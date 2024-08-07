Аутоплазма, микроколлаген и сыворотка из плаценты: косметологи — про высокотехнологичные «уколы красоты»

Стираем следы усталости и морщины: «энергетик» из аминокислот

Если долгожданный отпускной вояж еще за горами и это выдают синяки под глазами, серый цвет лица и одутловатость, то обсудите с косметологом плацентотерапию — она обновляет ткани на молекулярном уровне, а еще дает крутой лимфодренажный и антиэйдж-эффект!

Ирина Савина врач-косметолог, дерматовенеролог клиники GRANDMED «Плацентотерапия — отличный способ обеспечить коже хорошее увлажнение, оксигенацию (насыщение кислородом!) и защиту, поскольку в состав этого "энергетического коктейля" входят витамины, микроэлементы, аминокислоты и молекулы — факторы регенерации. Инъекции поддерживают функционирование клеток, нервов, сосудов и подкожно-жирового слоя, повышают жизненные ресурсы кожи, и у нее появляются силы "отвечать" на разные бьюти-протоколы. Поэтому часто введение плаценты мы применяем в комбо с другими методами — эффективно боремся с акне и гиперпигментацией, устраняем дряблость, уменьшаем купероз и следы хроно- и фотостарения (плацентотерапия хорошо восстанавливает кожу после повреждения УФ-излучением)! Универсального протокола нет — всегда ориентируемся на запрос, исходные данные кожи и только потом выбираем препарат, способ введения и составляем профилактическую или лечебную тактику. Но если внутренний тайм-менеджер хочет заранее оптимизировать график, то советую ориентироваться на средний курс — 5 сеансов, по одному в неделю. И, кстати, не обязательно планировать бьюти-программу на осень — еще одно достоинство плацентотерапии в том, что это всесезонная процедура».

Освежаем взгляд и подтягиваем овал лица: шоты — стимуляторы коллагена

Защипните небольшую складку кожи под глазом и посчитайте до пяти, а затем отпустите: если остались заломы — возможно, ресурс «молодости», то есть белков коллагена и эластина идет на убыль. Но у косметологов есть методы А-листа превращения дефицита в профицит — так что без паники (стресс еще больше истощает кожу)!