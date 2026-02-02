Замечено: миллениалы часто выглядят моложе зумеров! Как так? Дело в генетике, бьюти-рутине или образе жизни (и мысли)?

Многие обращают внимание, что поколение Z порой выглядит
(и ведет себя) старше возраста, указанного в паспорте, тогда как миллениалы, которым уже давно за 30 лет, кажутся удивительно юными. В чем причина? В жизни молодых людей больше стресса (и кортизола!) или дело в интуитивных экспериментах с косметикой? Своими гипотезами с редакцией Собака.ru поделились эксперты.
Миллениалы: минимализм и натуральность
Для многих представителей поколения Y красота ассоциируется с естественным внешним видом. Они выросли в период, когда косметика была скорее средством ухода, чем инструментом кардинального преображения внешности. Их ежедневный уход чаще всего включает базовые средства: увлажняющие кремы, солнцезащитные продукты и легкий макияж. Для них важно подчеркнуть индивидуальность, а не скрыть ее под слоем косметики.
Биотех-предприниматель Артем Дзигуненко уточняет: «Многие миллениалы активно следят за здоровым образом жизни: правильное питание, спорт, отказ от вредных привычек помогают сохранить молодость кожи дольше. Именно поэтому среди них популярна концепция slow beauty ("медленной красоты"), подразумевающая осознанный выбор продуктов и процедур, направленных на долгосрочное поддержание здоровья кожи».
Зумеры: эффект соцсетей и культ яркости
Поколение Z выросло в условиях активного влияния социальных сетей, где блогеры и инфлюенсеры формируют стандарты красоты, зачастую далекие от естественной эстетики. Частое применение фильтров приводит к негативным последствиям, которые называют психологическим старением.
Когда человек ежедневно смотрит на себя через призму фильтров, собственное отражение в зеркале перестает нравиться. Поэтому у людей постепенно искажается восприятие собственной внешности. Это отражается и на повседневном уходе: с ранних лет они пользуются тональными средствами и консилером, которые зачастую подобраны самостоятельно или по рекомендации из соцсетей, без учета типа кожи и возрастных особенностей.
Кроме того, зумеры панически боятся состариться, поэтому пользуются антивозрастной косметикой и ходят к косметологам несколько раз в месяц, причем практикуют агрессивные процедуры и инъекции ботокса. Такое рвение получить мгновенный результат и «зафиксировать» молодость в итоге может привести к преждевременному старению. Кожа молодого человека становится чувствительной, обезвоженной и склонной к воспалениям, что визуально добавляет ей пару-тройку лет.
Артем Дзигуненко
фаундер биотех-компании по производству БАДов и косметики «Зельевар»
«Не стоит забывать, что поколение Z формируется в принципиально новых информационных условиях: их естественная среда обитания — цифровой мир. Вместо физической нагрузки и активности они регулярно погружаются в бесконечный поток информации и цифровых развлечений. А чем больше веселишься, тем сильнее устаешь — об этом писал еще в книге "Незнайка на Луне" Николай Носов, когда его коротышки отправились на Остров Дураков. Когнитивные нагрузки приводят к накопленному стрессу и эмоциональному выгоранию. Именно этот фактор можно назвать "убийцей молодости", ведь кортизол (гормон стресса) ускоряет появление морщин, ослабляет мышцы и вызывает ранние признаки старения».
Детская косметика и феномен Sephora Kids
Подражание родителям — нормальный этап взросления детей. Правда, если раньше девочки изредка красили губы маминой помадой, а на ногти для украшения клеили лепестки цветов, то сейчас косметичка современного подростка почти не отличается от чемоданчика профессионального визажиста. А на «ноготки» и «реснички» в салонах красоты записывают с 10–12 лет.
В магазинах косметики для детской серии выделяются целые полки, где расположены баночки с яркой упаковкой, привлекающей внимание даже малышей. Расширяют линейку косметики средствами для детей даже бренды, которые раньше не специализировались на этом. Теперь на дни рождения девочки просят сертификаты в магазины косметики, а не куклы и другие игрушки.
Однако важно понимать, что детская косметика — это скорее миф. В ее составы входят порой безобидные компоненты, но могут оказаться и те, которые приведут к негативным последствиям. Кроме того, культ постоянного ухода и «мазания» кремами приводит к тому, что кожа слишком рано привыкает к такому «костылю» и перестает вырабатывать естественные вещества.
В 2024 году даже разгорелся скандал с брендом Sephorа, когда запустился вирусный тренд. Юные блогеры рассказывали о техниках макияжа, разбирали бьюти-рутину, после чего дети массово отправились скупать люксовую косметику. Против этого феномена выступили и российские знаменитости, которые отметили, что уходовые средства для детей — это пустая трата денег родителей и вред для кожи.
История Бенджамина Баттона
Что ждет поколение Z, когда оно достигнет возраста, когда действительно потребуется профессиональный anti-age уход? Не исключено, что зумеры опробуют на себе эффект Бенджамина Баттона и попытаются вернуть молодость. В таком случае доктора красоты будут разрабатывать индивидуализированные программы, учитывая разнообразие типов кожи, генетику и особенности поколения.
Любовь Сафонова
пластический хирург клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Здесь нужно вспомнить психологический образ зумеров. Они, как правило, ждут моментального эффекта, не настроены на длительную работу, и средства по уходу выбирают тоже с мгновенным действием. И зачастую это средства не уходовые как таковые, а маскирующие, “рисующие” поверх лица еще одно».
Молодые люди, по наблюдению эксперта, ежедневно могут кидаться из одной стороны в сторону, пробовать разную продукцию, тут же бросать, брать следующую. Это формирует несколько хаотичный уход за собой. Пока зумеры по определению выглядят хорошо, а вот как они поменяются, когда станут старше — станет ясно позже.
«Я не думаю, что пластическая хирургия претерпит какие-то революционные изменения, так что антиэйдж-хирургия, которая применима сейчас, ждет и зумеров, — продолжает пластический хирург Любовь Сафонова. — Вопрос в том, с каким состоянием тканей они дойдут до этого возраста, потому что, как я уже сказала, они очень хаотично применяют средства по уходу, очень неразборчивы в обращении к различным косметологам (не все, но тенденция зафиксирована! Прим. ред.), склонны к необоснованному использованию кислот, ретиноидов, различных филлеров, что ведет к серьезному искажению внешнего вида и износу тканей».
Что касается превенции то, по словам специалиста по нутрицевтике Артем Дзигуненко, биохакинг и нутрикосметика, которые вызывают интерес уже сейчас, будут использоваться для внутреннего омоложения организма через персонализированные добавки и диеты. Также возможен еще больший спрос на натуральные ингредиенты и экологически чистые формулы как на часть комплексного подхода сохранения молодости.
Редакция напоминает, что медицинские и бьюти-услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Комментарии (0)