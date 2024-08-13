Я старею (или нет?)! Почему не все складки — морщины? И как правильно ухаживать за кожей, чтобы отложить подтяжку на 10 лет?

Причина № 2: сухость кожи

Другой причиной образования небольших морщин может быть сухость и обезвоженность кожи. Она может возникнуть как из-за долгого пребывания на солнце — например, после отпуска на море, так и быть данностью — признаком мелкоморщинистого типа старения. Чаще всего небольшие морщины у таких пациентов формируются вокруг глаз. Для их коррекции, как правило, достаточно хорошего увлажнения кожи с помощью правильно подобранных косметических средств, профессиональных уходовых процедур, химических пилингов или биоревитализации.

Препараты для биоревитализации или мезотерапии всегда должны подбираться врачом-косметологом. Не стоит ориентироваться на советы подруги, блогера или рекламу. Препаратов очень много и все они имеют свои особенности: от состава до размера молекулы гиалуроновой кислоты. Например, более плотные препараты мы чаще используем для лифтинга кожи, а для поверхностного увлажнения, которое необходимо для работы с морщинами сухости — легкие.

Пилинг как процедура для борьбы с морщинами сухости нередко вызывает удивление. Из-за шелушения кажется, что они наоборот должны сушить кожу. Но на самом деле кислоты стимулируют обновление кожи. Лишние клетки кожи отшелушиваются, а на их их месте вырастает ровная, плотная и упругая кожа без мелких морщин.

Причина № 3: гравитация

Спусковой механизм для формирования носогубных и губоподбородочных складок — гравитационный птоз. Тактика коррекции в этом случае будет принципиально другой. Наша задача — уплотнить кожу, подтянуть ее, вернуть их в первоначальное положение. Для этого в косметологии есть огромное количество как инъекционных, так и аппаратных процедур — например, микроигольчатый RF-лифтинг и ультразвуковой SMAS-лифтинг.

Еще несколько лет назад косметологи активно практиковали просто заполнение морщин и складок филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Процедура была особенно популярна для разглаживания носогубных складок. Сейчас эту методику использовать не принято, потому что на выходе пациент получает одутловатое лицо без складок, которые у человека анатомически должны быть в этой зоне. Более здоровой альтернативой филлерам в этом случае будет применение именно аппаратных технологий, которые направлены на подтяжку и уплотнение кожи.

Базовая профилактика возрастных изменений — грамотно подобранный домашний уход и своевременная консультация врача-косметолога.

Как предотвратить морщины и складки

Хороший врач-косметолог перед тем, как назначить процедуру для работы с морщинами, всегда начнет разговор с пациентом со сбора анамнеза и вопросов о домашнем уходе за кожей. На состояние кожи, ее плотность и упругость может влиять множество факторов: генетика, образ жизни, питание, недостаток белка, дефициты микроэлементов, частота походов в солярий, гормональные нарушения. Немаловажен и домашний уход — например, не все знают о том, что мицеллярную воду нужно смывать. Фактически это жидкое мыло, которое создает на коже пленку. Если сверху нанести крем, питания и увлажнения кожи он не даст.

Упражнения фейсфитнеса не помогут остановить старение, но могут усугубить его. Например, перенапряжение мышц шеи в результате занятий может ускорить опущение овала лица или спровоцировать морщины марионетки.

Если хочется сделать что-то полезное для своего лица, лучше умыться холодной водой, погулять на свежем воздухе и съесть овощной салат с куском белка — рыбой или мясом. Ведь именно белок — главная составляющая плотной и упругой кожи без морщин.

Текст: Наталья Афонасьева

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