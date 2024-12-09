Лучше, чем у Ким! Как убрать «ушки» и ямочки на бедрах? А заодно получить «песочные часы»? И что такое legging legs? (Спойлер: антитренд!)

Как заставить ягодицы округлиться, а лишние сантиметры в области ног — раствориться в небытии? Вместе с пластическими хирургами рассказываем, когда поможет кардио, а когда — импланты и высокоточное липомоделирование.
Нужно ли уменьшать расстояние между бедрами?
С анатомической точки зрения вирусный тренд 2024-го legging legs (если надеть лосины и поставить стопы вместе, то между бедрами должно остаться пространство) — антитренд. В идеале ноги должны соприкасаться (!) в 4 точках: у внутренней поверхности бедер, колен, щиколоток и голеней. Так что в угоду тиктоку меняться не нужно. Другое дело, если есть дискомфорт — к примеру, ноги неприятно трутся друг о друга.
Роман Чумак
к. м. н., заведующий отделением пластической хирургии клиники «АБИА»
«Диета и фитнес могут помочь скорректировать фигуру, но именно внутренняя поверхность бедра мало поддается их влиянию, поэтому в борьбу вступают современные виды липосакции — устранения избыточных жировых отложений. Поскольку кожа здесь тонкая и деликатная, я работаю по комбинированному протоколу из вибрационной (атравматичной!) и радиочастотной липосакции. Это позволяет быстро, ровно и аккуратно убрать все лишнее и подтянуть кожу. Операцию можно провести отдельно под местной анестезией, а можно — под общей — сочесть с небольшими вмешательствами на лице и теле (липосакцией других зон эндоскопическим лифтингом, блефаропластикой, абдоминопластикой). И за раз преобразиться комплексно! Восстановление не слишком "требовательное" — месяц нужно носить компрессионное белье и держать аскезу от сауны. И после жировые отложения не возвращаются!»
Можно ли получить «песочные часы» за считаные часы?
Часто линиям силуэта не хватает выраженности и объема, если девушка стройная или даже худенькая. Тогда сформировать гармоничные линии тела можно достаточно быстро — с помощью липоскульптуры, то есть перемещения жировой ткани. Забирают ее из зон с избытком и переносят в области с недостатком: в лицо (добавить объем и уменьшить морщины), грудь (увеличить) и, конечно, ягодицы (сделать пышными и округлыми).
Владислав Спицын
пластический хирург клиники DEGA
«Логика операции: чем выше индекс массы тела, тем меньше нам нужно "донорских" зон для адекватного липофилинга. Следовательно, у людей с небольшим весом спотов липосакции будет больше (возьмем из каждого по чуть-чуть). Чаще всего это торс и ноги, затем руки, спина, щиколотки. Замечу: в таком случае операцию лучше не комбинировать с другими вмешательствами, поскольку уже задействовано много анатомических областей — зачем пролонгировать восстановление? И отвечу на популярный вопрос "почему не спорт?". Он может "подсушить" жир, но сделает это равномерно, а не скорректирует необходимую область таргетно. Я советую фитнес уже после липоскульптуры — для улучшения итогов нашей работы. Физические нагрузки увеличат мышечную массу и за счет этого придадут телу еще большую рельефность (ведь нет предела совершенству!)»
Как скорректировать галифе?
Большое испытание для самооценки — липоловушки, то есть зоны, где жир скапливается по указанию генетических настроек. Вес в норме, питаетесь правильно, а отложения все равно есть! И именно женскому телу присущ такой вызов, как «ушки» в области галифе, из-за которых фигура теряет плавные, женственные линии.
