Вызывают рак, остаются в теле навсегда, заменяют подтяжку: главные мифы о филлерах, которые нужно (и важно!) развенчать

Я инъекций не боюсь, если надо — уколюсь! Петь можно, а бравировать не надо, ведь в филлерах в принципе нет ничего страшного. Разобрали стереотипы и заблуждения, связанные с уколами красоты, вместе с врачом-косметологом MK Clinic & Beauty Еленой Лапиной.
Дисклеймер: строго-медицински говоря, к филлерам относятся только препараты, длительно находящиеся в тканях. А средства для мезотерапии и биоревитализации, как и плазма крови, — это дермальные наполнители. Но поскольку в популярной литературе все бьюти-инъекции именуются филлерами, мы используем их как общее слово.
Миф 1. Опасно? Конечно, опасно
Инъекциям приписываются самые страшные побочки: от инфицирования до рака. Но! Современные препараты, допущенные регулирующими органами в медицинскую практику, подтвердили свою безопасность. Для этого при разработке они прошли доклинические исследования и клинические испытания на лабораторных моделях и людях-волонтерах. К тому же в большинстве случаев филлеры содержат биосовместимые с организмом формулы, которые либо есть в нем самом, либо телу «понятны» и не вызывают отторжение:
- гиалуроновую кислоту (для увлажнения и коррекции морщин);
- коктейли аминокислот, витаминов и пептидов (для насыщения и осветления кожи);
- гидроксиапатит кальция, полимолочную кислоту (укрепляют коллагеновый каркас, дают лифтинг-эффект);
- собственный очищенный жир (применяется для антиэйдж-липофилинга)
- сыворотку из плазмы собственной крови (для лечения кожи, борьбы с выпадением волос).
Безусловно, реакции каждого организма на препараты могут отличаться. Поэтому, если процедура вам в новинку, но освежиться хочется, начните с самого «мягкого» варианта — биоревитализации инъекциями нестабилизированной гиалуроновой кислоты в минимальных дозировках.
Миф 2. Чем больше, тем сильнее кожа провисает
Одно из самых популярных опасений — наполнение бьюти-субстанциями может деформировать кожу, и отсюда все, что в кошмаре не приснится: брыли, индюшачья шея, второй подбородок. На самом деле, это заблуждение. Объем инъекции совсем небольшой. Допустим, для коррекции носогубок используется не больше 2 мл, а это ⅖ чайной ложки! Так что даже при введении допустимого максимума, мы получим эффект легкой волюмизации, а не надувания и растяжения кожи.
Миф 3. Больше = лучше
Обратная сторона второго мифа. Филлер — действительно отличное средство для разглаживания заломов, придания объема и повышения упругости кожи при умеренном использовании. Но чрезмерное наполнение может привести в лучшем из худших случаев к тому, что лицо будет выглядеть отяжелевшим, а не подтянутым и помолодевшим, и в худшем — к фиброзу мягких тканей. Поэтому процедуру должен проводить опытный специалист, который правильно рассчитает количество препарата под конкретного человека.
Миф 4. Только для нее
Да, многие считают, что филлеры — исключительно женская прерогатива, но это далеко от истины. Все больше мужчин обращаются к инъекционной косметологии для борьбы с возрастными изменениями и улучшения внешнего вида. Допустим, ботулотоксином мы разглаживаем мимические морщины, а гиалуронкой повышаем качество кожи, возвращаем ее ухоженность, увлажненность. Между «женскими» и «мужскими» процедурами есть отличия в технике вмешательства: чтобы избежать феминизации черт (высоких скул, бровей вразлет) преображение для мужчин мы проводим ювелирно, используя совсем небольшие объемы препаратов.
Миф 5. И никакой хирургии не надо
Многие убеждены, что подтяжка не понадобится, если по часам делать инъекции, но это не так. С возрастом (у каждого — со своим) кожа истончается, появляются ее избытки. И тут косметология не удел: если такие излишки заполнить, то они не исчезнут, а превратятся в мешки и бульдожьи щечки. Сократить количество тканей, подтянуть их, перераспределить может только пластическая хирургия. А косметология в силах по максимуму отложить возрастное растяжение кожи и помочь при реабилитации после операций. К примеру, мезотерапия позволяет создать в организме ресурс для более быстрого восстановления.
Миф 6. Эффект — о бесконечном-вечном
Результат от введения филлеров вре-мен-ный! В зависимости от типа средства, он может сохраняться от нескольких месяцев до двух лет: в частности, гиалуроновая кислота выводится из организма за полгода. Это означает, что вариант у нас один — поддерживаем желаемое периодической коррекцией. Но здесь есть плюс: большая часть инъекционных протоколов (коллагеностимуляция, мезотерапия, плазмотерапия) сегодня не только о бьютификации, но и об оздоровлении тканей лица и тела, питании, укреплении. Так что поход косметологу становится профилактическим визитом к врачу-«терапевту для кожи».
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