Как стать лучшей (экологичной!) версией себя? Сохраняемся в криокомнате, чилим на флоатинге и выбираем deep-plane-омоложение

Новая тихая роскошь — это осознанная пластика: с гиперподробной диагностикой, экологичным консультированием и операциями без швов! Все это — фирменное команды DEGA под лидерством топ-менеджера Екатерины Агаповой! А еще они за красивые добрые дела (и безвозмездно!) — помогают многодетным мамам вернуть фигуру после родов в благотворительном проекте-мейковере.

Как Екатерина Агапова все устроила

Бывший врач-офтальмолог и аудитор клинических исследований с 15-летним бэкграундом перепрошилась в одного из лучших топ-менеджеров России (деловые премии в ассортименте на сайте dega-clinic.com можно скроллить полчаса): «Да просто я забыла про все мужские модели управления — они не подходят. Я из докторской семьи, сама врач, в меня вшита симпатия к медикам и к пациентам. Хочу, чтобы им было хорошо, и все для этого делаю».

Если философия клиники «красота — отражение благополучия» верна, то проясняется, почему сотрудники DEGA выглядят так же свежо, как их пациенты: тимбилдинг в клинике включает не только участие в «Гонке героев» и взаимные интервью в подкасте «По красоте», но еще кулинарные курсы, книжный клуб и кино на крыше. Причем в выборе к обсуждению нового фильма Паоло Дженовезе или sci-fi-романа босс из деликатности даже не участвует. Баланс ментального и идеального чувствуют и пациенты, которые часто идут в DEGA не к конкретному доктору, а просто почилить на приеме у доктора в здоровой (именно так) атмосфере.

Что и как тюнинговать

«Эффективнее пластики нет ничего», — уверена Екатерина Агапова, которая (наш респект до небес!) никогда не скрывала своего опыта пациентки пластических хирургов. И пусть на комплексное преображение к Артуру Христенко (по авторской методике ESP Lifting!), deep-plane-омоложение к Юрию Цою и интеллигентную рино к Алексею Гаврильченко wait-list до конца года, здесь уже растят будущих звезд, схантив самых блестящих ординаторов Первого меда: DEGA остается клинической базой их кафедры пластической хирургии. А до или после операции имеет смысл испытать капельницы красоты. Впрочем, антиоксидантная «Золушка», ферритиновая «Железная леди» и «Детокс» с гепатопротекторами скорее не бьюти-средства, а амброзия для восстановления защитных сил организма.