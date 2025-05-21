Где в Петербурге искать звездный фейслифтинг, омоложение стволовыми клетками и японский бьюти-массаж?

Карта красоты человека — 2025: лазеротерапия, цифровая бьютификация и космецевтика без консервантов. И это еще не все, на что способны сверхпрогрессивные хабы, — рассказываем, где вас (и нас) проконсультируют в формате «все, везде и сразу», расшифруют все сигналы кожи и выпишут личный рецепт долголетия.
На Кристине Массон: костюм и галстук ASYA SEMYONOVA, рубашка MAAG
Где в Петербурге искать антиэйджинг стволовыми клетками, единственного в стране гуру японского массажа и семнадцать (нет, не опечатка!) парикмахеров-стилистов международного класса? Все это найдено в Beauty Lounge: корпорация красоты, созданная Кристиной Массон 15 лет назад, провоцирует перебежки Лахтинской улицы в неположенном месте — из двухэтажного салона с косметологическим хабом до зож-ресторана напротив с полной посадкой в будний день.
Как Кристина Массон все устроила
Кристина всегда хотела работать в индустрии красоты, но для утешения родителей сначала блестяще закончила Финэк. А затем пошла одновременно в аспирантуру и в салон администратором, чтобы «посмотреть эту кухню». Именно там с коллегой Антоном Харебовым, который к 2009-му уже 12 лет был маэстро ножниц и сложных окрашиваний, они задумали суверенный бизнес: по отдельности начинать было тревожно, а вместе — в самый раз. На той же Лахтинской был открыт первый салон с дверным звонком и диванами в гостиной (ноу-хау «десятых»!), к которому не зарастала тропа — правда, не в полном смысле народная из-за дорогих специалистов и расходников. Сейчас Beauty Lounge захватил несколько соседних зданий, втянул в свои двери десятки бьюти-специалистов и сотрудников HoReCa, которые занимаются сезонным зож-комфорт-меню и кейтерингом в ресторане Beauty Bar&Kitchen.
Что и как тюнинговать
Вереница черных «майбахов» и «зикров» с тренировочной базы «Зенита», из Заксобрания и Смольного тянется к Beauty Lounge не только ради пинтерестных укладок. Главный эксклюзив салона — космические японские препараты, аппараты и массаж. Например, все новинки косметики для укрепления волос Tokio Inkarami первыми оседают в России именно здесь: Beauty Lounge для них уже десять лет и дарлинг, и строгий критик (часть продуктов бренд дорабатывал с учетом особенностей европейских волос по ЦУ технологов салона), и тестовая площадка продаж, и пункт обмена специалистами — на стажировки в Токио все стилисты съездили по несколько раз. Первый и единственный в России преподаватель массажа коруги Ольга Цветкова, а также уникальный без преувеличения японский аппарат, вбивающий в кожу контуральную жидкость для выращивания стволовых клеток, тоже работают на Лахтинской (практически без выходных).
Кристина Массон
соавтор корпорации Beauty Lounge
«Я не самодур и решения принимаю только по совету специалистов. Косметологи доверяют бренду Mediplorer — значит, надо брать. Аппарат LDM хвалят эксперты? Будем дружить. А в десятки предложений на почте об “уникальных и инновационных продуктах” даже не вчитываюсь. Смените эпитеты на факты!»
Чем еще заняться
Среднее время посещения Beauty Lounge — четыре часа. Целый бьютидень в кабинетах косметолога и массажиста или решительный выход в блонд требуют подкрепления сил. Поэтому тринадцать лет назад Кристина запустила Beauty Bar&Kitchen: в самом ресторане найти днем столик среди групп солидных мужчин и забравших детей из школы мам практически нереально, но для клиентов Beauty Lounge кухня обрабатывает заказы вне очереди. Поэтому омлет с угрем или самый красивый в мире бутерброд с докторской колбасой прибудут в салон на красивой тарелке за минуты — и это не фигура речи. Уйти из Beauty Lounge с пустыми руками хотелось бы, но пока нет такой возможности. На выбор есть огромные стенды космецевтики и парфюмерии (Baobab присылают новые диффузоры сначала сюда и только потом в ДЛТ!), холодильники для сывороток и брендированные кулеры для шампанского, плюс выросший в полноценный бренд мерч BCLB (шелковые пижамы, рубашки и боди).
Курс на 2025-й
Пусть по модным стрижкам сейчас полный «Сан-Джуниперо» с откатом в ранние 1990-е, техногенность салона должна быть (и в случае с Beauty Lounge есть!) на уровне 2030-х. В наличии собственное приложение с персонализацией услуг, удобной записью и кэшбеком, куар-коды на все случаи жизни и супергаджеты в стоке. К примеру, Stanley Cup с картриджем, который минерализует воду кальцием и магнием при каждом глотке, ионная насадка для душа из Южной Кореи, способная делить капли воды на настолько мелкодисперсные частицы, что они проникают в межклеточное пространство.
