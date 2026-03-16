Успеть к лету! План процедур, которые помогут быстро привести фигуру в порядок

В XVIII веке роковым красавицам заветные 90–60–90 дарил китовый ус, сегодня — реконструкция талии, таргетная волюмизация и липотрансфигурация. Что выбрать? Проводим ликбез вместе с пластическими хирургами.
Корсеткор навсегда: реконструируем рёбра (буквально!)
Операция по «сужению» талии — не универсальная и уж точно не рядовая история. Она придумана и лучше всего работает для тех, у кого изгиб от природы почти не выражен и никакие тренировки и диеты не дают долгосрочный результат.
Георгий Валиев
пластический хирург клиники GRANDMED
Вокруг процедуры до сих пор много страхов и мифов, самый популярный — что можно задеть почки, печень или селезенку. Это не так, 11-я и 12-я пары — «блуждающие» ребра, они лежат в мягких тканях и не подходят близко к органам брюшной полости. Второй миф — про длинные рубцы на спине. Современные методики позволяют хирургу работать через крошечные доступы (по диаметру они не больше, чем от обычной иглы!). Поэтому зона вмешательства восстанавливается быстро и незаметно.
Реабилитация занимает примерно три месяца, когда нужно носить корсет почти постоянно: он удерживает ребра в правильном положении, пока они срастаются. Физические нагрузки, тяжелые сумки, баня, сауна и бассейн в это время под запретом. Операцию стоит планировать заранее. Идеальное окно — осень или зима. Самый поздний комфортный срок — начало весны, чтобы к июню результат стабилизировался.
Убрать и забыть: липосакция
Даже при рассчитанном на калькуляторе КБЖУ и регулярном «горении» на кроссфите некоторые зоны упорно не хотят меняться. Все дело в особенностях жировой ткани: в определенных местах она не хочет реагировать на дефицит калорий и нагрузки.
Рустам Гедгафов
пластический хирург клиники A3BEAUTE
Эти «жировые ловушки» — чистая генетика и гормональный фон, поэтому вес может уходить, а силуэт останется прежним. Здесь на помощь приходит липосакция — один из самых точных и надежных инструментов для устранения объемов. Она подходит тем, у кого вес в норме (или близко к ней), но кому хочется сделать фигуру более пропорциональной и подтянутой. Речь идет про таргетную коррекцию — точечное удаление жира. Чаще всего мы доводим до совершенства живот, талию, бока, бедра, спину, руки и зону подбородка. Изменения видны уже через пару недель, а окончательный результат проявляется по мере уменьшения отека и восстановления тканей. Сама липосакция занимает в среднем 3 часа и проходит под общей анестезией. Мы работаем современными методиками, через крошечные проколы, поэтому травматичность сведена к минимуму.
Большинство людей возвращаются к повседневной активности через несколько дней, а полный камбэк в фитнес делают поэтапно по рекомендациям хирурга, тоже примерно через 2–3 месяца. Лучшее время липо — осень-зима. В холодный сезон проще постоянно носить компрессионное белье, соблюдать режим и не мучиться от жары. А к лету организм как раз полностью адаптируется и можно чувствовать себя на 10 из 10 в кроп-топах и бикини.
Out в in: липофилинг
Сейчас в тренде тихая эстетика: мягкие, натуральные формы без излишней драматичности. С этой задачей отлично справляется липофилинг — пересадка собственного жира, которая считаетс суперестественным способом восстановить или добавить объем фигуре.
Тамара Гогохия
заведующая отделением пластической хирургии, к. м. н., пластический хирург клиники MEDALL
Эту процедуру выбирают тогда, когда важны не радикальные перемены, а мягкая, точечная коррекция. Принцип простой: жир берут там, где его в избытке (с живота, боков, спины, поясничной области) и переносят туда, где объема не хватает. За счет этого формы становятся более сбалансированными и пропорциональными. Жир можно пересадить куда угодно (теоретически), но есть несколько хит-зон. На первом месте — ягодицы: это самый популярный вариант липофилинга, потому что, в отличие от имплантов, позволяет повторить контуры тела и не дает жестких или «кубических» форм.
Также очень важное направление — липоомоложение лица. С возрастом собственная жировая ткань здесь постепенно уходит, и именно липофилинг сегодня считается золотым стандартом восстановления объемов. Изменения фигуры будут видны сразу после вмешательства, но финальный результат оценивают не раньше чем через шесть месяцев. Топ правил, чтобы сохранить новые формы: минимизировать никотин, следить, чтобы в рационе было достаточно белка, и поддерживать витаминный баланс — особенно уровень витамина С, который влияет на состояние сосудов. А самое важное — держать стабильный вес. Дело в том, что прижившаяся ткань остается с вами надолго и реагирует на изменения массы тела так же, как «родной» жир. Поэтому эффект процедуры может ослабнуть или стать менее выраженным, а значит, пропорции потеряют ту самую гармонию, ради которой все и затевалось.
Изящный glow-up: липомоделирование
История про «минус пару килограммов» — не всегда залог идеальной фигуры. Бывает, что цифры на весах полностью устраивают, а тело все равно кажется «не своим»: талия растворяется, живот отказывается становиться ровным, а объемы распределяются хаотично. Поэтому липомоделирование (его еще называют липоскульптурированием) сейчас особенно популярно.
Амир Хатри
ведущий пластический хирург клиники Пирогова
Метод по-настоящему перестраивает пропорции тела: жировую ткань забирают из зон, где ее накопилось слишком много, и аккуратно перемещают туда, где хочется добавить форм и мягкости. В итоге получаются выразительная талия и округлости в нужных местах. От липофилинга процедура отличается тем, что работает не с одной локальной зоной, а формирует линии тела в целом — с балансом и гармонией пропорций. Чаще всего так преображают именно живот — создают четкий, красивый рельеф. А еще подчеркивают ягодицы и работают со спиной, чтобы переход к талии выглядел изящнее и тоньше. Липофилинг груди сегодня большинство опытных хирургов не считают оптимальным решением: для этой зоны существуют более предсказуемые методы — импланты и подтяжка.
Перед любым вмешательством специалист тщательно оценивает исходные данные: количество жировой ткани и упругость кожи (вдруг потребуется убрать ее излишки). От этих параметров напрямую зависит, насколько естественным получится итоговый результат. Тех, у кого индекс массы тела заметно выше нормы, попросят немного скорректировать вес заранее — этот вопрос всегда обсуждают на личной встрече. Если хочется обрести новые формы к летнему сезону, записываться лучше уже сейчас: на то, чтобы тело восстановилось, ткани окончательно «улеглись» и красота проявилась, нужно минимум пять-шесть месяцев. А после операции обязательно понадобятся лимфодренажные массажи и физиопроцедуры, чтобы быстрее снять отеки и сгладить подкожные рубцы. В связке с косметологией безупречного контура можно добиться уже через полгода.
Редакция напоминает, что все медицинские услуги, указанные в обзорах рубрики «красота», имеют противопоказания. только консультация специалиста может дать вам реальное представление об услуге и необходимости ее прохождения.
