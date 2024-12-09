Лучше, чем у Ким! Как убрать «ушки» и ямочки на бедрах? А заодно получить «песочные часы»? И что такое legging legs? (Спойлер: антитренд!)

Нужно ли уменьшать расстояние между бедрами?

С анатомической точки зрения вирусный тренд 2024-го legging legs (если надеть лосины и поставить стопы вместе, то между бедрами должно остаться пространство) — антитренд. В идеале ноги должны соприкасаться (!) в 4 точках: у внутренней поверхности бедер, колен, щиколоток и голеней. Так что в угоду тиктоку меняться не нужно. Другое дело, если есть дискомфорт — к примеру, ноги неприятно трутся друг о друга.

Роман Чумак к. м. н., заведующий отделением пластической хирургии клиники «АБИА» «Диета и фитнес могут помочь скорректировать фигуру, но именно внутренняя поверхность бедра мало поддается их влиянию, поэтому в борьбу вступают современные виды липосакции — устранения избыточных жировых отложений. Поскольку кожа здесь тонкая и деликатная, я работаю по комбинированному протоколу из вибрационной (атравматичной!) и радиочастотной липосакции. Это позволяет быстро, ровно и аккуратно убрать все лишнее и подтянуть кожу. Операцию можно провести отдельно под местной анестезией, а можно — под общей — сочесть с небольшими вмешательствами на лице и теле (липосакцией других зон эндоскопическим лифтингом, блефаропластикой, абдоминопластикой). И за раз преобразиться комплексно! Восстановление не слишком "требовательное" — месяц нужно носить компрессионное белье и держать аскезу от сауны. И после жировые отложения не возвращаются!»

Можно ли получить «песочные часы» за считаные часы?

Часто линиям силуэта не хватает выраженности и объема, если девушка стройная или даже худенькая. Тогда сформировать гармоничные линии тела можно достаточно быстро — с помощью липоскульптуры, то есть перемещения жировой ткани. Забирают ее из зон с избытком и переносят в области с недостатком: в лицо (добавить объем и уменьшить морщины), грудь (увеличить) и, конечно, ягодицы (сделать пышными и округлыми).

Владислав Спицын пластический хирург клиники DEGA «Логика операции: чем выше индекс массы тела, тем меньше нам нужно "донорских" зон для адекватного липофилинга. Следовательно, у людей с небольшим весом спотов липосакции будет больше (возьмем из каждого по чуть-чуть). Чаще всего это торс и ноги, затем руки, спина, щиколотки. Замечу: в таком случае операцию лучше не комбинировать с другими вмешательствами, поскольку уже задействовано много анатомических областей — зачем пролонгировать восстановление? И отвечу на популярный вопрос "почему не спорт?". Он может "подсушить" жир, но сделает это равномерно, а не скорректирует необходимую область таргетно. Я советую фитнес уже после липоскульптуры — для улучшения итогов нашей работы. Физические нагрузки увеличат мышечную массу и за счет этого придадут телу еще большую рельефность (ведь нет предела совершенству!)»

Как скорректировать галифе?

Большое испытание для самооценки — липоловушки, то есть зоны, где жир скапливается по указанию генетических настроек. Вес в норме, питаетесь правильно, а отложения все равно есть! И именно женскому телу присущ такой вызов, как «ушки» в области галифе, из-за которых фигура теряет плавные, женственные линии.