Как отрастить волосы (и чтобы кончики не ломались!): домашние hi-tech аппараты, плазмотерапия и бесшовная трансплантация

косметолог-дерматолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»

«Обладателям жирной кожи лучше выбрать зональный формат мытья: наносим шампунь (в составе которого ищем себорегулирующие экстракты коры дуба, крапивы) только на голову, а вот кондиционер или маску, наоборот, распределяем на нижние 2/3 длины, избегая корней. Так волосы не "жирнятся", плюс ликвидируется повышенная сальность — фактор усиленного выпадения. А для сухого типа главное правило — масла в уходовых средствах. Они нужны, чтобы поддержать гидролипидную мантию и предотвратить раздражение. Ведь здоровая и "сильная" кожа головы = никакого себорейного дерматита или перхоти.

Но если одна из этих проблем все-таки появилась, то идем простым логическим путем — к дерматологу-трихологу, который назначит лечебный шампунь с противогрибковыми компонентами (строго соблюдайте курс, чтобы у грибков не выработалась устойчивость!) и домашний поддерживающий уход. Важная ремарка: тип кожи головы — не константа. Эту характеристику могут изменить возраст, беременность, лекарства (к примеру, лечите акне ретиноидами — волосы не "пачкаются" неделями!), поэтому и рутину нужно менять синхронно».