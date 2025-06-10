Дофаминовый аквафлэт, дыхание пранаяма и детокс-микротоки: привычки (и секреты!) стройности от фаундера велнес-холдинга Chisla Марии Фурсовой

В здоровом (и красивом) теле* — роскошный дух! Основательница бьюти-салона, двух премиальных спа и спортзала Chisla Мария Фурсова знает, как ликвидировать складки и токсик, прокачать мышцы и память — взбираться на смарт-скалодром, стоять в ширшасане, освоить барре!
*И ни слова о стандартах, параметрах и цифрах на весах.
Эксперт СОЖ (счастливого образа жизни!) Мария Фурсова — во всех смыслах лицо (а еще мозг и мускулы!) своих проектов
Истина в последней субстанции! Экологичный путь к кубикам и симпатичным глутеусам в 2025-м укажет не тот, кто ослеплен оземпиковым шиком, а тот, кто верит в спорт. Фаундер бьюти-империи Chisla Мария Фурсова стала фитнес-гуру не сразу — и без инъекций, так что ей точно есть чем поделиться. «Пышечкой я была до 17 лет, — вспоминает Мария. — При этом всю жизнь занималась танцами, в том числе балетом. Хотя в Вагановскую академию не поступила, угадайте почему!»
Поэтому запасайтесь дисциплиной, красносмородиновыми велосипедками Irnby и задавайте маршрут (не для машины, а для пробежки, зачем терять время?) — спортзал Chisla на Барочной (в одном здании с Chisla Inno’Wellness). Три этажа счастья с панорамным бассейном, гидромассажем и противотоком, фитнес-студией, где на сайклы каждое утро буднично встают клиенты А-листа, спа в 500 кв.м (идем в соляную пещеру!) и зож-рестораном.
В to-shop list перед тренировкой велосипедки Irnby с двойным поясом и застежкой на молнию с антискользящим пуллером (фитнес-богиня и мать бренда Настя Миронова делает лучшие спортивные вещи!)
Мотивацию Мария предлагает не абстрактную, а доказанную биохимически — любая тренировка стимулирует супермощный выброс дофамина (гормона удовольствия!), так что незаряженным выйти из зала не получится. Ни с функционального тренинга (с элементами кардио, пилатеса и миофасциального релиза), ни с барре (фитнеса, зарифмованного с балетом). А еще Мария рекомендует аквафлэт — занятия в бассейне на воздушной подушке: «Это нереально весело, а после ощущается легкость, что очень важно, чтобы мозг перестал оценивать подконтрольное тело как “тяжелое” и “неповоротливое”».
Гель — рескульптант талии Thalion с активным ингредиентом из бурых водорослей, который работает круче всех липолитиков, вместе взятых
Сыворотка для улуч шения микроциркуляции кожи Essentiel Biogenie
Ментальный ресурс, по словам Фурсовой, — это не только про покорение любых вершин, включая скалодром, на котором можно задать собственную трассу (такая технология единственная в городе — в Chisla), но и про отсутствие морщин на лице (нахмуренность без следа не проходит). Сама она начинает день с медитации и получасовой сессии кундалини-йоги (скоро ждем авторское занятие Фурсовой в Chisla) и глубокого пранаяма-дыхания (перезапускает метаболизм и раскладывает мысли по полочкам). А еще Мария учит стихи, чтобы тренировать память и культурное мышление, как мышцу (да, это можно сделать!).
После фитнес-экзерсисов — инфракрасная сауна с водородной ингаляцией, обертывания Thalion с морским кальцием, бьютилайзер-терапия и микротоки Biogenie, чтобы разогнать застойную лимфу и наладить внутренние системы детокса. И конечно, в кафе при спортзале ждет вознаграждение — омлет или стейк лосося. К такому ни один диетолог не придерется: белок — это строительный компонент гормонов, а гормоны — это молодость. Но Мария предупреждает: к себе — бережно, питайтесь разнообразно (чтобы организм не вырабатывал аллергию на то, что вы едите постоянно, есть у него такой странный механизм) и с удовольствием.
Текст: Дарья Скаянская
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