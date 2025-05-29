Как стать лучшей (экологичной!) версией себя? Сохраняемся в криокомнате, чилим на флоатинге и выбираем deep-plane-омоложение

Как (на всю жизнь!) сохранить мозг и психику, лицо и тело в суперформе? Чтение уровня дофамина, интеллигентная пластика, брейнтерапия, и сексуальный велнес каждому: Собака.ru фиксирует гранд-тренд на управляемое долголетие! И никаких фейков от блогеров — только ликбезы экспертов от доказательной медицины (и красоты!).
Новая тихая роскошь — это осознанная пластика: с гиперподробной диагностикой, экологичным консультированием и операциями без швов! Все это — фирменное команды DEGA под лидерством топ-менеджера Екатерины Агаповой! А еще они за красивые добрые дела (и безвозмездно!) — помогают многодетным мамам вернуть фигуру после родов в благотворительном проекте-мейковере.
Как Екатерина Агапова все устроила
Бывший врач-офтальмолог и аудитор клинических исследований с 15-летним бэкграундом перепрошилась в одного из лучших топ-менеджеров России (деловые премии в ассортименте на сайте dega-clinic.com можно скроллить полчаса): «Да просто я забыла про все мужские модели управления — они не подходят. Я из докторской семьи, сама врач, в меня вшита симпатия к медикам и к пациентам. Хочу, чтобы им было хорошо, и все для этого делаю».
Если философия клиники «красота — отражение благополучия» верна, то проясняется, почему сотрудники DEGA выглядят так же свежо, как их пациенты: тимбилдинг в клинике включает не только участие в «Гонке героев» и взаимные интервью в подкасте «По красоте», но еще кулинарные курсы, книжный клуб и кино на крыше. Причем в выборе к обсуждению нового фильма Паоло Дженовезе или sci-fi-романа босс из деликатности даже не участвует. Баланс ментального и идеального чувствуют и пациенты, которые часто идут в DEGA не к конкретному доктору, а просто почилить на приеме у доктора в здоровой (именно так) атмосфере.
Что и как тюнинговать
«Эффективнее пластики нет ничего», — уверена Екатерина Агапова, которая (наш респект до небес!) никогда не скрывала своего опыта пациентки пластических хирургов. И пусть на комплексное преображение к Артуру Христенко (по авторской методике ESP Lifting!), deep-plane-омоложение к Юрию Цою и интеллигентную рино к Алексею Гаврильченко wait-list до конца года, здесь уже растят будущих звезд, схантив самых блестящих ординаторов Первого меда: DEGA остается клинической базой их кафедры пластической хирургии. А до или после операции имеет смысл испытать капельницы красоты. Впрочем, антиоксидантная «Золушка», ферритиновая «Железная леди» и «Детокс» с гепатопротекторами скорее не бьюти-средства, а амброзия для восстановления защитных сил организма.
Чем еще заняться
Грамотные исследования помогли самой Екатерине совершить в прошлом году достойный телешоу мейковер. Сброшенные килограммы и подтянутый овал CEO клиники Агапова объясняет не только простыми человеческими «меньше есть, меньше пить, больше ходить», но и чтением у эндокринолога уровней дофамина в крови, кортизола в слюне и шок-контентом о персональной неэффективности омега-6-кислот.
Екатерина Агапова
генеральный директор DEGA
«Внутри клиники можно, не снимая бахил, сделать УЗИ, КТ, ЭКГ и сдать лабораторные анализы. Так скорее, проще и надежнее, чем ждать результатов на аутсорсе».
Такая диагностика — предоперационный маст-хэв. Поэтому в новом корпусе клиники на проспекте Обуховской Обороны (ждем ее подарком под елку) у отделения диагностики будут отдельный вход и все почести. А пациентам, как обычно в DEGA, положены персональный менеджер и кастомизированные коробки на выписку — например, c косметикой и компактным увлажнителем воздуха.
Курс на 2025-й
Тренд на естественность в полный рост поддерживает и DEGA. Все процедуры здесь заточены на то, чтобы быстро и бесшовно (врачебная шутка!) вернуться в социальную жизнь. Мезотерапию пупырышками и красную маску вместо лица после шлифовки в 2025 год никто не берет. У докторов все меньше проколов и почти нет разрезов — эндоскопические пластические операции теперь делают и на теле. Мужчин — их число за последний год выросло тут до 18%! — делают привлекательнее без феминизации, ведь лисьи глазки совершенно не стыкуются с могучей надбровной дугой. А главная тенденция, которую лоббирует Екатерина Агапова, — это социальная ответственность бизнеса. В благотворительном проекте «Маме можно!» вышло шесть серий, но реальных героинь было больше, чем мы когда-нибудь узнаем: «Просто потому, что мы уже можем себе позволить делать добрые дела без рекламы».
Сексуальный велнес и реставрация сна на берегу Финского залива! Longevity-шифу Мария Грудина и ее инновационный курорт «Первая Линия» сначала привезли в Курортный район (в этом году — и в центр Петербурга!) технологии будущего: от капельниц для активации генов до омоложения озоном, а теперь избавляют от бессонницы лидеров будущего и нежно восстанавливают все сферы благополучия!
