RF-лифтинг, лазерный хилинг, шоты коллагена (и меньше хмуриться!): как убрать складки и разгладить морщины на лбу?

Чтобы носить бескозырки (тренд!) и фероньеры (романтика!) пригодится идеальная верхняя треть лица, а значит, пора перестать хмуриться и записаться к любимому косметологу или пластическому хирургу — на микроигольчатый RF-лифтинг, диверсификацию ресурсов гиалуроновой кислоты, эрбиевую лазерную шлифовку и высокоточное эндоскопическое омоложение!
До свидания, морщины! Радиоволновой антиэйджинг
Активная мимика глубоко запечатлевается на лбу в виде морщин, бороздок и складок. Косметологическое решение: игольчатый RF-лифтинг.
Вероника Государская
косметолог, дерматовенеролог, зав.отделением косметологии клиники GRANDMED
«Омоложение кожи радиоволновыми (RF) технологиями сегодня — один из любимых приемов антиэйджинга, потому что: а) он деликатен (период восстановления занимает всего сутки); б) результат заметен достаточно быстро и в дальнейшем еще нарастает. А работает процедура-фаворит так: мы сочетаем воздействие 25 микроигл с одномоментным глубоким прогревом тканей и стимулируем работу клеток-строителей кожи — фибробластов, которые начинают активнее синтезировать новые волокна коллагена и эластина. Соответственно, кожа в области верхней трети лица становится более упругой, плотной и ровной — до свидания, мелкая сетка морщин! Здесь делюсь двумя инсайдами. Первый: очень здорово работает RF на тусклой коже с близко расположенными сосудами — после процедуры лицо светится здоровьем и вызывает отклики окружающих: "Как вы помолодели!" Второй нюанс: единственной "волшебной таблетки от всего" нет, потому часто мы комбинируем радиоволновую методику c другими эстетическими протоколами. Чтобы стереть мимические морщины в межбровье, на лбу и «гусиные лапки» вокруг глаз — добавляем ботулинотерапию. Для разглаживания глубоких заломов — наполняем их филлером гиалуроновой кислоты. А против гравитационных изменений (в переводе: лицо выглядит уставшим и "плывущим вниз") — проводим ультразвуковой SMAS-лифтинг. Самое замечательное в таких бьюти-миксах, что технологии дополняют и "закрепляют" результаты друг друга на несколько лет!»
Освежаем взгляд и подтягивает овал лица: шоты-стимуляторы коллагена
С возрастом, особенно после 30, кожа начинает терять свой ценнейший ресурс — гиалуроновую кислоту, благодаря которой она выглядит наполненной и сияющей. В области лба постепенно снижается тонус, тургор кожи, прорезаются морщины, появляются «западения». Как компенсировать потери? Есть инвестпрограмма.
Наталья Калёнова
косметолог клиники эстетической медицины «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«С помощью контурной пластики филлерами на основе гиалуроновой кислоты (ГК) мы корректируем морщины и выравниваем рельеф области лба. А если дополнить процедуру волюмизацией области висков, то получается еще и заметный эффект лифтинга средней трети лица — благодаря филлеру, мы возвращаем лицу четкие контуры и "юные" формы. Результат держится от 6 до 10 месяцев и при необходимости процедуру можно повторить, но я советую подумать не про монотерапию (бьютификацию одним средством), а про комплексную стратегию — для яркого преображения надолго. Часто программы красоты дополняются биоревитализацией (тут, в сравнении с контурной пластикой, другая структура молекулы гиалуроновой кислоты и иная концентрация) — проводим ее курсом, в среднем 4 сеанса раз в 2–4 недели. Скинбустеры, биореструктуризанты увлажняют ткани, стимулируют в них выработку собственной ГК, активизируют насыщение клеток кислородом и усиливают регенерацию — внутри происходит активная борьба со старением! А снаружи — улучшается цвет лица, исчезают следы усталости, повышается тонус, тургор кожи, и она сохраняет молодость и красоту».
