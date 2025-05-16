Стрем или норм? Тейпы, фейсфитнес и NAD+ не работают! Выбираем вау-процедуры: ионный термолифтинг, озон, эндоскопию

Тейпы (да — после операции, нет — для антиэйджинга) vs. ионный термолифтинг

Ортопеды и хирурги много лет (и совершенно справедливо!) говорят о том, что клейкие ленты-тейпы для фиксации суставов и мышц — отличный инструмент восстановления после операции. А бьюти-блогеры взяли и заявили, что тейпирование — верный способ легко поднять скулы и разгладить носогубки. Однако перераспределить подкожные «объемы» и зафиксировать ткани в новом положении, просто наклеив на кожу бьюти-«скотч» и закрепив его «повыше», — физически нереально. Как только вы уберете тейп, все вернется обратно.

Гульнара Сафина косметолог клиники «Космос» «Что делать? Мыслить логически и в коллаборации с косметологом. Если на лице нужно восполнить утраченные объемы и расправить заломы — применяем филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Рельеф отлично выравнивает микроигольчатый RF-лифтинг (прощаемся с постакне и замечаем, какими незаметными стали поры!). А для того чтобы проработать и уплотнить кожу, в том числе деликатную область век (и освежить взгляд!), — знакомьтесь с новым термолифтингом Oligio. Мы воздействуем на ткани электрическим полем, в котором "работают" разнозаряженные ионы, — и запускаем омоложение на биохимическом уровне».

Антиэйдж-инъекции NAD+ (голливудский восторг, врачебное «ну, такое») vs. омоложение полинуклеотидами

После того как бьюти-богини Кайли Дженнер и Хейли Бибер заявили, что всю жизнь будут теперь использовать уколы кофермента NAD+ и никогда не состарятся, постоянно слышен вопрос: «Доктор, может, мне тоже такое надо?» Ответ: (пока) нет, и вот почему. NAD+ есть в каждом из нас, эта молекула играет ключевую роль в клеточном энергообмене, восстановлении ДНК, регуляции воспаления и работе сиртуинов — белков, замедляющих старение. С возрастом ее концентрация снижается, и, соответственно, организм слабеет все быстрее. Поэтому восполняющая этот кофермент терапия — вопрос, конечно, интересный. Но! Недостаточно изученный.

Юлия Меретякова косметолог многопрофильной Клиники имени Н. И. Пирогова «В исследованиях участвовало мало людей, и безопасны ли инъекции, мы не знаем. Хорошая новость: статус молекулы NAD+ доказанно повышают доступные методы — интервальные тренировки, сауна и правильное белковое питание (мясо, рыба, орехи, молочные продукты). Что касается профессиональных антиэйдж-средств, близких по действию к NAD+, выделю три (важно! все они проводятся индивидуальным курсом). Плацентотерапия (к примеру, препаратами "Мэлсмон", "Лаеннек") — это омоложение формулами из аминокислот, пептидов и факторов роста, которые стимулируют клеточное обновление, улучшают кровообращение и нормализуют обмен веществ (плотная и гладкая кожа без пигментных пятен!). Капельницы или инъекции озона (озонотерапия) улучшают кислородный обмен в тканях, что дает супердетокс-эффект, а также красивый и ровный цвет лица. А инъекции полинуклеотидов уменьшают хроническое воспаление (один из главных факторов старения!) и укрепляют клеточный иммунитет. Итого: никаких внезапных раздражений и кругов под глазами».

SPF-контуринг и слаггинг (хотели как лучше, а получили дерматит!) vs. бьюти-ультразвук и hi-tech-свет

Бьюти-тренды из тиктоков — 💀 (на языке миллениалов) и 🤡(для зумеров). На это — тысячи причин! Слаггинг (маска из вазелина на ночь!) не восстанавливает гидролипидную мантию кожи, а провоцирует дерматит. Если вы наносите санскрин так, чтобы загорели только щеки под скулами и крылья носа — это не про долговечный контуринг, а про риск пигментации и даже меланомы. А гипохлорная кислота не уберет, а, наоборот, может усугубить акне.

Марина Голубева дерматолог, косметолог, главный врач клиники GMT Clinic «Так что вот вам альтернативы этим чудо-средствам — с доказанным результатом, без сайд-эффектов, боли и даже уколов! Для увлажнения, укрепления гидробарьера — лазерная биоревитализация. С помощью инфракрасного излучения мы готовим кожу, повышаем ее проницаемость, чтобы полезные вещества не остановились на поверхности, а проникли глубже. Затем лазером направляем в ткани молекулы гиалурона, которые соединяются в крепкую цепочку и сохраняют кожу эластичной и молодой. Возвращение юного, точеного лица — великолепно удается аппаратному SMAS-лифтингу. Посылаем в ткани ультразвуковые сигналы, командующие организму производить молодой коллаген, — получаем высокие скулы и четкие углы челюсти (они же — "углы молодости"). А против акне — фотоомоложение BBL. Импульсы широкополосного света активируют в организме регенерацию и устраняют как высыпания, так и их следы — постакне. И мы видим в прямом смысле светящуюся здоровьем кожу!»

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