Какие бьюти-операции можно (и даже нужно!) запланировать на лето, чтобы раздавать слэй уже к осени?

Самое время для «песочных часов»! Липоархитектура решает

Если первые 152 дня года дались непросто и отложились на талии (это всё булочки и недосып!), эксперты рекомендуют подумать про деликатную пластику. Поэтому первые в рейтинге летних операций: липосакция — прощание с лишними объемами и липомоделирование — перераспределение жировой ткани так, чтобы сформировать плавный контур фигуры, подчеркнуть талию и получить заветные «песочные часы».

Георгий Валиев пластический хирург GRANDMED «Почему именно липопротоколы? Во-первых, среди всех операций на теле они самые малотравматичные: восстановление быстрое, а первые изменения заметны уже через пару недель. Во-вторых, когда холод отступает и световой день длится долго, гораздо легче соблюдать двигательный режим (длинные променады по-петербургски!) и диету (переходим на смузи из черешни). Здоровая рутина стабилизирует результат любого вмешательства, но особенно липосакции живота, фланков, бедер, коленей — если соблюдать все рекомендации врача, то фигура визуально преобразится уже к середине лета. И в-третьих, наконец-то отпадает необходимость в плотной одежде, так что гораздо комфортнее носить компрессионное белье (строго обязательно в течение трех-четырех недель после пластики). Плюс в жару активизируется кровообращение, а значит — ткани регенерируют чуть быстрее. Но есть несколько нюансов, которые я рекомендую учесть: в первые две недели реабилитации не загорайте и гуляйте до полудня или с четырех часов дня, когда активность солнца не высокая; пейте больше воды и отложите силовые тренировки; не садитесь прямо на ягодицы после липофилинга первые 10–14 дней — это важно для приживления жира».

Нотабене: До осени отложите крупные операции — например, абдоминопластику или подтяжку ягодиц. Здесь восстановление включает серьезные ограничения в движении и длительное ношение компрессионного белья (тот еще челлендж, когда на улице припекает!). Не рискуйте!

Идеальный бюст в июне — антре на пляж осенью! Маммопластику разрешаем

Хорошая новость для всех, кто мечтает о коррекции груди, но тысяча проектов и миллион дедлайнов мешали сделать это с сентября по май — увеличивающую или уменьшающую (редукционную) маммопластику можно выполнить летом. И даже нужно, поскольку в главные каникулярные месяцы естественно взять бьюти-отпуск — и обеспечить себе спокойный период реабилитации.

Илона Кочнева пластический хирург клиники A3BEAUTE «Как уже отметили коллеги, липофилинг бюста проходит достаточно легко и быстро. А вот коррекция имплантами и уменьшение груди — вмешательства более "требовательные". В первые недели или даже месяцы, в зависимости от кейса, нельзя спать на животе, греться в хаммаме, принимать солнечные ванны и заниматься спортом, и еще доктор попросит носить компрессионный бюстгальтер — чтобы зафиксировать новую форму груди. Но эти ограничения того стоят (вы увидите красивый результат уже через месяц!) и летом переживаются гораздо проще на уровне психосоматики — спасибо свежим фруктам, ягодам и овощам (главным стимуляторам иммунитета) и выработке организмом эндорфинов под влиянием солнца. Я рекомендую назначить консультацию у пластического хирурга и саму маммопластику на июнь — тогда в конце осени можно отправиться в любимый Дубай счастливым и преображенным (обязательно с солнцезащитным кремом для тела в косметичке)».

Искренний медсовет: Воздержитесь от маммопластики и подтяжки внутренней стороны бедра, липосакции бедер и любых комбо-преображений груди и ног. В таком случае придется гораздо дольше восстанавливаться и носить специальные компрессионные штаны (очень жарко!), а не гулять в белые ночи — настоящий тру-крайм.