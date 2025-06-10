Дофаминовый аквафлэт, дыхание пранаяма и детокс-микротоки: привычки (и секреты!) стройности от фаундера велнес-холдинга Chisla Марии Фурсовой

Ментальный ресурс, по словам Фурсовой, — это не только про покорение любых вершин, включая скалодром, на котором можно задать собственную трассу (такая технология единственная в городе — в Chisla), но и про отсутствие морщин на лице (нахмуренность без следа не проходит). Сама она начинает день с медитации и получасовой сессии кундалини-йоги (скоро ждем авторское занятие Фурсовой в Chisla) и глубокого пранаяма-дыхания (перезапускает метаболизм и раскладывает мысли по полочкам). А еще Мария учит стихи, чтобы тренировать память и культурное мышление, как мышцу (да, это можно сделать!).

После фитнес-экзерсисов — инфракрасная сауна с водородной ингаляцией, обертывания Thalion с морским кальцием, бьютилайзер-терапия и микротоки Biogenie, чтобы разогнать застойную лимфу и наладить внутренние системы детокса. И конечно, в кафе при спортзале ждет вознаграждение — омлет или стейк лосося. К такому ни один диетолог не придерется: белок — это строительный компонент гормонов, а гормоны — это молодость. Но Мария предупреждает: к себе — бережно, питайтесь разнообразно (чтобы организм не вырабатывал аллергию на то, что вы едите постоянно, есть у него такой странный механизм) и с удовольствием.

Текст: Дарья Скаянская

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