Как «грушам», «яблокам», «прямоугольникам», «треугольникам» и «песочным часам» стать лучшей версией себя? Спорт, пластика или все вместе?

Бьюти-гики сходят с ума от этой прикормки! Вот вам тест «Вычисли свой тип фигуры» и продвинутые советы докторов красоты о том, как получить тело мечты.
«Яблоко»: пробует фэтграфтинг и тай-бо!
У «яблока» aka O-фигуры иллюстративный референс — плод древа познания. Визуализируем яблоко в голове и понимаем, что такому телу характерны почти равные по ширине плечи и бедра, не слишком заметная талия. Лишнее на «яблоках» обычно «запекается» постепенно — в области живота, поясницы и боков. Сначала линия талии сглаживается, а дальше округляется.
Ильмир Галиев
пластический хирург клиники DEGA
«Так что задача перед нами предельно ясная — реформировать контуры тела. Если нужно только убрать жир, то это, разумеется, надежная малотравматичная вибролипосакция. Но иногда хочется более объемной коррекции: уменьшить среднюю треть, добавив прессу четкости, и провести пушап изначально небольших или плоских ягодиц. Тогда проводим липоскульптуру или фэтграфтинг: совмещаем высокоточное удаление жира (ювелирно очерчиваем кубики) с липофилингом, то есть пересадкой жировой ткани из "проблемной" области в место, где не хватает форм. Замечу, что у любой фигуры есть не только свои генетические вызовы, но и профиты — у О-телосложения великолепные стройные ноги. Мой совет: поддерживать их в тонусе спортом, к примеру степом, танцами или тай-бо!»
«Груша»: лепим фигуру липоскульптурой и маммопластикой
Согласимся с Сократом: знание о фигуре А или «груше» уже есть внутри нас. Вспомните контур плода — сверху он более узкий, а затем постепенно расширяется. Перенесем это в анатомическую плоскость и получим сложение, в основе которого изящная шея и тонкие руки, но при этом очень небольшая грудная клетка и широкая нижняя треть тела.
Игорь Козулин
эстетический пластический хирург Института красоты «ГАЛАКТИКА»
«На этой почве и формируются две бьюти-задачи. № 1 — компенсировать недостаток объема молочных желез и сделать фигуру более сбалансированной благодаря липоскульптуре или маммопластике. № 2 — устранить излишние жировые отложения в области бедер, колен, иногда голеней и голеностопных суставов, решить проблему "натирания" ног и без стеснения носить обтягивающую одежду — также с помощью липоскульптуры. Здесь поделюсь непопулярным мнением. В отличие от пластики, ни одна фитнес-нагрузка, будь то горячая йога или даже суперсжигающая тренировка табата, не удалит жир быстро и локально, тем более с такой "любящей копить и не любящей сбрасывать" зоны, как бедра. Потому, если человеку психологически дискомфортно и он хочет шагнуть на несколько размеров в минус, то рекомендую сразу обращаться к хирургу. А закреплять результат и не давать фигуре "расплыться" вы можете уже в зале».
«Прямоугольник»: боремся с жировыми ловушками и встаем в позу (мостик)
Концепт «прямоугольника», или фигуры H, геометрически прост: плечи, талия и бедра по ширине примерно одинаковые, а руки и ноги — стройные. Классические примеры — принцесса Диана и большая часть подиумных моделей. Природные достоинства этой фигуры в том, что, во-первых, верх и низ тела пропорциональны, во-вторых — подкожно-жировой клетчатки мало, а в-третьих — такое телосложение прекрасно поддается спортивным нагрузкам.
Екатерина Серебрянская
пластический хирург клиники «МЕДИ на Невском»
«Отсюда мы получаем ответ на вопрос: что делать, если хочется добавить женственности и стать "гитарой"? Первый вариант — выделить талию, подчеркнуть грудь и бедра с помощью упражнений: боковая и динамичная планка, скрутки и ягодичный мостик придут на помощь. Здесь будьте аккуратны с прокачиванием мышц пресса, чтобы не расширить талию. Второй путь — хирургический. Если на теле есть донорские зоны или жировые ловушки (они не зависят от того, насколько худой человек, и могут быть у любого) — одалживаем у них жир в пользу груди и бедер. Кстати, это идеальный расклад, если у вас ловушки в области живота и спины — после процедуры талия будет гораздо заметнее. Важно: обязательное условие красивого результата — держать вес, не худеть и не поправляться. Тогда силуэт станет (и останется!) фигуристым и женственным. А если вы худенькая и для липофилинга "нет ресурса" — подойдет формирование ярких контуров имплантами. Замечу: они не становятся полноценной новой частью организма, что бы ни писали мифологи-маркетологи, но хорошо "принимаются" телом, потому что выполнены из безопасных материалов».
