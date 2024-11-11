Это у нас общее! Вот очень крутые бьюти-процедуры, пластические операции и prevent-age протоколы, которые подходят и женщинам, и мужчинам

Дамы и господа, бронируем молодость — на годы! Всем и каждому, без разделения на гендеры, для лица — криотерапия, SMAS-лифтинг и ренессанс бровей. Для тела — интервально-гипоксические тренировки и липоскульптура.
Как продлить жизнь по науке (а не биохакингом)?
Софт-скилл человека, живущего во второй четверти XXI века, — забота о своем физическом и ментальном здоровье на регулярной основе (не только когда организм чувствует упадок сил!). И здесь первый (и самый мощный!) инструмент — методы доказательной превентивной медицины.
Анна Ратникова
к.м.н., главный врач prevent-age курорта «Первая Линия»
«Один из топовых универсальных протоколов — криотерапия. Принцип прост: на организм воздействуют экстремально низкие температуры до –180 °С, что стимулирует естественную регенерацию тканей (после тренировок и даже травм)! А еще криотерапия снимает отеки, уменьшает воспаление и снижает жировую массу, предупреждая диабет. Второй фаворит — интервально-гипоксические тренировки с имитацией подъема на высокогорье. В условиях сниженной концентрации кислорода организм усиленно вырабатывает эритроциты — активизируется клеточное дыхание, развивается выносливость и ускоряется метаболизм (а значит, мы становимся еще стройнее!). Однако нельзя забывать и об индивидуальных особенностях. Для женщин мы рекомендуем процедуру радиочастотного (и — без шуток — мгновенного) лифтинга интимной области. Монополярные RF-импульсы нагревают кожу и подлежащие ткани, что запускает образование нового коллагена, омолаживает зону малого таза и решает функциональные проблемы. А для мужчин критически важно следить за состоянием сосудов (показатели мужской сверхсмертности — до 60 лет!). Поэтому советуем протокол диагностики сосудистого возраста — он выявляет риск кардиозаболеваний по жесткости артерий и скорости потока крови и становится супернадежной инвестицией в долголетие».
Как лицо передает вам привет от ЖКТ?
Кожа — один из самых больших органов, и он «разговаривает» с нами своими знаками. Появились морщины, высыпания, пигментация, изменился рельеф — значит, нужно обратить внимание на свое здоровье и образ жизни.
Суна Казиханова
главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»
«Допустим, произошел сбой в работе ЖКТ, нарушена культура пищевого поведения — могут обостриться акне, розацеа, появиться дерматит, себорея. Случился длительный период стресса и переживаний — кожа лица станет тусклой и приобретет сероватый оттенок. Мужчина вы или женщина, кожа отреагирует одинаково — и практически на все внешние и внутренние факторы (исключение — период гормональной перестройки, в течение которого именно женщины сталкиваются с повышенной сухостью). И если уж кожа посылает вам сигнал, нужно симметрично реагировать. А в арсенале косметологов найдутся универсальные (для всех гендеров!) процедуры для оздоровления, укрепления и омоложения кожи — это фотодинамическая терапия, всесезонные поверхностные пилинги, мезотерапия и биоревитализация. План терапии разрабатываем всегда индивидуально под человека и учитываем гендерные особенности. К примеру, для женщин актуальна скульптурирующая "таргетная" коррекция скул и губ. Мужчинам повысим качество кожи, выровняем рельеф и — если необходимо — едва уловимо, очень деликатно восполним объемы лица».
Что такое авангардные протоколы «одного сеанса? (спойлер: бьюти-краши)
Тренд на универсальные процедуры для мужчин и женщин на хайпе и объясним: эстетическая медицина перестает быть только «женской», теперь и мужчины хотят (и не стесняются) преобразиться.
Ксения Бентелева
косметолог, дерматовенеролог многопрофильной Клиники имени Н.И. Пирогова
«Причем в любом возрасте — к нам на прием приходят люди и 28–30 лет, и 70+. Обращаются с самыми разными задачами: убрать темные круги под глазами, сгладить рубцы, восполнить объемы контуров после сильного похудения (и заодно убрать эффект уставшего лица), справиться с повышенным потоотделением. Но и "гендерные" различия в косметологии никто не отменял. К примеру, с сухостью кожи чаще борются женщины (так устроена соединительная ткань), а с комедонами — мужчины, поскольку у них выше уровень влияющего на активность сальных желез гормона — тестостерона. И, пожалуй, еще есть психологический нюанс: мужчины к курсовым процедурам с постепенным накопительным эффектом обычно не готовы, им нужен результат здесь и сейчас. Но сделаю предсказание: протоколы "одного сеанса" в нашу сверхбыструю эпоху скоро станут универсальными. Уже сейчас любовью и уважением и мужчин, и женщин пользуются коррекция морщин ботулотоксином, выравнивание кожи и устранение заломов филлерами, световое BBL-лечение пигментации и удаление расширенных сосудов Fotona. Срок восстановления минимальный (или отсутствует совсем), а свежесть и молодость кожи — налицо».
