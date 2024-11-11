Это у нас общее! Вот очень крутые бьюти-процедуры, пластические операции и prevent-age протоколы, которые подходят и женщинам, и мужчинам

Как продлить жизнь по науке (а не биохакингом)?

Софт-скилл человека, живущего во второй четверти XXI века, — забота о своем физическом и ментальном здоровье на регулярной основе (не только когда организм чувствует упадок сил!). И здесь первый (и самый мощный!) инструмент — методы доказательной превентивной медицины.

Анна Ратникова к.м.н., главный врач prevent-age курорта «Первая Линия» «Один из топовых универсальных протоколов — криотерапия. Принцип прост: на организм воздействуют экстремально низкие температуры до –180 °С, что стимулирует естественную регенерацию тканей (после тренировок и даже травм)! А еще криотерапия снимает отеки, уменьшает воспаление и снижает жировую массу, предупреждая диабет. Второй фаворит — интервально-гипоксические тренировки с имитацией подъема на высокогорье. В условиях сниженной концентрации кислорода организм усиленно вырабатывает эритроциты — активизируется клеточное дыхание, развивается выносливость и ускоряется метаболизм (а значит, мы становимся еще стройнее!). Однако нельзя забывать и об индивидуальных особенностях. Для женщин мы рекомендуем процедуру радиочастотного (и — без шуток — мгновенного) лифтинга интимной области. Монополярные RF-импульсы нагревают кожу и подлежащие ткани, что запускает образование нового коллагена, омолаживает зону малого таза и решает функциональные проблемы. А для мужчин критически важно следить за состоянием сосудов (показатели мужской сверхсмертности — до 60 лет!). Поэтому советуем протокол диагностики сосудистого возраста — он выявляет риск кардиозаболеваний по жесткости артерий и скорости потока крови и становится супернадежной инвестицией в долголетие».

Как лицо передает вам привет от ЖКТ?

Кожа — один из самых больших органов, и он «разговаривает» с нами своими знаками. Появились морщины, высыпания, пигментация, изменился рельеф — значит, нужно обратить внимание на свое здоровье и образ жизни.