Органическая ферма в Заполярье (единственная в мире) и хиты натуральной косметики! Как семья Леврана создала в Петербурге главный эко + бьюти бренд страны

Петербург — столица этичной красоты! Именно здесь супруги-визионеры Леонид и Виктория Леврана основали и возглавляют уже 12 лет один из самых успешных брендов натуральной косметики в России — Levrana. Это единственная в мире компания, открывшая органическую ферму за Полярным кругом (на 26 гектаров!) и первая в стране — выпустившая такие экомастхэвы, как мицеллярная вода, SPF, сквалан и даже гель для интимной гигиены. А сегодня на рынке более 400 позиций!
Сейчас предприниматели сделали шаг в новую индустрию — сидроделие. И теперь производят в Изборске органический сидр из яблока, груши и ревеня! Свои ценности распространяют на обе сферы деятельности: абсолютная безопасность, ручной подход и никакого гринвошинга! Узнали у Леонида и Виктории, как в эру капитализма открыть и сделать успешным бизнес с честным человеческим лицом.
Леонид и Виктория с дочерью Екатериной и сыном Владимиром
Как бизнесмен в сфере строительства из Кандалакши и специалист по туризму и финансам родом из Казахстана отправились в Петербург
Детство Леонид провел в Кандалакше (Мурманская область), затем трудился помощником машиниста электропоезда, а в 20 лет переехал в Москву — учиться на экономиста и познавать тонкости строительного бизнеса. Виктория родилась в Казахстане, получила диплом в сферах туризма и финансов в Калининграде, в Москву отправилась по работе и… — встретила любовь. В столице молодая семья прожила недолго — в 2014-м было принято решение отправиться на северо-запад, туда, где «работаешь, чтобы жить, а не живешь, чтобы работать, и где природа еще не покорена мегалополисом» — разумеется, точкой назначения стал Петербург.
Путь молодого экобизнеса: мыловарение, тесты на себе и первые свершения
Мысли о бренде экокосметики появились еще в Москве — Леонид и Виктория решили создать продукты с чистыми составами для себя и своих детей. Тогда на собственной кухне Леонид методом проб варил натуральное мыло. Но развернулся проект именно в Петербурге (штаб-квартира была основана и остается на Черной речке). Сначала запустили линейку мыла, затем супруги начали разработку шампуней, кондиционеров, дезодорантов. Доход юный бизнес приносил не сразу — на первых порах два основателя были и технологами, и подопытными (Виктория самоотверженно проверяла на себе и шампуни, и гели). Однако постепенно спрос начал расти, а предложение — расширяться.
Интересный факт: Леврана — не только название компании, но и фамилия всего семейства, придуманная ее отцом («Мы отвечаем за качество своим именем»!). Брейнсторм длился несколько месяцев и, наконец, Леонида осенило — в любимой фэнтези-книге Евгения Гуляковского «Чужие пространства» был вдохновляющий протагонист, из имени которого и сложилось слово «Леврана».
Вид на Белое море с Волосяной горы, Кандалакша
Борьба с гринвошингом: никуда без сертификатов соответствия и бережный подход
Что такое натуральная косметика? Нет, не просто то, что содержится в баночке, на которой для пущего эффекта изображено зеленое дерево. Виктория объясняет: «Натуральная косметика — это средства без агрессивных компонентов: минеральных масел, токсичных ПАВов, силиконов, парабенов. Опасность этих веществ в том, что они разрушают защитный барьер кожи, делая ее уязвимой перед факторами старения, заболеваний, аллергий, и не дают активным полезным компонентам проникать в ткани. Тот факт, что косметика действительно не содержит подобные ингредиенты, нельзя принимать на веру — ответственные производители обязательно получают сертификат, подтверждающий, что многочисленные тесты на микробиологию и токсикологию не выявили в составе никаких вредных соединений».
Косметика Levrana сертифицирована и соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного Союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». А сама компания стала инициатором создания союза производителей натуральной и органической косметики ONE и на основе экспертных знаний разработала стандарт OneProof. Цель гуманистическая — люди должны быть уверены в том, что они покупают действительно качественный и безопасный продукт.
Кроме того, основатели и вся команда категорически против тестирования на животных. Поэтому то, что производит бренд, проверяется только в лабораторных условиях. А подтверждается это международными сертификатами Cruelty Free International Leaping Bunny и PETA (People For The Ethical Treatment of Animals).
