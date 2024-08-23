Супертренд — экстракт конопли (каннабидиол) в косметике! Он правда защищает кожу от УФ-излучения, разглаживает морщины и лечит дерматиты?

Что такое каннабидиол?

Каннабидиол (встречаются сокращения КБД и СBD) — вещество-фитоканнабиноид, получаемое, говоря очень условно, в результате синтеза Canabis sativa, то есть растения конопли. В отличие от его источника, у КБД нет психоактивного (одурманивающего) эффекта, зато в его природе многочисленные позитивные свойства:

анальгетическое;

нейропротекторное;

успокаивающее;

противовоспалительное;

противосудорожное.

Для лечения большинства заболеваний эффективность и безопасность каннабидиола не подтверждена (хотя ведутся активные ресерчи в рамках терапии болезни Паркинсона, шизофрении, депрессии, болезни Крона и даже COVID-19), но есть четкие доказательства его полезности при лечении эпилепсии (не в качестве монотерапии!).

Биомеханика КБД такая: повышает уровень собственных каннабиноидов в организме (да, они есть внутри каждого в эндоканнабиноидной системе нейромодуляции!), и уже наши родные молекулы снимают симптомы боли, волнения, воспаления etc.

КБД легализован в России?

С 2019 года — да, согласно Постановлению Правительства (кстати, параллельно Министерство спорта исключило вещество из запрещенных в спорте субстанций). Но есть чрезвычайно важное уточнение — в продуктах с КБД (в том числе в косметике) должно содержаться 0% тетрагидроканнабинола или ТГК. Дело в том, что последнее — тоже производное конопли, но с психотропным действием.

Единственное лекарство на основе КБД, разрешенное FDA, — Epidiolex для лечения эпилептических приступов, связанных с синдромом Леннокса-Гасто или синдромом Драве. Он не зарегистрирован на территории России, как и любые другие лекарственные препараты с данной молекулой.