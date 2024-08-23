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Эстетическая медицина

Супертренд — экстракт конопли (каннабидиол) в косметике! Он правда защищает кожу от УФ-излучения, разглаживает морщины и лечит дерматиты?

Ради красоты и молодости — все (легальные) средства хороши. Разбираемся, почему каннабидиол (КБД) — очищенное производное конопли, стал it-компонентом масок, шампуней, кремов и сывороток, действительно ли он настолько прекрасен, или лучше, чем он, все же работают бьюти-маркетологи.

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Что такое каннабидиол?

Каннабидиол (встречаются сокращения КБД и СBD) — вещество-фитоканнабиноид, получаемое, говоря очень условно, в результате синтеза Canabis sativa, то есть растения конопли. В отличие от его источника, у КБД нет психоактивного (одурманивающего) эффекта, зато в его природе многочисленные позитивные свойства:

  • анальгетическое;
  • нейропротекторное;
  • успокаивающее;
  • противовоспалительное;
  • противосудорожное.

Для лечения большинства заболеваний эффективность и безопасность каннабидиола не подтверждена (хотя ведутся активные ресерчи в рамках терапии болезни Паркинсона, шизофрении, депрессии, болезни Крона и даже COVID-19), но есть четкие доказательства его полезности при лечении эпилепсии (не в качестве монотерапии!).

Биомеханика КБД такая: повышает уровень собственных каннабиноидов в организме (да, они есть внутри каждого в эндоканнабиноидной системе нейромодуляции!), и уже наши родные молекулы снимают симптомы боли, волнения, воспаления etc.

КБД легализован в России?

С 2019 года — да, согласно Постановлению Правительства (кстати, параллельно Министерство спорта исключило вещество из запрещенных в спорте субстанций). Но есть чрезвычайно важное уточнение — в продуктах с КБД (в том числе в косметике) должно содержаться 0% тетрагидроканнабинола или ТГК. Дело в том, что последнее — тоже производное конопли, но с психотропным действием. 

Единственное лекарство на основе КБД, разрешенное FDA, — Epidiolex для лечения эпилептических приступов, связанных с синдромом Леннокса-Гасто или синдромом Драве. Он не зарегистрирован на территории России, как и любые другие лекарственные препараты с данной молекулой.

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Насколько каннабидиол полезен для кожи?

Оцифровать его ценность нельзя так же, как и нельзя утверждать, что терапевтические и бьютифицирующие качества доказаны на 100% (многие результаты экспериментов находятся только на доклинической стадии проверки). Но в науке есть данные о том, что КБД: 

  1. Работает как мощный антиоксидант и защищает кожу от вредных экологических факторов, а также окислительного стресса (фактор старения!) и гиперпигментации.
  2. Демонстрирует потенциал в борьбе с повреждением ДНК клеток ультрафиолетом, а следовательно и с фотоморщинами, сухостью и обезвоженностью (но пока необязательно искать его во всех SPF).
  3. Обеспечивает хороший фидбек при лечении акне, атопического дерматита, зуда, угревой сыпи, псориаза и экземы (включается себорегулирующая функция), а еще усиливает результативность терапии выпадения волос.
  4. В перспективе может помогать в борьбе с разными видами онкологических заболеваний, включая рак кожи.

Косметика с конопляным маслом — это не КБД?

Нет. Конопляное масло производят из семян каннабиса, а каннабидиол — из промышленной конопли путем экстракции из листьев, стеблей и цветов зрелого растения. В конопляном масле не только содержатся питательные вещества (именно это качество влечет покупателей к заветным банкам), но и могут присутствовать КБД и ТГК (процент незначительный, зависит от вида семян и типа обработки). Поэтому покупать бьюти-продукты нужно только у сертифицированных производителей, соблюдающих требование закона о предельно допустимых нормах каннабиноидов.

Какие есть побочки?

Поскольку до конца не изучена кинетика каннабидиола, сложно и составить точный перечень сайд-эффектов. Но FDA предупреждает, что актив в различных формах способен:

  • вызвать аллергическую реакцию;
  • нарушить работу ЖКТ;
  • оказать токсическое влияние на печень;
  • спровоцировать вялость и сонливость.

И, самое главное, нет данных о том, как каннабидиол сосуществует с другими действующими веществами, так что применение лекарственных кремов, мазей, гелей и сывороток для кожи тела, лица и головы, как минимум, на время должно исключить использование КБД. 

Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление об услуге и необходимости ее получения.

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