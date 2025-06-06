Мультискрининг, хромотерапия для холеной кожи (и как антидепрессант!), нутрицевтики: бьюти-советы от главного врача клиники «Ренессанс» Суны Казихановой

Забываем про фотошоп, хитромудрый контуринг и плотный тональник. Главный врач клиники «Ренессанс» преображает(ся) не косметически, а научно-фундаментально — выпускница Военмеда! Чтобы коса до пояса — PRP-терапия, ради благосостояния кожи и мозга (связь прямая!) — нутрицевтики и фотоомоложение.
В мире специалистов-симулякров «филлер-филлер и готово» — кандидат медицинских наук Суна Казиханова, дерматолог-косметолог с академическим подходом, вшитым в ДНК (три брата ее дедушки были членами Академии наук), относится к бьютификации как к построению ракеты. Должно быть надежно, мощно — и не «косметически» (иначе все развалится в прямом или переносном смысле — не долетит до цели), а фундаментально.
«Для себя и для своих пациентов я практикую комплексную стратегию естественной красоты, которая начинается изнутри. Иначе ни одна экстраординарная сыворотка не поможет», — рассказывает одна из лучших (и точно самых прилежных) выпускниц Военно-медицинской академии в истории («Коллоквиумов мне всегда было мало. Приносила домой в спортивной сумке микроскопы и устраивала лабораторные!»).
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Сумка из рафии от петербургского бренда everrever (легко, красиво, влезет все для урока йоги!)
Логично, что за безупречной кожей без морщин и пигментных пятен, густыми и блестящими волосами бьютиголики всея Руси выстраиваются в очередь к Суне, главврачу клиники «Ренессанс». В своем врачебном подходе она совмещает золотые стандарты эстетической медицины (уколы и аппараты красоты, высокотехнологичная космецевтика) с инновациями, с которыми не все врачи на «ты» (лечение через работу с кишечником и ментальное здоровье).
Ваш первый шаг под присмотром Казихановой — не просмотр рилса от блогера (так неправильно подобранная банка оборачивается дерматитом), а скрининг здоровья: лабораторная диагностика и чекап у профильных специалистов. Факт от докмеда: если косметолог, узнав, что у вас шалит ЖКТ, просит уточнить пару моментов у гастроэнтеролога — это хороший врач. Только так получается собрать полную картину и понять, чего требует красота. Часто причина высыпаний и морщин — в нашем достигаторстве: человек нервничает из-за дедлайнов, экзаменов, личных дилемм, из-за этого нарушается микробиоценоз кишечника и появляются неприятности на коже!
Тогда в команде с гастроэнтерологом Суна подбирает нутрицевтики и микроэлементы, рекомендует работу с психологом и йогу, любимую ею по-человечески и по-медицински (дисциплинирует тело и умиротворяет беспокоящуюся голову), а также прессотерапию (полезный лимфодренаж для тех, кто в Пулкове бывает чаще, чем дома, а еще замечательная профилактика нейродегенерации). И синхронно назначает дерматологическое лечение и улучшайзинг! Рейтинг процедур, которые дадут эффект холеной кожи, возглавляют ультразвуковой SMAS- и микроигольчатый RF-лифтинг, терапия нейропептидом (ботулинотерапия), фотодинамическая (или хромо-) терапия. К слову, последняя обладает антидепрессивным эффектом: длина волны красного света проникает через сетчатку глаза и положительно воздействует на лимбическую систему, ответственную за наши эмоции!
Если с кожей все супергуд, а вот волосы почему-то блекнут и растут ну очень медленными темпами (проверено: дефицитов нет, внутри все в порядке!) — идеально подойдет PRP-терапия, активирующая волосяные луковицы (она остановила не один постковидный волосопад)! Плюс, советует Суна, сама обладательница духозахватывающей длины и густоты, не забывайте о самостоятельной бьюти-работе: защищайте локоны от солнца шляпами и уходовыми средствами с солнцезащитным компонентом — и косы будут как шелковые.
Текст: Дарья Скаянская
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