Как Мария Грудина все устроила
Семь лет назад Мария задумала создать для петербуржцев (и гостей нашего города!) велнес-рай — и появился пятизвездочный prevent age-курорт «Первая Линия»: четыре гектара хвойного леса на берегу Финского залива и целый корпус антиэйдж-технологий для фундаментального улучшайзинга (1015 процедур!), биоаптека, зал архитектуры тела, бассейн и спа.
Свою миссию амбассадор Global Wellness Institute прописала четче (и духоподъемнее!), чем серые кардинальши Бене Гессерит в «Дюне»: «Я создаю место такой красоты и силы, откуда каждый выйдет максимально проявленным — аристократом духа, осознающим жизнь как ценность!» Секрет — векторная «система управления здоровьем»: глубокая диагностика и терапия (программу подгонят специально для вас, как кутюрное платье), функциональное питание (без искусственных сахаров, лактозы, глютена), фитнес будущего (не преодоление себя, а удовольствие от каждого движения), ментальный велнес и сон (работа со стрессом и брейнтерапия!), среда, эстетика, культура и социум (обязательно приятный — в «Первой Линии» бывают все, от IT-гениев до it-красоток!).
Что и как омолаживать
Маркеры старения превент-специалисты «Первой Линии» вычисляют через мультимодальный скрининг микробиома, метаболизма, генетических предрасположенностей и эпигенетических триггеров (вы знали, что джанкфуд, который вы съели прямо сейчас, может «отключить» ген в будущем?), а затем выдают персональную «карту здоровья». Тем, кто хочет выйти из токсичных отношений с телом и зайти нормально — в здоровые, — сексуальный велнес! С чекапом микроэлементов и гормонов, отвечающих за сексуальное благополучие, и гениальной процедурой ватсу — проработкой тела с помощью медитации и шиацу (японского точечного массажа) в теплой воде!
KPI мозга повысят программа восстановления сна, разработанная вместе с ведущим сомнологом страны Романом Бузуновым, стимуляция «самоочищения» клеток (аутофагии) через интервальное голодание (важная профилактика Альцгеймера!) и биоакустическая коррекция — слушаем «музыку мозга», в то время как нейроны по принципу обратной связи регулируют свою работу. А для антиэйджинга на уровне клетки — в «Первой Линии» запустили сет из курса экспрессии генов (капельницы активируют ДНК!) и интервальных гипоксических тренировок.
Ходи красиво и живи счастливо
Утром медитируем в комнате ментального благополучия (процедура зарифмована с ингаляцией атомарным водородом — насыщаемся антиоксидантами!). Затем отправляемся на скандинавский моцион вдоль залива: час прогулки с красивой осанкой, уверенным шагом разгоняет застой лимфы, а заодно изгоняет синдром самозванца. Исследование центра нейроэстетики Университета Джона Хопкинса: взаимодействие с искусством 45 минут в день добавляет 10 лет жизни! Так что переносим зумы, концентрируемся здесь и сейчас на арт-объектах: «Геном Человека» легендарного «речника» Дениса Александрова, «Нимфа» Ольги Тобрелутс, «Клеточное обновление» Дуни Закхи — результатах коллаборации врачей «Первой Линии» и художников.
Впрочем, на курорте вы задействуете не только зрительные рецепторы: шеф-повар Игорь Сверлов и Мария Грудина разработали более чем мишленовское меню, которое поможет примириться с ограниченной калорийностью. Шоколадный брауни с овсяным и морковным сорбетом! Кокосовый трюфель! И — Грудина делится фаворитом: равиоли в обертке из кольраби с лососем!
Мария Грудина
идеолог и основатель prevent-age курорта «Первая Линия»
«Иллюстрация нашей философии — перевернутая пирамида потребностей, где основание (и базовая цель) — поиск и проявление себя. Без этого остальное бесполезно. Когда живешь в соединении с собой, мир становится целостным, и ты закрываешь свои потребности, зная, в какой сфере хочешь добиться успеха и уважения, кто входит в твой социальный круг, что такое отдых и безопасность именно для тебя».
Курс на 2025-й
В 2025-м «Первая Линия» приедет в Петербург — ждем открытие биохакинг-центра One при отеле Well: здесь все под велнес-контролем — от апартаментов, которые дизайнеры персонально оформят под ваше представление о хюгге, до акустики и качества воздуха. Для городских фрименов, кто вечно в дистрессе и в пути (нас!), — команда Марии Грудиной привезла с Финского залива программы глубокого омоложения, рассчитанные на несколько часов в неделю. Будет пробовать аппараты умной самодиагностики, новый формат криотерапии — криокомнату (температуры экстремальные = иммунная система в тонусе!) и ловить дзен на сеансе сенсорной депривации во флоатинг-камере. А еще качать сердце и легкие в капсуле интервально-вакуумной терапии. И жить долго и счастливо до 120 лет!
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Текст: Дарья Скаянская, Алла Шарандина
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