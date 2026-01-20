На какие бьюти-процедуры и операции записаться зимой (не позже!), чтобы войти в свой прайм летом?

Чек-лист с пометкой ASAP: обновление улыбки высокими технологиями, фундаментальный антиэйджинг лица и реконструкция талии. Тайминг решает (серьезно!).
Открываем личико (возможностям бьюти-науки)
Зима — идеальное время для омоложения лица и шеи. Во-первых, когда солнце светит более чем скромно, ультрафиолет не дает лишнюю нагрузку на клетки кожи, не провоцирует пигментацию. Во-вторых, в морозные дни психологически комфортно «спрятаться» в шапку, шарф, бадлон или просто дома, чтобы спокойно восстановиться. В третьих, к весне обычно заканчивается основной период реабилитации — и результат нашей работы «расцветает» как раз к теплым месяцам.
Алексей Гаврильченко
пластический хирург клиники DEGA
«Какую методику выбрать? Здесь все зависит не от сезона, а от запроса, индивидуальных особенностей кожи (толщины, эластичности, объема жировых пакетов etc.). К примеру, эндоскопическая подтяжка верхней трети прекрасно подойдет, чтобы освежить лоб и зону глаз, приподнять устало насупившиеся брови. SMAS-лифтинг вернет лицу четкость и скульптурность (актуально после 50 лет), работа с субментальной зоной и платизмопластика сделают нижнюю треть в несколько раз легче и элегантнее: устранят второй подбородок, а "индюшачью" шею превратят в "лебединую".
Несколько лайфхаков, чтобы получить от любого протокола maximum maximorum: обсудите с доктором, стоит ли для начала пройти курс плазмотерапии, чтобы усилить регенеративный потенциал кожи; после операции — уточните, записаться ли вам на ультрафонофорез, микротоки, лимфодренаж (ускоряют заживление), на прессотерапию ("разгружает" лицо при задержке жидкости, снимает отеки) или фотодинамику (стирает сосудистый рисунок и красноту швов). А как только солнце вернется в наши края и УФ-индекс станет 3 или выше — не забывайте пользоваться SPF. Тогда к лету лицо преобразится окончательно и будет выглядеть молодым и прекрасным».
Устраиваем праздник живота
Просвещенный бьюти-абсолютизм — готовиться к лету уже зимой. А самый частый запрос перед пляжным сезоном — ровный, плоский живот.
Светлана Божор
эстетический пластический хирург клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«В данном случае я рекомендую абдоминопластику, с помощью которой мы можем убрать "фартук" из лишней кожи, оставшийся после беременности или похудения, скорректировать диастаз (на медицинском — слабость срединной линии) после родов и след от кесарева сечения, гармонизировать положение пупка. В наших силах даже ликвидировать за одну операцию "спасательный круг" из ненужных объемов и получить красивый силуэт талии, проведя дополнительно липосакцию боков, — это называется "абдоминопластика с переворотом". Чем больше в протоколе зон коррекции, тем дольше придется носить компрессионное белье (еще один аргумент заняться самосовершенствованием зимой — в жару дополнительный элемент одежды никому не нужен!), плюс после любой операции нужно быть к себе максимально бережным и отложить фитнес-подвиги на время, назначенное доктором. А для ускорения реабилитации есть несколько хитростей: через месяц после абдоминопластики имеет смысл провести LPG-терапию — улучшить лимфоток и снизить напряжение мышц, и RF-лифтинг — для запуска активных процессов восстановления и улучшения качества кожи. Учтите эти рекомендации: результат — точеные линии и фактурный живот — точно того стоит».
Машем (стоматологу) и улыбаемся
Все отчеты и горящие дедлайны остались в прошлом (ура!), а январь и февраль планируются на чилле? Сюда прекрасно вписывается реставрация улыбки — процедура, которая даст наилучший эффект, когда ваш график относительно спокоен (то есть когда вы не скрипите зубами из-за треволнений и не пьете по 5 чашек эспрессо, чтобы успеть все).
Кристина Савостян
заведующая ортопедическим отделением, стоматолог-ортопед, гнатолог, основатель сети клиник «Флоренция»
«Что именно входит в реставрацию? Полный набор (и счастье): быстрое и деликатное восстановление формы, цвета и функции поврежденных зубов. Сегодня есть три основных подхода. Первый: прямая художественная реставрация конструкциями из композита устраняет небольшие дефекты и сколы, мягко корректирует форму — что приятно — за один сеанс. Второй метод: виниры (тонкие керамические накладки) — устраняют межзубные щели, создают ровную натуральную линию улыбки, придают ей сияющий оттенок. Третий вариант: коронки (максимально прочные элементы) компенсируют значительные разрушения зубов, восстанавливают не только их красоту, но и функцию. Виниры и коронки требуют времени на изготовление, подготовку к процедуре и установку, по срокам все очень индивидуально.
Но! Одной реставрации недостаточно, рутина тоже очень важна. Я советую придерживаться нескольких правил. Чистку проводите щеткой средней жесткости, пастой для чувствительных зубов (в первые две недели после реставрации), ирригатором или зубной нитью. Ограничьте красящие продукты (кофе, свеклу, красное вино), избегайте орехов и сухарей, если была реставрация композитом — это достаточно нежный материал. А весной имеет смысл провести реминерализующую терапию, чтобы укрепить эмаль перед активным сезоном коктейлей, мороженого, путешествий и бессонных ночей. И раз в полгода не забывайте о профессиональной чистке для поддержания цвета и здоровья зубов. Тогда ваша улыбка будет идеальна как на фото, так и в реальной жизни».
Зуб даем — зуб сохраняем
Гранд-тренд современной стоматологии (он с нами лет на 10, не меньше!) — аутотрансплантация, то есть пересадка зуба мудрости или «восьмерки" на место разрушенного коренного (к примеру, если ткани необратимо повреждены инфекцией)».
Мария Контребуц
хирург-стоматолог клиники Atribeaute Dental Boutique
«Почему это тренд? Потому что перед нами сплошные (и очень весомые) плюсы: уровень приживления супервысокий, дополнительные "железки" (импланты, мосты) не нужны, пересаженный зуб ничем себя не выдает и не "выбивается" из общей картины, а подходит методика для любого возраста. Стоит ли ее запланировать именно на зиму? В этом есть резон, особенно если помогать мы будем школьнику: пока не началась пора экзаменов или каникул, есть время провести саму трансплантацию, лечение корневых каналов (в некоторых кейсах оно необходимо ровно через две недели после операции) и проконтролировать, что восстановление проходит благополучно. Та же логика работает и со взрослыми: пока рабочий график относительно спокоен и на горизонте еще не виднеется летний отпуск — можно и нужно заняться здоровьем. Раз нам нужен запас времени, уточним, долго ли приживается зуб.
Немного биологии: как полноценный орган он начинает работать буквально через неделю (жевать можно, но мягкую пищу!), слизистая "прикрепляется" к нему в течение двух недель, а костная ткань внизу восстанавливается за три месяца. Впоследствии на этом зубе можно даже проводить ортодонтическое лечение — условно, "двигать" его брекетами или элайнерами — он готов к перемещениям, но никуда не убежит. И финальная ремарка: ухаживать за аутотрансплантированным зубом очень просто, это еще один бонус. Чистить мягкой щеткой со второго дня после пересадки, а с разрешения стоматолога подключать привычный арсенал: нить, ирригатор, ершик, флосс. И улыбаться по-голливудски!»
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
