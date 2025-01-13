Как после каникул вернуть силы, фигуру и спокойствие: чаепития-медитации, аутогенные тренировки и экстрим в криокапсуле

«Нет» лишним мыслям и килограммам. Устраиваем детокс

Признаем: мы иногда питаемся не по гарвардской тарелке, пьем не только смузи и моктейли и в принципе живем в нестерильной экосистеме. И организм, который умеет сам избавляться от токсинов, все же настоятельно требует поддержки!

Мария Грудина: «Перед стартом большинства программ на "Первой Линии" мы предлагаем специальное исследование, которое сравнит биологический и реальный возраст. Чем выше первый, тем, как правило, больше в организме хронического стресса, напряжения, вредных продуктов метаболизма. Замедляются биологические процессы — накапливаются килограммы, быстрее наступает старение. Перезапустить работу всех соматических систем помогает мультизадачный детокс.

Открывают пяти-десятидневный курс сеансы в детокс-капсуле, получасовое пребывание в которой сжигает калории как кросс на 20 километров! Затем в дело вступают массажи-рекреации. Авторская разработка нашего курорта — гидро-energy-cплит — активизирует лимфатическую систему, устраняет застои жидкости и ­отеки. Солевое обертывание, вакуумно-роликовый массаж и душ Шарко стимулируют кровообращение, снимают мышечные зажимы и спазмы, ускоряют обмен веществ и повышают качество кожи (к примеру, убирают "апельсиновую корку"). А чтобы вместе с токсинами тело покинула грусть, выполняем аутогенные тренировки (настраиваем фокус внимания на действительно важное), расслабляющую дыхательную гимнастику (качаем ментальное здоровье) и дегустируем нутритивно-вдохновляющее детокс-меню (bio-haute cuisine без глютена, сахара и молочки!)».

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