Точечный ботокс, липо-комбо и цифровая разгрузка: как «перепрошить» уставший взгляд?

пластический хирург клиники «МЕДИ на Невском»

Как ни странно, для девушек 20–30+ эта операция далеко не всегда то самое решение. Так, нависание кожи век в молодом возрасте может быть связано с анатомически низким положением бровей, в таком случае разумно скорректировать именно их положение — к примеру, с помощью эндоскопической подтяжки височных областей или лба. А вот проблема постоянных мешков (припухлостей) под глазами, которые просто невозможно скрыть ни фильтрами, ни филлерами — четкое показание для проведения трансконъюктивальной блефаропластики: мы работаем через доступ во внутренней поверхности века, и после того как сойдут отеки и синяки, никто даже не догадается, что была проведена операция. Готовьтесь к вопросу: «Где вы так хорошо отдохнули?»

Для женщин 40–45+ верхняя и нижняя блефаропластика — это, конечно, маст-хэв. Устраняем дряблость, складки на верхнем веке, на нижнем веке — выравниваем рельеф кожи, делая морщины практически невидимыми. Кроме того, можем перераспределить объем в область носослезной борозды (с возрастом она часто становится глубже и делает взгляд тяжелее) — и тем самым придать лицу более молодой и отдохнувший внешний вид. Важный момент: пластическая операция — это в первую очередь операция. Чтобы сошел основной отек, понадобится примерно месяц, а максимально незаметными следы вмешательства станут через три-четыре месяца. Поэтому заложите время на реабилитацию — чтобы выйти в свет во всем блеске!