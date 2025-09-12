На какие бьюти-процедуры самое время записаться, чтобы восстановить кожу после отпуска и подготовить к холодам?

Как после каникул вывезти работу до ночи, аллергию, дефицит витаминов и не превратиться в тыквоворона Скебоба (арт-объект художницы Джен Норпчен)? Глоу-мезококтейли, антиэйдж-пилинг и фотодинамика-антидепрессант — вот вам антихтонь-рецепт от петербургских врачей.
Перед отпуском — ботокс и много (!) гидратации
Каждый уважающий себя бонвиван знает: осенью солнцезащитная косметичка всегда с нами — от пляжей Комарово до лазурных берегов Монако (SPF для волос, губ, лица и тела, любимая увлажняющая маска и никаких агрессивных кислот). А между путешествиями — процедуры против фотостарения.
Анна Трещёва
косметолог-дерматолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«В бархатный сезон солнечное излучение все так же активно и провоцирует раннее увядание. Поэтому действуем на опережение (дисклеймер: универсальных схем нет, все индивидуально). Первый вариант — биоревитализация, которая создает спасительный гидрорезерв кожи, насыщает ее антиоксидантами и тем самым обеспечивает защиту от ультрафиолета. Курс подбираем под ваши планы: одна процедура или, если есть запас примерно в месяц, три сеанса. А тем, кто не готов к уколам, имеет смысл подумать про безынъекционную мезотерапию Dermadrop — гиалуроновую кислоту (главную молекулу увлажнения) и микроэлементы ткани получат через волну высококонцентрированного кислорода.
Вторая опция — инъекции ботулотоксина, расслабляющие мышцы (без эффекта "каменного лба"), — чтобы не жмуриться на солнце и избежать появления новых мимических морщинок. И еще одна замечательная процедура — фотодинамическая терапия или "волшебная лампа" Heleo4: спектры света влияют на разные структуры тканей, тем самым запуская естественную регенерацию, укрепляя кожу, придавая ей сияние.
Полезный нюанс: все перечисленные протоколы можно провести не только до, но и сразу после отпуска, чтобы сохранить ровный карамельный загар. А вот с пигментными пятнами, пока ярко светит солнце, лучше не работать (есть риск навредить) — разберемся с ними в октябре-ноябре или зимой».
После вояжа — ультразвук, антиоксиданты и пилинг-перезагрузка
Летом мы на чиле, а наш организм — не совсем. Как ни крути, но активный загар, частые перелеты и смена климатических поясов психологически — дофамин, а физиологически — стресс. Так что если к сентябрю лицо и тело потускнели и посерели, то вывод один — возвращаем их в ресурс.
Диана Радченко
главный врач клиники косметологии «МЕДИ на Туристской»
«Инсайд из практики — лучший рефреш-эффект дает не одна магическая процедура, а комбинация из трех мультизадачных протоколов. Для начала проводим ультразвуковую терапию с LDM-массажем — прорабатываем ткани на разной глубине ультразвуковыми волнами определенной частоты, получаем клининг и лифтинг одновременно: освобождаем кожу от "старых" тусклых клеток, улучшаем тонус мягких тканей и, соответственно, контуры лица.
Затем переходим к антиоксидантной мезотерапии — инъекциям полинуклеотидов (ПДРН) и аминокислот. Так мы нейтрализуем действие свободных радикалов и ультрафиолета (главных факторов старения) в коже, повышаем ее защитные функции и разглаживаем морщинки. Далее выполняем биостимулирующий пилинг PRX-Т33 — трихлоруксусная и койевая кислоты в его составе очищают поры, снимают воспаление, стирают легкие пигментные пятна и даже немного осветляют тон (успокоительная ремарка: кислоты работают очень мягко, так что у пилинга нет периода реабилитации).
Самое замечательное здесь то, что все процедуры можно сделать за один визит к косметологу и сразу получить «отдохнувшую» и красиво мерцающую кожу. Но если хочется "подстраховаться" и обеспечить такой результат надолго, то обсудите с доктором курс, который, как правило, занимает две недели».
А вот теперь — вдумчивый (персональный!) улучшайзинг
Мы календарь перевернем и с сентября приступим к подготовке к Новому году! Потому что ближайшие три месяца, когда кожа «не напрягается» (нет жары/мороза, а солнце светит умеренно), — идеальное время для серьезных бьюти-процедур.
Суна Казиханова
главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»
«Залог успеха любого протокола, как бьютифицирующего, так и омолаживающего, — крепкий организм, готовый "откликаться" на работу косметолога. Поэтому сначала рекомендую провести скрининг, чтобы исключить любые дефициты и, как следствие, гипоксию (недостаточное получение тканями кислорода). Если выявлены проблемы, то следует устранить их с профильными специалистами, допустим, с эндокринологом, гинекологом, наладить активный образ жизни (да здравствует спорт!) и приступать к преображению.
Осень прекрасно подходит для таких антиэйдж-методик, как мезотерапия, игольчатый RF-лифтинг лица, шеи и декольте, ультразвуковая SMAS-терапия и ботулинотерапия, — курс и программу доктор составит специально для вас. Кроме того, для коррекции обострившихся заболеваний (розацеа, себорея) и устранения постканикулярных пигментных пятен, улучшения текстуры кожи можно применить фото- и фотодинамическую терапию. Кстати, вторая еще и обладает антидепрессивным эффектом, так необходимым серыми, холодными днями (мозг "считывает" определенный световой спектр, благодаря чему эмоциональное состояние улучшается).
