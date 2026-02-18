Точечный ботокс, липо-комбо и цифровая разгрузка: как «перепрошить» уставший взгляд?

Как в любом возрасте получить филяйхт-взгляд (глаз от глаз не оторвать!) и стереть с лица субтитры? Собрали лучшее: сохраняющая блефаропластика, продвинутая эндоскопия, бьютитек-инструменты и (вау!) киберлинзы.
Покажите паспорт: Кому на самом деле нужна блефаропластика?
Чаще всего на консультацию к пластическому хирургу женщин приводит то, что они не могут накладывать макияж так, как хотят: тени отпечатываются, тушь остается где-то под бровью, нарисовать стрелки — миссия невыполнима. Хочется визуально приоткрыть взгляд, поэтому появляется идея сделать блефаропластику.
Екатерина Серебрянская
пластический хирург клиники «МЕДИ на Невском»
Как ни странно, для девушек 20–30+ эта операция далеко не всегда то самое решение. Так, нависание кожи век в молодом возрасте может быть связано с анатомически низким положением бровей, в таком случае разумно скорректировать именно их положение — к примеру, с помощью эндоскопической подтяжки височных областей или лба. А вот проблема постоянных мешков (припухлостей) под глазами, которые просто невозможно скрыть ни фильтрами, ни филлерами — четкое показание для проведения трансконъюктивальной блефаропластики: мы работаем через доступ во внутренней поверхности века, и после того как сойдут отеки и синяки, никто даже не догадается, что была проведена операция. Готовьтесь к вопросу: «Где вы так хорошо отдохнули?»
Для женщин 40–45+ верхняя и нижняя блефаропластика — это, конечно, маст-хэв. Устраняем дряблость, складки на верхнем веке, на нижнем веке — выравниваем рельеф кожи, делая морщины практически невидимыми. Кроме того, можем перераспределить объем в область носослезной борозды (с возрастом она часто становится глубже и делает взгляд тяжелее) — и тем самым придать лицу более молодой и отдохнувший внешний вид. Важный момент: пластическая операция — это в первую очередь операция. Чтобы сошел основной отек, понадобится примерно месяц, а максимально незаметными следы вмешательства станут через три-четыре месяца. Поэтому заложите время на реабилитацию — чтобы выйти в свет во всем блеске!
Как в 25 лет освежить взгляд? Пластический этюд и косметология!
Бьютификация глаз и век требует комплексной работы с периорбитальной зоной: подбровьем, висками, уголками глаз и нижним веком. Специалист затрагивает не только верхнюю, но и среднюю треть лица, чтобы получить полноценный и стабильный результат.
Татьяна Качанова
челюстно-лицевой и пластический хирург клиники A3BEAUTE
С теми, кому 20–30 лет мы занимаемся врожденными особенностями — заметными «мешочками» на нижних веках, которые макияж не маскирует, псевдонависанием сверху (глубоко посаженные глаза или раннее смещение тканей) или отсутствием четкой складки на веке, из-за чего стрелки «плывут». Отлично работает комбо: эндоскопический лифтинг верхней и средней зоны, височная коррекция, фиксация бровей, перераспределение жира, иногда — трансконъюнктивальная блефаропластика. Взгляд раскрывается, в нем появляется задор. Результат здорово поддержат косметологические процедуры! После пластики: ботулотоксин, чтобы снять мышечный спазм, лазерное лечение и плазмотерапия — для быстрого рассасывания синяков и профилактики рубцов. Через 3–6 месяцев — игольчатый RF, чтобы довести лифтинг до идеала и бережно сократить кожу еще немного (профессиональный секрет: обычно мы убираем чуть меньше тканей во время операции, чтобы после человек не столкнулся с синдромом сухого глаза). А дальше — регулярное увлажнение, мезотерапия с гиалуронкой и аминокислотами.
Стать еще моложе после 30 (и договориться с генетикой)? Эндоскопия+
Заметили, что выражение лица всё больше походит на эмодзи каменного идола? Долой хмурость! Эндоскопическая подтяжка — гениальное решение для антиэйджинга в области глаз.
