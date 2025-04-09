Как сделать носогубки незаметными и почему их нельзя «убрать»? Вот 9 бьюти-решений!

Не пугайся, не пугайся [носогубок], детка. Во-первых, они есть абсолютно у всех (и это норма), а во-вторых, чтобы скорректировать складки, великая медицина создала ботокс, эндоскопический лифтинг, элайнеры и… «доращивание» зубов!
Почему мы практикуем носогубкопозитив?
Закон анатомии: носогубные складки есть у всех, но выражаются они с разной четкостью. Хотите рассмотреть получше? Проведите мысленно линии от крыльев носа к соответствующим уголкам рта и посмейтесь — а вот и визуализировались носогубки! Если заломы в области рта с вами днем и ночью (тут не до улыбки!), дело может заключаться не только в особенностях строения лица, но и в резкой потере веса (которая ведет к уменьшению жировых пакетов), возрастном ослаблении связочного аппарата и провисании кожи. Установить четкую причину и подобрать синхронное решение легко — никакого гуглинга, просто консультация косметолога.
Наталья Тимохина
дерматолог, косметолог клиники GRANDMED
«В моей практике чаще всего работают три стратегии. Микроигольчатый RF-лифтинг стимулирует синтез нового коллагена, уплотняет ткани: ровный рельеф — in, намечающиеся борозды — out. Ультразвуковое SMAS-омоложение подтягивает и укрепляет связочный аппарат лица — поверхность кожи разглаживается, складки расправляются. А коррекция объемов (волюмизация) филлерами — позволяет сбрасывать лишнее с тела, но при этом не утрачивать при похудении молодые, наполненные формы лица!»
Как возраст (и космос!) визуализируют носогубки?
Одна из причин заломов вокруг рта — закон притяжения. Гравитация действует на всех, и лицо не становится исключением. Со временем мягкие ткани теряют поддержку, связки ослабевают, щеки начинают «сползать», а носогубные складки становятся глубже. В итоге лицо выглядит тяжелым и уставшим, даже если в душе вам по-прежнему двадцать.
Валерия Шипунова
пластический хирург клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Самый эффективный способ справиться с проблемой — эндоскопическая подтяжка средней трети. Операция проходит без грубых разрезов: через небольшие проколы в височной зоне хирург аккуратно поднимает ткани туда, где они были раньше. Это не натяжение кожи, а восстановление естественного положения лица — без "перетянутости" и с сохранением живой мимики. Реабилитация занимает всего несколько недель, а результат остается на годы. Овал становится четче, лицо — свежее и легче, но при этом нет ни намека на хирургическое вмешательство».
Говорят, активная мимика — триггер старения! Правда?
Носогубные складки — совершенно точно не про лицо с позитивными субтитрами! Так что не останавливайте себя, если хочется посмеяться от души в приятной компании или сверкнуть всеми тридцатью двумя на светском выходе — так вы не «нарабатываете» себе носогубки.
Егор Парыгин
пластический хирург многопрофильной Клиники им. Н. И. Пирогова
«Более того, улыбаться можно и нужно с нейробиологической точки зрения — доказано, что когда мы выглядим как воплощение смайлика, то посылаем сигнал, что мы счастливы, прямо в мозг, а он дает организму команду вырабатывать гормоны радости — серотонин, дофамин и эндорфины! Но! Если носогубные складки ярко проявились и стерли с вашего лица улыбку, то есть несколько способов справиться с проблемой. Ботулотоксин поможет снять гипертонус мышц — при их постоянном перенапряжении на коже действительно появляются заломы. А для более выраженных складок есть такие варианты: хирургическая подтяжка Deep Plane FaceLift — скорректирует носогубки, связанные с возрастными изменениями тканей, и липофилинг (инъекции собственного жира) — восполнит объем лица и заметно освежит носогубную область».
Как связаны высота зубов, цитрусовые и молодость?
Стираемость или сокращение длины зубов — прима-фактор появления носогубок. Но начнем по порядку. Сделать зубы короче могут «кислое» питание (частое употребление лимонов, колы), состояние кишечника (особенно рефлюкс — заброс кислого желудочного сока на зубы) и… психическое состояние. К примеру, часто эмоциональная перегрузка приводит к скрежету во сне (бруксизму) и сильному сжатию челюстей в момент любого стресса: от получения грустных новостей до тренировок с экстремальным весом. Зубы стираются — нарушается прикус, происходит спазм жевательной мускулатуры, и это открывает целый сонм проблем: носогубные складки и морщины-марионетки внизу рта, мигрени, головные боли и даже апноэ (потому что дыхательные пути как бы «прикрываются»).
Владимир Колдомасов
стоматолог-ортопед системы клиник «МЕДИ»
«Хорошая новость: улыбку можно "дорастить" обратно (и решить все сложности!). Первый пункт — высчитываем оптимальную длину зуба (ширину умножаем на 1,25). Второй — надеваем миорелаксационные каппы, которые поднимают прикус на 2–3 миллиметра. Человек носит их около трех месяцев, чтобы мышцы и нервная система расслабились и перестроились под новую высоту зуба. А как только челюсть "привыкнет" — снимаем временные конструкции и начинаем протезирование керамическими или композитными винирами (зависит от кейса, желания и возможностей человека). Готово — ночной храп пропадает, нижняя треть лица становится четче, область вокруг рта — разглаживается! Кстати, всем советую в 25–30 лет провести цифровое ортодонтическое сканирование — чтобы в 60 лет, если зубы сократятся, стоматолог просто посмотрел на снимок и восстановил самую гармоничную — заложенную природой — улыбку».
Почему красота требует смыкать зубы правильно?
Неправильный прикус часто приводит не только к «щелчкам» челюсти, но и к появлению носогубных складок. Так происходит из-за нарушения баланса мышц лица: жевательная нагрузка распределяется неравномерно, тонус поддерживающих мягких тканей меняется — и вместо естественного «лифтинга» кожи мы видим ее естественное «опущение».
Кристина Савостян
идеолог и основатель сети клиник «Флоренция», стоматолог-ортопед, гнатолог
«Решение, которое здесь предложит стоматолог, — заняться ортодонтическим лечением и исправить прикус брекетами или элайнерами (важно: если проявлена стираемость, то сначала нужно скорректировать ее). Благодаря такой стратегии мы восстановим оптимальную функцию жевательного аппарата и, соответственно, вернем тканям кожи необходимую поддержку, выровняем заломы на лице. Первые позитивные изменения обычно заметны через несколько месяцев, однако для стабильного и гармоничного результата, как правило, нужно от одного до нескольких лет — зависит от степени нарушения прикуса, возраста человека, индивидуальных особенностей организма. Поэтому можно синхронно дополнить нашу работу косметологическими методиками (филлерами или биоревитализацией) — чтобы ускорить преображение и сделать складки незаметными».
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