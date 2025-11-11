Бьюти-тех: ИИ предскажет, когда вы постареете, и предложит антиэйдж-уход? Машины заменят косметологов? Стоит ли покупать домашние смарт-гаджеты?

Искусственный интеллект теперь не только пишет программы, но и следит за кожей. Он действительно может качественно проанализировать фото вашего лица и подсказать, в каких случаях требуется серьезная косметологическая помощь, а когда достаточно просто нанести крем? Каким нейросетевым инструментам в бьюти стоит доверять — рассказала Анастасия Разбежкина, дерматовенеролог, косметолог, международный эксперт-преподаватель, фаундер учебного центра для врачей «Эклит».
Как нейросеть «изучает» на вас
Вы делаете селфи, и искусственный интеллект изучает вашу кожу под микроскопом, отмечая морщины, пигментные пятна, сухость, жирность и другие индивидуальные особенности. И все это без визита к косметологу.
Однако искусственный интеллект оценивает кожу на фото так же, как и большинство людей в интернете — поверхностно. Алгоритмы компьютерного зрения анализируют изображение по ряду параметров:
- Тон кожи: программа умеет распознавать бледность или, наоборот, красноту лица.
- Текстура: морщины, поры, высыпания, пигментация — все это фиксируется с помощью анализа света, теней и глубины.
- Блеск: показатель жирности, особенно в Т-зоне.
- Сравнение с обучающим датасетом: если ваша кожа похожа на тысячу других лиц с акне, искусственный интеллект сделает вывод: у вас угревая сыпь.
Но нейросеть может провести только визуальный анализ, никакой другой ей не доступен.
Что ИИ может предложить в плане ухода
Сегодня искусственный интеллект напоминает занудного ботаника, который оперирует миллионами страниц из дерматологических учебников. Что ему чаще всего поручают:
- подбирать продукты по типу кожи (жирная, сухая, комбинированная);
- рекомендовать средства по их составу;
- объяснять, какие косметологические процедуры могут решить конкретную проблему.
А еще он умеет предсказывать будущее кожи. Серьезно. Он предвидит развитие проблем — например, ухудшение пигментации при игнорировании SPF, умеет сравнивать фото во времени и следить за прогрессом, как строгий тренер по бегу. На основе ваших данных ИИ может показать, как будет выглядеть лицо через 5 лет, если вы продолжите жить в стрессе и игнорировать базовую рутину.
Домашние vs. профессиональные гаджеты
Современная бьюти-индустрия предлагает целый ряд «умных» аппаратов для заботы о внешности. Есть ли разница между профтехнологиями и приборами для самостоятельного ухода? Да, и существенная. Первые сканируют множество параметров, у них более совершенные программы. А вот вторые достаточно примитивны: они имеют, как правило, только таймер, датчик температуры и датчик движения. Поэтому рекомендовать что-то для пополнения домашнего парка бьюти-аппаратов сложно и не совсем корректно.
А что можно попробовать
Есть косметологические процедуры, в которых искусственный интеллект показал себя очень хорошо — в частности, диагностика кожи. Здесь использование ИИ помогает и специалисту, и клиенту.
Так, Janus Pro Sunlike — аппарат для оценки проблем кожи — позволяет определить локализацию даже невидимых для глаз изменений. Такое оборудование предоставляет косметологу сведения о биологическом возрасте пациента, дает возможность объективизировать результат лечения и контролировать его ход. Исследование абсолютно безвредно и может быть выполнено несколько раз.
Не менее востребованы современные цифровые дерматоскопы — приборы для диагностики и оценки родинок и других новообразований кожи. Их основные преимущества:
- определение структуры и типа образований;
- мониторинг их состояния;
- выявление опасных изменений на ранних стадиях;
- уменьшение числа биопсий;
- сохранение истории наблюдений в цифровом виде, что удобно при обращении к другому специалисту.
Как видим, ИИ умеет многое: он анализирует сотни статей, клинические исследования, фотобазы, даже нормативные документы. Это удобно. Особенно на старте, когда просто нужно понять общее состояние кожи и получить базовые рекомендации.
Но ИИ — это всего-навсего программа. Он не видит вас вживую, не может собрать анамнез, не знает, как ваша кожа реагирует на процедуры. А значит, может преувеличить проблему или выдать рекомендации, которые в вашем случае не подходят.
Риски использования ИИ-технологий в уходе
- Переоценка точности. Программа может ошибиться. А вы потом будете лечить кожу после неправильного применения средств с кислотами, которые «ИИ посоветовал».
- Недостоверные данные. Освещение, фильтры, макияж — все это сбивает анализ.
- Нет учета контекста. Например, сыпь может быть не от жирной кожи, а от гормонального сбоя. И тут один лишь крем не поможет.
- Конфиденциальность. Все ваши фото отправляются на сторонний сервер для анализа — не факт, что они потом где-то не всплывут.
- Жесткий контроль. Чем больше вы полагаетесь на AI, тем сильнее он диктует, как надо выглядеть.
Так может ли ИИ заменить живого специалиста? Заменить — нет. Дополнить — да. Особенно если вы хотите получить первичную оценку без реального контакта. Но когда дело касается возрастных изменений — морщин, потери плотности кожи, изменения овала лица, сосудистых проявлений, гормональных сбоев — тут уже нужен не алгоритм, а опытный косметолог.
Почему? Во-первых, врач учитывает не только фото, но и здоровье, образ жизни, привычки, стресс. Во-вторых, он понимает, какие процедуры подойдут именно вам, а не усредненному пользователю. В-третьих, специалист видит то, что не покажет ни одна камера. Он примет во внимание, что ваша кожа изменилась после развода, что у вас высыпания от белка и вы трогаете лицо каждый раз, когда нервничаете.
А искусственный интеллект не терапевт, не эмпат, не специалист с опытом. Он просто красиво упакованный протокол. Это умный калькулятор, который может помочь вам не купить крем для жирной кожи, если она сухая, как песок в пустыне. Но он не заменит живого профессионала с глазами, руками и мозгом. Так что используйте, но не обожествляйте.