Николай Новопашин
пластический хирург клиники «АБИА»
Именно складки на лбу и «гусиные лапки» чаще всего крадут у людей 30-40 лет открытый, свежий взгляд, делая его тяжелым — словно человек постоянно чем-то недоволен. А еще эндоскопическая подтяжка — спасение в случаях, если нужно скорректировать врожденно низкие брови или массивные надбровные дуги. Методика работает следующим образом: через незаметные доступы по линии роста волос мы расслабляем мышцы, отвечающие за мимические морщины, поднимаем и фиксируем ткани в новом, молодом положении. Результат — разглаженный лоб и естественно приподнятые брови без натянутости и «лисьих глаз». Реабилитация обычно занимает около двух–трех недель: возможно, придется устроить домашние каникулы, поскольку не исключены отеки и синяки. Но без паники! Прощание с ними можно ускорить с помощью лимфодренажных процедур. И лайфхак! Если ваш запрос — не только облегчить взгляд, но и убрать темные круги под глазами, смягчить носослезные борозды и даже очертить скулы, то обсудите с любимым хирургом комбо: эндоскопическая подтяжка + блефаропластика + липофилинг. Так можно получить вау-эффект «всё везде и сразу».
Антиэйджинг для 45 (без коррекции век!): анатомическое сканирование и бьютитек
Омоложение глаз — настоящее искусство, и блефаропластика здесь далеко не единственный герой. Иногда она вообще не нужна, а порой становится лишь одним элементом стратегии.
Елена Поздникина
эстетический и пластический хирург «Института красоты ГАЛАКТИКА»
Главное, не просто убрать лишнюю кожу, а вернуть взгляду свежесть и выразительность, сохранив вашу мимику, пропорции — все то, что делает лицо уникальным. Как мы определяем идеальную бьюти-стратегию? Консультация всегда начинается с внимательного осмотра. Возраст, положение бровей, объем в области скул, качество кожи, активность мимики, костный скелет — это все необходимо учитывать. Часто на первом приеме становится ясно, что на самом деле нужно сделать, а от чего лучше отказаться. Допустим, после 40 брови опускаются, объемы в скулах и висках тают, ткани теряют опору. Здесь отлично подходят малоинвазивные протоколы — височный, эндоскопический лифтинг лба или средней зоны плюс липофилинг. Взгляд становится моложе без прямой работы с веками.
А для людей более зрелого возраста мы почти всегда предлагаем расширенную программу: лифтинг бровей, восстановление объемов тканей, антиэйдж-работу со средней и нижней третями и с шеей. Отмечу еще раз, что блефаропластика может войти в план, но редко существует в одиночку. Самый важный принцип сегодня: никакого избыточного натяжения. Бережно возвращаем глубокие ткани в молодое, анатомически правильное положение, восстанавливаем объемы, работаем с качеством кожи. И тогда получаем прекрасный, стабильный результат.
Вне зависимости от возраста: окулярный релакс, увлажняйзинг и киберлинзы!
Знаете, что выдает усталость быстрее всего? Конечно, глаза. Они как самый честный фильтр в пинтересте — без ретуши мгновенно меняют выражение лица: даже если внутри вы бодры, взгляд может выглядеть тяжелым и хмурым.
Мария Якимова
фтальмолог и специалист по страбологии клиники «БалтМед»
Стоит четкости зрения чуть упасть (а это сегодня случается с каждым — из-за экранов), и мы начинаем щуриться, чтобы сфокусироваться. В итоге на лбу и между бровями появляется упорное напряжение. Лицо выглядит недовольным, хотя вы просто сидите за ноутбуком в обычный рабочий день. Часто к этому добавляется сухость: слезной пленки не хватает, поверхность роговицы становится неровной, свет рассеивается хаотично. Вместо ясного, живого блеска появляется тусклый, расфокусированный взгляд, иногда с внезапным слезотечением от раздражения. Мышцы вокруг глаз в этом режиме работают на пределе. Их можно сравнить с тончайшим шелком: при хроническом перенапряжении он сминается в статические заломы, и так появляются «гусиные лапки», заметные даже в полном покое. Но вот хорошая новость: стоит мышцам наконец расслабиться — и взгляд смягчается, прищуривание уходит, веки становятся изящнее, а морщинки оживают только при искренней улыбке. Здесь нужна работа с первопричиной. Интенсивное увлажнение устраняет ощущение песка, возвращает комфорт и здоровый блеск. Линзы против цифровой нагрузки снимают напряжение, и к вечеру глаза все еще спокойно находятся в орбитах, не желая выскочить. Аппаратные курсы расслабления, например визуальная или цветоимпульсная терапия, — чудо-спа для глаз: спазм уходит, фокус возвращается, вместе с ним приходит и живая искра. А если гипертонус упрямый — точечно подключаем ботулинотерапию: она очень аккуратно расслабляет мышцы и визуально взгляд становится легче!
Редакция напоминает, что все медицинские услуги, указанные в обзорах рубрики «красота», имеют противопоказания. Только консультация специалиста может дать вам реальное представление об услуге и необходимости ее прохождения.
