5 бьюти-процедур для подготовки ко Дню всех влюбленных: за пару недель, 7 дней и (сверхбыстро!) сутки

Осталось (почти) 3 недели: hi-tech диагностика и smooth-биоревитализация

Бьюти-закон № 1: грандиозное преображение начинается с интервьюирования организма — что именно он хочет улучшить и есть ли у него ресурс (если нет, то никакого отклика на процедуры не будет). Выясняем это через дедуктивную ультразвуковую диагностику Skinscanner. Высокочастотное сканирование разбирает полную (не только контурную!) карту тканей: степень увлажненности и упругости кожи, состояние сосудов, наличие отека и гиперкертоза (скопления ненужных отживших клеток), уровень залегания новообразований: родинок, бородавок или папиллом.

Дальше формируем стратегию. Допустим, если исследование показало, что уровень дермы истощен, намечаются первые мелкие морщинки, то первый шаг — биоревитализация. Насыщаем ткани молекулами гиалуроновой кислоты = получаем увлажненную, молодую и сильную кожу, готовую меняться к лучшему!

За 2 недели: фотантиэйджинг + лифтинг на уровне клетки

Скажем «Доктор, хочу разобраться с неровным рельефом, тусклостью и внезапными покраснениями!», а косметолог в нашей голове (и в реальности) ответит «По машинам!» голосом Кейджа и включит смарт-аппарат фотоомоложения Capello. Шутки в сторону — машина гениальная, с очень простой биомеханикой. Под воздействием тепловой энергии клетки-мишени (пигмент, сосудистый рисунок) разрушаются, организм запускает синтез собственных протеинов молодости — коллагена и эластина, и кожа становится ровной, плотной и упругой.

А здоровые клетки буквально начинают заново дышать: микроциркуляция крови восстанавливается, налаживается обмен веществ. На запуск процесса уходит около недели, а эффект достигает пика за 14 дней — и вот мы уже выглядим так, будто провели первый зимний месяц не в дождливой Москве или сумеречном Петербурге, а в солнечной свежести Межева. До свидания, синяки под глазами, и здравствуй, здоровый румянец!