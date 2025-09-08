Органическая ферма в Заполярье (единственная в мире) и хиты натуральной косметики! Как семья Леврана создала в Петербурге главный эко + бьюти бренд страны

Главное: бестселлеры от природы и единственная в мире экоферма за Полярным кругом

Оценивать свои продукты как «значимые» и «не очень» (особенно когда в один момент их количество достигло 900*!) — идейно неверно: если Levrana за что-то берется, значит, это необходимо людям.

*Впоследствии, чтобы сфокусироваться на продуктах категории А (то есть самых востребованных) и не распыляться, руководители приняли стратегическое решение и сократили количество позиций в два раза.

«Другое дело, что есть вещи своего времени (так пару лет назад были очень популярны жидкие патчи, но затем они отошли в тень), а есть исключительные, вневременные, — комментирует Виктория. — Levrana первой в стране разработала натуральную мицеллярную воду, санпротектор на безопасных физических фильтрах, гель для интимной гигиены, сквалан (производное естественного липида — сквалена, замечательный ухаживающий компонент)». Этот квартет со времен своего выхода на рынок бьет все рекорды продаж!

И еще один суперкейс — открытие органической фермы на 26 гектаров в Заполярье, на родине Леонида — в Кандалакше. Ни один экобренд больше не зашел на эту землю, хотя идея — 10 из 10 по науке!

«Во-первых, почва здесь благодатная — и не требует подкормки (только выравнивания кислотности с помощью натуральных добавок, в частности, извести-пушонки), — рассказывает Леонид. — Во-вторых, поблизости нет производств, ветер не переносит над восемью картами полей отходы промышленного производства. И, наконец, короткое, но интенсивное северное лето, за один день которого растения получают столько же солнца, сколько они приобрели бы в средней полосе лишь за трое суток — стимулирует их активнейший рост и формирование крепкого иммунитета».

В таких фантастических спартанских условиях Levrana сегодня выращивает календулу и василек (мощные природные регенеранты), шиповник, черную смородину и малину (стимуляторы иммунитета), родиолу розовую и кипрей (сильные антиоксиданты) и еще свыше дюжины культур. А собирают урожай преимущественно вручную, без применения техники, которая может потревожить землю и ранить растения. И, кстати, только на своих полях. По мнению компании, природу нужно беречь во всех аспектах, поэтому дары лесов, окружающих ферму, остаются нетронутыми.