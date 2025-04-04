Как отрастить волосы (и чтобы кончики не ломались!): домашние hi-tech аппараты, плазмотерапия и бесшовная трансплантация

Настало время обсудить буйную шевелюру как у Марка Эйдельштейна. Как устроена анатомия локонов? И правда ли, что идеальными волосы сделают персональная рутина, витаминные бустеры и требующая самоотречения, но супертерапевтичная стрижка? Вот вам консультация-бьютификация от прогрессивных хирургов и косметологов из Петербурга.
Как ухаживать за волосами по науке?
Начинающие бьютиголики выдают ценную (!) базу: чтобы пряди не выпадали, банку подбираем под тип кожи головы (сухая, жирная, нормальная). А продвинутые — добавляют фундаментальную (!) вещь: важно не только то, чем мы очищаем волосы, но и то, как и когда!
Людмила Стожарова
косметолог-дерматолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Обладателям жирной кожи лучше выбрать зональный формат мытья: наносим шампунь (в составе которого ищем себорегулирующие экстракты коры дуба, крапивы) только на голову, а вот кондиционер или маску, наоборот, распределяем на нижние 2/3 длины, избегая корней. Так волосы не "жирнятся", плюс ликвидируется повышенная сальность — фактор усиленного выпадения. А для сухого типа главное правило — масла в уходовых средствах. Они нужны, чтобы поддержать гидролипидную мантию и предотвратить раздражение. Ведь здоровая и "сильная" кожа головы = никакого себорейного дерматита или перхоти.
Но если одна из этих проблем все-таки появилась, то идем простым логическим путем — к дерматологу-трихологу, который назначит лечебный шампунь с противогрибковыми компонентами (строго соблюдайте курс, чтобы у грибков не выработалась устойчивость!) и домашний поддерживающий уход. Важная ремарка: тип кожи головы — не константа. Эту характеристику могут изменить возраст, беременность, лекарства (к примеру, лечите акне ретиноидами — волосы не "пачкаются" неделями!), поэтому и рутину нужно менять синхронно».
Почему локоны растут так медленно и редеют?
Алгебра куафюры: в среднем волосы удлиняются на 0,35–0,4 мм за сутки (так что с голливудской волной после боба мы проснемся минимум через полгода!). Но если рост совсем незначительный или волосы стали выпадать, то инспектируем генетику (вдруг в ДНК есть алопеция?), гормональный фон (мужчины — тестостерон, женщины — эстрогены) и внутренние дефициты (железо, белок).
Сергей Варельджан
пластический хирург клиники A3BEAUTE
«Кроме анализов, я нежно императивно рекомендую всем консультацию трихолога. Специалист под микроскопом исследует кожу головы, проверит, есть ли волосяные луковицы и насколько они активны. А это самая ценная информация для косметологов и пластических хирургов! По ней подбирается тактика лечения (например, если корней нет, то очевидно, что стимулировать рост волос не получится, нужна трансплантация).
Кроме того, если человек серьезно болел (допустим, онкозаболеванием), то свое заключение обязательно дает профильный врач. Он уточняет, какая терапия принималась, могла ли она оказать влияние на волосы, и резюмирует, что болезнь отступила окончательно. Дело в том, что после полной стабилизации состояния должен пройти минимум год — тогда станет понятно, восстановилась ли функция волосяной системы самостоятельно или все-таки нам нужно ей помочь».
Что делать с кончиками, которые упорно ломаются?
Если мы пускаемся в парикмахерские «все тяжкие»: химию, ежедневное выпрямление горячим феном или плойкой, агрессивный выход из шоколада в блонд — прическа выглядит суперкрасиво, а вот волосы очень стрессуют. Взять свои действия назад — нельзя, а вот поправить ситуацию — ценой стильного каре и бьюти-уколов — можно.
Людмила Стожарова
косметолог-дерматолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Увы, но поврежденные и секущиеся кончики не восстанавливаются. Поэтому не жалеем длину — состригаем ее до здорового уровня и отращиваем правильно: сушимся только с термозащитой, выбираем щадящее окрашивание (не меняем цвет радикально, а подбираем оттенок из родной палитры), питаем и увлажняем волосы. Для этого есть специальные несмываемые сыворотки и спреи (в составе укрепляющие компоненты — пептиды, кератин).
Кроме того, можно подключить методы, усиливающие приток крови к волосистой части головы и стимулирующие рост шевелюры, — к примеру, домашний прибор "Дарсонваль", гаджеты для массажа воротниковой зоны и шеи. Из косметологических процедур хорошо подойдут плазмо- и мезотерапия — микроинъекции биологически активных веществ (сыворотки плазмы, гиалуроновой кислоты, аминокислот, витаминов) непосредственно в кожу головы на глубину от 0,5 до 3 мм. Они пробуждают и оздоравливают фолликулы (луковицы), и волосы растут все более густыми, сильными, блестящими. Полезный совет: не стесняйтесь уточнять у доктора, на каких препаратах он работает, и просите показать регистрационные документы. Так вы обезопасите себя, потому что некоторые несознательные специалисты используют средства для наружного применения как инъекции, что вызывает непредсказуемые реакции. Нам такое не нужно».
Были волосы, но они самоликвидировались! Что делать?
Если линька перестала быть сезонной и сделалась постоянной, а на месте выпавших прядей пусто и грустно — без паники. В пластической хирургии уже больше 20 лет применяется метод бесшовной (!) трансплантации волос.
Сергей Варельджан
пластический хирург клиники A3BEAUTE
«Знакомьтесь, Follicular Unit Extraction (FUE-трансплантация), или экстракция фолликулярных объединений. Перевожу на человеческий: мы берем миниатюрный фрагмент кожи (графт), в котором есть несколько фолликулов, и пересаживаем его в область, где волос нет, как цветок в лунку. К примеру, очень популярный кейс для мужчин — перенесение с затылка на макушку. На новом месте корень за 2–3 месяца приживается, "сбрасывает" старый волос (так что не думайте, что выпадение возобновилось!) и дает новый росток. А через год-полтора мы видим окончательный результат — густую шевелюру без проплешин и залысин (как у Карлоса Сайнса — звезды "Формулы-1" и нового краш-амбассадора L’Oreal. — Прим. ред.)!
Кстати, отвечу на популярный вопрос: если человек начал седеть, то трансплантация не отложит этот процесс — волосы сохранят память о том, что теряют цвет. Но зато — это гораздо более принципиально — после операции волосопад почти на 100% прекратится! Поддерживайте эффект нашей работы и качество локонов плазмолифтингом и витаминными бустерами, которые посоветует косметолог — и все будет волосок к волоску!».
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