Успеть к лету! План процедур, которые помогут быстро привести фигуру в порядок

пластический хирург клиники GRANDMED

Вокруг процедуры до сих пор много страхов и мифов, самый популярный — что можно задеть почки, печень или селезенку. Это не так, 11-я и 12-я пары — «блуждающие» ребра, они лежат в мягких тканях и не подходят близко к органам брюшной полости. Второй миф — про длинные рубцы на спине. Современные методики позволяют хирургу работать через крошечные доступы (по диаметру они не больше, чем от обычной иглы!). Поэтому зона вмешательства восстанавливается быстро и незаметно.

Реабилитация занимает примерно три месяца, когда нужно носить корсет почти постоянно: он удерживает ребра в правильном положении, пока они срастаются. Физические нагрузки, тяжелые сумки, баня, сауна и бассейн в это время под запретом. Операцию стоит планировать заранее. Идеальное окно — осень или зима. Самый поздний комфортный срок — начало весны, чтобы к июню результат стабилизировался.