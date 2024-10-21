А лазер против! Как Силой Света победить акне, гиперпигментацию, «паучьи вены» и пушистость?

Пока полным ходом идут съемки «Мандалорца и Грогу» (космический вестерн франшизы «Звездных войн» с Педро Паскалем в главной роли!), мы вместе с магистрами красоты — петербургскими косметологами осваиваем лазерные мечи другого рода!
Ни волоска, ни раздражения: hi-tech эпиляция
Ничего лишнего — манифест гладкой кожи не только на лице, но и на теле. И если хедлайнерами прошлых столетий были нити для вырывания волос (изобретение римлян), полоски для депиляции (созданные османами) и бритвы (первооткрыватель — французский парикмахер Жан-Жак Перре), то в 2024-м гроза пушистости — лазерный луч.
Светлана Чайкина
косметолог, дерматовенеролог, физиотерапевт многопрофильной Клиники Пирогова
«Воск, сахар, станок и другие инструменты для удаления волос объединены двумя принципиальными минусами — они могут раздражать кожу и поэтому не подходят для чувствительного типа. А у лазера таких ограничений нет — процедуру прекрасно переносят обладатели смуглой и бледной, нежной и более жесткой кожи. Раньше технология критиковалась лишь за то, что дает слабый эффект на светлых волосах, но сейчас такой проблемы нет — нам поддается любой пигмент. Лазерный импульс, направленный на выбранную зону (ноги, руки, подмышечные впадины, спину, живот, грудь), нагревает и разрушает фолликулы (не повреждая другие ткани), волоски истончаются, выпадают, а новые не растут. Повторить эпиляцию нужно минимум 6 раз с интервалом в полтора месяца, все зависит от организма. Боли, шелушений, "стянутости", ожогов бояться не надо: перед сеансом мы наносим специальный гель, а выполняем процедуру на сверхбыстром лазере Motus AX Moveo (обрабатывает 10 кв. см тела за 10–20 секунд!) с системой контактного охлаждения. Кстати, после эпиляции на этой платформе загорать можно уже на следующий день: идеальный вариант, чтобы не проводить everything shower перед вылетом и быстро подготовиться к каникулам в "бархатный сезон"».
Эванеско, сосудистый рисунок! Лечение розацеа (без реабилитации!)
Часто обладатели светлой и тонкой кожи сталкиваются с розацеа — заметным расширением сосудов и появлением воспалений на лице. Настоящие причины проблемы: генетика, высокое артериальное давление, последствия травм. Вымышленные: неправильное питание, прием оральных контрацептивов. И лазеры здесь стали настоящим прорывом — сейчас сеточку сосудов легко убрать, а раньше можно было только припудрить.
Джон Аёзов
заведующий отделением косметологии клиники «АБИА»
«Лазер делает "звездочки" практически невидимыми следующим образом: луч "ловит" гемоглобин, нагревает его — сосуд "схлопывается" и исчезает. Не волнуйтесь — кровоснабжению это не мешает, однако есть сосуды, которые трогать не стоит, — те, что питают важные органы и ткани, к примеру, в области нижних век. Другое ограничение — большие сосуды (>0,7 мм в диаметре), они уже в зоне компетенции флебологов. А в остальном мы можем вылечить как розацеа (обязательно в команде с дерматологом), так и любые виды телеангиэктазий (или "паучьих вен") на крыльях носа, щеках, лбу, "стерев" с лица красноту и яркий капиллярный рисунок — в среднем понадобится 3–5 процедур с интервалом в 3–4 недели. Мы работаем на мультифункциональных лазерных платформах Cutera (классика) и InMode (новое поколение), которые не обжигают кожу и не требуют серьезной реабилитации — буквально "убрал сосуды и побежал по делам". Единственный момент: на 7–10 дней лучше отказаться от любых тепловых нагрузок (как русской бани, так и райского Бали), чтобы не мешать прогрессу терапии. А если вы решили преобразиться после пляжного отдыха, оставившего сувенирные темные пятна, то советую подумать о комбо-коррекции капилляров и пигментации — лазером + широкополосным светом».
