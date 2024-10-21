А лазер против! Как Силой Света победить акне, гиперпигментацию, «паучьи вены» и пушистость?

Ни волоска, ни раздражения: hi-tech эпиляция

Ничего лишнего — манифест гладкой кожи не только на лице, но и на теле. И если хедлайнерами прошлых столетий были нити для вырывания волос (изобретение римлян), полоски для депиляции (созданные османами) и бритвы (первооткрыватель — французский парикмахер Жан-Жак Перре), то в 2024-м гроза пушистости — лазерный луч.

Светлана Чайкина косметолог, дерматовенеролог, физиотерапевт многопрофильной Клиники Пирогова «Воск, сахар, станок и другие инструменты для удаления волос объединены двумя принципиальными минусами — они могут раздражать кожу и поэтому не подходят для чувствительного типа. А у лазера таких ограничений нет — процедуру прекрасно переносят обладатели смуглой и бледной, нежной и более жесткой кожи. Раньше технология критиковалась лишь за то, что дает слабый эффект на светлых волосах, но сейчас такой проблемы нет — нам поддается любой пигмент. Лазерный импульс, направленный на выбранную зону (ноги, руки, подмышечные впадины, спину, живот, грудь), нагревает и разрушает фолликулы (не повреждая другие ткани), волоски истончаются, выпадают, а новые не растут. Повторить эпиляцию нужно минимум 6 раз с интервалом в полтора месяца, все зависит от организма. Боли, шелушений, "стянутости", ожогов бояться не надо: перед сеансом мы наносим специальный гель, а выполняем процедуру на сверхбыстром лазере Motus AX Moveo (обрабатывает 10 кв. см тела за 10–20 секунд!) с системой контактного охлаждения. Кстати, после эпиляции на этой платформе загорать можно уже на следующий день: идеальный вариант, чтобы не проводить everything shower перед вылетом и быстро подготовиться к каникулам в "бархатный сезон"».

Эванеско, сосудистый рисунок! Лечение розацеа (без реабилитации!)

Часто обладатели светлой и тонкой кожи сталкиваются с розацеа — заметным расширением сосудов и появлением воспалений на лице. Настоящие причины проблемы: генетика, высокое артериальное давление, последствия травм. Вымышленные: неправильное питание, прием оральных контрацептивов. И лазеры здесь стали настоящим прорывом — сейчас сеточку сосудов легко убрать, а раньше можно было только припудрить.