Патчи не помогут! Вот как реально убрать темные круги под глазами. Спойлер: анатомия решает!

Тем, кого рабочие понедельники превращают в панду, напоминаем: спасти от темных кругов могут не только патчи из холодильника. Бой синеве под глазами дадут микроиглы, refresh-лазер, мощный лимфодренаж и коллаген-бустинг!
Если круг оказался вдруг: диагностика
Зона вокруг глаз первой сигналит о внутреннем дисбалансе: от хронического стресса и обезвоживания до колебаний гормонов и проблем с почками. Так что честный косметолог сначала собирает анамнез.
Суна Казиханова
главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»
«Отеки важно отличать от грыж или грыжеподобных образований, чтобы понять, нужна ли пациенту консультация хирурга и есть ли показания к блефаропластике. Появление темных кругов может быть связано с общим состоянием организма, например с эндокринными нарушениями, заболеваниями почек или надпочечников. Однако иногда это просто генетическая особенность. Синева под глазами в некоторых случаях сопровождает железодефицитную анемию, хроническую усталость или стресс. Но возникает и при “усталом морфотипе”, когда игра света и тени в области нижних век создает под глазами затемнение, похожее на синяки. Поэтому чтобы составить протокол терапии, сначала важно поставить правильный диагноз и понять, что именно мы лечим. Подход всегда индивидуальный.
Если пациент в целом здоров, тогда уже можно работать с эстетическими проявлениями. При “усталом морфотипе” помогает восполнение объема в средней трети лица: рельеф выравнивается, меняется распределение света, и “синяки” под глазами становятся менее заметными. Для улучшения качества кожи в этой зоне используем микроигольчатый RF-лифтинг и мезотерапию. Если речь идет о гиперпигментации, домашнего ухода тоже может быть недостаточно. В таких случаях применяются аппаратные и инъекционные методики — микроигольчатый RF-лифтинг вместе с мезотерапией или биоревитализацией. Для устранения отечности тот же RF-лифтинг сочетается с магнитотерапией: это усиливает лимфо- и венозный отток, дает выраженный дренажный эффект и улучшает состояние кожи верхних и нижних век. Также при необходимости в протокол могут входить фотодинамическая терапия и фототерапия».
Аквааэробика: инъекции гиалуронки
Уколы на основе гиалуроновой кислоты могут освежить лицо в режиме рапид — тысячи пруфов «до/после» лежат в бездонных галереях смартфонов косметологов. Но с областью под глазами все чуть иначе: кожа тут тонкая как папиросная бумага, а ткани любят отекать по любому поводу.
Екатерина Манкевич
дерматолог и косметолог клиники DEGA
«Биоревитализацию довольно редко выполняют в области нижнего века. На первый взгляд кажется, что такая процедура должна помочь справиться с темными кругами, ведь в других зонах лица она делает кожу более плотной и визуально свежей. Но участок возле глаз легко отекает, а подобные составы как раз активно притягивают и удерживают влагу. Поэтому специалисты чаще выбирают средства с минимальным содержанием гиалуроновой кислоты или вовсе обходятся без нее.
А вот препараты с дренажным эффектом, напротив, в ходу — например, формулы с гексапептидом-17. Они помогают тканям накапливать меньше жидкости. Иногда “мешочки” на веках пытаются скрыть филлером, но такой способ считается рискованным и подходит не всем. После уколов может появиться небольшая припухлость — это нормально и происходит из-за крошечных повреждений кожи. Чаще всего она проходит через пару часов. Если сеанс способен вызвать заметный отек, специалист об этом обязательно предупредит. Клиентам, которые к этому не готовы, подбирают другой способ, например лазерный или радиоволновой».
Стереть смоки-айс: аппаратные методы
Недосып амнистирован: причиной кругов под глазами может быть и анатомия. Через тонкую кожу иногда просвечивают сосуды, пигмент и даже мышцы. Тогда задачей косметолога номер один станет освежить и укрепить покровы.
Леся Кирсанова
к. м. н., дерматолог-косметолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Один из методов, который мы используем, — микроигольчатый RF-лифтинг. Тонкие иглы доставляют радиочастотную энергию прямо в дерму (средний слой кожи). Это запускает неоколлагенез — образование нового коллагена и умеренное сокращение тканей. В результате кожа становится плотной и менее “прозрачной”. Сосуды при этом не “запаиваются”, а визуально маскируются за счет укрепления структуры ткани. После процедуры обычно остаются покраснение и небольшой отек в течение 1–3 дней, поэтому вернуться к обычному ритму жизни можно довольно быстро.
Если беспокоит не только оттенок кожи, но и мелкие морщины или признаки фотостарения, мы можем использовать фракционный CO₂-лазер. Аппарат точечно испаряет микроскопические участки дермы, при этом заметно сокращает ткани век и запускает процесс обновления. После восстановления поверхность становится более гладкой и плотной, цвет выравнивается, небольшие складочки и заломы уходят. Перед такой процедурой кожу век важно подготовить, ведь сухость, истонченный эпидермис или скрытое воспаление (при некоторых кожных заболеваниях) могут привести к длительной красноте и гиперпигментации. Поэтому сначала мы корректируем домашний уход и фотозащиту, увлажняем кожу инъекцией на основе гиалуроновой кислоты. И только потом подключаем более интенсивные термические аппаратные методики. Восстановление после CO₂-шлифовки длится в течение 7 дней и проявляется невыраженным отеком, корочками и покраснением кожи век. После отшелушивания может сохраниться покраснение на 2–4 недели. Процедуру чаще планируют на осенне-зимний период, когда солнечная активность снижается. А микроигольчатый RF-лифтинг век допустимо делать и летом, но только при строгой фотозащите и соблюдении всех правил реабилитации».
Редакция напоминает, что все медицинские услуги, указанные в обзорах рубрики «Красота», имеют противопоказания. Только консультация специалиста может дать вам реальное представление об услуге и необходимости ее прохождения.