Возвращение кожи на Светлую Сторону: глубокий протокол-антипигмент
Пигментация — хитрая штука. Совсем не обязательно ездить в Таиланд, чтобы заполучить ее, — лучи спектра А прекрасно проникают сквозь стекла квартир и офисов, старят и «окрашивают» кожу (SPF 30+ — наш BFF!). В «осветляющую» атаку идем с лазерами — именно они (в отличие от фото- и фотодинамической терапии) могут устранить самое глубоко залегшее пятно.
Дарья Донец
косметолог клиники DJ Clinic
«Если световое лечение действует так: "подниму пигмент повыше, и он отшелушится", то лазерное излучение разбивает меланин, и клетки иммунной системы легко "съедают" его по частям. В этом секрет того, что лазер прорабатывает темные пятна разной локализации: от инсайдеров до наслоившихся (бонусом выравнивается микрорельеф). Длительность терапии зависит от кейса, но хорошая новость в том, что провести ее можно в любое время — мы используем фотоакустическую лазерную технологию Harmony XL Pro родом из Израиля, практически-географически созданную для применения в солнечную пору. Кстати, классно сочетать лазер с биоревитализацией Meso-Xanthin, Revi или Plinest — эти формулы усиливают эффект аппарата, и неинвазивной мезотерапией Dermadrop с сывороткой Polar — ее ингредиенты останавливают меланогенез и успокаивают кожу после лазера. Что делать, если пигмент не уходит или возвращается? Во-первых, обязательно проконсультируйтесь с гинекологом, эндокринологом, антиэйдж-терапевтом и установите точную причину неровного цвета кожи. Возможно, вам порекомендуют сдать анализы на инсулин, углеводный обмен, ферритин, витамин D, посмотреть гормоны (от их баланса часто зависят глубокие варианты пигментации). Во-вторых, можно попробовать "дотянуться" до меланина с помощью лазерной CO2-шлифовки (ее длина волны в 10 раз превышает длину акустического лазера). А в-третьих, следует освоить "антирецидив"-рутину: в клинике косметолог предложит попробовать микроигольчатый RF-лифтинг или эрбиевый лазер, а дома — посоветует ввести в уход транексамовую кислоту, витамин С, бисаболол (антивоспалительный суперагент) и — обязательно! — крем-санпротектор».
Никаких больше высыпаний: комбо-терапия акне
(Не)смиряемся с биологией. Да, акне может появиться и во взрослом возрасте. Нет, не нужно замазывать его тональником в три слоя, отказываться от глютена, молочного и сладкого и скачивать блогерский гайд «Чистая кожа» — надежнее обратиться к косметологу и познакомиться с лазеротерапией!
Гульнара Сафина
косметолог клиники «Космос»
«Лазерные методики сегодня мы используем как основной метод борьбы с легким течением акне (при средней и тяжелой степенях нужно индивидуально подобранное врачом комплексное лечение). Луч лазера нормализует работу сальных желез, запускает микроциркуляцию в застойных зонах (именно там формируются воспалительные элементы), работает как антимикробный агент, а еще аккуратно отшелушивает "старые" клетки с поверхности кожи, делая ее ровной и гладкой, и препятствует образованию рубцов постакне. Обычно мы проводим от 4 до 8 сеансов, сочетая воздействие на неодимовой платформе Lutronic Clarity (не требует реабилитации!) с "методиками-плюс" (применяются дополнительно и закрепляют результат преображения). Микроигольчатая RF-терапия нужна, чтобы отшлифовать кожу, фотодинамическая — для профилактики обострения акне, а с помощью аппарата Hydrafacial мы выполняем процедуру "суперфреш" — очищаем и освежаем лицо, насыщая кожу "молекулами здоровья": витаминами, пептидами и антиоксидантами».
