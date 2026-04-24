Патчи не помогут! Вот как реально убрать темные круги под глазами. Спойлер: анатомия решает!

главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»

«Отеки важно отличать от грыж или грыжеподобных образований, чтобы понять, нужна ли пациенту консультация хирурга и есть ли показания к блефаропластике. Появление темных кругов может быть связано с общим состоянием организма, например с эндокринными нарушениями, заболеваниями почек или надпочечников. Однако иногда это просто генетическая особенность. Синева под глазами в некоторых случаях сопровождает железодефицитную анемию, хроническую усталость или стресс. Но возникает и при “усталом морфотипе”, когда игра света и тени в области нижних век создает под глазами затемнение, похожее на синяки. Поэтому чтобы составить протокол терапии, сначала важно поставить правильный диагноз и понять, что именно мы лечим. Подход всегда индивидуальный.

Если пациент в целом здоров, тогда уже можно работать с эстетическими проявлениями. При “усталом морфотипе” помогает восполнение объема в средней трети лица: рельеф выравнивается, меняется распределение света, и “синяки” под глазами становятся менее заметными. Для улучшения качества кожи в этой зоне используем микроигольчатый RF-лифтинг и мезотерапию. Если речь идет о гиперпигментации, домашнего ухода тоже может быть недостаточно. В таких случаях применяются аппаратные и инъекционные методики — микроигольчатый RF-лифтинг вместе с мезотерапией или биоревитализацией. Для устранения отечности тот же RF-лифтинг сочетается с магнитотерапией: это усиливает лимфо- и венозный отток, дает выраженный дренажный эффект и улучшает состояние кожи верхних и нижних век. Также при необходимости в протокол могут входить фотодинамическая терапия и фототерапия».