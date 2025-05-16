Стрем или норм? Тейпы, фейсфитнес и NAD+ не работают! Выбираем вау-процедуры: ионный термолифтинг, озон, эндоскопию

Рекомендации из тиктока — out, ликбезы от врачей А-листа — in! Лучшие косметологи и пластические хирурги Петербурга объясняют, как (доказательными методами!) получить лицо Афродиты и кожу без изъяна (но не stepford skin!) и почему остромодные слаггинг, тейпы, фейсфитнес и инъекции NAD+ — точно не вариант.
Stepford skin (лицо будто ИИ обработал!) vs. естественная (великая!) красота
Остроактуальный антитренд 2025-го stepford skin — это про внешность, ставшую после пластики настолько идеальной, что в ее реальность веришь с трудом (вспомните преображение актрисы Линдси Лохан!). Термин с приветом степфордским женам (преоземпик-фэнтези с Николь Кидман!) ввела журналистка The New York Times Джессика Дефино, и теперь им обозначают грустный итог радикальных операций. Лицо теряет объемы, мимику и приобретает «глянцевый» вид — будто фотошопом обработали!
Тамара Гогохия
к. м. н., пластический хирург, заведующая отделением пластиче- ской хирургии клиники MEDALL
«Такое нам не нужно! И тогда встает вопрос: как стереть с себя 5, 10, 20 лет, но сделать это естественно? Отвечаю: заметное, но правдоподобное омоложение — результат очень деликатной работы с максимальным сохранением тканей. Здесь есть несколько подходов. Эндоскопическая подтяжка лба и средней трети (через небольшие доступы, с минимальным периодом восстановления!) — прекрасно освежит верхнюю часть лица, сохранив его естественное выражение (никаких "застывших" бровей). Малоинвазивная подтяжка нижней трети и шеи уберет брыли и кольца Венеры. Липосакция + липофилинг ликвидируют второй подбородок и сделают незаметными носогубки. Блефаропластика избавит от "гусиных лапок" и нависших век. А SMAS-лифтинг красиво скульптурирует контуры, "поплывшие" после 40–50 лет.
Важно: изучите портфолио хирурга перед визитом в клинику. И ищите другого специалиста, если кажется, что, к примеру, после блефаропластики мешки исчезли, но и глаза будто бы "впали", а липофилинг сделал лицо слишком "наполненным" (как у ангелов Франсуа Буше). Хороший доктор подбирает бьюти-протокол под анатомию каждого конкретного человека, чтобы результат был не "слишком", а "в самый раз"».
Фейсфитнес и уши в трубочку (подтяжка на 5 секунд!) vs. эндоскопия и фейспластика (на 10 лет!)
В каждом третьем бьюти-рилсе — фейсбилдинг: блогеры делают гимнастику для лица и даже исполняют такие экзерсисы, как (в прямом смысле!) закручивание ушей в трубочку. Цель фейсбилдеров — подтянуть кожу, получить безморщинный лоб и отказаться от медицинских процедур. Но фокус (и разоблачение!) в том, что долговечный антиэйджинг даст только глубокая проработка мышц и подкожных слоев — так что сколько лицо ни тренируй, добиться правильного эффекта не получится.
Сергей Варельджен
пластический хирург клиники A3BEAUTE
«Более того, одно неверное упражнение, и мышца еще больше напряжена — а значит, привет, мимические морщины. Решение — визит к косметологу и / или хирургу. Стратегия должна рифмоваться с кейсом. Если из признаков старения только едва заметные морщинки — все исправят биоревитализация и коллагеностимуляция. Когда нужно снять мышечный гипертонус — ботокс. Здесь замечу, что может помочь и массаж для лица — в отличие от фейсфитнеса, это замечательная процедура: стимулирует кровообращение, убирает отеки, расслабляет мышцы. Но! Проводить массаж после ботулинотерапии или филлеров нельзя: ботокс быстро перестанет действовать, а наполнитель мигрирует. И наконец, если ткани утратили эластичность, появились избытки кожи ("мешки" под глазами, брыли), то нужна хирургическая коррекция — блефаропластика, эндоскопическая подтяжка, фейслифтинг. И доказательная база здесь — тысячестраничная, а прекрасный результат — минимум на 5–10 лет».
Тейпы (да — после операции, нет — для антиэйджинга) vs. ионный термолифтинг
Ортопеды и хирурги много лет (и совершенно справедливо!) говорят о том, что клейкие ленты-тейпы для фиксации суставов и мышц — отличный инструмент восстановления после операции. А бьюти-блогеры взяли и заявили, что тейпирование — верный способ легко поднять скулы и разгладить носогубки. Однако перераспределить подкожные «объемы» и зафиксировать ткани в новом положении, просто наклеив на кожу бьюти-«скотч» и закрепив его «повыше», — физически нереально. Как только вы уберете тейп, все вернется обратно.
