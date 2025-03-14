SMAS-лифтинг у косметолога или SMAS-подтяжка у пластического хирурга? Вот ликбез — а надо ли и как выбрать

Знакомьтесь, SMAS — глубокий лифтинг (на уровне мышечного каркаса лица!) который дает эффект из 50 в 25! Собрали экспертов на консилиум в формате «Что? Где? Когда?» и выяснили, кому нужен аппаратный улучшайзинг, а кому — суперестественная подтяжка.
Что и зачем? Пластическая операция для ультраомоложения
Светлана Божор
эстетический пластический хирург «Института красоты ГАЛАКТИКА»
«По большому счету, такие термины, как SMAS-лифтинг, спейс-лифтинг, дип-плейн — для пациента слова-синонимы. То есть методики, которые работают со SMAS — мышечно-апоневротическим слоем на лице. Важно понимать, что современная эстетическая хирургия — это про работу с подлежащими структурами. А кожа является просто покрытием, поэтому сейчас решены вопросы с гипертрофическими рубцами, с растягиванием мочек, что раньше было проблемой, когда омоложение производилось за счет натяжения только кожи.
Последнее слово в антиэйджинге лица — конечно, техника дип-плейн. В чем ее особенность? Название говорит само за себя. Мы работаем в глубоких плоскостях лица. Это дает возможность создавать естественный долговечный результат с короткой реабилитацией. Если говорить про мою концепцию, то все-таки я считаю, что центральный отдел лица мы должны восстанавливать за счет эндоскопического омоложения, а боковые отделы — SMAS-лифтингом. Так мы получаем максимально гармоничное преображение».
Кому и когда? После 40+ (но не всем!) и надолго
Алла Побережная
пластический хирург клиники A3BEAUTE
«SMAS-лифтинг, как и любое бьюти-вмешательство (именно вмешательство, преображение одним касанием волшебной палочки нам пока недоступно), мы проводим по показаниям. Как правило, операция нужна людям после 40 лет, если есть избытки кожи и деформация контуров в области подбородка и шеи. Все это говорит о том, что мышечный корсет ослаб и "поплыл", подкожно-жировая клетчатка потеряла форму, а значит, нужно привести ткани в тонус и подтянуть их.
Операция подходит как женщинам, так и мужчинам. Для вторых мы выполняем лифтинг экстраделикатно, чтобы сохранить линии роста волос на бороде и не "перетянуть" лицо, сделав его феминным. Тип операции: легкая эндоскопическая подтяжка без разрезов, через проколы / классический метод / глубокий лифтинг нижней + средней трети — подбираем индивидуально. Но! Несмотря на то, что это действительно замечательная и закрывающая много антиэйдж-запросов операция, хочу предупредить, что она совсем не панацея. Все возрастные изменения — показания для нее (второй подбородок, брыли) — характерны деформационному типу старения. А обладателям мелкоморщинистого типа — "изюма" больше подойдут косметологические протоколы на уплотнение и разглаживание кожи. Кроме того, людям до 40 и тем, кто хочет омолодить все (!) лицо, рекомендую подумать про субпериостальный фейслифтинг. Это подтяжка и фиксация мягких тканей на уровне костного прикрепления, благодаря которой скулы становятся острее, брови — выше, овал — стройнее, а результат держится до 15 лет!»
Можно в комбо? Да!
Настасья Мартыненко
пластический хирург клиники DEGA
«Очень и очень важно: хирургический метод нельзя заменить аппаратным (первый — про подтяжку тканей, второй — про поддержку!), но зато можно им дополнить. Вот какой будет таймлайн. Сначала мы проведем операцию: поработаем непосредственно с подкожно-жировым уровнем, смас-уровнем и более глубокими структурами лица, переместим их выше и получим эффект омоложения. Это не единственный вариант первого шага. SMAS-подтяжка отлично сочетается с другими операциями на лице. К примеру, эндоскопическим височным омоложением и блефаропластикой — яркий взгляд без натянутых "лисьих" глаз! Или с ринопластикой — "роль" носа нельзя недооценивать (оффтоп — он является эстетическим лейтмотивом живописи Рембрандта). После периода реабилитации, чтобы не нарушить кровоток и не мешать заживлению, можно будет провести процедуры для повышения качества кожи, допустим, СО2-шлифовку — она прекрасно выравнивает рельеф, избавляет от мелких морщин и пигментных пятен. А затем, через несколько лет, сделаем ультразвуковую смас-терапию, чтобы поддержать результаты операции — и тем самым предотвратим возрастное истончение и растягивание тканей, от которого пока все равно никто не застрахован».
