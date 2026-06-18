Вот как вернуть лицу чёткий контур лицу и заветные углы молодости: нежное липо, мини-лифтинг и коррекция уровня SMAS

Маски (в том числе ковидные и снэпчата!) давно сброшены. В тренде и фокусе — живое, открытое, нефильтрованное лицо с его настоящим овалом. Хорошая новость: все, что формирует то самое первое впечатление и выдает возраст, можно скорректировать лифтингом, липосакцией и операциями в SMAS-слое. А как создать эти четкие линии без эффекта перетяжки, разбираемся вместе с хирургами.
Тайны нижней трети: smas-лифтинг
С возрастом лицо меняется сразу на нескольких уровнях: кожа становится менее упругой, объемы смещаются, а связки и внутренние структуры ослабевают. Поэтому исправить все одной методикой не получится — каждая техника работает со своим слоем.
Светлана Черкасова
пластический хирург клиники A3BEAUTE
«SMAS-пластика, о которой часто спрашивают пациенты, — это не отдельная операция в привычном смысле, а работа с тем “каркасом”, который удерживает ткани и задает форму лица. Именно поэтому она почти всегда становится частью более широкой коррекционной программы. Дальше все зависит от того, где именно появилась проблема и что ее сформировало. В нижней трети это, как правило, опущение тканей, потеря четкого овала и изменение линии шеи. Здесь SMAS обычно сочетается с платизмопластикой: первая методика фиксирует внутренние структуры, вторая отвечает за форму и натяжение мышцы шеи. Если лишний объем есть в зоне подбородка, важно, на каком уровне он расположен. Более глубокий жир обычно убирают во время платизмопластики, а при поверхностных отложениях может использоваться липосакция.
Если затронута средняя зона — скулы и область под глазами — подключают эндоскопическую подтяжку. Она позволяет аккуратно поднять ткани в центральной части лица и вернуть опору, от которой зависит общее восприятие контура. Не все методы можно и нужно сочетать в одной операции. Поэтому главная задача хирурга — точно подобрать комбинацию под конкретные возрастные изменения и анатомию пациента. Итоговый результат строится на балансе этих вмешательств: их выполняют ровно столько, сколько нужно, чтобы лицо выглядело гармонично и естественно».
Чеканный профиль: челюстная коррекция
Если в нижней зоне лица не хватает объема и четкого контура, причина может быть в положении челюстей. При недоразвитии подбородка (микрогении) или аномалии размера нижней челюсти (микрогнатии) профиль становится выпуклым и появляется характерный «птичий» вид. Простой маркер скелетной проблемы — щель между передними верхними и нижними зубами при смыкании.
Григорий Годин
челюстно-лицевой хирург центра ЧЛХ и стоматологии «Института красоты ГАЛАКТИКА»
«В таких случаях работа идет с костной основой, и здесь выделяют два подхода. Первый — контурная пластика: операции, которые меняют форму и объем отдельных зон без изменения прикуса. К ним относятся гениопластика (коррекция подбородка) и мандибулопластика (изменение контура всей нижней челюсти). Обе методики делают нижнюю треть лица более выразительной. Восстановление обычно проходит легко: основной дискомфорт связан с отеком, который уходит за одну–две недели, а вместе с ним исчезает и временное онемение.
Второй вариант — ортогнатические вмешательства, то есть изменение положения челюстей для исправления прикуса. Это может быть выдвижение нижнего отдела или комплексная коррекция сразу на обоих уровнях. Такие операции решают не только эстетическую задачу, но и функциональную: улучшаются смыкание зубов, дыхание и речь, а гармоничный профиль становится приятным бонусом. После вмешательства челюсти фиксируют между собой резинками на несколько недель, поэтому отек держится чуть дольше. Для такого вмешательства важны тщательная ортодонтическая подготовка и контроль на всех этапах».
Борьба с гравитацией: эндоскопия
Эндоскопическая подтяжка средней трети — деликатная методика, которая позволяет работать с лицом через микропроколы. Контролирует ситуацию эндоскоп — мини-камера, которая дает увеличенное изображение и помогает точно перемещать глубокие структуры.
Павел Волков
пластический хирург, челюстно-лицевой хирург клиники MEDALL
«Чаще всего к процедуре обращаются люди с явными возрастными изменениями на лице: уменьшается объем жировых пакетов и постепенно меняется костная структура в области скул и верхней челюсти. На этом фоне ткани средней зоны опускаются, и черты становятся менее выразительными.
