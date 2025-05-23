Фейсмассаж вместо пластики, спа-ритуалы с вулканической пудрой, фэшн-яхтинг: бьюти-рутина основательницы салона Saint Pierre Алёны Лазаревой

Итак, за какой бы услугой вы ни пришли — уходом Davines (с маслом помадного дерева — в нем больше всего бета-каротина!) или спа-ритуалом [comfort zone] (пилинг вулканической пудрой и обертывание в аромасливках всенепременно) — под вас подберут все препараты, организуют музыку, смол-ток или целительную тишину и, по желанию, проведут процедуру в 4, 6, 8 рук в кабинете индивидуального сервиса (сокращенно — КИС!). И даже в 7 утра, если вы задумали преобразиться за пару часов до парусной прогулки или регаты, которую Saint Pierre устраивает в августе (10 женских команд из профи и новых имен в фэшн-яхтинге — это очень красиво!).

SPF, тоник и сыворотку выдадут в ретейл-зоне: все бренды Алена отбирает лично: «Мы за постконсьюмеризм — только обдуманные покупки! Сама я нежно люблю Institut Esthederm — марку, созданную фармацевтом-биологом Жаном-Ноэлем Торелем, которая имеет 70 патентов на уникальные омолаживающие формулы. А прямо сейчас мы в Saint Pierre разрабатываем первую линейку собственной косметики с чистейшим составом (парабены не пройдут!). На премьере ждите масла для тела и универсальные бальзамы — и для губ, и для кутикулы, и для локальных сухих участков кожи. Я в принципе “топлю” за функциональные продукты. Это экономит время, место в косметичке и бюджет».