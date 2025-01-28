5 бьюти-процедур для подготовки ко Дню всех влюбленных: за пару недель, 7 дней и (сверхбыстро!) сутки

Как в кратчайшие сроки стереть следы усталости, отеки и морщины, освежиться и засиять без хайлайтера — узнали у Марии Сурапековой, дерматовенеролога-косметолога клиники «Аксемед». Перед тем, как (не опять, а снова!) влюбиться в Юру Борисова на премьере «Пророка» 14 февраля, влюбляемся в себя!
Осталось (почти) 3 недели: hi-tech диагностика и smooth-биоревитализация
Бьюти-закон № 1: грандиозное преображение начинается с интервьюирования организма — что именно он хочет улучшить и есть ли у него ресурс (если нет, то никакого отклика на процедуры не будет). Выясняем это через дедуктивную ультразвуковую диагностику Skinscanner. Высокочастотное сканирование разбирает полную (не только контурную!) карту тканей: степень увлажненности и упругости кожи, состояние сосудов, наличие отека и гиперкертоза (скопления ненужных отживших клеток), уровень залегания новообразований: родинок, бородавок или папиллом.
Дальше формируем стратегию. Допустим, если исследование показало, что уровень дермы истощен, намечаются первые мелкие морщинки, то первый шаг — биоревитализация. Насыщаем ткани молекулами гиалуроновой кислоты = получаем увлажненную, молодую и сильную кожу, готовую меняться к лучшему!
За 2 недели: фотантиэйджинг + лифтинг на уровне клетки
Скажем «Доктор, хочу разобраться с неровным рельефом, тусклостью и внезапными покраснениями!», а косметолог в нашей голове (и в реальности) ответит «По машинам!» голосом Кейджа и включит смарт-аппарат фотоомоложения Capello. Шутки в сторону — машина гениальная, с очень простой биомеханикой. Под воздействием тепловой энергии клетки-мишени (пигмент, сосудистый рисунок) разрушаются, организм запускает синтез собственных протеинов молодости — коллагена и эластина, и кожа становится ровной, плотной и упругой.
А здоровые клетки буквально начинают заново дышать: микроциркуляция крови восстанавливается, налаживается обмен веществ. На запуск процесса уходит около недели, а эффект достигает пика за 14 дней — и вот мы уже выглядим так, будто провели первый зимний месяц не в дождливой Москве или сумеречном Петербурге, а в солнечной свежести Межева. До свидания, синяки под глазами, и здравствуй, здоровый румянец!
Еще есть неделя: гидропилинг А-листа с эффектом glass-skin
Каждый уважающий себя гость грядущей BAFTA сделает перед выходом на красную дорожку вакуумный пилинг HydraFacial aka «голливудский уход». И любовь таких людей, как Кейт Уинслет, здесь более, чем объяснима. После процедуры нет ни дня реабилитации, кожа сразу мягкая и безупречно гладкая, словно на нее наложены тюнинг-фильтры, хотя на самом деле никакого фотошопа.
Весь секрет в ультраделикатном отшелушивании ороговевших, «старых» клеток (серый подтон — их провинность!). Сначала вакуумными насадками мягко очищаем поры, затем алмазным пилингом шлифуем и полируем поверхность кожи, а вишенкой на парфе — безинъекционное введение мезококтейля из аминокислот, витаминов и пептидов, состав которого ваш бьюти-бартендер (косметолог) подберет в зависимости от кейса.
За день: мультимодальное сверкающее вау
Если дело тыква, а к полуночи надо превратиться в принцессу / принца, то трансгрессируйте на комплексную процедуру Geneo+. Первым этапом делаем проводим карбокситерапию (насыщаем клетки живительным кислородом), плавно двигаясь по массажным линиям как Мерседес по слоу-треку Монако. Сай-факт: так мы еще подгоняем лимфу и снимаем отеки!
Следующий шаг — неинвазивный RF-лифтинг. В отличие от микроигольчатого аналога, в этом протоколе иголок нет. Мы аккуратно прогреем кожу и с помощью радиоволновой энергии проведем в ее глубокие слои сыворотку, насыщенную полезными микроэлементами. А на финише выполним вибрационный массаж и подключим лампу инфракрасного света, чтобы дать организму заряд бодрости и сил. Процедура займет всего полтора часа, а кожа будет сияющей (даже мерцающей) и здоровой — долго!
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