Смысл эндоскопической подтяжки в том, чтобы вернуть ткани в анатомически более высокое положение. Мы поднимаем жировые пакеты, мягкие слои и мышцы — и фиксируем там, где они были в молодости. За счет этого лицо заметно меняется: скулы становятся более выраженными, уходит ощущение усталости под глазами, сглаживается носослезная борозда, а мягкие структуры перестают смещаться вниз. Метод особенно эффективен, когда изменения сосредоточены в средней зоне, а кожа еще сохраняет эластичность — чаще это возраст 35–50 лет. Трудностей с восстановлением обычно не возникает, основные отеки и синяки уходят примерно за две недели, а полная реабилитация занимает около одного-двух месяцев. Окончательный результат формируется постепенно — по мере того как ткани адаптируются к новому положению».
Чистая линия: липосакция
Если контур лица стал менее чётким, это ещё не обязательно возраст. Иногда его скрывают жировые отложения под подбородком. Кажется мелочью, но именно эта зона во многом отвечает за то, насколько выразительной выглядит линия нижней челюсти.
Сергей Брагилев
пластический хирург клиники GRANDMED
«Чаще всего такие отложения — индивидуальная анатомическая особенность, которая проявляется еще в молодости. В такой ситуации липосакция обычно дает значимый эстетический эффект. С возрастом проблема в зоне шейно-подбородочного угла в большей или меньшей степени возникает у всех. Поэтому для выраженного результата нередко требуется уже более комплексный подход — комбинация подтяжки и платизмопластики. Липосакция проводится точечно — только в области второго подбородка. Она не влияет на брыли и носогубные складки, не убирает избытки кожи, ее задача — удалить локальные жировые отложения, влияющие на угол молодости. Эффект от вмешательства заметен сразу, но в первые недели его может смазывать отек. Компрессионную повязку обычно носят около 14 дней. Предварительный результат можно оценить через 6 месяцев, а финальный — через год после операции».
Угол молодости: платизмопластика
Шея часто первой начинает выдавать возраст, даже если лицо еще выглядит свежо, поэтому ее нередко просят подтянуть отдельно. Но так не получится! Анатомически она тесно связана с нижней третью овала, поэтому подход должен быть комплексным.
Дмитрий Типикин
ведущий пластический хирург Клиники Пирогова
«Изменения в этой зоне происходят сразу на нескольких уровнях: кожа истончается и теряет упругость, уменьшается объем подкожно-жировой клетчатки, а платизма — поверхностная мышца — со временем провисает. В норме она образует единый слой, но постепенно ее центральные края расходятся, и на передней поверхности шеи становятся заметны вертикальные тяжи — такие продольные “ленты”, которые тянут ткани вниз.
При этом платизма не существует отдельно от лица: она переходит в нижнюю треть и формирует единый контур — плавный переход к подбородку и щекам. Поэтому изолированная коррекция не даст ни четкого овала, ни того самого угла молодости. Мы не рекомендуем выполнять ее отдельно — результат будет выглядеть неестественно. Гармонию дает только комплексный подход: сочетание глубокого SMAS-лифтинга и платизмопластики с одновременной коррекцией нижней трети лица. Важный нюанс: многое зависит от анатомии. Платизма у всех устроена по-разному: у кого-то ее края изначально сходятся полностью — в таких случаях выраженные тяжи могут вообще не формироваться. А вот если подъязычная кость и подчелюстные слюнные железы расположены низко — возможности хирурга ограничены и платизмопластика иногда может быть противопоказана».
Малое возрождение: мини-подтяжка
Мини-лифтинг подходит тем, у кого только начинают проявляться возрастные изменения: контур лица теряет четкость, намечаются легкие брыли, ткани средней и нижней трети постепенно смещаются вниз, но избытка кожи еще немного.
Джон Аезов
пластический хирург, косметолог, заведующий отделением косметологии клиники «АБИА»
«Обычно это вмешательство выбирают люди 35–50 лет, которым важно освежить внешность без радикального вмешательства. Во время операции мы работаем не только с кожей, но и с мышечным каркасом лица. За счет его подтяжки удается аккуратно приподнять ткани щек, подчеркнуть линию нижней челюсти и вернуть более собранный, естественный контур. Доступы минимальные, чаще всего в области уха, поэтому методика считается малотравматичной. Благодаря этому восстановление проходит заметно легче и быстрее, чем после классического фейслифтинга, а реабилитация занимает около двух недель.
Важно понимать границы метода: он эффективен при умеренных изменениях и не справляется с выраженным опущением тканей. Если есть заметные брыли, глубокие складки и избыток кожи, его возможностей будет недостаточно — в таких случаях требуется более объемная подтяжка. При правильном выборе методики результат выглядит естественно и сохраняется достаточно долго».
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