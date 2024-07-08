Как получить (естественно!) плоский живот и тонкую талию? Пластические хирурги — про фэтграфтинг, HD-липосакцию и… липофилинг бедер!

Летом ничто не должно мешать кроп-топам и navel-пирсингу: вместо флэт-уайта тренд задает флэт-бэлли (плоский живот)! Собрали лучших экспертов на брейнсторм и разработали стратегии, как убрать «спасательный круг», получить красивый рельеф и заметные «кубики».
За красивым силуэтом и спортивными контурами — на липосакцию
Если по субъективной оценке тело не готово к пляжным фотосессиям, то первый шаг на пути к карьере фитнес-иконы — спорт (вперед, на тренировки со Studio Context Diana Vishneva в Новой Голландии). А вот если, несмотря на все старания, единственным вариантом остается ретрокупальник (и не потому что фэшн, а потому что утягивает), можно подумать про липосакцию, известную также как липопластика, липэктомия или адипосакция.
Святослав Рудоман
эстетический пластический хирург клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
«Липосакция — прекрасное (и самое безопасное!) средство против "жировых ловушек"! Так называется анатомическая особенность, заложенная генетикой, когда в определенных зонах накапливается объем, который упорно никуда не уходит. После удаления жир не возвращается в области коррекции (прощай, "спасательный круг" на талии!) и полученный силуэт остается стройным, если держать вес в дельте плюс-минус 5 килограммов. Но есть один нюанс — проговорю его, так как часто слышу вопрос: "После липосакции живот станет спортивным?" Благодаря операции мы получим красивые спортивные контуры (!) талии и живота, а вот с проработкой мышц поможет тренер после восстановления — спустя 1–3 месяца. В фазу реабилитации можно быть (и будьте) гедонистом — не перетруждайтесь, а еще обязательно носите компрессионное белье, чтобы быстрее происходила регенерация тканей. И важно: загорать и купаться в море сразу после липосакции нельзя, только через месяц — учтите это, если запланирована летняя дольче вита. А если график очень плотный — перенесем преображение на осень».
Цель — плоский живот, решение — абдоминопластика
Лишний вес — де-факто не единственная и не главная причина несовершенного живота. Часто прессу, как у Джей Ло, мешает проявляться дряблый кожный «фартук» — и, увы, против него ни йога, ни модный «вакуум» (техника глубокого втягивания и прокачки передних мышц живота) неэффективны: упражнения не повышают тонус кожи и не сокращают ее. Но выход, конечно, есть — это абдоминопластика.
Рустам Гедгафов
к. м. н., пластический хирург клиники A3BEAUTE
«Как правило, про пластику живота мы рекомендуем подумать тем, кто резко похудел (и остались избытки кожи), а также женщинам после родов (если прямые мышцы живота разошлись — это называется "диастаз"). В процессе абдоминопластики мы аккуратно удаляем лишние ткани, соединяем мышцы и проводим локальный бодилифтинг — тело становится стройным и подтянутым. Небольшой шов по специальной технологии, которая делает его менее заметным, располагается в области бикини, так что следы вмешательства будут не видны, а вот полученный естественно плоский живот обратит на себя внимание. Восстановление занимает от 6 месяцев до года — не самый короткий срок, так что планируйте каникулы заранее и морально готовьтесь ограничить фитнес-нагрузки (даже любимый софт-пилатес). Но не беспокойтесь, совсем без спорта мы вас не оставим — порекомендуем специальные упражнения для «разработки» мышц в абдоминальной зоне. И небольшое предупреждение для молодых мам: если вы скоро планируете следующую беременность, то, пожалуйста, обязательно предупредите об этом вашего пластического хирурга. Специалист составит "дорожную карту" и подберет методы коррекции так, чтобы не перегрузить организм и получить органичный и стабильный результат, который никуда не денется после рождения малыша».
Хочется рельеф и «кубики»? Рассмотрите фэтграфтинг
Зачем заниматься яссификацией (чрезмерным накладыванием бьюти-фильтров — спасибо зумерам за ежедневное пополнение словарного запаса!), если медицина воплощает картинки из Pinterest в реальность? Знакомьтесь: фэтграфтинг, или ответ на вопрос «Как сделать кубики четче?».
Илья Шевчук
пластический хирург клиники GRANDMED
«Фэтграфтинг (от англ. fat — "жир»" grafting — "пересадка") нужен, когда с эстетической точки зрения в теле недостаточно форм. Мы сочетаем в этой операции липосакцию и липофилинг: забираем избыток жировой ткани из донорских мест (живот, поясница, бедра, спина, плечи) и переносим в реципиентные зоны, где есть дефицит объема (ягодицы, кисти, грудь). Итого: выразительная, пропорциональная фигура — никаких "галифе" и "ямочек" на боковой поверхности ягодиц, стройные руки, тонкая талия и плоский живот. Кстати, если есть запрос, то можем даже акцентировать кубики пресса! Метод называется high-definition liposuction — мы как бы «выгравируем» с помощью контурной липосакции очертания мышц, чтобы добиться более рельефного живота. Эта процедура требует, чтобы хирург был немного живописцем и знал, как на теле играют свет и тень (чтобы результат получился органичным!) — так что обязательно изучите портфолио специалиста, а еще покажите ему для примера референсы. Плюс два совета перед тем, как записаться на консультацию. Первый: не пугайтесь, если хирург предлагает объединить фэтграфтинг и абдоминопластику (это, наоборот, зеленый флаг)! Когда кожа недостаточно эластичная и не может сама сократиться после липосакции, ее нужно подтянуть — тогда живот будет ровным, аккуратным, без лишних складок. Второй совет: если решили попробовать новый протокол питания (к примеру, одобренный диетологами план "Правила 3": три основных приема пищи + три перекуса) — учтите, что операцию "на середине пути" не делаем, чтобы не понадобилась повторная коррекция ушедших объемов. А вот после закрепления итогов похудения ждем на прием!»
Нет предела совершенству — липофилинг и маммопластика
Задача под звездочкой: все как будто бы хорошо — живот плоский, кожа подтянутая, цифра на весах радует, — но что‑то не то. Талия кажется широкой, а силуэт — «слишком» прямоугольным. Думаете, на этот случай у пластических хирургов нет стратегии? Есть, причем не одна.
Амит Хатри
пластический хирург Клиники им. Н. И. Пирогова
«Главная "геометрическая" хитрость эстетической медицины: когда "удалять и подтягивать" нечего, а "все не то" — "поиграйте" с пропорциями, увеличив одну часть тела по отношению к другой. В случае с животом сделать его визуально меньше можно двумя способами, которые при необходимости объединяются. Первый вариант — расширяем линию бюста, увеличивая грудь имплантами на один размер. Удивительно, но такое совсем небольшое изменение дает нам яркий эффект аккуратной округлой груди и элегантной узкой талии. Второй вариант — сделать чуть шире таз с помощью липофилинга его боковых проекций. Тогда в дополнение к стройному животу мы получим очень женственные формы бедер. А вот операции по типу "бьютифицирующего" удаления или перемещения ребер для создания осиной талии (хоть они и не угрожают жизни напрямую) все‑таки лучше не рассматривайте: из-за изменений костного корсета печень, почки и надпочечники лишаются естественной защиты от повреждений — и для чего такие риски, если в нашем арсенале множество надежных средств?»
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