Что там по бьютификации: процедуры, которые идеально мэтчатся со всеми!
Кожа мужчин и женщин, несмотря на одинаковый клеточный состав, отличается по своим качествам. Более того, это не значит, что — как считалось до нашей бьюти-эры — абсолютно у всех мужчин она очень плотная и грубая, а у всех женщин — тонкая и чувствительная.
Ольга Шумская
косметолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Сколько людей, столько и типов кожи. Поэтому в эстетической и антиэйдж-косметологии нет общих протоколов — к каждому свой персонализированный подход. Но есть, как и говорили коллеги, универсальные аппараты и препараты. Я бы добавила в список зарекомендовавших себя процедур программы улучшения качества кожи. №1 — SMAS-лифтинг: с помощью высокоинтенсивного ультразвука мы стимулируем образование нового коллагена в дерме, укрепляем мышечно-связочный каркас лица и придаем контурам четкость. Кстати, эта процедура неинвазивна и безболезненна, за что ее очень любят мужчины. №2 — игольчатый RF-лифтинг: через воздействие радиочастотных импульсов и игольчатых электродов запускаются естественные процессы ремоделирования. Коже возвращается мягкость и бархатистость, уменьшаются количество и глубина морщин, подтягивается овал лица. А №3 — инъекционный протокол биостимуляции нового, молодого коллагена полимолочной кислотой или гидроксиапатитом кальция. Благодаря таким "уколам красоты" мы активизируем неоколлагенез, выравниваем тон кожи, повышаем ее упругость и плотность! И после процедуры любой (!) человек буквально излучает здоровье и молодость».
Как пластическая хирургия трактует прекрасное?
Эстетическая медицина сегодня — про классическое понимание красоты мужского и женского. Отсюда и разные подходы к бьютификации.
Сергей Варельджан
пластический хирург клиники A3BEAUTE
«Если мы говорим о теле, то женщины чаще приходят на пластику груди и липоскульптуру за элегантными изгибами фигуры и эффектом "песочных часов". А мужчины — на липосакцию и абдоминопластику, создающие поджарый торс. Что касается лица, то здесь операции (по названию!) одинаковые, но выполняются по-разному. К примеру, пластика подбородка имплантами, филлерами или методом костной пластики для мужчин проводится так, чтобы сделать подбородок более волевым и "сильным", а для женщин — чтобы заострить его. Другой кейс: "мужская" ринопластика исправляет горбинку и последствия спортивных травм, корректирует очень крупный размер, а "женская" — прицельно миниатюризирует, создает носик, на который будто бы наложен бьюти-фильтр. Интересный расклад в случае с пересадкой волос. Женщины прибегают к ней для камуфлирования залысин по верхней линии лба (они есть не у всех и видны, если собрать хвостик). А в целом процедура для них не так актуальна, как для мужчин, у которых проблема густоты шевелюры связана с наследственностью. Но! Появилась новая методика, которой женщины без преувеличения обрадовались — пересадка бровей. Она помогает сменить когда-то бывшие в тренде "удивленно приподнятые ниточки" на акцентные и вписывающиеся в пропорции лица брови».
Правда, что эйджинг у всех един, а вот антиэйджинг — для каждого свой?
Можно ли сказать, что мужчины и женщины взрослеют идентично? Да, абсолютно. Изменения наступают, во-первых, из-за истощения ресурсов коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты и снижения качества кожи — с этим работают косметологи. А во-вторых, из-за гравитационного птоза и растяжения кожи — это корректируют пластические хирурги. Но есть нюанс!
Юлия Юнусова
пластический хирург клиники DEGA
«У мужчин связочный аппарат немножко грубее, поэтому возрастные трансформации происходят позже, чем у женщин, и соответственно на омоложение они приходят в более взрослом возрасте (обычно после 40+ лет). Для антиэйджинга мы применяем одни и те же средства, но есть ряд тонкостей. Хедлайнер-программа — омоложение и скульптуризация лица. Это может быть комплекс: "блефаропластика + лифтинг + липосакция подбородка" или данные операции по отдельности. Всегда подбираем методику, ориентируясь на анатомию и эстетику человека. Если для женской внешности, как правило, применяется принцип "естественное и при этом максимальное омоложение" (убираем все избытки тканей, идеально разглаживаем кожу, делаем высокими брови и скулы), то для мужской — «минимальное количество вмешательств» (оставляем немного морщин, избегаем сильного натяжения). Это важно, чтобы женские черты оставались изящными и тонкими, а мужские — не феминизировались, но при этом сохраняли точеность».
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