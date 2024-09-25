На лице написано: как заподозрить по состоянию кожи и вовремя вылечить физические (и психические) болезни?

Кожа и врачи

Золотое правило бьюти-морали: если что-то беспокоит, то не нужно это замазывать тональником. Всегда надежнее обратиться к врачу. Разумеется, это не касается обыденностей: вчера была вечеринка и утром вы увидели под глазами синеву, или за несколько дней до начала цикла взял и выскочил прыщ — тогда бить тревогу не стоит. Но вот несколько маркеров — если напротив вы ставите галочку, то визит доктору нанести обязательно:

проблема регулярная;

проблема не исчезает и не поддается устранению (появилась сыпь, вы подумали, что это аллергия и приняли антигистаминное средство, а сыпь либо осталась, либо неожиданно вернулась);

вы испытываете физическое неудобство (зудит, болит, чешется — и другие глаголы дискомфорта).

вам психологически неудобно (неприятно смотреть в зеркало, неуютно на публичных выходах etc.).

Первый шаг: записаться к дерматологу, потому что единственный базис для жалобы — проблемы с кожей. Врач оценит картинку и уже далее направит вас к профильному специалисту, если для этого будут основания.

Самостоятельно назначать себе обращение к другому доктору не имеет особого смысла, если жалоба исключительно дерматологическому характера. Довольно нелогично идти к гастроэнтерологу, когда есть прыщи, но живот не болит — вас все равно направят к специалисту по лечению кожи. Однако не исключено, что последний вернет вас к гастроэнтерологу, но при этом укажет, какой именно момент он просит проверить с точки зрения ЖКТ.

Дисклеймер! Если между состоянием кожи и заболеванием другого органа установлена потенциальная или точно доказанная связь, это не значит, что все болезни кожи несамостоятельны и ассоциированы с другими частями организма. Акне, атопический дерматит, псориаз и другие проблемы — в первую очередь дерматологические болезни, но влиять на их течение и развитие могут самые разные факторы.

Кожа и кишечник

Самые спорный аспект с самыми неисчерпывающими (но интересными!) научными данными. Как показывают немногочисленные исследования, в некоторых случаях заболевания кожи или ЖКТ приводят к изменениям как в микробиоме кожи, так и в кишечнике. Связано это с меняющейся в ответ на патогенный триггер иммунной реакцией. Связь установлена двунаправленная:

Первый вектор «от кишечника к коже»: изменения в составе кишечной микрофлоры иногда провоцируют развитие кожных заболевания (атопического дерматита, псориаза, угрей, перхоти).

Второй вектор «от кожи к кишечнику»: течение дерматологических проблем, вызванных бактериями или грибками портит микробиом всего организма, в том числе кишечника: увеличивается его проницаемость, а тут и боль, и синдром раздраженного кишечника. В итоге композиция становится кольцевой: проблемы с кишечником (см. Первый вектор) могут спровоцировать еще большее воспаление на коже.

При этом в протоколы лечения дерматологических заболеваний консультация гастроэнтеролога не входит, как и не включается консультация дерматолога в схемы терапии болезней ЖКТ.

Кожа и печень

Здесь связь кажется несколько более очевидной и интуитивно понятной (вспоминаем школьные уроки биологии). Печень играет важную роль в обмене веществ и очистке крови от токсинов и других вредных веществ. Если функция печени нарушена из-за заболевания, то очищается организм хуже, а это влияет на исправность функций разных органов, в том числе кожи.

Некоторые заболевания печени, такие как цирроз и жировая дистрофия, могут привести к появлению бледности, сосудистых «звездочек», желтухи, зуда, высыпаний и других изменений. Здесь важно то, что кожные проявления часто являются первыми, пусть и неспецифичными, симптомами болезни, которые помогают поймать ее на ранних стадиях. Также нарушения работы органа-фильтра (печени) могут обострить псориаз и экзему.