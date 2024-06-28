Как выбрать «своего» (доказательного!) косметолога? И почему не каждый специалист подойдет?

Идеальная кожа — основа и красоты (это уже аксиома), и ментального велнеса в любом возрасте. А получить лицо без прыщей, черных точек и жирного блеска можно только у профессионального косметолога. Разбираемся, как найти крутого врача: почему высшее образование и профильное портфолио обязательны, а вот знание зумерских слов — опционально, чем важен психологический мэтч и работа по современным гайдлайнам (акне лечат лазером, вы знали?) — вместе с Александрой Сёмовой, врачом-косметологом, дерматовенерологом MK Clinic & Beauty на Петровском острове.
У косметолога высшее медицинское образование
Назначать лечение и проводить бьюти-процедуры по закону может только врач. Почему? Потому что он выполняет серьезные вмешательства (к примеру, лазерную терапию, которая часто применяется в лечении акне). А сделает это качественно и безопасно только специалист, всесторонне разбирающийся в анатомии, что подтверждается высшим медицинским образованием.
Итак, доктор должен закончить:
- Программу специалитета по профилю «Лечебное дело» или «Педиатрия»;
- Интернатуру или ординатуру по «Дерматовенерологии»;
- Программу профессиональной переподготовки по специальности «Косметология».
Доктор ведет прием в лицензированной клинике
Место, где работает косметолог, многое говорит как о нем самом, так и о перспективах процедуры. Согласитесь, в клинике чувствуешь себя спокойнее, чем в полуспальне-полукабинете специалиста на дому (это абсолютный рэд-флэг!), где, к примеру, совершенно точно нет профессиональных средств для обеззараживания помещения? И тем не менее, придя в клинику, не снижайте бдительность. В открытом доступе обязательно должны быть документы о ее деятельности — в частности, сведения о юридическом лице и лицензии на оказание медицинских услуг. И, кстати, с вашими документами в медорганизации все тоже должно быть чисто — договор на оказание услуг, согласие на обработку персональных данных и информированное согласие на процедуру читайте внимательно, не торопясь, задавайте по ним вопросы, если что-то непонятно, а уже потом подписывайте.
У косметолога хорошее портфолио
Честный специалист показывает результаты предыдущих работ (фото и видео сделаны им с разрешения клиентов, разумеется!) и никогда не ретуширует их. А еще — указывает, в течение какого срока и за какое количество процедур был получен столь прекрасный итог. По портфолио вы сможете понять, насколько у вас с доктором совпадают представления о прекрасном и в принципе оценить, нравится ли тебе то преображение, которое предлагает доктор. Кстати, очень хорошо, если в открытом доступе есть и отзывы о работе косметолога — советуем почитать их, чтобы понять, насколько удовлетворены были визитом другие пациенты. А еще смотрите на саму ЦА! К примеру, если нужен доктор именно для подростка, то тинейджеров и / или молодых людей среди его пациентов должно быть достаточно (не 1 и не 2). Почему? Читайте ниже.
Ваш запрос и специализация доктора совпадают
При необходимости хороший врач проведет любую процедуру в своей компетенции, но, как правило, у него, как и у любого другого специалиста, есть наиболее близкое ему направление работы. Кто-то виртуозно разбирается в вопросе антиэйдж и ботулинотерапии морщин, кому-то ближе бьютификация и контурная пластика гиалуроновой кислотой, а для кого-то самое любимое дело — подбор профессионального и домашнего ухода за чувствительной подростковой кожей (именно этот врач доступно объяснит молодому человеку, почему самостоятельно назначенная себе салициловая кислота только сожжет кожу, но не устранит высыпания) и лечение прыщей. Поэтому выбирайте врача в зависимости от запроса.
Общение вам приятно
Здоровая коммуникация — маркер успеха не только в личной жизни, но и в сфере красоты. Вот три признака хорошей консультации (как устной, так и письменной). Первый — врач говорит на доступном языке (пусть не знает, что такое «скуф», главное, что на два счета объясняет анатомически-дерматологические нюансы), не перегружая его обилием сложносочиненных медицинских конструкций. Второй — он не торопится скорее закончить общение, вежливо и развернуто отвечает на вопросы (не стесняйтесь их задавать, «глупых» не бывает). Третий — со стороны косметолога нет никакого давления и шейминга, которые неприятны в любом возрасте, но особенно травмоопасны для юноши или девушки, чьи представления о внешности и уверенности в себе еще формируются. Более того, даже если все этично, но вы внутри чувствуете непонятное напряжение — поверьте интуиции и сходите познакомиться с другим врачом. Продолжайте работу с доктором, только если чувствуете себя комфортно и расслаблено.
Вы понимаете, почему косметолог предлагает именно такой бьюти-протокол
Если на приеме доктор, бросив на кожу один взгляд, начинает рассказывать, как все «плохо», и предлагает множество процедур, без которых ситуацию точно не исправить — поищите другого специалиста. Грамотный врач всегда тщательно собирает анамнез: расспрашивает о состоянии здоровья и принимаемых лекарствах и БАДах, проводит осмотр. А при необходимости назначает дополнительные анализы и даже может направить на консультацию к профильному специалисту (к примеру, гинекологу или гастроэнтерологу), чтобы всесторонне разобраться в проблеме. И только после того, как получает всю нужную информацию — составляет стратегию, объясняя по шагам, для чего нужен каждый аппарат и препарат.
Александра Сёмова
врач-косметолог, дерматовенеролог MK Cliniс & Beauty на Петровском острове
«Хороший врач работает по современным гайдлайнам и принципам доказательной медицины. Если вам или вашему младшему рекомендуют гормональные мази, агрессивные пилинги или советуют «просто перестать есть много сладкого» — вежливо прощайтесь. Так кожа не лечится. В авангарде: деликатные аппаратные методики (фото- и мезотерапия, мягкие пилинги для очищения и увлажнения кожи), медикаментозное лечение (в частности, системные ретиноиды против акне) и грамотная домашняя рутина».
Все средства проверены
На рынке сейчас огромное количество разных продуктов. Часть из них — технологии, считающиеся самым высоким стандартом, другие — качественные аналоги, остальное — увы, «серая» косметология. К примеру, неинвазивный пилинг HydraFacial (отлично борется с черными точками, постакне и жирным блеском) должен проводится сертифицированным аппаратом (технология разработана в США), одноразовыми насадками и с использованием специальных оригинальных сывороток с антиоксидантами, витаминами, пептидами, гиалуроновой кислотой и микроэлементами. Так что обязательно спрашивайте косметолога, на чем он работает и почему. Чем выше обеспечение процедуры, тем — логично — лучше результат.
Редакция напоминает, что все медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление об услуге и необходимости ее получения.
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