Знакомьтесь, кобидо — японский массаж, который заменит фейслифтинг! Как с его помощью убрать носогубки, разгладить лоб и снять спазм в шее

Кобидо или «древний путь красоты» — техника фэйшл, которой больше 500 лет (говорят, ее нежно любят Джей Ло и Меган Маркл)! Все дело в биопринципе: благодаря глубокому расслаблению мышц и лимфодренажу, скулы становятся четче, отеки сходят, а «гусиные лапки», «кроличьи линии» и другие неанималистичные заломы разглаживаются. Как выполнять массаж японских императриц и самурайской знати? Делится мануальный терапевт Алин Фошер в книге «Кобидо».
Массаж зоны декольте, шеи, затылка и трапециевидных мышц
Он разработан для того, чтобы стимулировать циркуляцию энергии в теле и лице и подготовить лицо к массажу, еще больше повышая его эффективность. С помощью косметического шпателя обильно нанесите свое ежедневное средство на зону декольте, шею и трапециевидные мышцы. Каждое движение рук следует повторить от 5 до 7 раз.
1. «8» для зоны декольте
Описывайте круги-«восьмерки» ладонями от внутренней области зоны декольте к внешней, сначала правой рукой слева, затем левой рукой справа. Одна рука сменяет другую.
2. Разглаживание шеи
Разглаживайте шею тыльной стороной ладоней от ключиц к овалу лица:
- по центру, разглаживая одновременно обеими руками;
- справа, обеими руками попеременно;
- слева, обеими руками попеременно;
- снова по центру, разглаживая одновременно обеими руками;
- затем веерообразно от одного уха к другому.
3. Растяжка трапеций
Положите руки на шею сзади, на каждую трапециевидную мышцу. Ухватите эти мышцы и потяните их вперед:
- 3 раза одновременно обеими руками;
- 3 раза попеременно то одной, то другой рукой;
- 3 раза одновременно обеими руками.
4. Растяжка затылка
Положите руки сзади на шею, на затылок. Ухватите и потяните подзатылочные мышцы вперед:
- 3 раза одновременно обеими руками;
- 3 раза попеременно то одной, то другой рукой;
- 3 раза одновременно обеими руками.
Точечный массаж зон: шея, овал лица, контур рта
Разработан для восстановления контуров лица и некоторых специфических областей. С помощью косметического шпателя обильно нанесите свое привычное средство для массажа на шею и лицо, распределяя его от внутренней области к внешней. Каждое движение рук следует повторить от 5 до 7 раз.
1. Разглаживание шеи движением вверх
Разглаживайте шею тыльной стороной руки от ключиц к нижней челюсти попеременно правой и левой руками, выполняя веерообразное движение от одного уха к другому, туда и обратно.
Продолжайте массаж, выполняя кончиками пальцев быстрые легкие пощипывания с каждой стороны шеи вверх-вниз, туда и обратно.
2. Укрепление овала лица
Расположив большие пальцы под подбородком и поддерживая его, делаем с нажатием движения вдоль нижней челюсти от подбородка к ушам.
Задержитесь в конечных точках и продолжайте массаж круговыми движениями в местах прикрепления мышцы к челюсти.
Переходите к быстрым легким пощипываниям кончиками пальцев с каждой стороны овала лица от подбородка до угла челюсти по направлению туда и обратно.
3. Разглаживание круговой мышцы рта
Расположите указательный и средний пальцы над и под губами. Глубоко разглаживайте мышцу рта по направлению от внутренней области к внешней вплоть до угла челюсти.
Продолжайте, выполняя быстрые легкие пощипывания кончиками указательных и больших пальцев над и под губой, совершая движения туда и обратно.
Повторите первый этап.
Работа со скулами и носогубными складками
С помощью косметического шпателя обильно нанесите свое привычное средство для массажа на шею и лицо, распределяя его от внутренней области к внешней. Каждое движение рук следует повторить от 5 до 7 раз.
1. Восстанавливаем объем скул
Расположите руки снизу правой щеки, разглаживайте щеку по направлению вверх попеременно правой и левой руками (одна рука сменяет другую). Повторите те же движения на левой щеке. Закончите, глубоко разглаживая кожу круговыми движениями одновременно по обеим щекам по направлению от внутренней области к внешней.
2. Разглаживаем носогубные складки
Расположите средние пальцы на уровне уголков губ. Двигайтесь по направлению от уголков губ к переносице, глубоко растирая лицо движениями туда-обратно и поднимаясь к области «третьего глаза» (чуть выше линии бровей).
Задержитесь на несколько секунд, нажав пальцами между бровей, затем повторите всё заново. Повторите разглаживание от уголков губ до переносицы.
Повторите первый этап.
Продолжайте массаж быстрыми легкими пощипываниями кончиками указательных и больших пальцев вдоль носогубных складок, выполняя движение туда и обратно.
Закончите разглаживанием от уголков губ до переносицы.
Нижние веки, область вокруг глаз, лоб
С помощью косметического шпателя обильно нанесите привычное средство для массажа на шею и лицо, распределяя его от внутренней области к внешней. Каждое движение рук следует повторить от 5 до 7 раз.
1. Разглаживание и похлопывание нижних век
Расположите указательный, средний и безымянный пальцы каждой руки по обе стороны носа и массируйте глубокими разглаживающими движениями вдоль скуловой кости до висков.
Затем энергично похлопайте нижнее веко подушечками пальцев, выполняя движение туда и обратно, от внутренней области лица к внешней.
2. Разглаживание «ножницами»
Расположите раздвинутые в форме буквы «V» (как ножницы) указательные и средние пальцы над и под бровями и синхронно разглаживайте, с нажимом натягивая кожу. Так мы приподнимаем брови.
3. Разглаживание лба
Разглаживайте лоб от одного виска к другому по горизонтали правой и левой рукой попеременно.
4. Растирание лба
Расположите распрямленные ладони вертикально посередине лба. Растирайте лоб зигзагообразно от одного виска к другому по направлению туда и обратно. Разотрите также и виски.
5. Разглаживание лба
Разглаживайте лоб по горизонтали от одного виска к другому поочередно правой и левой рукой.
6. Похлопывание по всему лицу
Закончите бодрящим похлопыванием по всему лицу.
Редакция напоминает, что массажные практики имеют противопоказания. Рекомендуется предварительная консультация специалиста.
Комментарии (0)