На какие бьюти-процедуры самое время записаться, чтобы восстановить кожу после отпуска и подготовить к холодам?

косметолог-дерматолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»

«В бархатный сезон солнечное излучение все так же активно и провоцирует раннее увядание. Поэтому действуем на опережение (дисклеймер: универсальных схем нет, все индивидуально). Первый вариант — биоревитализация, которая создает спасительный гидрорезерв кожи, насыщает ее антиоксидантами и тем самым обеспечивает защиту от ультрафиолета. Курс подбираем под ваши планы: одна процедура или, если есть запас примерно в месяц, три сеанса. А тем, кто не готов к уколам, имеет смысл подумать про безынъекционную мезотерапию Dermadrop — гиалуроновую кислоту (главную молекулу увлажнения) и микроэлементы ткани получат через волну высококонцентрированного кислорода.

Вторая опция — инъекции ботулотоксина, расслабляющие мышцы (без эффекта "каменного лба"), — чтобы не жмуриться на солнце и избежать появления новых мимических морщинок. И еще одна замечательная процедура — фотодинамическая терапия или "волшебная лампа" Heleo4: спектры света влияют на разные структуры тканей, тем самым запуская естественную регенерацию, укрепляя кожу, придавая ей сияние.

Полезный нюанс: все перечисленные протоколы можно провести не только до, но и сразу после отпуска, чтобы сохранить ровный карамельный загар. А вот с пигментными пятнами, пока ярко светит солнце, лучше не работать (есть риск навредить) — разберемся с ними в октябре-ноябре или зимой».