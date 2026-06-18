Вот как вернуть лицу чёткий контур лицу и заветные углы молодости: нежное липо, мини-лифтинг и коррекция уровня SMAS

пластический хирург клиники A3BEAUTE

«SMAS-пластика, о которой часто спрашивают пациенты, — это не отдельная операция в привычном смысле, а работа с тем “каркасом”, который удерживает ткани и задает форму лица. Именно поэтому она почти всегда становится частью более широкой коррекционной программы. Дальше все зависит от того, где именно появилась проблема и что ее сформировало. В нижней трети это, как правило, опущение тканей, потеря четкого овала и изменение линии шеи. Здесь SMAS обычно сочетается с платизмопластикой: первая методика фиксирует внутренние структуры, вторая отвечает за форму и натяжение мышцы шеи. Если лишний объем есть в зоне подбородка, важно, на каком уровне он расположен. Более глубокий жир обычно убирают во время платизмопластики, а при поверхностных отложениях может использоваться липосакция.

Если затронута средняя зона — скулы и область под глазами — подключают эндоскопическую подтяжку. Она позволяет аккуратно поднять ткани в центральной части лица и вернуть опору, от которой зависит общее восприятие контура. Не все методы можно и нужно сочетать в одной операции. Поэтому главная задача хирурга — точно подобрать комбинацию под конкретные возрастные изменения и анатомию пациента. Итоговый результат строится на балансе этих вмешательств: их выполняют ровно столько, сколько нужно, чтобы лицо выглядело гармонично и естественно».