На какие бьюти-процедуры (и когда!) записаться, если отмечаете Новый год на море, в горах и под вспышками фотокамер?

косметолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»

«В ситуации резкой смены погоды кожа испытывает стресс, и мы можем увидеть признаки ее обезвоженности: сухость, шелушение, тусклый цвет. Чтобы избежать этих проявлений, необходимо, во-первых, подобрать оптимальный домашний уход, направленный на бережное очищение и хорошее увлажнение, и не забыть положить в дорожную косметичку средства с антиоксидантами и SPF. На кожу влияют несколько элементов света: ультрафиолет (UVA- и UVB-лучи) и видимое излучение — поэтому выбирайте профессиональные средства, с компонентами, которые от них защищают. Например, с антиоксидантом ликохалконом, который к тому же дает противовоспалительный эффект. Во-вторых, замечательно провести за 2 недели до поездки процедуру биоревитализации высокомолекулярной гиалуроновой кислотой. Она создаст гидрорезерв, благодаря которому к отпуску кожа будет выглядеть свежей и сияющей.

Еще один совет: нередко из-за интенсивного солнца мы активно жмуримся, углубляя морщинки вокруг глаз, — ботулинотерапия позволит предотвратить эту проблему. Также я рекомендую прямо перед путешествием провести лифтинг EMFace в комбинации с аппаратным увлажнением Dermadrop — это сочетание полезно не только для кожи, но и для лимфатической и мышечной систем. Так вы до минимума снизите риск отеков после перелета (и изысков новогоднего стола), подтянете овал лица и будете все праздники блистать молодостью и здоровьем».