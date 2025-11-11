Бьюти-тех: ИИ предскажет, когда вы постареете, и предложит антиэйдж-уход? Машины заменят косметологов? Стоит ли покупать домашние смарт-гаджеты?

Как нейросеть «изучает» на вас

Вы делаете селфи, и искусственный интеллект изучает вашу кожу под микроскопом, отмечая морщины, пигментные пятна, сухость, жирность и другие индивидуальные особенности. И все это без визита к косметологу.

Однако искусственный интеллект оценивает кожу на фото так же, как и большинство людей в интернете — поверхностно. Алгоритмы компьютерного зрения анализируют изображение по ряду параметров:

Тон кожи: программа умеет распознавать бледность или, наоборот, красноту лица. Текстура: морщины, поры, высыпания, пигментация — все это фиксируется с помощью анализа света, теней и глубины. Блеск: показатель жирности, особенно в Т-зоне. Сравнение с обучающим датасетом: если ваша кожа похожа на тысячу других лиц с акне, искусственный интеллект сделает вывод: у вас угревая сыпь.

Но нейросеть может провести только визуальный анализ, никакой другой ей не доступен.

Что ИИ может предложить в плане ухода

Сегодня искусственный интеллект напоминает занудного ботаника, который оперирует миллионами страниц из дерматологических учебников. Что ему чаще всего поручают:

подбирать продукты по типу кожи (жирная, сухая, комбинированная);

рекомендовать средства по их составу;

объяснять, какие косметологические процедуры могут решить конкретную проблему.

А еще он умеет предсказывать будущее кожи. Серьезно. Он предвидит развитие проблем — например, ухудшение пигментации при игнорировании SPF, умеет сравнивать фото во времени и следить за прогрессом, как строгий тренер по бегу. На основе ваших данных ИИ может показать, как будет выглядеть лицо через 5 лет, если вы продолжите жить в стрессе и игнорировать базовую рутину.