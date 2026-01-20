На какие бьюти-процедуры и операции записаться зимой (не позже!), чтобы войти в свой прайм летом?

хирург-стоматолог клиники Atribeaute Dental Boutique

«Почему это тренд? Потому что перед нами сплошные (и очень весомые) плюсы: уровень приживления супервысокий, дополнительные "железки" (импланты, мосты) не нужны, пересаженный зуб ничем себя не выдает и не "выбивается" из общей картины, а подходит методика для любого возраста. Стоит ли ее запланировать именно на зиму? В этом есть резон, особенно если помогать мы будем школьнику: пока не началась пора экзаменов или каникул, есть время провести саму трансплантацию, лечение корневых каналов (в некоторых кейсах оно необходимо ровно через две недели после операции) и проконтролировать, что восстановление проходит благополучно. Та же логика работает и со взрослыми: пока рабочий график относительно спокоен и на горизонте еще не виднеется летний отпуск — можно и нужно заняться здоровьем. Раз нам нужен запас времени, уточним, долго ли приживается зуб.

Немного биологии: как полноценный орган он начинает работать буквально через неделю (жевать можно, но мягкую пищу!), слизистая "прикрепляется" к нему в течение двух недель, а костная ткань внизу восстанавливается за три месяца. Впоследствии на этом зубе можно даже проводить ортодонтическое лечение — условно, "двигать" его брекетами или элайнерами — он готов к перемещениям, но никуда не убежит. И финальная ремарка: ухаживать за аутотрансплантированным зубом очень просто, это еще один бонус. Чистить мягкой щеткой со второго дня после пересадки, а с разрешения стоматолога подключать привычный арсенал: нить, ирригатор, ершик, флосс. И улыбаться по-голливудски!»