Волосы с затылка, фолликулы по одному и «кукольная голова»: как на самом деле работает современная пересадка волос?

Илон Маск, Дэвид Бекхэм, Джон Траволта и Брэдли Купер и даже (по слухам, которые никто особенно не опровергает) некоторые наши отечественные селебы уже давно вступили в клуб «новая линия роста волос». Сегодня за густой шевелюрой стоят в очереди не только миллионеры и звёзды: обычные парни массово пакуют чемоданы в Турцию (мировую столицу пересадок), а соцсети полны роликов «до/после», где вчерашние залысины за несколько месяцев превращаются в причёску из рекламы шампуня.
За идеальными кадрами остаётся самое интересное: почему в одном случае хирурги вырезают полоску кожи с затылка, а в другом буквально извлекают фолликулы по одному? Можно ли действительно обойтись без шрамов? И почему восстановление нередко оказывается дольше, сложнее и болезненнее, чем ожидают пациенты? Публикуем фрагмент книги дерматолога, трихолога и косметолога Вероники Константиновой «Практическая трихология. Протокол восстановления волос и кожи головы» — о двух главных методах трансплантации, их особенностях и последствиях, к которым лучше подготовиться заранее.
Метод FUT: пересадка полоски кожи с затылка
Это амбулаторная процедура, выполняющаяся под местной анестезией и заключающаяся в перераспределении устойчивых к выпадению волос с затылочной и височных областей в зону облысения с помощью мощного современного микроскопа с увеличением от 10 до 30 (для разделения трансплантатов на фолликулярные единицы по 1–4 фолликула). В донорской зоне в области затылка вырезают тонкую полоску кожи длиной в среднем 15 см и шириной 1 см, а затем медсестры с помощью оптической техники разрезают эту полоску на фолликулярные единицы. В области облысения делаются множественные небольшие отверстия в коже (специальными инструментами, по типу микроформочек), куда и пересаживаются микротрансплантаты.
Продолжительность операции зависит от объема. За одну процедуру пересаживают от 20 до 1600 графтов (фрагментов ткани), длительность процедуры — 4–10 часов. [ ] Пересаженные волосы сохраняют все свои генетические характеристики и способность к росту, а также не требуют специального ухода.
Рост волос после трансплантации начинается через 2–3 месяца, однако не из всех трансплантатов волосы начинают расти одновременно. [ ] Первый результат операции оценивается не раньше чем через 4–6 месяцев. С течением времени волосы из пересаженных трансплантатов становятся более плотными и толстыми, что зрительно увеличивает густоту прически. Окончательный результат оценивается спустя 9–12 месяцев после перенесенной операции.
При проведении такой микротрансплантации за 1–2 сеанса возможно выполнить то, что без данной технологии делали за 4–6 сеансов, а это существенно экономит время и деньги пациента, особенно если операция выполняется в другой стране.
Метод FUE: пересадка отдельных фолликулов без разреза
Несколько лет назад врачи-трансплантологи стали применять новую методику пересадки, так называемую экстракцию изолированного фолликулярного соединения, или FUE (Follicular Unit Extraction). Этот метод подразумевает извлечение с помощью микрощипцов (1 мм) волосяных луковиц отдельно друг от друга, без разреза кожи в донорской зоне. Предварительно волосы очень коротко стригут на затылке. Микрощипцы (под контролем оптических приборов) располагают вокруг фолликулярной единицы, осторожно тянут ее вверх и сразу трансплантируют на проблемный участок. Микроотверстия после удаления волоса затягиваются за 1–2 недели.
Основные отличия данного метода:
- нет необходимости вырезать полоску кожи из донорской области для получения волосяных луковиц, и в донорской зоне после проведения процедуры не остается никаких швов и рубцов;
- удобен в случаях наличия скудной донорской зоны;
- предпочтителен для пересадки волос на рубец или при выполнении небольших сеансов (менее 500 микротрансплантатов).
Может быть, вас это удивит, но этот метод дает возможность пересаживать волосы с различных участков тела — с груди, из подмышечных впадин, лобковой области. Пересаженные волосы не требуют специального ухода, сохраняя при этом все характеристики натуральных волос. В то же время эта методика имеет ряд существенных недостатков: она сложнее в выполнении, чем FUT, поэтому занимает в 2–3 раза больше времени и более дорогостоящая.
Последствия, о которых не скажут в рекламе
Несмотря на все заверения трансплантологов, трихологи на своих приемах часто сталкиваются с более выраженными последствиями трансплантации волос. Понятно, что все очень индивидуально и у одних пациентов послеоперационный период проходит легче, а у других тяжелее. Но все же необходимо понимать, что это не легкий и не быстрый путь к восстановлению эстетического внешнего вида. Часто пациенты говорят, что процедура пересадки волос весьма болезненная, хотя проводится под местной анестезией. А ещё они предъявляют жалобы на длительный и сложный реабилитационный период:
- выраженный отек в области лба
- сильную боль в зоне забора материала и зоне подсадки
- обширную поверхность донорского участка
Через шесть недель пересаженные волосы выпадают, а новые начинают расти только через 2–4 месяца, следовательно на месте выпавших волос какое-то время остаются некрасивые проплешины, особенно заметные по линии роста волос. Хотя приживаемость волос составляет примерно 90%, поредение волос у многих пациентов продолжается. Следовательно, могут потребоваться дополнительные операции. Область пересаженных волос всегда выглядит не так естественно, как бы хотелось: волосы располагаются ровными рядами, в определенной последовательности, что создает эффект кукольной головы.
