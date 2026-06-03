Надутые губы и заставшие лбы — всё? Почему косметология (наконец!) возвращает людям живые лица

врач интегративной медицины, дерматовенеролог, косметолог клиники Refresh

«Мы воспринимаем кожу как часть единой системы. Ее внешний вид зависит от множества факторов: обмена веществ, гормонального фона, уровня энергии в клетках, наличия хронического воспаления. Если в организме есть дефициты — железа, витамина D, цинка — или повышен кортизол (гормон стресса), только инъекционные косметологические процедуры не дадут стойкий результат.

Поэтому первый шаг — диагностика. Мы анализируем показатели, смотрим, где есть слабые места, и только после этого выстраиваем тактику. По сути, это и есть подход longevity — работа не с симптомом, а с причинами старения. Дальше подключаем инструменты, которые помогают организму восстановить ресурс. Один из ключевых — инфузионная терапия: способ доставить полезные вещества напрямую в кровь, чтобы они быстрее включались в работу. Это сложные составы, которые работают синергетически и действуют на уровне клеток. В них входит витамин С — он нужен для выработки коллагена, глутатион — антиоксидант, защищающий ткани, глицин — строительный материал для коллагеновых волокон, а также цинк и селен, которые участвуют в восстановлении кожи. При этом мы не только вводим готовые структуры, но и создаем условия, чтобы организм начал вырабатывать их сам.

Чтобы процесс шел активнее, дополнительно можно подключить пептиды — короткие цепочки аминокислот. Они работают как сигналы для клеток и запускают их обновление. В ряде случаев мы используем NAD+ — вещество, уровень которого снижается с возрастом. Оно участвует в восстановлении ДНК и работе митохондрий — клеточных “энергостанций”. Но такие инструменты подбираются индивидуально и только после обследования. Важно, что все косметологические методы лучше работают в комплексе с общим восстановлением организма. Сначала мы восполняем ресурсы — витамины, антиоксиданты, аминокислоты. И уже на этом фоне, если нужно, подключаем инъекции — мезотерапию, филлеры, биоревитализацию. Они нужны для точечной коррекции глубоких морщин, потери объема или выраженного опущения тканей. В результате кожа получает поддержку как изнутри, так и снаружи».