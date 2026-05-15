Волосы с затылка, фолликулы по одному и «кукольная голова»: как на самом деле работает современная пересадка волос?

Метод FUT: пересадка полоски кожи с затылка

Это амбулаторная процедура, выполняющаяся под местной анестезией и заключающаяся в перераспределении устойчивых к выпадению волос с затылочной и височных областей в зону облысения с помощью мощного современного микроскопа с увеличением от 10 до 30 (для разделения трансплантатов на фолликулярные единицы по 1–4 фолликула). В донорской зоне в области затылка вырезают тонкую полоску кожи длиной в среднем 15 см и шириной 1 см, а затем медсестры с помощью оптической техники разрезают эту полоску на фолликулярные единицы. В области облысения делаются множественные небольшие отверстия в коже (специальными инструментами, по типу микроформочек), куда и пересаживаются микротрансплантаты.

Продолжительность операции зависит от объема. За одну процедуру пересаживают от 20 до 1600 графтов (фрагментов ткани), длительность процедуры — 4–10 часов. [ ] Пересаженные волосы сохраняют все свои генетические характеристики и способность к росту, а также не требуют специального ухода.

Рост волос после трансплантации начинается через 2–3 месяца, однако не из всех трансплантатов волосы начинают расти одновременно. [ ] Первый результат операции оценивается не раньше чем через 4–6 месяцев. С течением времени волосы из пересаженных трансплантатов становятся более плотными и толстыми, что зрительно увеличивает густоту прически. Окончательный результат оценивается спустя 9–12 месяцев после перенесенной операции.

При проведении такой микротрансплантации за 1–2 сеанса возможно выполнить то, что без данной технологии делали за 4–6 сеансов, а это существенно экономит время и деньги пациента, особенно если операция выполняется в другой стране.