Что же касается домашнего ухода, то с сентября можно интегрировать в него ретинол (особую форму витамина А), который сохраняет кожу упругой и подтянутой. Предупреждаю: чтобы получить от ретинола хорошие результаты, а не дерматит, нужно подобрать подходящий именно вам препарат, поэтому по совету подруги сыворотку лучше не покупать — надежнее спросить совета у специалиста».
Если наступила засуха — церамиды, мезо- и плазмотерапия
У сезонного ухода за собой четкий тайминг: как только по дому разливается тепло — переходим в режим «увлажнение, увлажнение и еще раз увлажнение питание», чтобы одним октябрьским днем не проснуться сухим как осенний лист.
Юлия Турковская
главный врач, дерматовенеролог, косметолог сети клиник VERSHE
«Обезвоженность только звучит "несерьезно", но на самом деле, когда влаги в клетках становится меньше, наша молодость заходит в зону риска. Сухая кожа без достаточного питания и гидролипидной защиты = высокая чувствительность и моментальные раздражения, тонкие четкие морщины и "потухший" цвет лица. Отсюда вывод: в отопительный сезон внимательно следим за "водным" резервом организма. Поверхностно используем средства с церамидами (липидные молекулы укрепляют и защищают кожу от сухости, ветра и холода) и натуральными маслами. Также хорошо добавить в рутину сыворотки с активными компонентами (например, витаминами С, E) для дополнительного питания и защиты.
"Изнутри" поддерживаем красоту великой косметологической классикой: биоревитализацией и мезотерапией (инъекционной или аппаратной), которые насыщают ткани гиалуроновой кислотой, аминокислотами, пептидами и минералами. Кроме того, я рекомендую рассмотреть PRP-терапию, то есть омоложение собственной плазмой, обогащенной клетками-реставраторами организма (тромбоцитами), — она здорово разглаживает морщины, снимает воспаления, останавливает сезонное выпадение волос. А чтобы тело не расходовало влаги больше, чем необходимо, — устанавливаем дома и в офисе увлажнители воздуха (маст-хэв!) и пьем обязательные 1,5–2 литра в день. И сияем!»
Находим плюсы в холоде — время лазерных шлифовок и фототерапии
Научный факт: промозглое «бррр» нарушает тонкую гармонию не только в настроении, но и в теле. От холода сосуды сужаются, питание тканей замедляется, нарушается выработка себума — природного защитного слоя, который делает кожу эластичной, появляются раздражения, краснота, легкий зуд. Некрасиво? Нам тоже не нравится! И вот что с этим делать.
Кнара Андрян
косметолог, заведующая отделением косметологии клиники DEGA
«Для начала забываем все, что практиковали летом, и перестраиваем домашний уход. Лицо умываем только теплой водой (не пугайте сосуды ледяным душем) и средствами с мягкой текстурой. Не растираемся полотенцем — достаточно бережно промокнуть лицо и тело после водных процедур, а затем нанести хорошее молочко, масло или питательный крем (ищите в составе церамиды, жирные кислоты), который поможет удержать ту самую внутреннюю воду, которая в холода уходит особенно быстро.
Важно! Руки в это время — одна из самых уязвимых зон из-за мороза, сухого воздуха, постоянного контакта с водой, так что кремы с увлажняющими компонентами, нанесенные каждый раз после мытья, — наш ритуал против цыпок. И не забываем про губы, которые почти всегда остаются открытыми и быстро теряют влагу. Используем бальзам с натуральными маслами, витамином Е и ланолином так часто, как чувствуем необходимость, и не дожидаемся трещин.
Что касается косметологических процедур, то глубокой осенью и зимой можно подумать про фототерапию на аппаратах M22 и Candela Nordlys: мягко выровнять цвет лица широкополосным светом, убрать сосудистые элементы. Это особенно актуально для людей с куперозом — именно в холодное время такие процедуры дают самый глубокий и безопасный эффект. Еще замечательно работают лазерные шлифовки — получаем идеальное лицо без морщин и следов постакне (риск гиперпигментации после минимален, ведь солнце посещает нас все реже)».
Высший пилотаж — пережить аллергию красиво (с фотоомоложением и гиалуроном)
Мы не осуждаем осенних аллергиков, отказывающихся на сезон чихания и покраснения от тональника и румян (ох уж эта цветущая амброзия и прелая листва). Не мучиться, практиковать nude skin и выглядеть отлично — легко (спросите косметолога!).
Вероника Государская
косметолог, дерматовенеролог, заведующая отделением косметологии клиники GRANDMED
«Даже если, почти по Ф.С.Фицджеральду, с первым осенним холодком зуд, кашель и чихание начнутся сначала — бьюти-жизнь не отменяется. Конечно, когда симптомы сильно выражены, нужно постучаться к аллергологу, но если всё в пределах ожидаемого и вы заранее стали принимать лекарства, то вас ждет косметолог!
Итак, как минимизировать потребность в декоративной косметике? В первую очередь я рекомендую сделать биоревитализацию, восстановить увлажненность кожи, придать ей свежий тон. Для этого идеально подойдет препарат "Профайло" — несколько уколов красоты за одну процедуру дадут результат, который останется с вами на четыре–пять месяцев. Вторым этапом проведем курс фотоомоложения лица — выровняем его цвет (и хитромудрый контуринг не нужен!), визуально «уменьшим» поры. Кстати, еще процедуру можно провести для декольте и кистей рук! А если вам предстоит фотосессия или выход в софиты — подберем специальную профессиональную косметику, которая сделает лицо безупречным даже для требовательной камеры».
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Комментарии (0)