На лице написано: как заподозрить по состоянию кожи и вовремя вылечить физические (и психические) болезни?

На Таро иронично раскладываем на бывших, по Спидометру гармонии по-деловому изучаем нынешних, а в зеркале настороженно рассматриваем самих себя — ведь кожа может самым доказательным образом предупредить, что в организме не все спокойно. Прошерстили исследования на авторитетных Pubmed и ScienceDirect и рассказываем, когда перед визитом к косметологу нужно запланировать встречу с дерматологом, психологом, гастроэнтерологом или гепатологом, а когда волноваться не стоит.
Кожа и врачи
Золотое правило бьюти-морали: если что-то беспокоит, то не нужно это замазывать тональником. Всегда надежнее обратиться к врачу. Разумеется, это не касается обыденностей: вчера была вечеринка и утром вы увидели под глазами синеву, или за несколько дней до начала цикла взял и выскочил прыщ — тогда бить тревогу не стоит. Но вот несколько маркеров — если напротив вы ставите галочку, то визит доктору нанести обязательно:
- проблема регулярная;
- проблема не исчезает и не поддается устранению (появилась сыпь, вы подумали, что это аллергия и приняли антигистаминное средство, а сыпь либо осталась, либо неожиданно вернулась);
- вы испытываете физическое неудобство (зудит, болит, чешется — и другие глаголы дискомфорта).
- вам психологически неудобно (неприятно смотреть в зеркало, неуютно на публичных выходах etc.).
Первый шаг: записаться к дерматологу, потому что единственный базис для жалобы — проблемы с кожей. Врач оценит картинку и уже далее направит вас к профильному специалисту, если для этого будут основания.
Самостоятельно назначать себе обращение к другому доктору не имеет особого смысла, если жалоба исключительно дерматологическому характера. Довольно нелогично идти к гастроэнтерологу, когда есть прыщи, но живот не болит — вас все равно направят к специалисту по лечению кожи. Однако не исключено, что последний вернет вас к гастроэнтерологу, но при этом укажет, какой именно момент он просит проверить с точки зрения ЖКТ.
Дисклеймер! Если между состоянием кожи и заболеванием другого органа установлена потенциальная или точно доказанная связь, это не значит, что все болезни кожи несамостоятельны и ассоциированы с другими частями организма. Акне, атопический дерматит, псориаз и другие проблемы — в первую очередь дерматологические болезни, но влиять на их течение и развитие могут самые разные факторы.
Кожа и кишечник
Самые спорный аспект с самыми неисчерпывающими (но интересными!) научными данными. Как показывают немногочисленные исследования, в некоторых случаях заболевания кожи или ЖКТ приводят к изменениям как в микробиоме кожи, так и в кишечнике. Связано это с меняющейся в ответ на патогенный триггер иммунной реакцией. Связь установлена двунаправленная:
Первый вектор «от кишечника к коже»: изменения в составе кишечной микрофлоры иногда провоцируют развитие кожных заболевания (атопического дерматита, псориаза, угрей, перхоти).
Второй вектор «от кожи к кишечнику»: течение дерматологических проблем, вызванных бактериями или грибками портит микробиом всего организма, в том числе кишечника: увеличивается его проницаемость, а тут и боль, и синдром раздраженного кишечника. В итоге композиция становится кольцевой: проблемы с кишечником (см. Первый вектор) могут спровоцировать еще большее воспаление на коже.
При этом в протоколы лечения дерматологических заболеваний консультация гастроэнтеролога не входит, как и не включается консультация дерматолога в схемы терапии болезней ЖКТ.
Кожа и печень
Здесь связь кажется несколько более очевидной и интуитивно понятной (вспоминаем школьные уроки биологии). Печень играет важную роль в обмене веществ и очистке крови от токсинов и других вредных веществ. Если функция печени нарушена из-за заболевания, то очищается организм хуже, а это влияет на исправность функций разных органов, в том числе кожи.
Некоторые заболевания печени, такие как цирроз и жировая дистрофия, могут привести к появлению бледности, сосудистых «звездочек», желтухи, зуда, высыпаний и других изменений. Здесь важно то, что кожные проявления часто являются первыми, пусть и неспецифичными, симптомами болезни, которые помогают поймать ее на ранних стадиях. Также нарушения работы органа-фильтра (печени) могут обострить псориаз и экзему.
Кожа и нервная система
Одна из самых популярных тем бьюти-запросов в поисковиках: кожа и психосоматика. И тут, по сравнению с осью кожа-кишечник, связь тоже двунаправленная, но гораздо более изученная.
Первый вектор «кожа и ментальное нездоровье»: еще в начале века врачи стали акцентировать внимание на том, что несовершенство кожи сказывается на психике. К примеру, в статье 2002-го года ученые-дерматологи призывали обратить внимание на то, что акне, атопический дерматит и псориаз не только формируют низкую самооценку (что само по себе несет риски для психологического благополучия), но и вызывают тревогу, и даже усугубляют депрессию.
Второй вектор «ментальное нездоровье и кожа»: психологические факторы (стресс, отрицательные эмоции) и ментальные расстройства могут влиять на возникновение и усугубление кожных заболеваний (крапивница, атопический дерматит, витилиго). Кроме того, на фоне первичных проблем с психикой может развиваться и специфический синдром дерматилломании — в этом случае человек постоянно обсессивно-компульсивно ковыряет или иным образом повреждает кожу.
Можно ли вылечить кожу, перепрошив мышление
Если ключевым фактором болезни кожи или спровоцировавшей ее болезни другого органа являются причины психогенной природы, то психотерапия — первая линия лечения. Исследователи отмечают несколько перспективных вмешательств для выздоровления кожи, в том числе когнитивно-поведенческую терапию (коррекцию искаженного восприятия реальности) и мотивационное интервьюирование (устную работу с пациентом, чтобы повысить приверженность последнего лечению).
А еще, если вы еще не практикуете осознанность, то все-таки попробуйте — полезно для здоровья. К примеру, исследование 2018-го года показало, что работа со стрессом через майндфулнес-практику (метод MBSR или Mindfulness-Based Stress Reduction) снижала проницаемость травмированной кожи и способствовала заживлению ран.
Дисклеймер! Это, конечно, не значит, что лечить дерматологические проблемы теперь можно и нужно силой мысли. Речь о том, что управление стрессом помогает организму не тратить ресурс на переживания, а направлять все силы на выздоровление.
То же самое касается и борьбы с дистрессом (невозможностью адаптироваться к стрессовым факторам), вызванным проблемами с внешностью. Осознанность оказывает позитивное влияние на проявления депрессии и тревожности, которые развиваются из-за дерматологических заболеваний.
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