Главное: бестселлеры от природы и единственная в мире экоферма за Полярным кругом
Оценивать свои продукты как «значимые» и «не очень» (особенно когда в один момент их количество достигло 900*!) — идейно неверно: если Levrana за что-то берется, значит, это необходимо людям.
*Впоследствии, чтобы сфокусироваться на продуктах категории А (то есть самых востребованных) и не распыляться, руководители приняли стратегическое решение и сократили количество позиций в два раза.
«Другое дело, что есть вещи своего времени (так пару лет назад были очень популярны жидкие патчи, но затем они отошли в тень), а есть исключительные, вневременные, — комментирует Виктория. — Levrana первой в стране разработала натуральную мицеллярную воду, санпротектор на безопасных физических фильтрах, гель для интимной гигиены, сквалан (производное естественного липида — сквалена, замечательный ухаживающий компонент)». Этот квартет со времен своего выхода на рынок бьет все рекорды продаж!
И еще один суперкейс — открытие органической фермы на 26 гектаров в Заполярье, на родине Леонида — в Кандалакше. Ни один экобренд больше не зашел на эту землю, хотя идея — 10 из 10 по науке!
«Во-первых, почва здесь благодатная — и не требует подкормки (только выравнивания кислотности с помощью натуральных добавок, в частности, извести-пушонки), — рассказывает Леонид. — Во-вторых, поблизости нет производств, ветер не переносит над восемью картами полей отходы промышленного производства. И, наконец, короткое, но интенсивное северное лето, за один день которого растения получают столько же солнца, сколько они приобрели бы в средней полосе лишь за трое суток — стимулирует их активнейший рост и формирование крепкого иммунитета».
В таких фантастических спартанских условиях Levrana сегодня выращивает календулу и василек (мощные природные регенеранты), шиповник, черную смородину и малину (стимуляторы иммунитета), родиолу розовую и кипрей (сильные антиоксиданты) и еще свыше дюжины культур. А собирают урожай преимущественно вручную, без применения техники, которая может потревожить землю и ранить растения. И, кстати, только на своих полях. По мнению компании, природу нужно беречь во всех аспектах, поэтому дары лесов, окружающих ферму, остаются нетронутыми.
Коммерческая тайна — как быть честным, но успешным предпринимателем
Самое главное, советуют фаундеры Levrana, — стойте за свои принципы горой. Если проект, партнер, сделка им не соответствует, то не беритесь, этот корабль не поплывет (так некоторые несознательные компании пытаются соблазнить экопроизводителей закупкой выгодных синтетических компонентов, но тогда вся идея чистой косметики рушится!).
Второе — будьте душнилой в лучшем смысле. В свое время Леонид и Виктория потратили те самые 10 000 часов (время, которое, как говорят, нужно для освоения нового дела), чтобы разобраться в нюансах агрономии, производства косметики, сертификации.
Третье — соберите классную команду. За 12 лет Levrana из стартапа двух энтузиастов-основателей превратилась в дримтим из более, чем 300 человек: биотехнологов, агрономов, юристов и менеджеров. Секрет — семейный подход, в котором каждый чувствует себя частью большого и хорошего дела.
Четвертое — всегда двигайтесь вперед. Стартовав с одним продуктом, сегодня бренд вырос до нескольких линеек косметики и функциональных активов, БАДов, бытовой химии и средств для домашних питомцев. А недавно Леонид и Виктория приобрели и запустили в Изборске (Псковская область) производство сидра из органического яблока, груши и ревеня (персональная любовь автора!). Мощностей хватит, чтобы выпускать 700 тонн напитка в год (технологическая линия перерабатывает 35 тонн яблок в сутки!)! Кстати, экологичность сидра тоже подтверждается — сертификатом ОРГАНИК, выданным после аудита Роскачества.
«В планах, — делится Леонид, — шорли и малиновое розе, а еще закладка яблоневого сада на 50 гектарах земель. И триумфальное возвращение основанного нами фестиваля сидра — “Лешуга”, в этом году собравшего более 31 000 зрителей».
И последний, но не по ценности, совет (с отсылкой к великой советской классике — «Чародеям»!): «Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий»!
