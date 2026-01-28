Какие бьюти-процедуры защитят кожу от морозов и экстраотопления и остановят волосопад?

Работаем (над красотой!) инхаус: RF-омоложение

Секрет успеха: совместить полезное с приятным. Погода не променадная, так что с чистой совестью можно провести бьюти «пожестче», восстанавливаться дома и смотреть новых «Бриджертонов» (дождались!).

Анна Пантюхова дерматовенеролог и косметолог клиники GRANDMED «Зима — RF-лифтинг торжествует. В теплый сезон такие методики мы не используем, поскольку ультрафиолетовое излучение задерживает процессы регенерации, но сейчас — их звездный час. Только представьте: радиочастота проникает в дерму и подкожно-жировую клетчатку и заставляет старый, потерявший форму коллаген буквально "собраться", образуя плотный внутренний каркас. Уже после первой процедуры лицо становится заметно более подтянутым, а в следующие 4–6 месяцев эффект нарастает: появляются новые молодые волокна коллагена, кожа сокращается на 10–20%, овал становится четким и скульптурным, практически как после хорошей операционной подтяжки. Вуаля — к июню вы уже 10 из 10».

Простили и отпустили (несовершенства), похорошели: фототерапия

Вернулись с ретрита, где исцелили душу? Теперь самый разумный шаг — отреставрировать кожу до следующих (на этот раз — фешенебельных) каникул.

Анна Пантюхова: Фототерапия зимой — это стратегия умных. Если у вас есть сосудистые звездочки или «упрямый» пигмент — сейчас все шансы разобраться с ними окончательно! Почему? Низкий уровень ультрафиолета сделает итоги нашей работы очень стабильными.

Устроен протокол очень просто и комфортно: очищаем лицо, человек надевает специальные темные очки, а затем мы направляем в конкретные области коррекции световые импульсы. Они запускают естественное обновление и синтез коллагена, чтобы тканям вернулись плотность и упругость, и одновременно убирают капиллярный рисунок, пятна, тусклость, выравнивают цвет лица. Как правило, рефреш-результат виден сразу, но для полного преображения разумно провести персональный курс.