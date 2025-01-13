Как после каникул вернуть силы, фигуру и спокойствие: чаепития-медитации, аутогенные тренировки и экстрим в криокапсуле

Чистим тело и душу и восстанавливаем самое ценное — здоровый ночной отдых. Где? В Зеленогорске!
Чтобы работать как часы — реставрируем сон
Спячка не менее важна, чем зажировка: в это время организм усиленно регенерирует, а мозг обрабатывает информацию. Поэтому, если сон нарушен, появляются не только синяки под глазами, но и проблемы с памятью, обменом веществ. Выход один — перепрограммировать себя, чтобы спать и высыпаться.
Мария Грудина
идеолог и основатель инновационного курорта превентивной медицины «Первая Линия. Health Care Resort» (longevity-курорт в масштабе МКС среди четырех гектаров хвойных лесов в Зеленогорске! — Прим. ред.)
«Мы разработали программу, которая улучшает качество сна, вместе с ведущим сомнологом страны, доктором медицинских наук Романом Бузуновым. И это не просто набор процедур, а буквально практический ликбез о биологии ночного отдыха. В первую очередь включаем медицинскую дедукцию — ищем виновников бессонницы. Проводим компьютерную сомнографию, смарт-диагностику и сомнологический чек-ап — оцениваем уровень витаминов, гормонов и микроэлементов, выявляем психические факторы, влияющие на глубину и продолжительность сна. Следующий шаг — налаживаем биологические часы и учимся быстро пробуждаться на сеансе светотерапии. От накопленной усталости избавляемся на курсе экспрессии генов: prevent age-инъекции и капельницы запускают обновление клеток и останавливают их старение. А гормоны сна приводим к балансу с помощью криотерапии: оздоровительный экстрим в криокапсуле при температуре от –40° до –196°C перезагружает работу иммунной и эндокринной систем. Чтобы облегчить засыпание и вовремя отследить ошибки, вводим в рутину дневник сна и ритуалы: расслабляющие мелодии, чаепития (вы знали, что японская чайная церемония, или "садо", — это акт медитации и погружения в себя?). И за 5–14 дней программы налаживаем режим sleep-in-beauty!»
«Нет» лишним мыслям и килограммам. Устраиваем детокс
Признаем: мы иногда питаемся не по гарвардской тарелке, пьем не только смузи и моктейли и в принципе живем в нестерильной экосистеме. И организм, который умеет сам избавляться от токсинов, все же настоятельно требует поддержки!
Мария Грудина: «Перед стартом большинства программ на "Первой Линии" мы предлагаем специальное исследование, которое сравнит биологический и реальный возраст. Чем выше первый, тем, как правило, больше в организме хронического стресса, напряжения, вредных продуктов метаболизма. Замедляются биологические процессы — накапливаются килограммы, быстрее наступает старение. Перезапустить работу всех соматических систем помогает мультизадачный детокс.
Открывают пяти-десятидневный курс сеансы в детокс-капсуле, получасовое пребывание в которой сжигает калории как кросс на 20 километров! Затем в дело вступают массажи-рекреации. Авторская разработка нашего курорта — гидро-energy-cплит — активизирует лимфатическую систему, устраняет застои жидкости и отеки. Солевое обертывание, вакуумно-роликовый массаж и душ Шарко стимулируют кровообращение, снимают мышечные зажимы и спазмы, ускоряют обмен веществ и повышают качество кожи (к примеру, убирают "апельсиновую корку"). А чтобы вместе с токсинами тело покинула грусть, выполняем аутогенные тренировки (настраиваем фокус внимания на действительно важное), расслабляющую дыхательную гимнастику (качаем ментальное здоровье) и дегустируем нутритивно-вдохновляющее детокс-меню (bio-haute cuisine без глютена, сахара и молочки!)».
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