Вызывают рак, остаются в теле навсегда, заменяют подтяжку: главные мифы о филлерах, которые нужно (и важно!) развенчать

Дисклеймер: строго-медицински говоря, к филлерам относятся только препараты, длительно находящиеся в тканях. А средства для мезотерапии и биоревитализации, как и плазма крови, — это дермальные наполнители. Но поскольку в популярной литературе все бьюти-инъекции именуются филлерами, мы используем их как общее слово.

Миф 1. Опасно? Конечно, опасно

Инъекциям приписываются самые страшные побочки: от инфицирования до рака. Но! Современные препараты, допущенные регулирующими органами в медицинскую практику, подтвердили свою безопасность. Для этого при разработке они прошли доклинические исследования и клинические испытания на лабораторных моделях и людях-волонтерах. К тому же в большинстве случаев филлеры содержат биосовместимые с организмом формулы, которые либо есть в нем самом, либо телу «понятны» и не вызывают отторжение:

гиалуроновую кислоту (для увлажнения и коррекции морщин);

коктейли аминокислот, витаминов и пептидов (для насыщения и осветления кожи);

гидроксиапатит кальция, полимолочную кислоту (укрепляют коллагеновый каркас, дают лифтинг-эффект);

собственный очищенный жир (применяется для антиэйдж-липофилинга)

сыворотку из плазмы собственной крови (для лечения кожи, борьбы с выпадением волос).

Безусловно, реакции каждого организма на препараты могут отличаться. Поэтому, если процедура вам в новинку, но освежиться хочется, начните с самого «мягкого» варианта — биоревитализации инъекциями нестабилизированной гиалуроновой кислоты в минимальных дозировках.

Миф 2. Чем больше, тем сильнее кожа провисает

Одно из самых популярных опасений — наполнение бьюти-субстанциями может деформировать кожу, и отсюда все, что в кошмаре не приснится: брыли, индюшачья шея, второй подбородок. На самом деле, это заблуждение. Объем инъекции совсем небольшой. Допустим, для коррекции носогубок используется не больше 2 мл, а это ⅖ чайной ложки! Так что даже при введении допустимого максимума, мы получим эффект легкой волюмизации, а не надувания и растяжения кожи.

Кроме того, следует помнить, что у кожи есть три замечательных свойства: эластичность, адаптивность и регенерация. К примеру, после беременности и родов кожа живота сокращается и возвращается в предродовое состояние.