SMAS-лифтинг у косметолога или SMAS-подтяжка у пластического хирурга? Вот ликбез — а надо ли и как выбрать

пластический хирург клиники A3BEAUTE

«SMAS-лифтинг, как и любое бьюти-вмешательство (именно вмешательство, преображение одним касанием волшебной палочки нам пока недоступно), мы проводим по показаниям. Как правило, операция нужна людям после 40 лет, если есть избытки кожи и деформация контуров в области подбородка и шеи. Все это говорит о том, что мышечный корсет ослаб и "поплыл", подкожно-жировая клетчатка потеряла форму, а значит, нужно привести ткани в тонус и подтянуть их.

Операция подходит как женщинам, так и мужчинам. Для вторых мы выполняем лифтинг экстраделикатно, чтобы сохранить линии роста волос на бороде и не "перетянуть" лицо, сделав его феминным. Тип операции: легкая эндоскопическая подтяжка без разрезов, через проколы / классический метод / глубокий лифтинг нижней + средней трети — подбираем индивидуально. Но! Несмотря на то, что это действительно замечательная и закрывающая много антиэйдж-запросов операция, хочу предупредить, что она совсем не панацея. Все возрастные изменения — показания для нее (второй подбородок, брыли) — характерны деформационному типу старения. А обладателям мелкоморщинистого типа — "изюма" больше подойдут косметологические протоколы на уплотнение и разглаживание кожи. Кроме того, людям до 40 и тем, кто хочет омолодить все (!) лицо, рекомендую подумать про субпериостальный фейслифтинг. Это подтяжка и фиксация мягких тканей на уровне костного прикрепления, благодаря которой скулы становятся острее, брови — выше, овал — стройнее, а результат держится до 15 лет!»