Как получить (естественно!) плоский живот и тонкую талию? Пластические хирурги — про фэтграфтинг, HD-липосакцию и… липофилинг бедер!

За красивым силуэтом и спортивными контурами — на липосакцию

Если по субъективной оценке тело не готово к пляжным фотосессиям, то первый шаг на пути к карьере фитнес-иконы — спорт (вперед, на тренировки со Studio Context Diana Vishneva в Новой Голландии). А вот если, несмотря на все старания, единственным вариантом остается ретрокупальник (и не потому что фэшн, а потому что утягивает), можно подумать про липосакцию, известную также как липопластика, липэктомия или адипосакция.

Святослав Рудоман эстетический пластический хирург клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА» «Липосакция — прекрасное (и самое безопасное!) средство против "жировых ловушек"! Так называется анатомическая особенность, заложенная генетикой, когда в определенных зонах накапливается объем, который упорно никуда не уходит. После удаления жир не возвращается в области коррекции (прощай, "спасательный круг" на талии!) и полученный силуэт остается стройным, если держать вес в дельте плюс-минус 5 килограммов. Но есть один нюанс — проговорю его, так как часто слышу вопрос: "После липосакции живот станет спортивным?" Благодаря операции мы получим красивые спортивные контуры (!) талии и живота, а вот с проработкой мышц поможет тренер после восстановления — спустя 1–3 месяца. В фазу реабилитации можно быть (и будьте) гедонистом — не перетруждайтесь, а еще обязательно носите компрессионное белье, чтобы быстрее происходила регенерация тканей. И важно: загорать и купаться в море сразу после липосакции нельзя, только через месяц — учтите это, если запланирована летняя дольче вита. А если график очень плотный — перенесем преображение на осень».

Цель — плоский живот, решение — абдоминопластика

Лишний вес — де-факто не единственная и не главная причина несовершенного живота. Часто прессу, как у Джей Ло, мешает проявляться дряблый кожный «фартук» — и, увы, против него ни йога, ни модный «вакуум» (техника глубокого втягивания и прокачки передних мышц живота) неэффективны: упражнения не повышают тонус кожи и не сокращают ее. Но выход, конечно, есть — это абдоминопластика.