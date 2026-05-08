Мягкий anti-age — главный бьюти-тренд 2026-го! Вот как хирурги заменили тотальный апгрейд на бережные операции по этапам

Рейтинг самых востребованных операций — 2026 намекает, что пластические хирурги проработали не только новые техники, но и свое желание успеть все за один прием. Теперь врачи выбирают бережность: неспешные деликатные протоколы и планы лечения — от эндолифтинга до многоэтапного омоложения (плюс долгие целебные беседы с пациентом до, во время и после!)
Контуры по карте: липоскульптура вместо липосакции
Глобальный ремейк фигуры без привлечения имплантов на аутсорсе: при липоскульптуре хирург использует только собственные жировые ткани пациента — и распределяет их точечными инъекциями.
Рустам Гедгафов
пластический хирург клиники A3BEAUTE
Раньше в эстетической хирургии применяли простую схему: есть лишнее — удаляем! Классическая липосакция уменьшала объемы, но не учитывала пропорции. Сегодня подход принципиально изменился. Мы работаем с формой тела в целом: оцениваем, где жира много, где достаточно, а где не хватает, и перераспределяем его. Это и есть липоскульптура. Процедура включает несколько этапов: сначала забираем жировую ткань через небольшие проколы, затем очищаем ее и вводим в те зоны, которые нужно смягчить и округлить.
Главное преимущество — работа без имплантов, только с собственным ресурсом человека. Это дает максимально естественный результат и ощущение «своего» тела.
К тому же вмешательство стало гораздо менее травматичным. Полный сход отеков и адаптация тканей занимает 2–3 месяца, но к обычной жизни можно вернуться уже через пару дней после операции.
Не беспокоить: маммопластика под мышцу
Самый логичный и мягкий способ установки импланта через доступ в подмышечной впадине или в подгрудной складке вошел в свой прайм с развитием эндоскопии — теперь доктору во время операции через камеру видно все, а пациенту после нее — ничего (даже самого маленького рубца!).
Эка Гварамия
ведущий пластический хирург медицинского центра «СМ-Клиника»
Наша главная задача — не только изменить объем груди, но и добиться того, чтобы форма выглядела естественно и подходила к телосложению. Хирургу нужно учитывать ширину грудной клетки, состояние тканей и даже общее впечатление от пациентки.
В своей практике я чаще выбираю установку импланта под мышцу — за естественность и низкий риск контурирования импланта. Доступ, как правило, выполняю в подгрудной складке — так можно не беспокоить молочную железу и ускорить заживление. На этом этапе мы можем подключить дополнительные методы поддержки — например, инфузионную терапию и косметологические процедуры, чтобы дать буст регенерации тканей и согнать отеки.
Работа по профилю: сохраняющая ринопластика
Сменив металлические инструменты на ультразвук, пластические хирурги действуют аккуратнее — больше никакого сноса спинки (и других несущих конструкций) во время операции!
Максим Барсаков
заведующий отделением пластической хирургии, ведущий пластический хирург Клиники Пирогова
Классическая ринопластика строилась по принципу «разобрать и пересобрать» — хрящевую и костную спинку носа хирург фактически формировал заново. Но сегодня мы стараемся максимально бережно отнестись к собственным тканям пациента. Например, при сохраняющей ринопластике спинку носа не разбираем, а смещаем единым блоком — за счет этого можно сгладить профиль без лишней травматизации. Операция вообще проходит глубже и точнее: мы обязательно корректируем перегородку, если это нужно для дыхания, и отдельно моделируем кончик (самая тонкая часть работы!)
Технологии тоже подбираем в зависимости от ситуации: например, на костные структуры теперь воздействуем ультразвуком, а не механически — так потом быстрее спадает отек, ткани мягче усаживаются и остается гораздо меньше синяков.
Вот это прокол: глубокий лифтинг
Два или четыре прокола в зонах, где их невозможно заметить (под челкой, на висках, за ушами) — и полная перестановка тканей и жировых пакетов на лице.
Филипп Романчишен
пластический хирург, к. м. н., главный врач клиники MEDALL
Классическая подтяжка лица имеет дело с поверхностными тканями. А они легко растягиваются и могут со временем возвращаться в прежнее положение. Поэтому мы сейчас выбираем эндоскопический лифтинг: аккуратно смещаем более плотные и стабильные структуры вверх, за счет чего подтягиваются и мягкие зоны — щеки, нижняя треть лица, шея. При этом проколы или надрезы делаем минимальными, а контролируем процесс тонкой камерой прямо изнутри.
В результате удается сохранить мимику и избежать эффекта «перетянутого» лица. Восстановление тоже проходит довольно быстро: в первые дни появляются отек и дискомфорт, но уже через неделю можно вернуться к привычным повседневным делам, а через две — к полноценной социальной жизни.
На счет три: пошаговый антиэйдж
Операции в восемь рук — уже антиимба. Хирурги (единым хором с анестезиологами!) выступают за несколько последовательных вмешательств в течение года вместо шестичасового гранд-апгрейда.
Светлана Канаш
эстетический пластический хирург клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
Для омоложения лица хирурги сейчас выбирают комбинацию точечных вмешательств. И делят процесс на этапы: сначала зона вокруг глаз — эндоскопический лифтинг верхней и средней трети лица вместе с блефаропластикой, затем — работа с нижней третью с помощью SMAS-методик плюс пластика шеи. Аргументов в пользу такого решения два. Первый: две и даже три короткие анестезии безопаснее одной длительной. Второй: реабилитация после каждого вмешательства имеет свои особенности, поэтому гораздо легче справляться с ними по отдельности.
Протокол вмешательств всегда подбираем индивидуально: учитываем пропорции лица, положение глаз, выраженность надбровных дуг, объемы мягких тканей, склонность к отекам. Без этого даже хирургически грамотно выполненная работа может привести к неестественному результату. Сами методики тоже стали деликатнее. Эндоскопический лифтинг врачи выполняют через небольшие доступы в волосистой части головы и на слизистой рта (в итоге следы вмешательства с трудом может найти даже сам пациент!).
Редакция напоминает, что все медицинские услуги, указанные в обзорах рубрики «Красота», имеют противопоказания. Только консультация специалиста может дать вам реальное представление об услуге и необходимости ее прохождения.
Комментарии (0)