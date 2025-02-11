Как «грушам», «яблокам», «прямоугольникам», «треугольникам» и «песочным часам» стать лучшей версией себя? Спорт, пластика или все вместе?

«Яблоко»: пробует фэтграфтинг и тай-бо!

У «яблока» aka O-фигуры иллюстративный референс — плод древа познания. Визуализируем яблоко в голове и понимаем, что такому телу характерны почти равные по ширине плечи и бедра, не слишком заметная талия. Лишнее на «яблоках» обычно «запекается» постепенно — в области живота, поясницы и боков. Сначала линия талии сглаживается, а дальше округляется.

Ильмир Галиев пластический хирург клиники DEGA «Так что задача перед нами предельно ясная — реформировать контуры тела. Если нужно только убрать жир, то это, разумеется, надежная малотравматичная вибролипосакция. Но иногда хочется более объемной коррекции: уменьшить среднюю треть, добавив прессу четкости, и провести пушап изначально небольших или плоских ягодиц. Тогда проводим липоскульптуру или фэтграфтинг: совмещаем высокоточное удаление жира (ювелирно очерчиваем кубики) с липофилингом, то есть пересадкой жировой ткани из "проблемной" области в место, где не хватает форм. Замечу, что у любой фигуры есть не только свои генетические вызовы, но и профиты — у О-телосложения великолепные стройные ноги. Мой совет: поддерживать их в тонусе спортом, к примеру степом, танцами или тай-бо!»

«Груша»: лепим фигуру липоскульптурой и маммопластикой

Согласимся с Сократом: знание о фигуре А или «груше» уже есть внутри нас. Вспомните контур плода — сверху он более узкий, а затем постепенно расширяется. Перенесем это в анатомическую плоскость и получим сложение, в основе которого изящная шея и тонкие руки, но при этом очень небольшая грудная клетка и широкая нижняя треть тела.

Игорь Козулин эстетический пластический хирург Института красоты «ГАЛАКТИКА» «На этой почве и формируются две бьюти-задачи. № 1 — компенсировать недостаток объема молочных желез и сделать фигуру более сбалансированной благодаря липоскульптуре или маммопластике. № 2 — устранить излишние жировые отложения в области бедер, колен, иногда голеней и голеностопных суставов, решить проблему "натирания" ног и без стеснения носить обтягивающую одежду — также с помощью липоскульптуры. Здесь поделюсь непопулярным мнением. В отличие от пластики, ни одна фитнес-нагрузка, будь то горячая йога или даже суперсжигающая тренировка табата, не удалит жир быстро и локально, тем более с такой "любящей копить и не любящей сбрасывать" зоны, как бедра. Потому, если человеку психологически дискомфортно и он хочет шагнуть на несколько размеров в минус, то рекомендую сразу обращаться к хирургу. А закреплять результат и не давать фигуре "расплыться" вы можете уже в зале».

«Прямоугольник»: боремся с жировыми ловушками и встаем в позу (мостик)

Концепт «прямоугольника», или фигуры H, геометрически прост: плечи, талия и бедра по ширине примерно одинаковые, а руки и ноги — стройные. Классические примеры — принцесса Диана и большая часть подиумных моделей. Природные достоинства этой фигуры в том, что, во-первых, верх и низ тела пропорциональны, во-вторых — подкожно-жировой клетчатки мало, а в-третьих — такое телосложение прекрасно поддается спортивным нагрузкам.