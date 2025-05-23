Фейсмассаж вместо пластики, спа-ритуалы с вулканической пудрой, фэшн-яхтинг: бьюти-рутина основательницы салона Saint Pierre Алёны Лазаревой

Как стать лучшей версией, не вкалывая, а вкладываясь в себя? (Не) просто красавицы — доктора красоты, СЕО и идеологи салонов и фитнес-пространств нового поколения — делятся с нами (и вами!) личными (профессиональными!) бьюти-советами!
Алёна Лазарева, фэшн-мама и фаундер пространства красоты на Петровском острове — за осознанное взросление: собственный бренд мультикосметики, красивый спорт (регата!) и воспитание детей на ЗОЖ, а не на улучшайзинге (никаких sephora kids).
Мы не знаем, как бизнес-леди и мама четверых детей (сын и три дочки) это делает! В 2022-м, к радости всех нас, кто в пандемию истосковался по бьюти-ритуалам, Алена открыла на Петровском острове пространство красоты Saint Pierre, контакты которого теперь в «сохраненных» у велнес-нифмы Марии Грудиной, куратора Русского музея и основательницы арт-платформы Maison 25 Евгении Сероусовой! Не удивительно, что и на контуринг волос Kydra от магистра цвета и арт-директора салона Екатерины Семеновой, и на светские сборы «ультра-все-включено» запись на месяцы вперед.
Все потому что в Saint Pierre процветает концепция «личной красоты»: от подходящей именно вашим рукам (и каратам!) формы ногтей, которую подберет мастер японского маникюра, до идеального оттенка волос — формулу выведет стилист на дегустации цвета (медовый блонд или сливочно-карамельный? соединить — и получить нечто бесподобное!).
Итак, за какой бы услугой вы ни пришли — уходом Davines (с маслом помадного дерева — в нем больше всего бета-каротина!) или спа-ритуалом [comfort zone] (пилинг вулканической пудрой и обертывание в аромасливках всенепременно) — под вас подберут все препараты, организуют музыку, смол-ток или целительную тишину и, по желанию, проведут процедуру в 4, 6, 8 рук в кабинете индивидуального сервиса (сокращенно — КИС!). И даже в 7 утра, если вы задумали преобразиться за пару часов до парусной прогулки или регаты, которую Saint Pierre устраивает в августе (10 женских команд из профи и новых имен в фэшн-яхтинге — это очень красиво!).
SPF, тоник и сыворотку выдадут в ретейл-зоне: все бренды Алена отбирает лично: «Мы за постконсьюмеризм — только обдуманные покупки! Сама я нежно люблю Institut Esthederm — марку, созданную фармацевтом-биологом Жаном-Ноэлем Торелем, которая имеет 70 патентов на уникальные омолаживающие формулы. А прямо сейчас мы в Saint Pierre разрабатываем первую линейку собственной косметики с чистейшим составом (парабены не пройдут!). На премьере ждите масла для тела и универсальные бальзамы — и для губ, и для кутикулы, и для локальных сухих участков кожи. Я в принципе “топлю” за функциональные продукты. Это экономит время, место в косметичке и бюджет».
Лосьон-эссенция для лица на основе клеточной воды Institut Esthederm Eau Cellulaire
Суфле для волос с маслом аннато и витамином А Ol Davines
Экологичные банки и не менее экологичный подход к себе («принимаю возраст, хочу выглядеть ухоженно и естественно») — для Saint Pierre база и миссия. Алена дает бьюти-хит — моделирующий фейсмассаж: «Это мощный инструмент, высоко ценимый мировыми антиэйдж-специалистами из Южной Кореи (кстати, скоро планируем бьюти-тур для гостей в страну hi-tech молодости!). В нем сочетаются мануальные, лимфодренажные и акупрессурные техники: так мы можем улучшить микроциркуляцию, повысить тонус кожи и подтянуть овал без инъекций и операций».
А чтобы следующее бьюти-поколение не вырастало в гиперувлеченных улучшайзингом sephora kids, философию красоты как здоровья и уважения к себе в Saint Pierre прививают с дошкольного возраста — юные гости могут отдохнуть на сеансе массажа после уроков, освежить челку и сделать новую прическу.
«Дети найдут красоту сами, задача взрослых — окружать их красотой. Из книг я рекомендую серию “Искусство — детям” — прекрасно адаптированные для детского восприятия рассказы о великих художниках и их работах. И открывайте мир (кино, музыку, новые страны) вместе! В нашей семье мы начали практиковать отпуск только с одним из детей: со старшим сыном прекрасно провели неделю в Венеции, куда он давно хотел, а теперь собираемся со старшей дочерью, поклонницей японской культуры, в Токио».
Текст: Дарья Скаянская
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