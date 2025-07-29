Знакомьтесь, кобидо — японский массаж, который заменит фейслифтинг! Как с его помощью убрать носогубки, разгладить лоб и снять спазм в шее

Точечный массаж зон: шея, овал лица, контур рта

Разработан для восстановления контуров лица и некоторых специфических областей. С помощью косметического шпателя обильно нанесите свое привычное средство для массажа на шею и лицо, распределяя его от внутренней области к внешней. Каждое движение рук следует повторить от 5 до 7 раз.

1. Разглаживание шеи движением вверх

Разглаживайте шею тыльной стороной руки от ключиц к нижней челюсти попеременно правой и левой руками, выполняя веерообразное движение от одного уха к другому, туда и обратно.

Продолжайте массаж, выполняя кончиками пальцев быстрые легкие пощипывания с каждой стороны шеи вверх-вниз, туда и обратно.

2. Укрепление овала лица

Расположив большие пальцы под подбородком и поддерживая его, делаем с нажатием движения вдоль нижней челюсти от подбородка к ушам.

Задержитесь в конечных точках и продолжайте массаж круговыми движениями в местах прикрепления мышцы к челюсти.

Переходите к быстрым легким пощипываниям кончиками пальцев с каждой стороны овала лица от подбородка до угла челюсти по направлению туда и обратно.

3. Разглаживание круговой мышцы рта

Расположите указательный и средний пальцы над и под губами. Глубоко разглаживайте мышцу рта по направлению от внутренней области к внешней вплоть до угла челюсти.

Продолжайте, выполняя быстрые легкие пощипывания кончиками указательных и больших пальцев над и под губой, совершая движения туда и обратно.

Повторите первый этап.