Как перестать бояться возраста и полюбить его? Идеолог нейробьютификации Полина Слепченко — о ДНК-чекапах, антистресс-массаже коруги и аюрведе (для остроты ума!)

And just like that — суперэйджеры, мужчины и женщины 40+, которые выглядят и чувствуют себя лучше, чем в 25 (трендсеттеры нашего времени!), обитают на «Планете Красоты». В салон на Итальянской, 17, запись не потоковая — просто респектабельные гости (или их ассистенты) гениально умеют в тайм-менеджмент и всё, включая время и дату, когда нужно оказаться в надежных руках профи, планируют заранее.

Перед утренним сапсаном — сверхъестественная стрижка, которую (критерий высшего порядка!) не придется укладывать (в «Планете Красоты» трудятся топ-стилисты — выпускники Лиги Плюща haute coiffure: школ Vidal Sassoon, Tony and Guy, Mahogany Academy). По вечерам — «заземляющий» аюрведический марма-массаж в исполнении сертифицированного эксперта аюрведы: размять не только забитые мышцы, но и не менее «забитую» голову.