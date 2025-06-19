Какие бьюти-операции можно (и даже нужно!) запланировать на лето, чтобы раздавать слэй уже к осени?

Составили отпускной чек-лист по красоте: стереть гусиные лапки (и все месяцы до отпуска) сверхбыстрой блефаропластикой, asap записаться на долгожданный пуш-ап груди и деликатное липо. И под звездочкой (честно!): комбо-преображения откладываем до холодов.
Самое время для «песочных часов»! Липоархитектура решает
Если первые 152 дня года дались непросто и отложились на талии (это всё булочки и недосып!), эксперты рекомендуют подумать про деликатную пластику. Поэтому первые в рейтинге летних операций: липосакция — прощание с лишними объемами и липомоделирование — перераспределение жировой ткани так, чтобы сформировать плавный контур фигуры, подчеркнуть талию и получить заветные «песочные часы».
Георгий Валиев
пластический хирург GRANDMED
«Почему именно липопротоколы? Во-первых, среди всех операций на теле они самые малотравматичные: восстановление быстрое, а первые изменения заметны уже через пару недель. Во-вторых, когда холод отступает и световой день длится долго, гораздо легче соблюдать двигательный режим (длинные променады по-петербургски!) и диету (переходим на смузи из черешни). Здоровая рутина стабилизирует результат любого вмешательства, но особенно липосакции живота, фланков, бедер, коленей — если соблюдать все рекомендации врача, то фигура визуально преобразится уже к середине лета. И в-третьих, наконец-то отпадает необходимость в плотной одежде, так что гораздо комфортнее носить компрессионное белье (строго обязательно в течение трех-четырех недель после пластики). Плюс в жару активизируется кровообращение, а значит — ткани регенерируют чуть быстрее.
Но есть несколько нюансов, которые я рекомендую учесть: в первые две недели реабилитации не загорайте и гуляйте до полудня или с четырех часов дня, когда активность солнца не высокая; пейте больше воды и отложите силовые тренировки; не садитесь прямо на ягодицы после липофилинга первые 10–14 дней — это важно для приживления жира».
Нотабене: До осени отложите крупные операции — например, абдоминопластику или подтяжку ягодиц. Здесь восстановление включает серьезные ограничения в движении и длительное ношение компрессионного белья (тот еще челлендж, когда на улице припекает!). Не рискуйте!
Идеальный бюст в июне — антре на пляж осенью! Маммопластику разрешаем
Хорошая новость для всех, кто мечтает о коррекции груди, но тысяча проектов и миллион дедлайнов мешали сделать это с сентября по май — увеличивающую или уменьшающую (редукционную) маммопластику можно выполнить летом. И даже нужно, поскольку в главные каникулярные месяцы естественно взять бьюти-отпуск — и обеспечить себе спокойный период реабилитации.
Илона Кочнева
пластический хирург клиники A3BEAUTE
«Как уже отметили коллеги, липофилинг бюста проходит достаточно легко и быстро. А вот коррекция имплантами и уменьшение груди — вмешательства более "требовательные". В первые недели или даже месяцы, в зависимости от кейса, нельзя спать на животе, греться в хаммаме, принимать солнечные ванны и заниматься спортом, и еще доктор попросит носить компрессионный бюстгальтер — чтобы зафиксировать новую форму груди. Но эти ограничения того стоят (вы увидите красивый результат уже через месяц!) и летом переживаются гораздо проще на уровне психосоматики — спасибо свежим фруктам, ягодам и овощам (главным стимуляторам иммунитета) и выработке организмом эндорфинов под влиянием солнца.
Я рекомендую назначить консультацию у пластического хирурга и саму маммопластику на июнь — тогда в конце осени можно отправиться в любимый Дубай счастливым и преображенным (обязательно с солнцезащитным кремом для тела в косметичке)».
Искренний медсовет: Воздержитесь от маммопластики и подтяжки внутренней стороны бедра, липосакции бедер и любых комбо-преображений груди и ног. В таком случае придется гораздо дольше восстанавливаться и носить специальные компрессионные штаны (очень жарко!), а не гулять в белые ночи — настоящий тру-крайм.
Распахнутый взгляд и красивый нос по-быстрому? Да!
Табу на фейс-хирургию в теплое время года — миф. Но очень важно подобрать правильный объем вмешательства — тот, который незначительно затрагивает систему кровообращения (в переводе: с быстрой и несложной реабилитацией).
Дмитрий Акуличев
эстетический пластический хирург клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Период отпусков отлично подходит для изолированных операций: блефаропластики верхних или нижних век, ринопластики или гениопластики (изменения формы подбородка). Самочувствие восстанавливается к четвертому-пятому дню, основные синяки и отеки сходят на седьмой-восьмой день. Никакие специализированные повязки не нужны: тем, кто сделал пластику век, достаточно надевать темные очки, а после бьютификации носа — идеально подойдет кепка или широкополая шляпа.
Главное: избегайте прямых ультрафиолетовых лучей в течение первых двух-трех недель, наносите санпротектор с SPF 50 даже в пасмурные дни и отложите абонемент в фитнес-зал, сауну и бассейн на срок, определенный хирургом».
И помните, что есть процедуры, которые 100% не подойдут для июня — августа. В их числе объемные омолаживающие протоколы, затрагивающие несколько зон лица, — отек будет весьма сильный (и знойная погода может его усугубить), к тому же придется носить плотные давящие повязки, что неудобно, когда на улице +25 °C. Лазерные шлифовки, глубокие пилинги и реконструктивные коррекции на коже — летом в категории «нон грата», поскольку повышен риск гиперпигментации при контакте с солнцем. Зато осенью и зимой — вперед, на преображение.
Улучшайзинг улыбки? Можно, но только осторожно
Все стоматологические операции: от простого удаления зуба до коррекции уздечки или исправления прикуса — внесезонны. Но! Специалисты все-таки советуют отложить хирургическое вмешательство (особенно серьезное, к примеру резекцию челюсти), если оно не экстренное, на осень или зиму.
Кристина Савостян
идеолог и основатель сети клиник «Флоренция», стоматолог-ортопед, гнатолог
«Дело в том, что теплая погода — благоприятное условие для размножения микробов, а патогенная флора не просто вредит постоперационному восстановлению, но может дать осложнения. Плюс понадобится очень тщательно скрывать лицо от солнца, чтобы швы заживали хорошо и не оставляли за собой шрамы: необходимы капюшон, кепка, платок, любая другая вещь, которая хорошо закрывает голову, — в жару так одеваться абсолютно некомфортно.
Однако если вам нужно встретиться со стоматологом-хирургом именно в каникулы — без паники! У нас есть все средства, чтобы свести риски к минимуму. Соблюдайте правила реабилитации, установленные доктором: в частности, принимайте антибактериальную терапию, прикладывайте лед, чтобы отек не усиливался, соблюдайте режим питания (в некоторых случаях приходится исключить горячее и питаться несколько дней через трубочку), не спите в подушку лицом — и все будет хорошо в любое время года!»
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