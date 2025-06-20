Как перестать бояться возраста и полюбить его? Идеолог нейробьютификации Полина Слепченко — о ДНК-чекапах, антистресс-массаже коруги и аюрведе (для остроты ума!)

Как выстроить экологичную рутину и взрослеть на чилле — спрашиваем у евангелистов самых прогрессивных бьюти-спотов Петербурга. Бинго: они не только красавицы — еще и ЗОЖ-эксперты, и адепты ментального велнеса. И сами следуют тому, что советуют. Так на «Планете Красоты», открытой Полиной Слепченко, обитают суперэйджеры: их суперсила — «сохраняться» на пике формы всю жизнь! Секрет: локальные (экологичные!) бренды, топ-мастера международного уровня, гранд-консультация у эндокринолога.
And just like that — суперэйджеры, мужчины и женщины 40+, которые выглядят и чувствуют себя лучше, чем в 25 (трендсеттеры нашего времени!), обитают на «Планете Красоты». В салон на Итальянской, 17, запись не потоковая — просто респектабельные гости (или их ассистенты) гениально умеют в тайм-менеджмент и всё, включая время и дату, когда нужно оказаться в надежных руках профи, планируют заранее.
Перед утренним сапсаном — сверхъестественная стрижка, которую (критерий высшего порядка!) не придется укладывать (в «Планете Красоты» трудятся топ-стилисты — выпускники Лиги Плюща haute coiffure: школ Vidal Sassoon, Tony and Guy, Mahogany Academy). По вечерам — «заземляющий» аюрведический марма-массаж в исполнении сертифицированного эксперта аюрведы: размять не только забитые мышцы, но и не менее «забитую» голову.
Полина: «”Знакомством” с возрастом и красотой, повлиявшим на мой мир, была Франсуаза Саган, “Немного солнца в холодной воде”, — делится Полина. — В моей 16-летней голове-душе навсегда тогда осталось предвкушение взросления, и я с большим удовольствием встретила свои 30, 40, 45»
Лифтинг-массаж коруги (название переводится как «маленькое лицо») основан на глубокой проработке мышц и скелета.
Основательница «Планеты Красоты» Слепченко практикует то, что проповедует: «Действительно дорогое/основательное не кричит об этом. Нужно “подсвечивать” себя, а не изобретать новый образ. К примеру, я очень ценю массаж коруги — гениальную технику работы не только с мышцами, но и с костями (мастер мягко правит их положение!). Ее разработал президент японской Ассоциации по проблемам костных заболеваний Чийо Хаяси. Снимает отеки, челюстные зажимы и боли в шее — и вот ты подтянут, сфокусирован, спокоен».
Восстанавливающий шампунь Hydro Intensive Repair Shampoo от Hadat Cosmetics
Фитолак Fedua с уникальной формулой без токсичных компонентов
«Планету Красоты» Полина открыла 26 лет назад и с уверенностью дата-сайнс-аналитика резюмирует:
«В 2025-м в приоритете нейрокрасота — а значит, мы должны перезапустить внутренние процессы здоровья и омоложения, чтобы получить долгосрочный результат. Чтобы оставаться красивыми и молодыми, наши гости обязательно проверяют, все ли в порядке с организмом физически и ментально, — проходят генетический чекап, консультируются с нашими эндокринологом-диетологом и врачом аюрведы. Затем, при необходимости, вместе со специалистом корректируют дефициты, перестраивают питание, осваивают техники саморегуляции.
И, как и следовало ожидать, получают заметные изменения: высокую физическую, интеллектуальную, творческую активность, подтянутое и сильное тело, здоровую самооценку и любовь к жизни! Конечно, это не означает, что бьюти-процедуры больше не релевантны. Аккуратный маникюр Fedua (мы любим локальные бренды-драгоценности и привезли культовые итальянские фитолаки: химикатов 0, стойкость 10 из 10!), уход для волос Opalis, Hadat, PH или Le Lumiss (сделали на них одну цену, чтобы выбирать не просто приемлемое, а именно нужное), деликатная контурная пластика — это великая база».
Текст: Дарья Скаянская
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