Наши мамы знали (а Демна Гвасалия напомнил!): чтобы спина стала вау, очень пригодятся подплечники. Они мгновенно чертят каркас, выпрямляют осанку и визуально уменьшают талию. Разбираемся, кто и как сегодня делает sexy back без портновских трюков и оптических обманов — только докмед, ЛФК и недрогнувший скальпель!
Невидимый корсет: чиним биомеханику осанки
Можно отточить силуэт нежным липо, но сутулость и мышечный дисбаланс всё равно будут влиять на форму сильнее любых процедур. Поэтому дело не только в объемах, а в том, как вы двигаетесь и носите себя каждый день.
Мари Мчедлидзе
врач-остеопат, заместитель заведующего отделением общей медицины Системы клиник МЕДИ
«Чаще всего так называемая уставшая спина формируется под влиянием двух факторов. Первый — хроническое перенапряжение грудных и дельтовидных мышц, вызванное типичными действиями: мы держим телефон, работаем за компьютером, зависаем над тарелкой. Эти мышцы буквально тянут плечи вперед, создавая округлость верхней части спины и способствуя образованию “вдовьего горбика”. Второй фактор — слабость межлопаточных мышц, которые в норме должны удерживать корпус. При малоподвижном образе жизни они почти не включаются в работу, постепенно атрофируются, и тело все больше сгибается. Если восстановить мышечный баланс и убрать сутулость, мягкие ткани перераспределятся: улучшится кровообращение, уйдет застой жидкости и отечность. За счет этого задняя линия тела подтянется на глазах. Время коррекции зависит от того, насколько ситуация запущенная. Свежую дисфункцию иногда можно убрать за один-два сеанса. А вот если проблема копилась годами, потребуются курс и активное участие пациента: регулярная ЛФК и осознанная работа с движением. Многое определяет и образ жизни: при сидячей работе результат, скорее всего, придется поддерживать на постоянной основе».
Угроза сверху: присматриваемся к липо шеи
Липосакция убирает жировые «ловушки»: зоны, на которые не действуют ни диета, ни спорт. В результате контуры лица и верхней части тела становятся более четкими, а силуэт — легким и гармоничным.
Яна Кизюн
пластический хирург клиники MEDALL
«Самая частая причина обращения — так называемая холка, жировое отложение в зоне верхних шейных позвонков. Еще процедура помогает скорректировать двойной подбородок или избыток на задней поверхности плеч в области трицепса. Важно понимать, что липосакция убирает жир, но не подтягивает кожу. Поэтому она подходит пациентам с хорошей эластичностью тканей. Но если есть выраженная дряблость и складки, то одной липосакции недостаточно — потребуется платизмопластика, операция, при которой хирург работает не только с кожей, но и с поверхностной мышцей шеи. Нередко ее еще сочетают со SMAS-лифтингом — подтяжкой более глубоких тканей лица. Уже через несколько дней после липосакции можно вернуться к легкой активности, а к мощным тренировкам — через четыре-шесть недель. Бани и сауны лучше на пару месяцев исключить. Чтобы результат сохранился минимум на пятилетку, важно поддерживать стабильный вес и избегать резких колебаний массы тела».
С плеч долой: изучаем брахиопластику
С возрастом первыми «плывут» спина и задняя поверхность плеч: ткани теряют тонус, упругость снижается и силуэт становится менее чётким.
Георгий Валиев
пластический хирург клиники GRANDMED
«Избытки могут сформироваться не только из-за жировых отложений. Иногда причина — снижение качества покровов. Отдельная категория — люди после сильного похудения. Когда килограммы уходят быстро и в большом объеме, кожа не всегда успевает сократиться, поэтому лишние складки появляются сразу в нескольких участках тела, в том числе и сзади. В таких случаях можно рассмотреть хирургическую коррекцию. Брахиопластика — метод, который позволяет убрать избыток тканей в области плеч. К нему прибегают, когда естественное сокращение кожи уже вряд ли произойдет. Липомоделирование спины решает другую задачу. Здесь речь чаще идет о локальных жировых отложениях: их удаляют, чтобы подчеркнуть рельеф мышц. Когда излишков действительно много, методики сочетают. Например, подтяжку плеч иногда выполняют одновременно с коррекцией груди или в рамках так называемого верхнего бодилифта — комплексного вмешательства для верхней части тела. За один раз можно поработать и с руками, и со спиной. Реабилитация после подтяжки плеч обычно занимает около месяца. В этот период важно не поднимать тяжести и не давать организму активную нагрузку. Через четыре-шесть недель можно постепенно возвращаться к тренировкам. После работы со спиной реабилитация проходит примерно по тем же принципам. Среди противопоказаний — любые заболевания в стадии обострения и нереалистичные ожидания».
Точка опоры: моделируем ягодицы
Задняя линия тела во многом собирает силуэт. Если там не хватает объёма, талия визуально расширяется, а фигура теряет рельеф. И тренировки не всегда решают вопрос — многое зависит от анатомии и того, как распределяется жир.
Рустам Гедгафов
пластический хирург клиники A3BEAUTE
«Один из способов коррекции — глютеопластика. Мы используем плотные силиконовые импланты, похожие на грудные, но более прочные и рассчитанные на нагрузку, и устанавливаем их под большую ягодичную мышцу. Такой метод позволяет вылепить округлый и приподнятый контур. Другой популярный подход — липоскульптура. В этом случае применяется собственная жировая ткань пациента: ее хирурги забирают из зон с избытком (чаще всего из области живота, боков или спины), очищают и вводят в нужные участки. Так моделируется силуэт: талия — уже, а задняя линия тела — выразительнее. Дополнительно можно скорректировать асимметрию и доработать форму. Метод выбираем индивидуально. Нужно значительное увеличение? Импланты. Мягкий естественный объем? Липофилинг. Во время восстановления важно снизить нагрузку на оперированную область и носить компрессионное белье. В первые дни рекомендуем подолгу не сидеть, а интенсивные тренировки отложить на несколько недель. По мере заживления ткани адаптируются, и окончательный результат проявится через 3–6 месяцев».
Редакция напоминает, что все медицинские услуги, указанные в обзорах рубрики «красота», имеют противопоказания. Только консультация специалиста может дать вам реальное представление об услуге и необходимости ее прохождения.
