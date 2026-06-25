Reset, rebuild, relax. Как вернуть коже молодость, плотность и сияние без десятков процедур?

главный врач, дерматовенеролог, косметолог сети клиник эстетической медицины VERSHE

«Экзосомы — один из передовых инструментов в регенеративной косметологии. Это микроскопические структуры, они пробуждают внутренние ресурсы организма, чтобы запустить обновление и естественную регенерацию. Такая терапия подходит тем, у кого кожа уже не способна полноценно восстановиться сама. Это может быть связано с возрастными изменениями, фотоповреждением, хроническим воспалением, снижением тонуса или слабым ответом на привычные процедуры. Здесь мы ориентируемся не на возраст, а именно на состояние тканей. Экзосомы действуют на клеточном уровне: они помогают активировать фибробласты — клетки, отвечающие за выработку коллагена и эластина, то есть за плотность и упругость кожи. Параллельно они укрепляют защитный барьер и ускоряют естественное обновление тканей. А при акне, розацеа, себорейном и атопическом дерматите этот механизм не только уменьшает внешние проявления, но и мягко регулирует воспалительную реакцию кожи.

В комплексных протоколах экзосомы чаще всего используют на этапе восстановления после аппаратных или инъекционных сеансов — например, лазерных шлифовок, микроигольчатого RF-лифтинга и других методик, формирующих микроканалы в коже. Через эти “открытые пути” активные компоненты проникают в глубокие слои дермы и действуют гораздо эффективнее. Средство наносят сразу после воздействия, пока микроканалы остаются открытыми, и, если нужно, повторяют это через 24–48 часов. Такой подход сокращает период восстановления после процедур примерно в 2 раза, ускоряет реабилитацию и усиливает итоговый результат — в некоторых случаях многократно».