RF-лифтинг, лазерный хилинг, шоты коллагена (и меньше хмуриться!): как убрать складки и разгладить морщины на лбу?

Как тебе такое, гравитация? Эндоскопический лифтинг

Если косметологи работают с качеством кожи на молекулярном и клеточном уровне, то пластические хирурги решают другой вопрос (очень актуальный после 40!) — корректируют возрастной птоз (опущение) мягких тканей. Так что всем, кому хочется как бы «подтянуть» лоб, глаза и брови повыше, — на консультацию по эндоскопическому лифтингу.

Илона Кочнева пластический хирург клиники A3BEAUTE «Раньше люди очень переживали перед тем, как записаться к пластическому хирургу. Всем казалось, что операция обязательно оставит за собой шрамы и придется долго восстанавливаться. К счастью, это давно не так. Мы работаем методом эндоскопии: с помощью миниатюрного эндоскопа и специального визуализатора, который транслирует HD-картинку зоны операции, специалист максимально аккуратно выполняет глубокую подтяжку, не задевая соседние ткани, нервы и сосуды. Если цель — омоложение верхней трети лица, то работаем через 4 минидоступа в волосистой части головы, и небольшие рубцы остаются малозаметными. Зато результат получается очень выразительный: устраняем складки и морщины на лбу, поднимаем брови (можем даже скорректировать их асимметрию), а за ними приподнимается и верхнее веко. Поэтому многие люди после процедуры признаются, что думали о полноценной верхней блефаропластике (коррекции век), но, увидев свое преображение, поняли — им достаточно лифтинга! Эффект от эндоскопического лифтинга стойкий, в среднем от 4–5 лет, но не стоит забывать об особенностях каждого человека в отдельности и том, что важно поддерживать качество кожи. Здесь советую подумать, к примеру, о PRP-терапии (антиэйдж-инъекциях сыворотки из собственной плазмы) для повышения упругости кожи, коллагеностимуляции для восстановления клеточного баланса (залог молодости организма!), классической ботулинотерапии, а может быть, другой методике — обратитесь к косметологу, и он подберет то, что подходит именно вам».

Осталось отшлифовать до совершенства. Фототерапия и лазерный хилинг

Не всех беспокоят в первую очередь морщины на лбу — 50% людей приходят к докторам красоты, чтобы стереть с этой области пигментные пятна, рубцы, неосторожно нажитые шрамы и (проблема № 1 в любом возрасте) акне и следы постакне. Бьюти-инструментарий для каждого случая широк: от светового лечения до лазерного!

Юлия Куделько дерматовенеролог, косметолог Клиники имени Н.И. Пирогова «Начну с очень важной ремарки: в первую очередь для борьбы с акне специалист подбирает внутреннюю (системную) и наружную терапию, а затем дополняет стратегию бьюти-процедурами, к примеру фотодинамической терапией Heleo4 против воспалений и угревых высыпаний. Когда лечение пройдено и если на лбу и других частях лица остались следы постакне, тогда в игру вступают другие методы. Дерматологические заболевания обычно оставляют за собой сосудистые звездочки или пигментные пятна — и в обоих случаях мы проводим фототерапию на платформах BBL или M22, чтобы уменьшить выраженность несовершенств. Приятная новость: осень — идеальное время для светового лечения! В малосолнечное время риск, что пигмент вернется, близок к нулю и осветление проходит без побочек. Фототехнологию мы применяем и для коррекции несимпатичных пятен, не связанных с болезнями кожи, — но обязательно советуем обратиться к эндокринологу и гастроэнтерологу, чтобы найти и устранить первопричину неровного цвета лица. А если человека беспокоят рубчики разной природы (от того же акне или, к примеру, после травм и операций), то тактика меняется — подбираем программу шлифовки на углекислотном или эрбиевом лазере. Биомеханика простая: энергия проникает в кожу и убирает с нее деформированные старением или повреждением клетки (метод называется вапоризацией). Кстати, лазерную шлифовку можно использовать даже в качестве антиэйджинга — она здорово возвращает коже упругость и плотность и дает приятный рефреш-эффект молодого и отдохнувшего лица!»

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