Невидимый корсет: чиним биомеханику осанки

Можно отточить силуэт нежным липо, но сутулость и мышечный дисбаланс всё равно будут влиять на форму сильнее любых процедур. Поэтому дело не только в объемах, а в том, как вы двигаетесь и носите себя каждый день.

Мари Мчедлидзе врач-остеопат, заместитель заведующего отделением общей медицины Системы клиник МЕДИ «Чаще всего так называемая уставшая спина формируется под влиянием двух факторов. Первый — хроническое перенапряжение грудных и дельтовидных мышц, вызванное типичными действиями: мы держим телефон, работаем за компьютером, зависаем над тарелкой. Эти мышцы буквально тянут плечи вперед, создавая округлость верхней части спины и способствуя образованию “вдовьего горбика”. Второй фактор — слабость межлопаточных мышц, которые в норме должны удерживать корпус. При малоподвижном образе жизни они почти не включаются в работу, постепенно атрофируются, и тело все больше сгибается. Если восстановить мышечный баланс и убрать сутулость, мягкие ткани перераспределятся: улучшится кровообращение, уйдет застой жидкости и отечность. За счет этого задняя линия тела подтянется на глазах. Время коррекции зависит от того, насколько ситуация запущенная. Свежую дисфункцию иногда можно убрать за один-два сеанса. А вот если проблема копилась годами, потребуются курс и активное участие пациента: регулярная ЛФК и осознанная работа с движением. Многое определяет и образ жизни: при сидячей работе результат, скорее всего, придется поддерживать на постоянной основе».

Угроза сверху: присматриваемся к липо шеи

Липосакция убирает жировые «ловушки»: зоны, на которые не действуют ни диета, ни спорт. В результате контуры лица и верхней части тела становятся более четкими, а силуэт — легким и гармоничным.