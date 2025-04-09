Как сделать носогубки незаметными и почему их нельзя «убрать»? Вот 9 бьюти-решений!

Почему мы практикуем носогубкопозитив?

Закон анатомии: носогубные складки есть у всех, но выражаются они с разной четкостью. Хотите рассмотреть получше? Проведите мысленно линии от крыльев носа к соответствующим уголкам рта и посмейтесь — а вот и визуализировались носогубки! Если заломы в области рта с вами днем и ночью (тут не до улыбки!), дело может заключаться не только в особенностях строения лица, но и в резкой потере веса (которая ведет к уменьшению жировых пакетов), возрастном ослаблении связочного аппарата и провисании кожи. Установить четкую причину и подобрать синхронное решение легко — никакого гуглинга, просто консультация косметолога.

Наталья Тимохина дерматолог, косметолог клиники GRANDMED «В моей практике чаще всего работают три стратегии. Микроигольчатый RF-лифтинг стимулирует синтез нового коллагена, уплотняет ткани: ровный рельеф — in, намечающиеся борозды — out. Ультразвуковое SMAS-омоложение подтягивает и укрепляет связочный аппарат лица — поверхность кожи разглаживается, складки расправляются. А коррекция объемов (волюмизация) филлерами — позволяет сбрасывать лишнее с тела, но при этом не утрачивать при похудении молодые, наполненные формы лица!»

Как возраст (и космос!) визуализируют носогубки?

Одна из причин заломов вокруг рта — закон притяжения. Гравитация действует на всех, и лицо не становится исключением. Со временем мягкие ткани теряют поддержку, связки ослабевают, щеки начинают «сползать», а носогубные складки становятся глубже. В итоге лицо выглядит тяжелым и уставшим, даже если в душе вам по-прежнему двадцать.

Валерия Шипунова пластический хирург клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА» «Самый эффективный способ справиться с проблемой — эндоскопическая подтяжка средней трети. Операция проходит без грубых разрезов: через небольшие проколы в височной зоне хирург аккуратно поднимает ткани туда, где они были раньше. Это не натяжение кожи, а восстановление естественного положения лица — без "перетянутости" и с сохранением живой мимики. Реабилитация занимает всего несколько недель, а результат остается на годы. Овал становится четче, лицо — свежее и легче, но при этом нет ни намека на хирургическое вмешательство».

Говорят, активная мимика — триггер старения! Правда?

Носогубные складки — совершенно точно не про лицо с позитивными субтитрами! Так что не останавливайте себя, если хочется посмеяться от души в приятной компании или сверкнуть всеми тридцатью двумя на светском выходе — так вы не «нарабатываете» себе носогубки.