Но главный тренд в бьюти-поле, как ни странно, на коммуникацию. Когда все остальные сферы жизни отданы мессенджерам и CRM, смолток с мастером становится важной частью процедуры. Поэтому в салоне трудятся 13 специалистов ногтевого сервиса — ведь клиенту хочется найти не просто профессионала, а родную душу. А чтобы сотрудники могли поддержать любую тему во время сеанса, Массон и Харебов организуют им после работы лекции по современному искусству и кино.
От пластической хирургии до ЭКО и сохранения беременности, от стоматологии до лечения акне: Вадим Брагилев и четыре отца-основателя Grandmed за 25 лет собрали на Садовой медицинский фулхаус. Здесь вам сохранят не только здоровье, но и время: полное ТО плюс тюнинг под одной крышей обеспечивают команда из сотни докторов и гараж новейших косметологических аппаратов.
Как Вадим Брагилев и команда все устроили
Самые талантливые выпускники Военномедицинской академии — это доктора-оркестры, которые умеют пришить в полевых условиях кисть, вправить челюсть и провести после этого сеанс экспресс-психотерапии. Все совладельцы Grandmed апгрейдили свои навыки в эстетической медицине именно на такой суровой базе. Но у Вадима Брагилева, кроме звания доцента и полусотни научных работ в области микрохирургии, травматологии, реконструктивной, пластической и эстетической хирургии, есть дополнительная ученая степень по бизнес-куражу.
Кто бы еще использовал первые недели оглушительной тишины локдауна, чтобы начать расширение клиники EmbryLife в большой центр женского здоровья (и оказался в плюсе!)? А в турбулетные 2022–2023-й трансфигурировал небольшую клинику мидл-класса на проспекте Культуры в хаб премиум-сегмента в центре города (с 6 хирургическими залами!)? Кроме операционных процессов, Брагилев почти каждый день занят и в настоящей операционной: «Без хирургии чувствую себя неполноценным. Это мой источник дофамина и эндорфина: быстро видишь результат своего труда буквально во плоти».
Что и как тюнинговать
Рок-звезда фейслифтинга Сергей Швырев лавирует и в очереди желающих попасть к нему на операцию, и в толпе слушателей, которые рвутся на лекции по его гибридной методике HighDeep в обучающем центре Grandmed. Доктор Шумило расписывает сложным пациентам план спасительных реконструктивных операций, Алексей Украинский ловко берется за облагораживание мужских ТТХ, а младший Брагилев (дженерейшн некст хирургической династии!) по-миллениальски бодро коллабит с блогерами-миллионниками, которые в итоге остаются с носом, идеальным даже во фронтальной камере.
На паркинг косметологических аппаратов почти никогда не заезжают отдохнуть универсальные лазеры — абляционный SmartXide 2 и допускающий холодок Fotona Dynamics.
Вадим Брагилев
основатель GRANDMED
«Для качества кожи нет ничего лучше лазерных процедур. Лазер косметологи используют и отдельно в своем кабинете, и во время операции. Общий наркоз — не крем “Эмла”, так что врач может выставить по-настоящему эффективный уровень воздействия, чтобы добиться того самого фотошопного сияния лица в реальной жизни».
Чем еще заняться
Колосс Grandmed начал подниматься из студии пластической хирургии, прирастая с годами косметологией, стоматологией, репродуктивным центром EmbryLife и другими клиниками. Сегодня внутри одного медицинского конгломерата можно решить проблему бесплодия и сразу запланировать лабиопластику после родов, прийти на консультацию хирурга по липосакции и получить от него вместо согласия направление к штатному нутрициологу, удалить сосудистые звездочки и подкорректировать перманентом форму бровей (кредо Grandmed: если в деле задействована игла — значит, нужно стерильное помещение и контроль людей с высшим медобразованием!). А еще заполировать свой опыт брендированной космецевтикой — без консервантов (но вас сразу предупредят, что из-за этого сроки хранения у чудо-банок небольшие!). Семь противоотечных, лимфодренажных и регенерирующих кремов появились для удобства докторов и «управляемой реабилитации»: подготовить кожу пациентов к тому, через что ей предстоит пройти на операционном столе, и восстановить после.
Курс на 2025-й
Легче, мягче, нежнее — девиз олимпийских игр 2025 года в эстетической медицине. По многим дисциплинам Grandmed точно получит медаль. Например, здесь практикуют операции с бескровными пьезоинструментами: при риносептопластике вместо молоточка из кинослэшеров хирург исправляет носовые кости и хрящи при помощи «ручки» с ультразвуковой насадкой, а идеальную талию вытачивает, аккуратно корректируя инструментом положение ребер (важно: для закрепления результата понадобится носить корсет!). Но даже там, где участвует олдскульный скальпель, все проходит деликатнее: омолаживающие операции теперь делают за счет перемещения тканей, а не их натяжения, а для маммопластики используют облегченные на треть грудные импланты.
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Текст: Алла Шарандина
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