«Устойчивый прямоугольник»: проводим локальное липо и уменьшение (!) груди
Амит Хатри
пластический хирург Клиники имени Н.И. Пирогова
«Главное отличие "устойчивого прямоугольника" от обычного — эта фигура более "плотная": не слишком угловатая, плюс есть достаточная подкожно-жировая прослойка. Я называю такое телосложение "Один шаг — и “песочные часы”". Почему? Потому что самая большая проблема устойчивого прямоугольника — талия. Она либо не выражена, либо вовсе отсутствует. Но этот нюанс мы легко исправляем с помощью липосакции живота, боков и/или спины — и спустя всего один месяц реабилитации получаем более изящные линии средней трети тела! Если же хочется грандиозного преображения и создания визуального эффекта талии-рюмочки, то удаление жира превращается в моделирование жиром. Все как с обычным "прямоугольником": забираем лишнее с корпуса трансфером в грудь и бедра, чтобы на контрасте с более объемными формами талия казалась миниатюрной».
Интересный факт: устойчивая Н-фигура — совсем не синоним вечного XS. Довольно часто у женщин такого сложения грудь большая и тяжелая, а низ — широкий (обычно заметно после набора веса при беременности). Но хорошая новость в том, что кейс не сложный. Комбо из уменьшающей маммопластики + устранения «галифе» с бедер и «спасательного круга» с туловища быстро аннулирует лишние сантиметры и складки. И спустя полгода, необходимые на полное восстановление, телу возвращаются молодые, упругие и подтянутые линии.
«Перевернутый треугольник»: ничего не меняем! Хотя иногда нужна пластика талии и живота
Телосложение «перевернутый треугольник», то есть широкие плечи и узкие бедра — идеал для мужчин и редкость для женщин. Представьте Джерри/Дафну из фильма «В джазе только девушки» и поймете разницу. Чаще всего T-фигуры выдают профессиональных спортсменок, пловчих (по крайней мере, в прошлом). Тела у них крепкие, мышцы сильные и упругие, жира мало. Расклад, на самом деле, прекрасный, не требующий глобальной коррекции.
Алла Побережная
пластический хирург клиники A3BEAUTE
«Но если есть желание аккуратно уравновесить верх и низ — можно увеличить область таза имплантами. В некоторых случаях, когда у девушек не слишком выражена талия, коллеги-специалисты создают узкий рюмочный переход — по методу доктора Казбека Кудзаева меняют направление ребер. Я же в своей практике обычно помогаю молодым мамам вернуть дородовую форму — выравниваем живот обычной или эндоскопической абдоминопластикой, подтягиваем грудь и при необходимости добавляем ей объем имплантами или собственными жиром. Добавлю послесловие — ответ на популярный вопрос из практики: зависит ли строение лица от типа фигуры? Нет. Со вторым подбородком, брылями и хмурым лбом могут познакомиться все, в том числе "треугольники". Преимущество медленнее стареть достается тем, чьи кости лицевого скелета гармонично развиты. Сохранить ровный контур шеи помогает укрепление мышц спины и шеи, правильная осанка. А хороший тонус кожи обеспечат тщательный контроль гормонального фона, прием микроэлементов и витаминов, внимание к соматическому и психологическому здоровью. Ведь любые переживания — о фигуре в том числе — отображаются микрозажимами и морщинами на лице».
«Песочные часы»: поддерживаем совершенство мейковер-протоколами
«Песочные часы», или 8-образная женская фигура, — золотая комбинация из узкой талии, относительно широких бедер (индекс талии к бедрам < 0,75) и пышной груди. Это телосложение исторически считается ярким детектором привлекательности и фертильности. Доказательство — оффтоп-экскурс в историю: раньше таких пропорций добивались корсетами и широкими юбками с фижмами! И, образно говоря, хотя на место Мэрилин Монро и пришла в свое время супермодель Твигги, именно 8-фигура — самый частый запрос у хирурга.
Филипп Романчишен
к.м.н., пластический хирург, главный врач клиники MEDALL
«Как правило, мы формируем новые контуры из исходно других ("яблока", "груши") и, как говорили коллеги, здесь в нашем арсенале все: от классической маммопластики до глютеопластики (коррекции бедер) и изменения анатомии ребер. А если к нам приходит счастливая обладательница генетических золотых параметров, главное — сберечь или улучшить все, что дано природой. К примеру, мы часто восстанавливаем утраченную после беременности или набора веса утонченность талии — обычно работаем по протоколу mommy makeover из абдоминопластики и липосакции. Либо дополняем то, чего не хватает, — добавляем объем в ягодицы и бюст с помощью имплантов или фэтграфтинга — и получаем заветные "песочные часы"»
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