Поднять скулы (и бьюти-планку): multi-dot-лифтинг
Подтягиваем медицинскую матчасть: вялой и дряблой кожа становится из-за ряда факторов. Один — ее тянет вниз сила гравитации (черты плывут). Два — с возрастом замедляется микроциркуляция в тканях (они теряют плотность). Три — постепенно разрушается белковый каркас (кожа слабеет). А теперь подтягиваем лицо — лазером!
Екатерина Шостак
заведующая отделением косметологии и реабилитации клиники DEGA
«Мы используем лазерное омоложение, чтобы предотвратить возрастные изменения, связанные с провисанием тканей: от расширенных пор до усталых век и "гусиных лапок". Направляем луч на кожу и формируем им "микрозоны воздействия" (их диаметр меньше человеческого волоса!), через которые даем организму сигнал запустить процессы регенерации и образования нового коллагена. Благодаря этому и появляется эффект лифтинга! Обычно назначаем 2–3 процедуры с интервалом в полтора–два месяца, и вот шикарный результат: овал постройнел, мелкие и кисетные морщины разгладились, поры уменьшились. Мой профессиональный инсайд: в сочетании с фототерапией лазерный лифтинг дает еще и "эффект тонального крема" — на лице больше не видны ни сосуды, ни пигментация, а тон кожи выравнивается и становится персиково-свежим. Но — важное предупреждение — чтобы избежать риска получить слезающую пластами кожу и не сидеть неделю дома, процедуру следует проводить на современных платформах неаблятивного (щадящего) фракционного лечения. В нашей клинике косметологи используют аппарат Stellar M22 (таких всего два в Петербурге!). Он работает по принципу multi-dot — на лице одновременно локализуется множество точек "приложения" лазерной энергии, и поэтому преображение выходит более масштабным и выраженным. Восстановление практически отсутствует (максимум — легкая отечность зоны вокруг глаз в первые сутки и ощущение "песка" на лице), и сразу после процедуры можно наносить косметику, разумеется, с SPF-средством в придачу. А на мужской коже процесс реабилитации практически незаметен (особенность анатомии!), так что лифтинг — идеальная процедура для сильного пола».
Лучше молодильного яблочка: D-антиэйджинг
Минутка бьюти-астрономии: чтобы преодолеть 1 световой год, самой крутой современной ракете нужно лететь 10 000 лет. А чтобы мы сохраняли свою молодость так же космически, инженеры косметологии разработали платформы лазерного омоложения.
Маргарита Григорьева
заместитель главного врача клиники косметологии «МЕДИ на Невском»
«"Аннулировать" мы можем признаки любого возраста: и "кроличьи линии" в 35–40, и глубокие морщины в 45–50, и "поплывший" овал лица в 55–60 лет. Для этого нам достаточно одного аппарата, объединяющего неодимовый и эрбиевый лазеры (мы применяем технологию Fotona), но фокус в том, что нужно правильно подобрать программу под человека. К примеру, дано: молодая бизнес-леди, которая хочет сегодня днем убрать тонкие морщинки на лбу, а вечером сесть в "Сапсан" и уехать на конференцию. Здесь нужен сеанс Smooth-омоложения без периода реабилитации — за одну (!) процедуру лазер деликатно разгладит рельеф за счет активизации синтеза коллагена и оставит за собой сияющую обновленную кожу. А вот женщине почтенного возраста, желающей убрать 5–10 лет, этот протокол не подойдет — ей понадобится комбинированное омоложение 2D, 3D или 4D, сочетающее послойный лифтинг тканей на всех уровнях эпидермиса и дермы с коллагеностимуляцией и пилинг-полировкой кожи. Шпаргалка: цифры 2, 3 и 4 означают количество комбинируемых методик, но больше не значит круче — важно, чтобы микс качественно решал задачу (устранял возрастную пигментацию, купероз, расправлял носогубные складки и морщины-марионетки). Гранд-антиэйджинг я советую тщательно планировать! До 5 дней после сеанса могут держаться небольшой отек и легкое покраснение, но затем расцветает и нарастает с каждой повторной процедурой (обычно их нужно 4–5 с перерывом в месяц) результат перехода в свою глоу-ап эру!»
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