Аутоплазма, микроколлаген и сыворотка из плаценты: косметологи — про высокотехнологичные «уколы красоты»

В античности легендарным красавицам молодость дарил Нектар, сегодня — «коктейль-инъекции»: формулы из аминокислот и витаминов, биоревитализанты с пептидами и PRP-препараты. Что выбрать, чтобы освежить, уплотнить или даже реконструировать кожу на молекулярном уровне? Составили гайд вместе с косметологами.
Стираем следы усталости и морщины: «энергетик» из аминокислот
Если долгожданный отпускной вояж еще за горами и это выдают синяки под глазами, серый цвет лица и одутловатость, то обсудите с косметологом плацентотерапию — она обновляет ткани на молекулярном уровне, а еще дает крутой лимфодренажный и антиэйдж-эффект!
Ирина Савина
врач-косметолог, дерматовенеролог клиники GRANDMED
«Плацентотерапия — отличный способ обеспечить коже хорошее увлажнение, оксигенацию (насыщение кислородом!) и защиту, поскольку в состав этого "энергетического коктейля" входят витамины, микроэлементы, аминокислоты и молекулы — факторы регенерации. Инъекции поддерживают функционирование клеток, нервов, сосудов и подкожно-жирового слоя, повышают жизненные ресурсы кожи, и у нее появляются силы "отвечать" на разные бьюти-протоколы. Поэтому часто введение плаценты мы применяем в комбо с другими методами — эффективно боремся с акне и гиперпигментацией, устраняем дряблость, уменьшаем купероз и следы хроно- и фотостарения (плацентотерапия хорошо восстанавливает кожу после повреждения УФ-излучением)! Универсального протокола нет — всегда ориентируемся на запрос, исходные данные кожи и только потом выбираем препарат, способ введения и составляем профилактическую или лечебную тактику. Но если внутренний тайм-менеджер хочет заранее оптимизировать график, то советую ориентироваться на средний курс — 5 сеансов, по одному в неделю. И, кстати, не обязательно планировать бьюти-программу на осень — еще одно достоинство плацентотерапии в том, что это всесезонная процедура».
Освежаем взгляд и подтягиваем овал лица: шоты — стимуляторы коллагена
Защипните небольшую складку кожи под глазом и посчитайте до пяти, а затем отпустите: если остались заломы — возможно, ресурс «молодости», то есть белков коллагена и эластина идет на убыль. Но у косметологов есть методы А-листа превращения дефицита в профицит — так что без паники (стресс еще больше истощает кожу)!
Юлия Меретякова
врач-косметолог Клиники имени Н.И. Пирогова
«Небольшой ликбез: коллагеностимуляция — общее слово для всех бьюти-программ, которые активизируют синтез собственного «молодого» коллагена в коже. Но! Среди них есть особые процедуры для лечения дряблости и истончения тканей — и это коллагенотерапия, то есть инъекционные протоколы. Их мы часто применяем как первую линию антиэйджинга. Препараты коллагена отличаются: есть формулы с гиалуроновой кислотой для коррекции рубцов и ускорения восстановления после пластики. А есть микронизированные формы — они дают самый яркий результат уплотнения и лифтинга. Кстати, еще одна замечательная черта коллагенотерапии — мы работаем даже в самых тонких и деликатных зонах коррекции, к примеру рядом с ресничным краем. А значит, можем заметно омолодить взгляд без риска сделать его тяжелым и отечным, — убрав усталость, серый подтон, морщинки. Здесь мини-предупреждение: эффектного преображения мы добьемся, только когда проверим, есть ли у организма "силы" на него. Поэтому, если, проведя осмотр (ключевой шаг диагностики!), косметолог попросит сдать анализ на общий белок и альбумины и/или пройти генетический тест состояния соединительной ткани — прислушайтесь. Результаты исследований помогут специалисту составить комплексную стратегию, которая подойдет именно вам».
Получаем молодую гладкую кожу и останавливаем волосопад: плазмофреш
В век тысячи тестов на совместимость: от «спидометра гармонии» до серьезных психологических шкал оценки — мы привыкли искать мэтч во всем и со всем. Если ищете идеальное средство — регенератор и «омолодитель» кожи, — познакомьтесь с PRP-терапией, которая (сюрприз!) подойдет вам на 100%.
Елена Бирюлина
главный врач клиники косметологии «МЕДИ на Захарова»
«Мы действительно без преувеличения можем сказать, что PRP- (или плазмотерапия) абсолютно совместима с организмом. Дело в том, что омолаживающая сыворотка для процедуры создается лабораторно из собственной крови человека, так что включаем закон биологической логики: свои клетки не могут отторгаться. А суть методики следующая: мы вводим в ткани специально обработанную плазму, обогащенную тромбоцитами, и такой «инъекцией красоты» стимулируем регенерацию и запускаем в тканях активные процессы питания, увлажнения, обновления коллагено-эластинового каркаса. Результат: наполненная жизнью, в прямом смысле светящаяся кожа — часто слышу, как довольные результатом люди говорят "сияние после PRP ни с чем не спутаешь". Омолаживающим эффектом плюсы плазмотерапии не ограничиваются, она мультифункциональна — отлично выравнивает рельеф и корректирует рубцы, в том числе постакне. И еще решает проблему тонких локонов и облысения — результат мы видим уже со второй процедуры (всего их нужно около 10–12): постепенно прекращается выпадение и начинают расти сильные и здоровые волосы! Срок реабилитации — очень короткий: от считаных часов до нескольких дней. Но на это время советую ограничить фитнес, спа и загар и обязательно наносить солнцезащитный крем».
Защищаемся от солнца и снимаем воспаление: сет биоревитализантов
Лучший антиэйдж-напиток для всего организма — вода (ваша норма в сутки — 20–40 мл на килограмм веса)! Она ускоряет метаболизм, питает ткани и даже защищает суставы и сосуды от травм. Но вот нюанс — чтобы молодой и здоровой стала (и осталась) именно кожа, воды недостаточно, нужна биоревитализация. Высокотехнологичный метод увлажнения, который действует на уровне клетки!
Алина Алейникова
врач-косметолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Главное, для чего мы проводим биоревитализацию, — поддержать или восполнить гидрорезерв кожи. Принцип простой: молекулы гиалуроновой кислоты (главный компонент препаратов-биоревитализантов), попадая в кожу, притягивают влагу и тем самым поддерживают правильный обмен веществ между клетками. А это, в свою очередь, повышает барьерную функцию кожи — и она лучше справляется с «атакующими» внешними и внутренними факторами: солнечным излучением и старением. Программы биоревитализации отличаются. Классический монопротокол с гиалуроновой кислотой (ГК) нужен именно для увлажнения. Комбопрепараты с ГК и аминокислотами, микро- и макроэлементами стимулируют синтез нового молодого коллагена, потому что все ингредиенты в составе — это и есть его "строительный материал". Кожа становится более тонусной, упругой — отличная профилактика дряблости (атонии)! Биоревитализанты с пептидами борются с воспалением, гиперпигментацией, отечностью, а если в составе есть витамин С — значит, можем поработать над осветлением кожи и укреплением сосудов (и никакого купероза!). Как видно, стратегий у нас много, но их объединяет очень классное качество: активное солнце не помеха. Более того, биоревитализацию даже рекомендуется проводить летом и в бархатный сезон: до поездки в теплые края — чтобы предупредить обезвоженность и фотостарение — и после — чтобы компенсировать дегидратацию, которую "дарят" солнце и соленая морская вода, и добавить загару здорового сияния».
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