Как выбрать «своего» (доказательного!) косметолога? И почему не каждый специалист подойдет?

У косметолога высшее медицинское образование

Назначать лечение и проводить бьюти-процедуры по закону может только врач. Почему? Потому что он выполняет серьезные вмешательства (к примеру, лазерную терапию, которая часто применяется в лечении акне). А сделает это качественно и безопасно только специалист, всесторонне разбирающийся в анатомии, что подтверждается высшим медицинским образованием.

Итак, доктор должен закончить:

Программу специалитета по профилю «Лечебное дело» или «Педиатрия»;

Интернатуру или ординатуру по «Дерматовенерологии»;

Программу профессиональной переподготовки по специальности «Косметология».

Дипломы о высшем образовании «срока годности» не имеют, а вот сертификат специалиста-косметолога действует 5 лет, после чего его нужно переподтвердить. Поэтому, если просите врача показать документы (есть такое право!), обратите внимание на этот нюанс.

Доктор ведет прием в лицензированной клинике

Место, где работает косметолог, многое говорит как о нем самом, так и о перспективах процедуры. Согласитесь, в клинике чувствуешь себя спокойнее, чем в полуспальне-полукабинете специалиста на дому (это абсолютный рэд-флэг!), где, к примеру, совершенно точно нет профессиональных средств для обеззараживания помещения? И тем не менее, придя в клинику, не снижайте бдительность. В открытом доступе обязательно должны быть документы о ее деятельности — в частности, сведения о юридическом лице и лицензии на оказание медицинских услуг. И, кстати, с вашими документами в медорганизации все тоже должно быть чисто — договор на оказание услуг, согласие на обработку персональных данных и информированное согласие на процедуру читайте внимательно, не торопясь, задавайте по ним вопросы, если что-то непонятно, а уже потом подписывайте.

Документы на медицинское вмешательство можно подписывать с 15 лет. Но в первый прием юного пациента обязательно должен сопровождать законный представитель: мама, папа или опекун.