Яна Кизюн
пластический хирург клиники MEDALL
«Как показывает практика, спорт, массажи, криолиполиз и липолитики здесь не работают, нужна липосакция. К ней, как и к любой пластической операции, нужно относиться серьезно — имейте в виду, понадобится сдать ряд анализов, проверить здоровье у терапевта и получить допуск анестезиолога. Но это того стоит (говорю и как хирург, и как пациентка, недавно прошедшая операцию)! Липосакция — малотравматичное вмешательство без разрезов, специалист работает через небольшие проколы специальной канюлей (тоньше гелевой ручки). И дает операция просто прекрасный результат — уже через месяц можно надевать дорогие сердцу узкие брюки и короткие юбки. Отдельно скажу о восстановлении, это важно. Сразу после липосакции садиться за руль нельзя, поэтому домой отправляйтесь на такси. Месяц нужно носить компрессионное белье и нельзя нагружать тело тренировками — берегите себя как хрустальную вазу. И еще совет: через 4 недели после операции рекомендую записаться на лимфодренажный массаж или LPG, чтобы убрать отеки, разгрузить лимфосистему — и главное — ускорить реабилитацию (которая полностью занимает от трех месяцев до полугода)».
Откуда на бедрах ямочки и что с ними делать?
Есть три причины, почему боковые линии бедер не гладкие и покатые, а как бы с провалами. Первая — анатомия. Чем дальше верхнее окончание (научный термин — вертел) бедренной кости находится от верхнего края подвздошной кости, тем выше вероятность ямок. Вторая причина — генетически предопределенное отложение жировой ткани. Природа просто взяла и установила, что у одних людей жировая прослойка округляет формы, а у других — образует впадины.
Денис Лигатюк
эстетический пластический хирург клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«И третий фактор — строение и объем мышц. Когда человек усиленно тренируется, то мускулы заметно растут, а соединяющие их с костями сухожилия меняются в размере незначительно. Соответственно, в месте крепления мышц образуется ямка. Либо — обратная ситуация. Ямка появляется из-за недостаточного объема мышечной ткани: такое бывает, когда ягодицы не работают — так что длительное сидение действительно равно "плоскопопие". Тогда спорт и наращивание мышечной массы могут устранить "западение". В остальных же случаях, чтобы решить вопрос, нам нужно "поспорить" с природой и наполнить (волюмизировать) зону впадины. Сделать это можно, "выровняв" контуры ягодиц имплантами или жировой тканью (это та самая липоскульптура, о которой говорили коллеги). Второй способ сейчас весьма популярен, потому что при необходимости мы можем убрать лишний жир из "донорских" зон (живота, спины, бедер, колен, плечей) и перенести его в область коррекции — отличный эффект 2 в 1!»
Почему пора практиковать рельефопозитив?
Сегодня многие хотят «отредактировать» дефекты, которые таковыми не (!) являются — это следствие увлечения бьюти-фильтрами.
Рустам Гедгафов
к. м. н., пластический хирург клиники A3BEAUTE
«Первая непроблема — "апельсиновая корка", которую по ошибке именуют целлюлитом (а путать не надо, последнее — серьезное воспалительное заболевание). В ней нет ничего патологического, бугристый рельеф обусловлен строением подкожно-жировой клетчатки. Потому, если фигура подтянутая, без выраженных жировых отложений, то не покупайтесь на предложения «убрать целлюлит», они про маркетинг, а не про здоровье. Но если хочется максимально естественно скорректировать поверхность ягодиц, то я бы посоветовал липофилинг. У этой операции есть два больших плюса: первый — собственный жир идеально приживается, второй — период восстановления всего 2–3 недели.
Вторая непроблема — растяжки (стрии), часто связанные с быстрым ростом в подростковом возрасте, активными силовыми тренировками, родами (во всех случаях кожа не успевает адаптироваться к нагрузкам, "растягивающим" ее). В этом случае лучше обратиться к косметологу, который подберет неинвазивные процедуры для выравнивания рельефа и грамотный уход. Но! Если вместе с растяжками вас беспокоят лишние складки кожи, то есть оптимальное хирургическое решение — локальная подтяжка. С ее помощью мы сделаем бедра гладкими и смоделируем их красивый контур. А если необходимо, то совместим операцию с подтяжкой живота и ягодиц, чтобы средняя треть тела выглядела безупречно».
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