На какие бьюти-процедуры (и когда!) записаться, если отмечаете Новый год на море, в горах и под вспышками фотокамер?

Как в каникулы защитить кожу от мороза, солнца и недосыпа и выглядеть на 10 из 10 при любых обстоятельствах: от либрокубикуларистского релакса до вечеринки и личного лыжного гран-при? Провели предпраздничный кейс-стади.
Море зовет! Не забываем про биоревитализацию и SPF-защиту
Аллилуйя! Осталось две недели — и уезжаем встречать Новый год на юга (безвизовый режим со Шри-Ланкой действует с осени). Пора готовиться к трансгрессии между часовыми поясами и климатическими зонами.
Оксана Кошельник
косметолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«В ситуации резкой смены погоды кожа испытывает стресс, и мы можем увидеть признаки ее обезвоженности: сухость, шелушение, тусклый цвет. Чтобы избежать этих проявлений, необходимо, во-первых, подобрать оптимальный домашний уход, направленный на бережное очищение и хорошее увлажнение, и не забыть положить в дорожную косметичку средства с антиоксидантами и SPF. На кожу влияют несколько элементов света: ультрафиолет (UVA- и UVB-лучи) и видимое излучение — поэтому выбирайте профессиональные средства, с компонентами, которые от них защищают. Например, с антиоксидантом ликохалконом, который к тому же дает противовоспалительный эффект. Во-вторых, замечательно провести за 2 недели до поездки процедуру биоревитализации высокомолекулярной гиалуроновой кислотой. Она создаст гидрорезерв, благодаря которому к отпуску кожа будет выглядеть свежей и сияющей.
Еще один совет: нередко из-за интенсивного солнца мы активно жмуримся, углубляя морщинки вокруг глаз, — ботулинотерапия позволит предотвратить эту проблему. Также я рекомендую прямо перед путешествием провести лифтинг EMFace в комбинации с аппаратным увлажнением Dermadrop — это сочетание полезно не только для кожи, но и для лимфатической и мышечной систем. Так вы до минимума снизите риск отеков после перелета (и изысков новогоднего стола), подтянете овал лица и будете все праздники блистать молодостью и здоровьем».
А мы пойдем на север! Но сначала сделаем микротоки и LDM-массаж
Соулмейт осчастливил билетами в горы (дышать свежим воздухом, кататься на лыжах и радоваться, что связь не ловит)? Не забудьте защитить лицо от минуса по Цельсию и метели.
Виктория Рузанкина
косметолог клиники «МЕДИ на Академической»
«В холодных зимних условиях наша главная цель — усилить барьерные функции кожи и сосудов, чтобы снег, ветер и солнце их не травмировали. Собираться советую за две недели: провести биоревитализацию формулой Novacutan S-Bio, обогащенной аминокислотами (укрепить сосудистую стенку, защитить лицо от микротрещинок), и ботулинотерапию (профилактировать фотоморщины). Если сроки поджимают и есть только неделя — без паники. На помощь спешит микротоковая терапия — она нормализует метаболизм во всех тканях, простимулирует выработку собственной гиалуроновой кислоты организмом (гидролипидный баланс восстановлен!), разгрузит сосуды и снимет отеки. Процедуру оптимально выполнять раз в два дня. А в дополнение — ультразвуковая терапия + LDM-массаж два раза в неделю, чтобы "потушить" хроническое воспаление в клетках, которое у всех накапливается с возрастом и стрессом. Так мы повысим сопротивляемость кожи влиянию погоды. Кроме того, обязательно возьмите с собой колд-крем и фотопротектор SPF 50 — тогда мороз и солнце подарят вам не пигментацию и купероз, а чудесные дни!»
Такие вечеринки: в меню мезококтейли и хот-лифтинг
Ситуация-help, ситуация-sos. Начинается череда вечерних раутов и светской хроники, так что нужно срочно стереть с лица 2024-й. А еще сделать так, чтобы на (нежную и гладкую!) кожу идеально ложился мейкап.