Гульнара Сафина
косметолог клиники «Космос»
«Что делать? Мыслить логически и в коллаборации с косметологом. Если на лице нужно восполнить утраченные объемы и расправить заломы — применяем филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Рельеф отлично выравнивает микроигольчатый RF-лифтинг (прощаемся с постакне и замечаем, какими незаметными стали поры!). А для того чтобы проработать и уплотнить кожу, в том числе деликатную область век (и освежить взгляд!), — знакомьтесь с новым термолифтингом Oligio. Мы воздействуем на ткани электрическим полем, в котором "работают" разнозаряженные ионы, — и запускаем омоложение на биохимическом уровне».
Антиэйдж-инъекции NAD+ (голливудский восторг, врачебное «ну, такое») vs. омоложение полинуклеотидами
После того как бьюти-богини Кайли Дженнер и Хейли Бибер заявили, что всю жизнь будут теперь использовать уколы кофермента NAD+ и никогда не состарятся, постоянно слышен вопрос: «Доктор, может, мне тоже такое надо?» Ответ: (пока) нет, и вот почему. NAD+ есть в каждом из нас, эта молекула играет ключевую роль в клеточном энергообмене, восстановлении ДНК, регуляции воспаления и работе сиртуинов — белков, замедляющих старение. С возрастом ее концентрация снижается, и, соответственно, организм слабеет все быстрее. Поэтому восполняющая этот кофермент терапия — вопрос, конечно, интересный. Но! Недостаточно изученный.
Юлия Меретякова
косметолог многопрофильной Клиники имени Н. И. Пирогова
«В исследованиях участвовало мало людей, и безопасны ли инъекции, мы не знаем. Хорошая новость: статус молекулы NAD+ доказанно повышают доступные методы — интервальные тренировки, сауна и правильное белковое питание (мясо, рыба, орехи, молочные продукты).
Что касается профессиональных антиэйдж-средств, близких по действию к NAD+, выделю три (важно! все они проводятся индивидуальным курсом). Плацентотерапия (к примеру, препаратами "Мэлсмон", "Лаеннек") — это омоложение формулами из аминокислот, пептидов и факторов роста, которые стимулируют клеточное обновление, улучшают кровообращение и нормализуют обмен веществ (плотная и гладкая кожа без пигментных пятен!). Капельницы или инъекции озона (озонотерапия) улучшают кислородный обмен в тканях, что дает супердетокс-эффект, а также красивый и ровный цвет лица. А инъекции полинуклеотидов уменьшают хроническое воспаление (один из главных факторов старения!) и укрепляют клеточный иммунитет. Итого: никаких внезапных раздражений и кругов под глазами».
SPF-контуринг и слаггинг (хотели как лучше, а получили дерматит!) vs. бьюти-ультразвук и hi-tech-свет
Бьюти-тренды из тиктоков — 💀 (на языке миллениалов) и 🤡(для зумеров). На это — тысячи причин! Слаггинг (маска из вазелина на ночь!) не восстанавливает гидролипидную мантию кожи, а провоцирует дерматит. Если вы наносите санскрин так, чтобы загорели только щеки под скулами и крылья носа — это не про долговечный контуринг, а про риск пигментации и даже меланомы. А гипохлорная кислота не уберет, а, наоборот, может усугубить акне.
Марина Голубева
дерматолог, косметолог, главный врач клиники GMT Clinic
«Так что вот вам альтернативы этим чудо-средствам — с доказанным результатом, без сайд-эффектов, боли и даже уколов! Для увлажнения, укрепления гидробарьера — лазерная биоревитализация. С помощью инфракрасного излучения мы готовим кожу, повышаем ее проницаемость, чтобы полезные вещества не остановились на поверхности, а проникли глубже. Затем лазером направляем в ткани молекулы гиалурона, которые соединяются в крепкую цепочку и сохраняют кожу эластичной и молодой. Возвращение юного, точеного лица — великолепно удается аппаратному SMAS-лифтингу. Посылаем в ткани ультразвуковые сигналы, командующие организму производить молодой коллаген, — получаем высокие скулы и четкие углы челюсти (они же — "углы молодости"). А против акне — фотоомоложение BBL. Импульсы широкополосного света активируют в организме регенерацию и устраняют как высыпания, так и их следы — постакне. И мы видим в прямом смысле светящуюся здоровьем кожу!»
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