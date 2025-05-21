Где в Петербурге искать звездный фейслифтинг, омоложение стволовыми клетками и японский бьюти-массаж?

Где в Петербурге искать антиэйджинг стволовыми клетками, единственного в стране гуру японского массажа и семнадцать (нет, не опечатка!) парикмахеров-стилистов международного класса? Все это найдено в Beauty Lounge: корпорация красоты, созданная Кристиной Массон 15 лет назад, провоцирует перебежки Лахтинской улицы в неположенном месте — из двухэтажного салона с косметологическим хабом до зож-ресторана напротив с полной посадкой в будний день.

Как Кристина Массон все устроила

Кристина всегда хотела работать в индустрии красоты, но для утешения родителей сначала блестяще закончила Финэк. А затем пошла одновременно в аспирантуру и в салон администратором, чтобы «посмотреть эту кухню». Именно там с коллегой Антоном Харебовым, который к 2009-му уже 12 лет был маэстро ножниц и сложных окрашиваний, они задумали суверенный бизнес: по отдельности начинать было тревожно, а вместе — в самый раз. На той же Лахтинской был открыт первый салон с дверным звонком и диванами в гостиной (ноу-хау «десятых»!), к которому не зарастала тропа — правда, не в полном смысле народная из-за дорогих специалистов и расходников. Сейчас Beauty Lounge захватил несколько соседних зданий, втянул в свои двери десятки бьюти-специалистов и сотрудников HoReCa, которые занимаются сезонным зож-комфорт-меню и кейтерингом в ресторане Beauty Bar&Kitchen.

Что и как тюнинговать

Вереница черных «майбахов» и «зикров» с тренировочной базы «Зенита», из Заксобрания и Смольного тянется к Beauty Lounge не только ради пинтерестных укладок. Главный эксклюзив салона — космические японские препараты, аппараты и массаж. Например, все новинки косметики для укрепления волос Tokio Inkarami первыми оседают в России именно здесь: Beauty Lounge для них уже десять лет и дарлинг, и строгий критик (часть продуктов бренд дорабатывал с учетом особенностей европейских волос по ЦУ технологов салона), и тестовая площадка продаж, и пункт обмена специалистами — на стажировки в Токио все стилисты съездили по несколько раз. Первый и единственный в России преподаватель массажа коруги Ольга Цветкова, а также уникальный без преувеличения японский аппарат, вбивающий в кожу контуральную жидкость для выращивания стволовых клеток, тоже работают на Лахтинской (практически без выходных).