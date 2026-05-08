Мягкий anti-age — главный бьюти-тренд 2026-го! Вот как хирурги заменили тотальный апгрейд на бережные операции по этапам

Контуры по карте: липоскульптура вместо липосакции

Глобальный ремейк фигуры без привлечения имплантов на аутсорсе: при липоскульптуре хирург использует только собственные жировые ткани пациента — и распределяет их точечными инъекциями.

Рустам Гедгафов пластический хирург клиники A3BEAUTE Раньше в эстетической хирургии применяли простую схему: есть лишнее — удаляем! Классическая липосакция уменьшала объемы, но не учитывала пропорции. Сегодня подход принципиально изменился. Мы работаем с формой тела в целом: оцениваем, где жира много, где достаточно, а где не хватает, и перераспределяем его. Это и есть липоскульптура. Процедура включает несколько этапов: сначала забираем жировую ткань через небольшие проколы, затем очищаем ее и вводим в те зоны, которые нужно смягчить и округлить.

Главное преимущество — работа без имплантов, только с собственным ресурсом человека. Это дает максимально естественный результат и ощущение «своего» тела.

К тому же вмешательство стало гораздо менее травматичным. Полный сход отеков и адаптация тканей занимает 2–3 месяца, но к обычной жизни можно вернуться уже через пару дней после операции.

Не беспокоить: маммопластика под мышцу

Самый логичный и мягкий способ установки импланта через доступ в подмышечной впадине или в подгрудной складке вошел в свой прайм с развитием эндоскопии — теперь доктору во время операции через камеру видно все, а пациенту после нее — ничего (даже самого маленького рубца!).

Эка Гварамия ведущий пластический хирург медицинского центра «СМ-Клиника» Наша главная задача — не только изменить объем груди, но и добиться того, чтобы форма выглядела естественно и подходила к телосложению. Хирургу нужно учитывать ширину грудной клетки, состояние тканей и даже общее впечатление от пациентки.

В своей практике я чаще выбираю установку импланта под мышцу — за естественность и низкий риск контурирования импланта. Доступ, как правило, выполняю в подгрудной складке — так можно не беспокоить молочную железу и ускорить заживление. На этом этапе мы можем подключить дополнительные методы поддержки — например, инфузионную терапию и косметологические процедуры, чтобы дать буст регенерации тканей и согнать отеки.

Работа по профилю: сохраняющая ринопластика

Сменив металлические инструменты на ультразвук, пластические хирурги действуют аккуратнее — больше никакого сноса спинки (и других несущих конструкций) во время операции!