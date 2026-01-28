Какие бьюти-процедуры защитят кожу от морозов и экстраотопления и остановят волосопад?

Задача: не засохнуть под гнетом батарей, не краснеть на морозе и не тускнеть в офисе (и всегда вызывать густой восторг). То, что доктор прописал: лифтинг на радиочастоте, фотошоп-пилинги, омоложение светом и кислородные мезококтейли!
Работаем (над красотой!) инхаус: RF-омоложение
Секрет успеха: совместить полезное с приятным. Погода не променадная, так что с чистой совестью можно провести бьюти «пожестче», восстанавливаться дома и смотреть новых «Бриджертонов» (дождались!).
Анна Пантюхова
дерматовенеролог и косметолог клиники GRANDMED
«Зима — RF-лифтинг торжествует. В теплый сезон такие методики мы не используем, поскольку ультрафиолетовое излучение задерживает процессы регенерации, но сейчас — их звездный час. Только представьте: радиочастота проникает в дерму и подкожно-жировую клетчатку и заставляет старый, потерявший форму коллаген буквально "собраться", образуя плотный внутренний каркас. Уже после первой процедуры лицо становится заметно более подтянутым, а в следующие 4–6 месяцев эффект нарастает: появляются новые молодые волокна коллагена, кожа сокращается на 10–20%, овал становится четким и скульптурным, практически как после хорошей операционной подтяжки. Вуаля — к июню вы уже 10 из 10».
Простили и отпустили (несовершенства), похорошели: фототерапия
Вернулись с ретрита, где исцелили душу? Теперь самый разумный шаг — отреставрировать кожу до следующих (на этот раз — фешенебельных) каникул.
Анна Пантюхова: Фототерапия зимой — это стратегия умных. Если у вас есть сосудистые звездочки или «упрямый» пигмент — сейчас все шансы разобраться с ними окончательно! Почему? Низкий уровень ультрафиолета сделает итоги нашей работы очень стабильными.
Устроен протокол очень просто и комфортно: очищаем лицо, человек надевает специальные темные очки, а затем мы направляем в конкретные области коррекции световые импульсы. Они запускают естественное обновление и синтез коллагена, чтобы тканям вернулись плотность и упругость, и одновременно убирают капиллярный рисунок, пятна, тусклость, выравнивают цвет лица. Как правило, рефреш-результат виден сразу, но для полного преображения разумно провести персональный курс.
И с чистого
листа лица опять начнем с начала: пилинги
Для тех, кто обещал весь негатив оставить в старом году, напоминаем — «гусиные лапки», «кроличьи линии» и остальной зоопарк тоже ни к чему. Выравниваем рельеф бескомпромиссно (пока холодно — можно)!
Жанна Бугаенко
дерматолог, косметолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Солнце слабое, риск новой пигментации почти нулевой, так что разрешено все, что запрещено летом: срединные ТСА, гликолевые, желтые ретиноевые и мощные многокислотные пилинги. Тайминг логичный. За лето лицо набирает "багаж" — фотоморщины, пигментные пятна, утолщенный роговой слой (а с ним и тусклость). Затем осеннее похолодание нарушает гидробаланс, и в дополнение ко всему рельеф становится неровным (здравствуйте, шелушения). Поэтому зимой мы назначаем мощные "клининг"-протоколы: они не просто снимают верхний "старый" слой клеток, а запускают глубокую перезагрузку тканей.
К марту — абсолютно новое лицо: разглаженный лоб, ровный тон и алебастровая кожа (никаких расширенных пор). Главное — подобрать кислоту точно под задачу (пигмент, постакне, потеря упругости — стратегия индивидуальная) и не пренебрегать постпилинговым моционом: первые дни использовать только нежные кремы с пантенолом и гиалуроновой кислотой, обязательно наносить SPF и держать аскезу на декоративную косметику 3–5 дней. Тогда восстановление пройдет мягко и красиво, а эффект gloss skin продержится целый год».
Успокаиваем «возмущённую» кожу: умный лазер
Ваш набор après-ski — пылающие щеки, красный нос и чувство жжения? Возможно, свои права качают купероз или розацеа — отклоняем их претензии.
Жанна Бугаенко: Когда лицо вспыхивает по любому поводу (не только от комплиментов) — пора на Vbeam Perfecta. Это золотой стандарт для терапии сосудистых несовершенств. Лазер прицельно «запаивает» расширенные капилляры изнутри, не нарушает при этом кровоток и не затрагивает окружающие здоровые ткани.
Благодаря мощному охлаждению во время сеанса ощущается только легкое покалывание, а затем с вами пару часов небольшая краснота. И (важно) реабилитационного периода нет — повидались с косметологом и идем дальше жить эту замечательную жизнь. Уже после первой процедуры сосудики заметно бледнеют, а после курса (обычно он составляет 3–5 визитов) кожа перестает экстремально реагировать на холод, тепло и стресс. «Помидорное» покраснение уходит, тон ровный и спокойный, макияж великолепно ложится даже без праймера — мечта наяву.
Отмена сухоцвета: срочный увлажняйзинг!
Лицо ведет себя как drama queen: высыхает через секунду после умывания и не довольствуется тонером, а хайлайтер выдает каждой чешуйкой? Применяем классику инъекций и бесконтактные гидротехнологии.
Анна Пантюхова: Отопительный сезон — настоящий стресс-тест для тканей: мороз на улице, сухой, раскаленный воздух дома и постоянные скачки температуры разрушают защитный гидролипидный слой. Поэтому всем советую мощный увлажняющий дуэт: биоревитализацию чистой гиалуроновой кислотой и мезотерапию с витаминами, пептидами и аминокислотами. Уколы доставляют влагу и питательные элементы прямо в глубокие слои, кожа моментально перестает сохнуть и становится сияющей и эластичной.
Жанна Бугаенко: Если уколы не ваш вариант, есть гениальный Dermadrop — специальный аппарат буквально «вдувает» в ткани гиалуроновую кислоту, витамины и антиоксиданты мощным потоком кислорода и ультразвуком. Никаких проколов, никаких синяков, но кожа становится напитанной, ровной, исчезают сухость и раздражение. Бонус: легкий лифтинг и лимфодренаж. Один сеанс уже покажет себя с лучшей стороны, но рекомендую программу минимум из шести — чтобы получить роскошный максимум.
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Комментарии (0)