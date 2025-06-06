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Эстетическая медицина

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Мультискрининг, хромотерапия для холеной кожи (и как антидепрессант!), нутрицевтики: бьюти-советы от главного врача клиники «Ренессанс» Суны Казихановой

Забываем про фотошоп, хитромудрый контуринг и плотный тональник. Главный врач клиники «Ренессанс» преображает(ся) не косметически, а научно-фундаментально — выпускница Военмеда! Чтобы коса до пояса — PRP-терапия, ради благосостояния кожи и мозга (связь прямая!) — нутрицевтики и фотоомоложение.

личный архив Суны Казихановой

В мире специалистов-симулякров «филлер-филлер и готово» — кандидат медицинских наук Суна Казиханова, дерматолог-косметолог с академическим подходом, вшитым в ДНК (три брата ее дедушки были членами Академии наук), относится к бьютификации как к построению ракеты. Должно быть надежно, мощно — и не «косметически» (иначе все развалится в прямом или переносном смысле — не долетит до цели), а фундаментально.

«Для себя и для своих пациентов я практикую комплексную стратегию естественной красоты, которая начинается изнутри. Иначе ни одна экстраординарная сыворотка не поможет», — рассказывает одна из лучших (и точно самых прилежных) выпускниц Военно-медицинской академии в истории («Коллоквиумов мне всегда было мало. Приносила домой в спортивной сумке микроскопы и устраивала лабораторные!»).

Солнцезащитный спрей для волос Balmain Paris Hair Couture с UVA- и UVB-фильтрами противостоит трав­ мирующему воздей­ ствию солнца, мор­ ской воды и
Balmain

Солнцезащитный спрей для волос Balmain Paris Hair Couture с UVA- и UVB-фильтрами противостоит трав­ мирующему воздей­ ствию солнца, мор­ ской воды и хлора на 10 из 10

Сумка из рафии от петербургского бренда everrever (легко, красиво, влезет все для урока йоги!)
everrever

Сумка из рафии от петербургского бренда everrever (легко, красиво, влезет все для урока йоги!)

Логично, что за безупречной кожей без морщин и пигментных пятен, густыми и блестящими волосами бьютиголики всея Руси выстраиваются в очередь к Суне, главврачу клиники «Ренессанс». В своем врачебном подходе она совмещает золотые стандарты эстетической медицины (уколы и аппараты красоты, высокотехнологичная космецевтика) с инновациями, с которыми не все врачи на «ты» (лечение через работу с кишечником и ментальное здоровье).

Ваш первый шаг под присмотром Казихановой — не просмотр рилса от блогера (так неправильно подобранная банка оборачивается дерматитом), а скрининг здоровья: лабораторная диагностика и чекап у профильных специалистов. Факт от докмеда: если косметолог, узнав, что у вас шалит ЖКТ, просит уточнить пару моментов у гастроэнтеролога — это хороший врач. Только так получается собрать полную картину и понять, чего требует красота. Часто причина высыпаний и морщин — в нашем достигаторстве: человек нервничает из-за дедлайнов, экзаменов, личных дилемм, из-за этого нарушается микробиоценоз кишечника и появляются неприятности на коже!

Тогда в команде с гастроэнтерологом Суна подбирает нутрицевтики и микроэлементы, рекомендует работу с психологом и йогу, любимую ею по-человечески и по-медицински (дисциплинирует тело и умиротворяет беспокоящуюся голову), а также прессотерапию (полезный лимфодренаж для тех, кто в Пулкове бывает чаще, чем дома, а еще замечательная профилактика нейродегенерации). И синхронно назначает дерматологическое лечение и улучшайзинг! Рейтинг процедур, которые дадут эффект холеной кожи, возглавляют ультразвуковой SMAS- и микроигольчатый RF-лифтинг, терапия нейропептидом (ботулинотерапия), фотодинамическая (или хромо-) терапия. К слову, последняя обладает антидепрессивным эффектом: длина волны красного света проникает через сетчатку глаза и положительно воздействует на лимбическую систему, ответственную за наши эмоции!

Сохраняем волосы красивыми под панамой Cocoshnick Summer Garden
Cocoshnick

Сохраняем волосы красивыми под панамой Cocoshnick Summer Garden

Если с кожей все супергуд, а вот волосы почему-то блекнут и растут ну очень медленными темпами (проверено: дефицитов нет, внутри все в порядке!) — идеально подойдет PRP-терапия, активирующая волосяные луковицы (она остановила не один постковидный волосопад)! Плюс, советует Суна, сама обладательница духозахватывающей длины и густоты, не забывайте о самостоятельной бьюти-работе: защищайте локоны от солнца шляпами и уходовыми средствами с солнцезащитным компонентом — и косы будут как шелковые.

Текст: Дарья Скаянская

Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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Материал из номера:
Май

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