Как тебе такое, гравитация? Эндоскопический лифтинг
Если косметологи работают с качеством кожи на молекулярном и клеточном уровне, то пластические хирурги решают другой вопрос (очень актуальный после 40!) — корректируют возрастной птоз (опущение) мягких тканей. Так что всем, кому хочется как бы «подтянуть» лоб, глаза и брови повыше, — на консультацию по эндоскопическому лифтингу.
Илона Кочнева
пластический хирург клиники A3BEAUTE
«Раньше люди очень переживали перед тем, как записаться к пластическому хирургу. Всем казалось, что операция обязательно оставит за собой шрамы и придется долго восстанавливаться. К счастью, это давно не так. Мы работаем методом эндоскопии: с помощью миниатюрного эндоскопа и специального визуализатора, который транслирует HD-картинку зоны операции, специалист максимально аккуратно выполняет глубокую подтяжку, не задевая соседние ткани, нервы и сосуды. Если цель — омоложение верхней трети лица, то работаем через 4 минидоступа в волосистой части головы, и небольшие рубцы остаются малозаметными. Зато результат получается очень выразительный: устраняем складки и морщины на лбу, поднимаем брови (можем даже скорректировать их асимметрию), а за ними приподнимается и верхнее веко. Поэтому многие люди после процедуры признаются, что думали о полноценной верхней блефаропластике (коррекции век), но, увидев свое преображение, поняли — им достаточно лифтинга! Эффект от эндоскопического лифтинга стойкий, в среднем от 4–5 лет, но не стоит забывать об особенностях каждого человека в отдельности и том, что важно поддерживать качество кожи. Здесь советую подумать, к примеру, о PRP-терапии (антиэйдж-инъекциях сыворотки из собственной плазмы) для повышения упругости кожи, коллагеностимуляции для восстановления клеточного баланса (залог молодости организма!), классической ботулинотерапии, а может быть, другой методике — обратитесь к косметологу, и он подберет то, что подходит именно вам».
Осталось отшлифовать до совершенства. Фототерапия и лазерный хилинг
Не всех беспокоят в первую очередь морщины на лбу — 50% людей приходят к докторам красоты, чтобы стереть с этой области пигментные пятна, рубцы, неосторожно нажитые шрамы и (проблема № 1 в любом возрасте) акне и следы постакне. Бьюти-инструментарий для каждого случая широк: от светового лечения до лазерного!
Юлия Куделько
дерматовенеролог, косметолог Клиники имени Н.И. Пирогова
«Начну с очень важной ремарки: в первую очередь для борьбы с акне специалист подбирает внутреннюю (системную) и наружную терапию, а затем дополняет стратегию бьюти-процедурами, к примеру фотодинамической терапией Heleo4 против воспалений и угревых высыпаний. Когда лечение пройдено и если на лбу и других частях лица остались следы постакне, тогда в игру вступают другие методы. Дерматологические заболевания обычно оставляют за собой сосудистые звездочки или пигментные пятна — и в обоих случаях мы проводим фототерапию на платформах BBL или M22, чтобы уменьшить выраженность несовершенств. Приятная новость: осень — идеальное время для светового лечения! В малосолнечное время риск, что пигмент вернется, близок к нулю и осветление проходит без побочек. Фототехнологию мы применяем и для коррекции несимпатичных пятен, не связанных с болезнями кожи, — но обязательно советуем обратиться к эндокринологу и гастроэнтерологу, чтобы найти и устранить первопричину неровного цвета лица. А если человека беспокоят рубчики разной природы (от того же акне или, к примеру, после травм и операций), то тактика меняется — подбираем программу шлифовки на углекислотном или эрбиевом лазере. Биомеханика простая: энергия проникает в кожу и убирает с нее деформированные старением или повреждением клетки (метод называется вапоризацией). Кстати, лазерную шлифовку можно использовать даже в качестве антиэйджинга — она здорово возвращает коже упругость и плотность и дает приятный рефреш-эффект молодого и отдохнувшего лица!»
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