Что и зачем? Аппаратная процедура для лифтинга
Ирина Стрелкова
главный врач клиники косметологии «МЕДИ на Невском»
«Косметологический SMAS — это (не!)инвазивное воздействие сфокусированным ультразвуком на дерму, подкожно-жировую клетчатку и мышечный каркас (SMAS). Ультразвук проходит в них через поверхность кожи, не травмируя ее, поэтому процедура не оставляет за собой ни отеков, ни синяков, максимум — легкое покраснение. Зато дает прекрасный результат: стимулирует синтез коллагена, благодаря чему кожа уплотняется и приходит в тонус; "прессует" жировые пакеты, делая лицо стройнее; укрепляет связочный аппарат — поднимает опустившиеся черты и фиксирует их в этом положении. Курс или одна процедура? Однозначно — несколько регулярных сеансов с индивидуальной периодичностью, чтобы накопить необходимый эффект, к примеру избавиться от "бульдожьих" щек. Какую платформу выбрать? Мы применяем аппарат нового поколения Liftera — технологию с доказанной безопасностью (еще медицинское комьюнити доверяет платформам Ulthera System и Ultraformer. — Прим. ред.). На рынке в наше турбулентное время много непроверенных гаджетов, поэтому настоятельно рекомендую уточнить, на чем работает косметолог, до визита в клинику».
Кому и когда? Янгэдалтам (при любом морфотипе) и ежегодно
Елена Мамонтова
дерматолог-косметолог клиники GRANDMED
«Из практики: косметологический SMAS-лифтинг я рекомендую молодым людям с 30– 35 лет. Почему? Потому что это идеальное время, чтобы оценить архитектонику (строение и возрастную динамику) тканей и профилактировать их гравитационное опущение. Здесь отмечу, что нет такого морфотипа старения, которому бы 100% не подошел SMAS. Мы можем подобрать параметры под любой: деформационный, мелкоморщинистый, усталый, мышечный эйджинг. Процедура выполняется с визуализацией в реальном времени, поэтому мы четко прослеживаем, где находится SMAS-слой у конкретного человека, как проходит импульс и какой глубины датчик выбрать для работы.
В среднем в 35 лет достаточно одной процедуры в год, по мере взросления — чаще. Кроме того, есть интересный нюанс: если нужно проработать все лицо, то применяется популярный протокол — 500–650 импульсов раз в 9–12 месяцев, а если беспокоят только малярные мешки и нависшие веки, то достаточно специальной ультраделикатной программы для верхней трети лица — 150 импульсов раз в 6–12 месяцев. Лично я еще люблю сочетать лифтинг с лазерными технологиями и IPL-омоложением, чтобы за одну процедуру получать более быстрый и стойкий результат».
Можно в комбо? Только с косметологическими протоколами
Валентина Созонова
пластический хирург, косметолог клиники «АБИА»
«Аппаратный SMAS — главный герой. Он не выступает как подготовительный этап перед пластической операцией и не применяется в послеоперационном периоде. Дело в том, что ультразвуковое воздействие "спаивает" (компактизирует, уплотняет и подтягивает) мягкие структуры. Представьте свитер-оверсайз, который должен превратиться в вещь по фигуре: подобная "усадка" должна произойти с тканями лица — это очень серьезный процесс. Можно считать так: если в ближайшие 15 лет вы не планируете делать фейс-пластику, тогда смело выбирайте косметологическое преображение.
Зато в "дуэты" с косметологическими процедурами SMAS-подтяжка вступает. К примеру, ее можно выполнить в один сеанс вместе с установкой мезонитей — для большей скульптуризации. Или объединить c игольчатым RF-лифтингом / введением жидких нитей — вместе протоколы активизируют синтез собственного коллагена тканями и насыщают их дополнительным коллагеном, что дает двойной эффект уплотнения и омоложения. Кстати, период реабилитации после cоло и комбинированных процедур одинаковый — всего 14 дней. Здесь хочу добавить полезные предостережения: сертифицированные аппараты не оставляют отметины на лице, луч распределяется по строго заданному вектору или радиусу (перед процедурой можете смело попросить документы на аппарата! Прим. ред.). И обязательно предупредите доктора, если вы устанавливали филлеры — места их локализации нужно прорабатывать иначе, чтобы подтяжка получилась равномерной».
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