффект держится в среднем от года до двух, после чего процедуру повторяют. Методику часто сочетают с другими процедурами — например, с ботулотоксином, расслабляющим мышцы, или с гиалуроновой кислотой для объема и увлажнения. А вот сочетание с экзосомами подходит не всем: в комбинации с коллагеностимуляторами они могут усиливать реакцию кожи — возможен выраженный отек, покраснение или более длительное воспаление. Поэтому такие протоколы подбирают индивидуально».

Диляра Керимбаева, Собака.ru

Стоп-кадр: ботокс

Можно сколько угодно работать с кожей, но мимика все равно возьмет свое. Именно она оставляет самый заметный отпечаток возраста на лице. Игнорировать не получится, крем не спасет, завершаем бьюти-протокол точечной коррекцией.

Надежда Шабанова

врач-косметолог клиники косметологии «МЕДИ на Невском»

«Ботулотоксин — это способ работы с мимическими морщинами. Он не добавляет объем как филлер. Его задача — временно снизить передачу нервного импульса к мышце, чтобы она расслабилась и перестала сокращаться. В результате сформированные заломы становятся мягче, а новые появляются медленнее. Препарат вводится внутримышечно или внутрикожно — в зависимости от зоны и выраженности изменений. Процедура проходит быстро и обычно не требует обезболивания. Эффект держится в среднем 3–5 месяцев, затем активность мышц постепенно возвращается.

Жестких возрастных рамок нет, важнее показания. Чаще к такой коррекции обращаются после 30 лет, когда мимические линии становятся заметнее и домашний уход уже не дает прежнего эффекта. Ботулотоксин хорошо работает в сочетании с коллагеностимуляцией, аппаратными и лазерными методиками, которые улучшают структуру кожи, — это, например, EMFACE, SMAS-лифтинг и RF-омоложение. В комплексных протоколах ботокс чаще всего ставят в конце курса: некоторые процедуры с тепловым воздействием могут немного сократить срок его действия. Если таких методик в программе нет, препарат можно использовать на любом этапе».

Редакция напоминает, что все медицинские услуги, указанные в обзорах рубрики «красота», имеют противопоказания. Только консультация специалиста может дать вам реальное представление об услуге и необходимости ее прохождения.

Материал из номера:
Июнь

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