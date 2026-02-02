Замечено: миллениалы часто выглядят моложе зумеров! Как так? Дело в генетике, бьюти-рутине или образе жизни (и мысли)?

Миллениалы: минимализм и натуральность

Для многих представителей поколения Y красота ассоциируется с естественным внешним видом. Они выросли в период, когда косметика была скорее средством ухода, чем инструментом кардинального преображения внешности. Их ежедневный уход чаще всего включает базовые средства: увлажняющие кремы, солнцезащитные продукты и легкий макияж. Для них важно подчеркнуть индивидуальность, а не скрыть ее под слоем косметики.

Биотех-предприниматель Артем Дзигуненко уточняет: «Многие миллениалы активно следят за здоровым образом жизни: правильное питание, спорт, отказ от вредных привычек помогают сохранить молодость кожи дольше. Именно поэтому среди них популярна концепция slow beauty ("медленной красоты"), подразумевающая осознанный выбор продуктов и процедур, направленных на долгосрочное поддержание здоровья кожи».

Зумеры: эффект соцсетей и культ яркости

Поколение Z выросло в условиях активного влияния социальных сетей, где блогеры и инфлюенсеры формируют стандарты красоты, зачастую далекие от естественной эстетики. Частое применение фильтров приводит к негативным последствиям, которые называют психологическим старением.

Когда человек ежедневно смотрит на себя через призму фильтров, собственное отражение в зеркале перестает нравиться. Поэтому у людей постепенно искажается восприятие собственной внешности. Это отражается и на повседневном уходе: с ранних лет они пользуются тональными средствами и консилером, которые зачастую подобраны самостоятельно или по рекомендации из соцсетей, без учета типа кожи и возрастных особенностей.

Кроме того, зумеры панически боятся состариться, поэтому пользуются антивозрастной косметикой и ходят к косметологам несколько раз в месяц, причем практикуют агрессивные процедуры и инъекции ботокса. Такое рвение получить мгновенный результат и «зафиксировать» молодость в итоге может привести к преждевременному старению. Кожа молодого человека становится чувствительной, обезвоженной и склонной к воспалениям, что визуально добавляет ей пару-тройку лет.

Артем Дзигуненко

фаундер биотех-компании по производству БАДов и косметики «Зельевар»

«Не стоит забывать, что поколение Z формируется в принципиально новых информационных условиях: их естественная среда обитания — цифровой мир. Вместо физической нагрузки и активности они регулярно погружаются в бесконечный поток информации и цифровых развлечений. А чем больше веселишься, тем сильнее устаешь — об этом писал еще в книге "Незнайка на Луне" Николай Носов, когда его коротышки отправились на Остров Дураков. Когнитивные нагрузки приводят к накопленному стрессу и эмоциональному выгоранию. Именно этот фактор можно назвать "убийцей молодости", ведь кортизол (гормон стресса) ускоряет появление морщин, ослабляет мышцы и вызывает ранние признаки старения».