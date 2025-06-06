Мультискрининг, хромотерапия для холеной кожи (и как антидепрессант!), нутрицевтики: бьюти-советы от главного врача клиники «Ренессанс» Суны Казихановой

Логично, что за безупречной кожей без морщин и пигментных пятен, густыми и блестящими волосами бьютиголики всея Руси выстраиваются в очередь к Суне, главврачу клиники «Ренессанс». В своем врачебном подходе она совмещает золотые стандарты эстетической медицины (уколы и аппараты красоты, высокотехнологичная космецевтика) с инновациями, с которыми не все врачи на «ты» (лечение через работу с кишечником и ментальное здоровье).

Ваш первый шаг под присмотром Казихановой — не просмотр рилса от блогера (так неправильно подобранная банка оборачивается дерматитом), а скрининг здоровья: лабораторная диагностика и чекап у профильных специалистов. Факт от докмеда: если косметолог, узнав, что у вас шалит ЖКТ, просит уточнить пару моментов у гастроэнтеролога — это хороший врач. Только так получается собрать полную картину и понять, чего требует красота. Часто причина высыпаний и морщин — в нашем достигаторстве: человек нервничает из-за дедлайнов, экзаменов, личных дилемм, из-за этого нарушается микробиоценоз кишечника и появляются неприятности на коже!

Тогда в команде с гастроэнтерологом Суна подбирает нутрицевтики и микроэлементы, рекомендует работу с психологом и йогу, любимую ею по-человечески и по-медицински (дисциплинирует тело и умиротворяет беспокоящуюся голову), а также прессотерапию (полезный лимфодренаж для тех, кто в Пулкове бывает чаще, чем дома, а еще замечательная профилактика нейродегенерации). И синхронно назначает дерматологическое лечение и улучшайзинг! Рейтинг процедур, которые дадут эффект холеной кожи, возглавляют ультразвуковой SMAS- и микроигольчатый RF-лифтинг, терапия нейропептидом (ботулинотерапия), фотодинамическая (или хромо-) терапия. К слову, последняя обладает антидепрессивным эффектом: длина волны красного света проникает через сетчатку глаза и положительно воздействует на лимбическую систему, ответственную за наши эмоции!