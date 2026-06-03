Надутые губы и заставшие лбы — всё? Почему косметология (наконец!) возвращает людям живые лица

Удивленные брови, пухлые губы и совершенно гладкий лоб — бьюти-ориентиры, которые остались в трафаретах художника Тюбика и косметологии десятых. Мы устали от мгновенных мейковеров с побочками на короткой дистанции и с разочарованием на длинной. И теперь врачи вносят в лицо точечные (и точные!) правки. Какие именно — рассказывают эксперты Собака.ru.
Было: чистки и шлифовки на поверхности
Стало: забота о подкожном балансе
Долгие годы косметология решала проблемы по мере их поступления: есть морщина — убираем, не хватает объема — добавляем. Но кожа не подписывала декларацию о независимости от всего организма, и если в нем есть дефициты и сбои, то эффект от процедур просто невозможно удержать. Поэтому основной блок работ у крутых дерматологов-косметологов сегодня — по первой специализации.
Шахназ Худайкулыева
врач интегративной медицины, дерматовенеролог, косметолог клиники Refresh
«Мы воспринимаем кожу как часть единой системы. Ее внешний вид зависит от множества факторов: обмена веществ, гормонального фона, уровня энергии в клетках, наличия хронического воспаления. Если в организме есть дефициты — железа, витамина D, цинка — или повышен кортизол (гормон стресса), только инъекционные косметологические процедуры не дадут стойкий результат.
Поэтому первый шаг — диагностика. Мы анализируем показатели, смотрим, где есть слабые места, и только после этого выстраиваем тактику. По сути, это и есть подход longevity — работа не с симптомом, а с причинами старения. Дальше подключаем инструменты, которые помогают организму восстановить ресурс. Один из ключевых — инфузионная терапия: способ доставить полезные вещества напрямую в кровь, чтобы они быстрее включались в работу. Это сложные составы, которые работают синергетически и действуют на уровне клеток. В них входит витамин С — он нужен для выработки коллагена, глутатион — антиоксидант, защищающий ткани, глицин — строительный материал для коллагеновых волокон, а также цинк и селен, которые участвуют в восстановлении кожи. При этом мы не только вводим готовые структуры, но и создаем условия, чтобы организм начал вырабатывать их сам.
Чтобы процесс шел активнее, дополнительно можно подключить пептиды — короткие цепочки аминокислот. Они работают как сигналы для клеток и запускают их обновление. В ряде случаев мы используем NAD+ — вещество, уровень которого снижается с возрастом. Оно участвует в восстановлении ДНК и работе митохондрий — клеточных “энергостанций”. Но такие инструменты подбираются индивидуально и только после обследования. Важно, что все косметологические методы лучше работают в комплексе с общим восстановлением организма. Сначала мы восполняем ресурсы — витамины, антиоксиданты, аминокислоты. И уже на этом фоне, если нужно, подключаем инъекции — мезотерапию, филлеры, биоревитализацию. Они нужны для точечной коррекции глубоких морщин, потери объема или выраженного опущения тканей. В результате кожа получает поддержку как изнутри, так и снаружи».
Было: «фарфоровое» лицо
Стало: подвижная мимика и подтянутый овал
Видим по сериалу «Скарпетта» — даже мимика Николь Кидман постепенно оттаивает. Сегодня ботокс вводят веерным микродозингом (после точной анатомической разметки!), чтобы лицо продолжало выражать все эмоции, а аппараты полируют результат и подтягивают кожу.
Камилла Хостикоева
врач-дерматолог, косметолог, заведующая отделением косметологии клиники «Балтмед»
«Инъекционная косметология стала более продуманной. Ботулинотерапия больше не ограничивается лбом и межбровьем — мы используем full-face-подход, когда комплексно работаем со всеми мышцами лица. Одни расслабляем, другие, наоборот, поддерживаем, чтобы скорректировать вектор натяжения тканей. По сути, мы выстраиваем правильную “физику” лица, и за счет этого результат выглядит гармонично уже после первой процедуры.
Филлеры по-прежнему востребованы, но подход к ним тоже изменился. От плотных гелей и выраженных объемов постепенно уходят: такие препараты склонны к миграции, хуже рассасываются и могут излишне уплотнять ткани. Сейчас мы работаем в меньших объемах и используем более мягкие филлеры. Они лучше интегрируются в ткани и со временем полностью биодеградируют — то есть естественным образом рассасываются. К примеру, в контурной пластике губ важно понимать, что через год препарата уже не останется. Это и есть современный, ответственный и безопасный подход.
Аппаратные методики сейчас в тренде, к тому же они отлично дополняют инъекции. Под разные задачи — разные технологии. Например, протокол Fotona 4D позволяет работать лазерами сразу на нескольких уровнях — от поверхностных слоев кожи до более глубоких структур, включая жировые пакеты и связки. VBeam считается золотым стандартом в коррекции сосудистых проявлений — особенно при розацеа и постакне. А Morpheus — это игольчатый RF-лифтинг, который стимулирует выработку коллагена, то есть собственного каркаса кожи, и помогает сократить ткани. Эти методики усиливают эффект друг друга и позволяют работать не только с внешними проявлениями, но и с качеством кожи. Современная косметология строится на сочетании техник. Инъекции и аппаратные процедуры не конкурируют, а работают в комплексе. Мы отказываемся от универсальных схем и выстраиваем персональную стратегию, где каждая методика занимает свое место и решает конкретную задачу».
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