Юлия Меретякова
косметолог многопрофильной Клиники имени Н.И. Пирогова
«"Поплывшее" от недосыпа лицо легко привести в чувство программой моментального инфракрасного термолифтинга SkinTyte от BBL, и буквально в режиме «здесь и сейчас» получить подтянутую кожу. А "сверху" рекомендую сделать Dermadrop — мезотерапию без инъекций. Это даст суперэффект: красивый тон и скульптурные черты. Другой вариант: Dermadrop совместить с пилингом PRX T33. Такое комбо обеспечит гладкость и долговременное (спасибо пилингу, он помогает мезомолекулам проникнуть глубже) увлажнение кожи. Еще одна процедура с моментальным эффектом — лифтинг-«сияние» на аппарате Ultraformer MPT. Мы работаем по сыворотке-бустеру, в составе которой пептиды, аминокислоты и антиоксиданты (в их числе «король» антиэйджинга — глутатион). Эта формула устраняет пигментацию, повышает эластич - ность и улучшает микрорельеф кожи (результат заметен сразу и нарастает на следующий день)! А чтобы держать планку, обладателям комбинированной кожи лучше поставить на полку в ванной средства с мягкими отшелушивающими АНА- и BHA-кислотами (снижают жирность) и термальную воду (увлажняет, не забивая поры). Что касается склонной к сухости кожи, здесь понадобятся обволакивающие кремы с большим содержанием липидов и церамидов, которые хорошо защищают не только от ветра и холода, но и от обезвоживания, а следовательно, и от морщин!»
Гуляем всю ночь до утра? Биостимуляция и бьюти-дисциплина в помощь
Торжественно клянусь, что замышляю только шалость! Если каникулы предстоят бессонные, займитесь заранее адаптайзингом кожи к праздничному режиму и к возвращению после каникул в лучшем виде.
Дарья Лукина
дерматовенеролог, косметолог клиники GRANDMED
«Преобразиться к Новому году можно и 31 декабря, но я все-таки пропагандирую тайм-менеджмент: за 10–14 дней до праздника — вдумчивая бьюти-подготовка без спешки, после — воодушевляющая праздничная суета. Одна из любимых процедур моих гостей — это, конечно, ботулинотерапия: персонально подбираем аккуратную технику, чтобы со лба тотчас исчезли заломы стресса, а брови остались живыми и подвижными. Другой бессменный фаворит — биоревитализация чистой гиалуроновой кислотой и пептидными препаратами, которые не оставляют папул и вводятся всего в несколько точек (непродолжительная реабилитация — всегда праздник!). Мгновенный эффект сияния и увлажнения налицо. И, разумеется, не обходим стороной пилинги-биостимуляторы без реабилитации для быстрого обновления кожи с эффектом "просто персик!". Кстати, все три протокола можно провести за один прием, чтобы, как сказочная змея, старую кожу поменять на молодую сверкающую. А дальше дело за дисциплиной. Главный уход — не маски и патчи (хотя и это может пригодиться), а ваш образ жизни! Старайтесь минимизировать употребление коктейлей, острой и соленой пищи (и в принципе не переедайте) и пейте больше чистой воды. И не выбивайтесь из режима сна: ложитесь в привычное время и не спите больше 8 часов. С утра легкая гимнастика, самомассаж, лимфодренажные прыжки — и свежее лицо и стройное тело скажут вам после каникул спасибо!»
Uno momento! Уколы красоты, экспресс-фотоантиэйджинг (и рутина!)
Итак, до заветного 31-го числа осталось всего несколько дней. Есть время для последних бьюти-штрихов, чтобы бой курантов встретить во всем блеске. Что предпринять?
Суна Казиханова
главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»
«Чтобы успеть к празднику, в канун Нового года выбор лучше сделать в пользу экспресс-методик с минимальным периодом реабилитации. Такие процедуры достаточно провести один или максимум 2–3 раза, чтобы повысить качество кожи и заметно преобразиться. Я советую подумать про фотодинамическую терапию, фотоомоложение и биоремодуляцию препаратами стабилизированной гиалуроновой кислоты, что дает в результате прекрасный лифтинг. Отмечу и ботулинотерапию — завершающий взмах кисти косметолога-художника, с помощью которого мы можем сделать лицо еще скульптурнее и моложе. Кроме того, не стоит забывать о здоровом образе жизни: он поможет организму с легкостью выйти из режима частого приема гостей и угощения разнообразными яствами. Рекомендую больше гулять, не забывать про спорт (хотя бы активную ходьбу) и, конечно, применять домашний уход с теми активными средствами, которые назначил специалист. С Новым годом и до встречи после каникул!»
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